В КНДР открыли жилой квартал для семей погибших в Курской области военных

В Пхеньяне торжественно открыли новый жилой квартал, который строили под личным контролем лидера КНДР. «Улица Сэбер» в районе Хвасон – не просто очередной архитектурный проект. Это адресная программа поддержки семей северокорейских военнослужащих, погибших в боях за освобождение Курской области.

Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э лично прогулялся по новостройкам и заглянул в гости к новоселам. Как пишет ЦТАК, руководство страны форсировало сдачу объекта, чтобы хоть как-то утешить семьи, потерявшие кормильцев в «зарубежной военной операции».



Напомним, еще в прошлом августе Ким Чен Ын наградил отличившихся бойцов и пообещал семьям погибших «прекрасную жизнь». Обещание выполнено: вместо временных трудностей – капитальные стены. Причем размах впечатляет: это один из крупнейших инфраструктурных проектов последнего времени в столице КНДР.

Событие примечательно не только гуманитарной составляющей. Оно наглядно демонстрирует, что Пхеньян не просто «помог» Москве по статье 4 Договора о стратегическом партнерстве, но и воспринимает это как полномасштабную боевую кампанию со своими героями, потерями и социальными обязательствами.

Северная Корея первой среди союзников России перешла от дипломатических деклараций к конкретной работе с «обратной связью» от СВО на своей территории. Пока Запад гадает, сколько еще северокорейских военных находится в России, Пхеньян уже строит для них мемориалы и кварталы.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +9
    Сегодня, 11:33
    ❝ Северная Корея первой среди союзников России перешла от дипломатических деклараций к конкретной работе ❞ —

    — Пока единственная ...
    Aken
      Aken
      +8
      Сегодня, 11:37
      И, скорее всего, других не будет. Да и союзников не будет.
      Uncle Lee
        Uncle Lee
        +6
        Сегодня, 11:49
        Пхеньян не просто «помог» Москве по статье 4 Договора о стратегическом партнерстве, но и воспринимает это как полномасштабную боевую кампанию
        Друг познается в беде...
        Бан Зай
          Бан Зай
          +2
          Сегодня, 12:32
          Друг, это из мультфильмов и сказок, в политике есть только интересы подкреплённое силой и планированием
      voyaka uh
        voyaka uh
        +3
        Сегодня, 14:43
        Это была интересная эпопея.
        По статьям на ВО. smile
        1. Сначало отрицалось, что войска С.Кореи прибыли на территорию России
        2. Потом отрицалось, что они принимают участие в боевых действиях.
        3. Потом - что они освобождают Курскую область.
        4. Потом - что у них изрядное количество погибших.
        Aken
          Aken
          +1
          Сегодня, 14:44
          Вывод.
          Если на ВО вдруг начали что-то отрицать, следовательно оно и случилось.
        Вадим Топал-Паша
          Вадим Топал-Паша
          0
          Сегодня, 15:39
          Вот у меня мать реально родилась в Корее. Между Японской и Корейской войнами. Официально она родилась (как и её мл. сестра в Спасске-Дальнем Уссурийского(Приморского) Края. По документам моей бабушки на территории Кореи тоже не было. Догадываешься, кем был мой дедушка и причём тут корпус Кожедуба? /ржёт/ :)
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 11:51
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Пока единственная ...

      Хорошо, что хоть остальные "партнеры" не ударили в спину...
      Теренин
        Теренин
        +3
        Сегодня, 12:05
        Цитата: Uncle Lee
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        — Пока единственная ...

        Хорошо, что хоть остальные "партнеры" не ударили в спину...

