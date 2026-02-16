Украинские ресурсы опубликовали фотографию, на которой запечатлены члены делегации киевского режима, стоящие возле вагона поезда «Укрзализныци» перед отправкой в Женеву на трехсторонние переговоры.Примечательно, что украинская сторона и на этот раз не изменила своему обыкновению: переговорщики от Киева больше похожи не на дипломатов, а на отправляющихся на отдых туристов. Позирующие на фоне явно доставшегося «незалежной» в наследство от СССР вагона украинские чиновники вопреки дипломатическому этикету одеты в весьма затрапезные спортивные костюмы. Впрочем, как показала практика, представители киевского режима вполне могут появиться на официальных переговорах в кепках и кроссовках...Ранее сообщалось, что на переговорах, которые, как ожидается, пройдут 17-18 февраля в швейцарской Женеве, украинская сторона собирается просить о заключении энергетического перемирия. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что масштаб этой проблемы для Киева достиг таких масштабов, что устранить их в условиях непрекращающихся атак ВС РФ невозможно. При этом украинская сторона все еще отвергает условия для заключения мира: отказывается выводить ВСУ из оккупированных районов Донбасса, прекратить дискриминацию русского и русскоязычного населения, сократить численность своих вооруженных сил и закрепить на законодательном уровне нейтральный статус страны. Таким образом, вероятность того, что на встрече в Женеве будут достигнуты какие-либо результаты, чрезвычайно мала.

