После многолетнего «фукусимского» перерыва АЭС в Японии начала генерацию в сеть

Японские источники пишут о том, что впервые после 15-летнего перерыва, связанного с аварией на АЭС «Фукусима», эксплуатируемые японской компанией TEPCO объекты атомной энергетики начинают опытную выработку и передачу электроэнергии.

Первой АЭС, входящей в структуру упомянутой компании и возобновившей генерацию после длительного перерыва, стала атомная электростанция Касивадзаки-Карива, расположенная в префектуре Ниигата.

Шестой энергоблок этой станции был запущен в работу с передачей выработанной электроэнергии в сеть в 2:55 сегодня (по местному времени). До этого специалисты японской компании проверили готовность турбин на АЭС.

Компания TEPCO планирует постепенно увеличивать объемы выработки электроэнергии с 20% до 50% от общей мощности станции с тем, чтобы потом достигнуть и 100%.

Японская пресса:

Полномасштабная передача электроэнергии запланирована на 18 марта 2026 года и обеспечит электроснабжение Токио и окрестностей. Шестой энергоблок АЭС Касивадзаки-Карива в последний раз передавал электроэнергию в марте 2012 года, после чего был остановлен.

Еще один реактор на этой станции уже получил разрешение на перезапуск от японского ядерного надзорного органа.

Таким образом, Япония поэтапно отходит от введённого после аварии на «Фукусиме» запрета на эксплуатацию своих атомных электростанций. «Зелёная повестка» вышла из моды. Причём молчат в этом случае и те структуры и фонды, которые выступали за полный запрет АЭС.
  Pharmacist
    Pharmacist
    -1
    Сегодня, 09:50
    Вот чему жизнь учит? А ничему она не учит! Грабли раскладываются по новой.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 09:54
    А как в Японии с специалистами по эксплуатации АЭС ? 15 лет это большой срок - кто умер ,а кто и потерял квалификацию постарев.Лишь бы ничего не перепутали .А перепутают ,ну и чёрт с ними.Им не привыкать.
    KelWin
      KelWin
      +2
      Сегодня, 10:13
      А у них спецов в нашем понимании и небыло, там рулит инструкция - прочитал, все, иди работай. Так что для них ничего не поменялось...
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:58
    ❝ Таким образом, Япония поэтапно отходит от введённого после аварии на «Фукусиме» запрета на эксплуатацию своих атомных электростанций ❞ —

    — Под шумок, смотришь, и оружейную атомную программу будут развивать ...
    Aken
      Aken
      0
      Сегодня, 10:55
      Говорят, тот шумок как раз из-за атомной программы и был.
      Uncle Lee
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 11:30
        Цитата: Aken
        шумок как раз из-за атомной программы и был.

        Был ! Но его везде блокируют, даже здесь, на ВО !
  андрей мартов
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 10:07
    Наверное,по поводу возобновления работы своих ядерных станций японцы дружно выпили свою тёплую водку сакэ и занюхали рисовым зёрнышком . . . ещё наверное "банзай" кричали троекратно ,а некоторые впечатлительные японцы на радостях , наверное даже себе харакири сделали . . . hi
  kosmozoo
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 10:13
    Вообще АЭС не по уровню Японии.
    Для возбновления эксплуатации японцам необходимо выполнить ряд условий:
    1. Пригласить Россатом для инспекции всех объектов ядерной энергетики.
    2. Пройти профильное обучение в Россатоме и получить соответствующий допуск.
  virA
    virA
    -2
    Сегодня, 10:16
    В перспективе Япония снизит закупки СПГ, в т.ч. с Сахалина.
  Foggy Dew
    Foggy Dew
    -1
    Сегодня, 10:45
    Ыыыы... Внимание, вопрос - вы сплав 600, который от радиации коррозирует, в горячей зоне поменяли? А то не за горами следующая Фукусима
  Schneeberg
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 10:51
    Цитата: tralflot1832
    Лишь бы ничего не перепутали
    Если перепутают, то тоже неплохо. Меньше народа, больше кислорода wink