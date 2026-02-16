Украинская делегация в затрапезном виде отправилась на переговоры в Женеву

Украинские ресурсы опубликовали фотографию, на которой запечатлены члены делегации киевского режима, стоящие возле вагона поезда «Укрзализныци» перед отправкой в Женеву на трехсторонние переговоры.

Примечательно, что украинская сторона и на этот раз не изменила своему обыкновению: переговорщики от Киева больше похожи не на дипломатов, а на отправляющихся на отдых туристов. Позирующие на фоне явно доставшегося «незалежной» в наследство от СССР вагона украинские чиновники вопреки дипломатическому этикету одеты в весьма затрапезные спортивные костюмы. Впрочем, как показала практика, представители киевского режима вполне могут появиться на официальных переговорах в кепках и кроссовках...



Ранее сообщалось, что на переговорах, которые, как ожидается, пройдут 17-18 февраля в швейцарской Женеве, украинская сторона собирается просить о заключении энергетического перемирия. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что масштаб этой проблемы для Киева достиг таких масштабов, что устранить их в условиях непрекращающихся атак ВС РФ невозможно. При этом украинская сторона все еще отвергает условия для заключения мира: отказывается выводить ВСУ из оккупированных районов Донбасса, прекратить дискриминацию русского и русскоязычного населения, сократить численность своих вооруженных сил и закрепить на законодательном уровне нейтральный статус страны. Таким образом, вероятность того, что на встрече в Женеве будут достигнуты какие-либо результаты, чрезвычайно мала.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +7
    Сегодня, 10:25
    ...по внешнему виду - шобла гопников поехала дерябнуть дешёвого пивасика и "чисто перетереть базар"...
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +4
      Сегодня, 10:36
      А мне вот интересно, как будут вести переговоры с террористом Будановым? Согласно нашего законодательства его необходимо нейтрализовать при встрече. Или это другое?
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        -3
        Сегодня, 10:39
        Цитата: Охотовед 2
        А мне вот интересно, как будут вести переговоры с террористом Будановым? Согласно нашего законодательства его необходимо нейтрализовать при встрече. Или это другое?

        Для того чтобы "нейтрализовать" кого либо - надо иметь для этого силы, средства, а главное - полномочия.
        1. Охотовед 2 Звание
          Охотовед 2
          +1
          Сегодня, 10:43
          Вам статьи УК РФ перечислить или сами найдёте? Вы красивое слово изучили «полномочия»… ну да, надо иметь, только не то , что вы указали.
      2. Aken Звание
        Aken
        +1
        Сегодня, 10:54
        Так поэтому генерала убрали? Чтобы некому было? Не Мединский же нейтрализовывать будет.
        1. Охотовед 2 Звание
          Охотовед 2
          0
          Сегодня, 11:00
          Цитата: Aken
          Так поэтому генерала убрали? Чтобы некому было? Не Мединский же нейтрализовывать будет.

          Это вы у гражданина с кошечкой на аватарке спросите. Он или реально тупит, или действительно fool
          Это не Я его (Буданова) внёс в список террористов. Переговоры с террористом… это реальное дно.
      3. ученый Звание
        ученый
        +2
        Сегодня, 11:26
        Цитата: Охотовед 2
        мне вот интересно

        А еще почему после года уничтожения энергетической и железнодорожной инфраструктуры 404 эти террористы и нацисты спокойно едут на поезде, а не на телегах со свиньями в упряжке.
      4. kulemin0025gmail.com Звание
        kulemin0025gmail.com
        0
        Сегодня, 11:29
        Какое такое законодательство, о ликвидации при встрече? 🧐 Вы о чём? 😏 Будет в будущем возможность, его и грохнут где-нибудь - как парубия или ведьму окраинскую.
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +2
    Сегодня, 10:26
    Вопрос: а чего вы хотели от субъектов не имеющих своего мнения и не принимающих никаких решений?
    Они просто отражение возложенных на них функций. Переговоры эти никому не интересны.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:30
    ❝ Переговорщики от Киева больше похожи не на дипломатов, а на отправляющихся на отдых туристов ❞ —

    — Морды у них – помесь барыг с бандюганами ...
    1. isv000 Звание
      isv000
      -1
      Сегодня, 10:43
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Морды у них – помесь барыг с бандюганами ...

      Не зря же у свыней рыло...
  4. BAI Звание
    BAI
    +6
    Сегодня, 10:32
    на фоне явно доставшегося «незалежной» в наследство от СССР вагона украинские чиновники вопреки дипломатическому этикету одеты в весьма затрапезные спортивные костюмы.

