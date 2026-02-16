Трамп: в «Совете мира» согласны вложить 5 млрд долларов в сектор Газа

В очередной серии постов в Truth Social Дональд Трамп раскрыл детали работы так называемого «Совета мира», который, по его словам, уже добился единогласного одобрения своего плана в Совбезе ООН. Главный козырь – финансирование: государства-члены обязались выделить более пяти миллиардов долларов на восстановление сектора Газа и гуманитарные нужды.

Под эти деньги уже формируется архитектура безопасности. Трамп сообщил, что страны-участницы направят в анклав тысячи человек – как в «Международные силы стабилизации», так и в ряды местной полиции. Задача ясна: не дать региону вновь скатиться в хаос сразу после того, как стихнут бои. Однако ключевое условие, которое Вашингтон выдвигает железобетонно – полная и безоговорочная демилитаризация ХАМАС.



Интересно и то, как выстраивается экономика этого мира. По данным Bloomberg, Вашингтон запросил с желающих попасть в совет как минимум миллиард долларов. И, судя по заявлению Владимира Путина, Москва готова раскошелиться, но с оговоркой: средства предлагается взять из замороженных российских активов.

Однако не все так гладко. Reuters еще в начале февраля сообщал, что потенциальные доноры тянут с переводами, опасаясь, что Израиль при первом же нарушении условий разморозит боевые действия. Пока Нетаньяху уже поставил подпись под соглашением о вступлении, но вот готовы ли остальные платить за хрупкий переговорный конструкт – вопрос открытый.
    Сегодня, 10:18
    Сами придумали - сами и расхлёбывайте...Во ВМВ Гитлер тоже собирал средства, чтобы разделаться с людьми «низшей расы»...«Совет мира» - филиал Бильдербергского клуба.
    Сегодня, 10:18
    И, судя по заявлению Владимира Путина, Москва готова раскошелиться, но с оговоркой: средства предлагается взять из замороженных российских активов.

    И КАК ТУТ НЕ МАТЕРИТЬСЯ?

    Может вложить эти деньги в глубинку РФ?
    (и казнить наконец того "гения" что деньги за бугор заслал)
    Не, не их метод.
      Сегодня, 10:23
      а в чем проблема?
      если мы понимаем, что на 200% гарантий ничего и никогда никто нам не вернет - можно попробовать уже украденными средствами хоть какие-то дипломатические плюшки купить...

      не, ну можно десятилетиями ныть везде типа "аддайте", как лет 20 будировалась тема "вернуть утраченные накопления СССР" (еще в 80х уже де факто отсутствующие), можно и тут так же...
      ровно так же Украина будет еще 100+ лет везде говорить что Крым ихний, хотя все все понимают.

      а Вы материтесь, это снимает стресс.... )
        Сегодня, 10:24
        Цитата: deathtiny
        а в чем проблема?

        Как в минимум в том что просрать столько денег забугор выведя это очевидная измена родине.
        Но никто не ответил.
        Они до сих пор считают что это ОК.
        Сегодня, 10:33
        Только Трамп считает что эти деньги они уже украли и нести надо новые
      Сегодня, 10:23
      Впервую очередь эти большие средства необходимы курской и белгородской областям наиболее пострадавшим от агрессивных террористических действий украинского врага.
        Сегодня, 10:27
        Цитата: Федор Соколов
        Впервую очередь эти большие средства необходимы курской и белгородской областям наиболее пострадавшим от агрессивных террористических действий украинского врага.

        Ну да(для Москвы это всё глубинка и провинция), кроме того Донбасс надо восстанавливать, да и по всей стране глубинка ветшает, местами даже газа нет, в стране где это "национальное достояние".