        Эти "партнеры" заняты выбиванием и выклянчиванием у России для себя любимых преференций и льгот. am
        И что самое удивительное, им везде от наших добрейших руководителей "зеленый свет".
        Зам министра экономического развития РФ Д. Вольвач заявлял, что Россия реализует более 450 инвестиционных проектов в странах постсоветского пространства на общую сумму более 6 трлн рублей. Некоторые из них:
        Узбекистан. В стране работало более 3 тыс. компаний с участием российского капитала, прорабатывались проекты в сфере автомобильной промышленности, телекоммуникаций и сельского хозяйства.
        Таджикистан. При участии российского капитала в республике строились школы с внедрением передовых образовательных практик, модернизировались электростанции, обновлялась промышленность и АПК.
        Азербайджан. Россия вошла в четвёрку стран, которые привлекли в азербайджанскую экономику наибольшие объёмы прямых иностранных инвестиций.
        Туркменистан. В стране реализовывалось более 20 инвестиционных проектов.
        Uncle Lee
          Uncle Lee
          +6
          Сегодня, 12:10
          Это все потом благополучно забудется, а Россию объявят агрессором...
          Mazunga
            Mazunga
            +3
            Сегодня, 12:19
            а оно и сейчас воспринимается как ясак-положняк))
            Uncle Lee
              Uncle Lee
              +2
              Сегодня, 12:21
              Требуют всяческих привилегий, а когда им отказывают - лезут в пузырь !
        carpenter
          carpenter
          +2
          Сегодня, 13:21
          Цитата: Теренин
          Азербайджан. Россия вошла в четвёрку стран, которые привлекли в азербайджанскую экономику наибольшие объёмы прямых иностранных инвестиций.

          Ну это уже - "передоз".
          Теренин
            Теренин
            +2
            Сегодня, 13:56
            Цитата: carpenter
            Цитата: Теренин
            Азербайджан. Россия вошла в четвёрку стран, которые привлекли в азербайджанскую экономику наибольшие объёмы прямых иностранных инвестиций.

            Ну это уже - "передоз".

            Да, переохамевшие yes
      Вадим Топал-Паша
        Вадим Топал-Паша
        0
        Сегодня, 15:41
        С трудом удержался от "минушения". У вас же ошибка! "партнёры" они не в спину... они ниже норовят! /ржёт/ :)
    pin_code
      pin_code
      0
      Сегодня, 14:29
      Других союзников и не намечается.
  Антоний
    Антоний
    +11
    Сегодня, 11:34
    А тем временем иные союзнички сажают тех кто за нас воевал. А мы делаем вид, что ничего не происходит и готовы их защищать в случае чего. Нет слов.
    Анатоль Клим
      Анатоль Клим
      +6
      Сегодня, 11:43
      Цитата: Антоний
      иные союзнички

      Нападение врага на Курскую область, на исконно российскую территорию, признанную всеми странами мира, наглядно показало что такое ОДКБ, Союзное государство и кто действительно нам союзник, готовый пролить кровь за Россию.
      1. Комментарий был удален.
      Теренин
        Теренин
        +1
        Сегодня, 12:23
        Цитата: Анатоль Клим
        что такое ОДКБ, Союзное государство и кто действительно нам союзник, готовый пролить кровь за Россию.

        Разбежаться всегда не поздно.
        «Не без греха» и страны НАТО, где не раз доходило до взаимного применения оружия Турцией и Грецией, случались британо-испанские и франко-британские трения уже этого года из-за Гибралтара и острова Мэн соответственно, а также три «Тресковые войны» между Великобританией и Исландией.
        Тут вопрос - кто и против кого дружит. ОДКБ еще может быть полезна в вопросах противодействия экстремизму и терроризму.
        Ivan№One
          Ivan№One
          0
          Сегодня, 13:02
          Это конфликты внутри нато
          И кого же там нато должно было поддержать? Пополам?
        Ivan№One
          Ivan№One
          0
          Сегодня, 13:03
          франко-британские трения уже этого года из-за Гибралтара и острова Мэн соответственно, а также три

          Острова Мэн?
          Теренин
            Теренин
            +1
            Сегодня, 14:07
            Цитата: Ivan№One
            франко-британские трения уже этого года из-за Гибралтара и острова Мэн соответственно, а также три

            Острова Мэн?

            Остров Мэн (англ. Isle of Man) — коронное владение Британской короны, но не входит в состав Соединённого Королевства.

            География
            Остров расположен в Ирландском море примерно на одинаковом расстоянии от Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльса.

            Площадь — 572 км².

            Столица — город Дуглас.

            Символ — трискелион — три бегущие ноги, выходящие из одной точки. Изображён также на флаге и гербе острова.

