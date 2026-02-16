Трамп: в «Совете мира» согласны вложить 5 млрд долларов в сектор Газа

В очередной серии постов в Truth Social Дональд Трамп раскрыл детали работы так называемого «Совета мира», который, по его словам, уже добился единогласного одобрения своего плана в Совбезе ООН. Главный козырь – финансирование: государства-члены обязались выделить более пяти миллиардов долларов на восстановление сектора Газа и гуманитарные нужды.Под эти деньги уже формируется архитектура безопасности. Трамп сообщил, что страны-участницы направят в анклав тысячи человек – как в «Международные силы стабилизации», так и в ряды местной полиции. Задача ясна: не дать региону вновь скатиться в хаос сразу после того, как стихнут бои. Однако ключевое условие, которое Вашингтон выдвигает железобетонно – полная и безоговорочная демилитаризация ХАМАС.Интересно и то, как выстраивается экономика этого мира. По данным Bloomberg, Вашингтон запросил с желающих попасть в совет как минимум миллиард долларов. И, судя по заявлению Владимира Путина, Москва готова раскошелиться, но с оговоркой: средства предлагается взять из замороженных российских активов.Однако не все так гладко. Reuters еще в начале февраля сообщал, что потенциальные доноры тянут с переводами, опасаясь, что Израиль при первом же нарушении условий разморозит боевые действия. Пока Нетаньяху уже поставил подпись под соглашением о вступлении, но вот готовы ли остальные платить за хрупкий переговорный конструкт – вопрос открытый.