        Тысячи вариантов куда пустить эти деньги.
        И другие страны не включены в эту тысячу.
    Сегодня, 10:19
    Это возмутительно! Президент единственной в мире супердержавы, пошел по миру с протянутой рукой чтобы собрать евреям млрд$ для восстановления оккупированной ими чужой территории.
      Сегодня, 10:22
      Цитата: Федор Соколов
      Президент единственной в мире супердержавы, пошел по миру с протянутой рукой

      Чтобы лохи заплатили за действие его марионетки.
      Творит 1, а заплатят примерно 5-15, 14 из которых лошары, а 1 бенефициар и виновник торжества.

      Вот и думате, позор это, или рачительность и циннизм.
        Сегодня, 10:27
        Пока что я вижу как перед Израилем действительно все ходят как цыпы на цырлах, создаётся впечатления что евреям таки удалось убедить большую часть мира в своей богоизбранности и непогрешимости.
          Сегодня, 10:31
          Израиль нужен США, а до того Британии, как клин в Исламском мире(ну или Арабском мире, не суть).
          Ну и относительно стабильная марионетка для всякого нехорошего.

          А евреев кстати ВНЕ Израиля больше чем в нем.
          И далеко не все топят за Израиль\сионизм.
          Некоторые и на СВО едут.

          Евреев и сионистов важно различать как и украинцев(малоросов) и бандеровцев(майдаунов).
    Сегодня, 10:22
    Совет Мира - это личный пенсионный фонд Дональда Трампа ,нехило он так придумал .Да и нехило Путин на это ответил . wassat
    Сегодня, 10:24
    ❝ Задача ясна: не дать региону вновь скатиться в хаос сразу после того, как стихнут бои ❞ —

    — А они стихнут? ...
    Сегодня, 10:25
    Пастух этой благословенной планеты собирает дань с паствы, чтобы загнать в стойло отбившихся овец. Некоторые Волки меняют свои шкуры на полицейские мундиры, чтобы стеречь стадо.
    Сегодня, 10:31
    А Израиль сколько готов вложить? Не бомб, а денег в восстановление и в компенсации пострадавшим и семьям погибших?
      Сегодня, 10:38
      А Израиль вложит ровно 0,0 десятых, потому как богоизбранный и ему все должны. Евреям военным путём удалось расширить своё жизненное пространство, а заплатит за новую Израильскую сказочно красивую "Газу" весь мир.
    Сегодня, 10:35
    То,что Трамп за год сказал, и даже наподписывал, так у США скоро и никакого 38 триллионного долга не будет.
    Но наяву - продолжает расти, причем темп ускоряется.
    Да, забыл, еще Трамп закончил девять войн, из которых две-три ядерные.
    Жаль, пока занят строительством золотого кумпола и золотого флота... Это в условиях надвигающейся гражданской войны в США. Предотвратить которую уже ни Эпштейн, ни Эйнштейн похоже не могут.
    Сегодня, 10:49
    Цитата: alexoff
    А Израиль сколько готов вложить?
    Он готов только получать!
    Сегодня, 10:53
    Видели мы эти проекты... Строительство "курортной зоны" и элитного жилья для евреев на месте снесенных арабских кварталов... Вот только фиг кто туда поедет, под ракетный обстрел и к неадекватным евреям.
    Сегодня, 10:57
    Разводилово... больше и обсуждать нечего.
    Сегодня, 11:03
    сектор Газа одними деньгами не починить.
    территория блокирована, испытывает острый дефицит ресурсов и территории при огромной плотности населения, т.к. туда сгоняли беженцев десятилетиями.
    Только наивный может думать, что всё там порешали и у Трампа какая-то иная цель от того, чтобы там организовать благополучный мир. Сдается мне, геноцид продолжится, только будет иметь другую форму.
      Сегодня, 11:12
      сектор Газа одними деньгами не починить.

      Этот "Совет мира" будет чинить, а Израиль ломать, так что, типа, "сказочка про белого бычка". Или сначала всех палестинцев оттуда выгонят, а после этот "Совет мира" отстроит на побережье роскошные апартаменты, которые пойдут кому-то в актив...
    Сегодня, 11:05
    Ещё бы они были не согласны....