Полноценная работа НАТО в Финляндии начнется уже этой весной

Процесс «освоения» новых северных территорий альянсом вышел на финишную прямую. Как сообщил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов, нынешней весной Финляндия должна официально принять у себя полноценную структуру передового присутствия НАТО. Если точнее – в Лапландии развернут многонациональную тактическую группу под шведским руководством.

Сценарий до боли знакомый и откровенно шаблонный. Работать будут по прибалтийской ротационной схеме. Британцы, датчане, норвежцы и прочий «ограниченный контингент» станут приезжать на учения, сменяя друг друга.



Под видом временных маневров альянс создает плацдарм для быстрого наращивания сил. В случае необходимости группа за сутки развернется до полноценной бригады в 3-5 тысяч штыков. Кадровый резерв есть: шведы уже анонсировали отправку батальона из состава 19-й Норрботтенской бригады.

Но главный раздражитель даже не в Лапландии. Штаб-квартира натовского командования уже работает в Миккели – всего в 140 километрах от наших границ. И это, как прямо заявил Кузнецов, ключевой узел системы «сдерживания» России в Северо-Восточной Европе.

По сути, мы наблюдаем финальный этап переформатирования Финляндии из нейтрального соседа в военный форпост. В 2023-м страну торжественно приняли в альянс, несмотря на прежние опасения даже некоторых членов НАТО, называвших это «авантюрой».
  1. Антоний Звание
    Антоний
    +1
    Сегодня, 11:12
    Вообще не жалко их денег. Пусть платят. Чем больше потратят, тем больше свой же народ их будет за это ненавидеть.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:20
    Если читать норвежский Баренцсерунок *** то это обоюдный процесс с обоих сторон .Рутина .Жаль фото они свои закрыли- было много интересного. В ноябре прошлого года опубликовали " спутник " 2025 г авиабазы " Бесовец " - замучился считать наши самолёты ,на 7 десятке возникло предположение что это фотошоп . bully
  3. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 11:23
    ...под шведским руководством
    У шведов фины всегда были второго сорта, даже действовала программа принудительной стерилизации финок. Жаль, что мать Стубба не стерилизовали.
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 11:26
    Недодавил Сталин Маннергейма...ленинский подарок ещё долго будет портить жизнь России.