    А что такого? Зачем им в вагоне представительские костюмы?
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 10:37
      А зачем тогда делегации фотографироваться всем кагалом? Типа отчёт для жён что ли, мы не в борделе а на самом деле куда-то едем?
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:33
    У делегации Украины слабая надежда ,что Германия не разрешит как страна НАТО пролёт самолёта России над своей территорией .
    А то ещё могут отчебучить - воздушный эскорт предоставить . wassat
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 10:40
      Цитата: tralflot1832
      У делегации Украины слабая надежда ,что Германия не разрешит как страна НАТО пролёт самолёта России над своей территорией .
      А то ещё могут отчебучить - воздушный эскорт предоставить . wassat

      Гномы пообещали обеспечить безопасность перелёта российского самолёта.
  6. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +1
    Сегодня, 10:33
    Укроделигаты объясняют свой весьма фривольный внешний вид тем, что таким образом они выражают презрение к переговорщикам от России.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:35
    А обезьяна с Мюнхена вернулась в Киев или где то в Европах ошивается?
  8. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -1
    Сегодня, 10:36
    Наверное украинская делегация в затрапезном виде и едет в общем вагоне и места у них возле туалета. . . negative
  9. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 10:36
    У них места на верхние полки, туда в костюме не полезешь.
  10. isv000 Звание
    isv000
    -1
    Сегодня, 10:38
    Украинская делегация в затрапезном виде отправилась на переговоры в Женеву

    А почему бы нашей стороне не потребовать соблюдения дресс-кода?! Чтоб х.охлы мухой метнулись до ближайшего похоронного бюро - там костюмы дешевле, опять же пригодятся по прямому назначению... feel
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:39
    Да нормальная одежда у Украинской делегации у неё позиция снизу на переговорах .Они что в смкингах должны ехать на этот процесс ,там пуговиц много .Счас им Мединский лекцию то прочитает .
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:41
    У этих троих уже нетерпение - на спор кто первый упадёт с полки на польской границе .
  13. MrFox Звание
    MrFox
    +3
    Сегодня, 10:42
    Автор упустил важную деталь - носки. Свежие они были или нет? Какого цвета? Нам нужна качественная журналистика!
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 10:43
    Цитата: isv000
    Цитата: tralflot1832
    У делегации Украины слабая надежда ,что Германия не разрешит как страна НАТО пролёт самолёта России над своей территорией .
    А то ещё могут отчебучить - воздушный эскорт предоставить . wassat

    Гномы пообещали обеспечить безопасность перелёта российского самолёта.

    Гномы не в НАТО.Но будет интересно кто прогнулся в НАТО ,открыв небо для нашего самолёта.
  15. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    -1
    Сегодня, 10:43
    Сами мы не местные, приехали на лечение, украли все документы...
    Они так всю жизнь завывают
  16. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:46
    больше похожи не на дипломатов, а на отправляющихся на отдых туристов
    Они похожи на героев горьковской пьесы "На дне". Полупьяные голодранцы
  17. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:46
    Нет предмета обсуждения.... soldier
  18. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 10:52
    Украинская делегация в затрапезном виде отправилась на переговоры в Женеву

    вроде бы - швейцария в этом конфликте - не нейтральная сторона?
    зачем туда едем?
  19. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 11:02
    В принципе какая разница в чёи они одеты,да хоть в тапках и трусах,всё равно...по логике кохлов они "презирают"так российскую делегацию.....только вот не в их компетентности понять,что этим они унижают именно себя ,да и всю краину как страну....а их предводитель Зе,так тот вообще неопрятен и,подозреваю,не "шанелью№5" пропах... wassat
  20. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    0
    Сегодня, 11:02
    Ну раздули из мухи слона. Нормальная, удобная одежда для поездки в поезде. Небось, ещё и в тапочках. В смокингах в поезд лезть - на переговорах будешь как мятый бомж.
    Приедут - переоденутся.
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      0
      Сегодня, 11:18
      В спецовки, и по привычке - сортиры драить
  21. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 11:08
    Еперный театр, я так на даче щеголяю. Печку топлю, снег чищу. Только еще унты на ногах. И то местные аборигены на меня зверьком посматривают, типа я должен по пятеркам во фраке, бабочке и лакированых туфлях ходить.😀😀
  22. Ghost1 Звание
    Ghost1
    +1
    Сегодня, 11:09
    Просто они показывают своё отношение к переговорам. Думается в эти дни ничего не решится.
  23. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 11:21
    чего вы стебётесь...таким образом они показывают, что им пофиг на правила...клали они болт на договорённости....это плевок и в нас и в трампа...от имени европы
  24. Rus_battery
    Rus_battery
    0
    Сегодня, 11:24
    С бомжами нечего договариваться. Хотя даже бомжи культурнее будут.
  25. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 11:25
    То как человек одеваеться, ведёт себя, умеет владеть терминологией и слогом, определяет ориентиры в разговоре и многое другое - представляет картину кто есть кто. И этим надо пользоваться! Как в одном известно фильме говорили - "эти люди бессмысленно начали войну, потеряли территории и экономику и главное людей. И их не надо уничтожать. Когда кончится война, с ними нужно торговать" .
  26. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:30
    Цитата: Дедок
    зачем туда едем?

    Проверяем ,Швейцария с ОБСЕ как "заслуживает" наше общение с ними .