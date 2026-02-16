В КНДР открыли жилой квартал для семей погибших в Курской области военных

В Пхеньяне торжественно открыли новый жилой квартал, который строили под личным контролем лидера КНДР. «Улица Сэбер» в районе Хвасон – не просто очередной архитектурный проект. Это адресная программа поддержки семей северокорейских военнослужащих, погибших в боях за освобождение Курской области.Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э лично прогулялся по новостройкам и заглянул в гости к новоселам. Как пишет ЦТАК, руководство страны форсировало сдачу объекта, чтобы хоть как-то утешить семьи, потерявшие кормильцев в «зарубежной военной операции».Напомним, еще в прошлом августе Ким Чен Ын наградил отличившихся бойцов и пообещал семьям погибших «прекрасную жизнь». Обещание выполнено: вместо временных трудностей – капитальные стены. Причем размах впечатляет: это один из крупнейших инфраструктурных проектов последнего времени в столице КНДР.Событие примечательно не только гуманитарной составляющей. Оно наглядно демонстрирует, что Пхеньян не просто «помог» Москве по статье 4 Договора о стратегическом партнерстве, но и воспринимает это как полномасштабную боевую кампанию со своими героями, потерями и социальными обязательствами.Северная Корея первой среди союзников России перешла от дипломатических деклараций к конкретной работе с «обратной связью» от СВО на своей территории. Пока Запад гадает, сколько еще северокорейских военных находится в России, Пхеньян уже строит для них мемориалы и кварталы.