            Население на 2021 год — около 84 069 человек. Коренное население — мэнцы.
      Монтесума
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 13:20
        Цитата: Анатоль Клим
        наглядно показало что такое ОДКБ

        Разве РФ обращалась за помощью в ОДКБ? В Договоре прямо указано - помощь оказывается по просьбе страны-участницы Договора.
        Статья 4. (Выдержка из статьи, в части касающейся) :
        В случае совершения агрессии (вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на любое из государств – участников все остальные государства – участники по просьбе этого государства – участника незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами

        Но, в данном случае, было и так ясно, что на военную помощь рассчитывать не приходится. Практичней сохранить экономические отношения с соседними странами ОДКБ, несмотря на их неоднозначные политические манёвры. Могут некоторые спросить про Беларусь, но у неё самой такие агрессивные соседи, что важней постоянно держать свои войска наготове, ввиду вполне вероятных военных провокаций.
        Личное мнение
          Личное мнение
          -1
          Сегодня, 14:43
          Обратиться за помощью к станом ОДКБ в той ситуации в которой оказались, это выставить себя на посмешище, сами напали., а потом обратились за помощью.
          Normann
            Normann
            -2
            Сегодня, 15:12
            Это еще кто на кого напал...............
      pin_code
        pin_code
        +1
        Сегодня, 14:35
        Не знаю насчёт остальных, но КНДР участвовала напрямую, РБ-опосредованно(они нам много чего поставляют).
  Vulpes
    Vulpes
    +8
    Сегодня, 11:55
    Молодцы северные корейцы, что тут еще можно сказать. Очень сомневаюсь, что у них бы стали нападать на ветеранов СВО, или вымогать у них деньги.
    smart fellow
      smart fellow
      +3
      Сегодня, 13:19
      В КНДР вообще уровень преступности очень низкий. Про разбои и бандитизм наверно и не слыхали.
    Егоза
      Егоза
      +3
      Сегодня, 13:38
      Цитата: Vulpes
      Молодцы северные корейцы, что тут еще можно сказать.

      Вождь пообещал - вождь сделал!
      Вадим Топал-Паша
        Вадим Топал-Паша
        0
        Сегодня, 15:44
        Вот бы и у нас вождь появился! Сколько бы людей смогло бы дожить до пенсии...
  tralflot1832
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 12:02
    Зато у нас некоторые мэры отличаются ,раздавая сертификаты на жильё "незаменимым специалистам" .А потом возмущаются, а что это их какашками закидывают в соцсетях . И почему Бастрыкин ими заинтересовался .
    Mazunga
      Mazunga
      +3
      Сегодня, 12:21
      сняли эту мэрку вроде там вообще прикол вышел эти две одинокие дамочки в парандже оказались женами одного и того же достойного омбре))то есть две квартиры одному муджахиду это однозначно кук мандинга
    pin_code
      pin_code
      +1
      Сегодня, 14:40
      А нефиг взятки брать у всяких диаспор. Тогда бы и дальше, может (быть или не быть, вот в чем вопрос) работали.
  лесничий
    лесничий
    -1
    Сегодня, 12:05
    Вот это лидер! Вот это молодец! Сказал - сделал. Я всегда говорил, что КНДР настоящий союзник не на словах, а на деле. Где там этот гребаный Казахстан как союзник по ОДКБ? Насколько я помню мыим помогли в начале 2022 года. А ну да, они заняты, они подписывают санкции против нас. А остальные? Некогда, заняты, разбежались? Гахрена нам вообще этот союз. Вот НАТО я понимаю, а это все бирюльки.
    pin_code
      pin_code
      +1
      Сегодня, 14:42
      А подумать ни как? Или с информацией и статистикой немного подружить?
  th.kuzmichev
    th.kuzmichev
    +1
    Сегодня, 12:10
    В КНДР жилищная программа вообще на высоте. Ни где в мире такого нет. А вот автомобилизация наоборот. Личных автомобилей совсем мало.
    smart fellow
      smart fellow
      +1
      Сегодня, 13:16
      Остается проблема с топливом для транспорта хотя и решается потихоньку в последние годы. На установках, изобретенных в России, уголь перерабатывается в нефтяную смесь и та затем разделяется на фракции. Да и за поставки снарядов в Россию получено вероятно не менее $10 млрд на которые можно купить нефть и зерно. Можно конечно перейти на электромобили, но и электроэнергия в дефиците. В 2023 заключено соглашение с Россией о разведочных работах на шельфе где ожидаются крупные запасы нефти, но до сих они не начались.
      pin_code
        pin_code
        +1
        Сегодня, 14:46
        Я сомневаюсь, что сейчас в КНДР есть проблемы с топливом. Скорее наоборот.
      Normann
        Normann
        0
        Сегодня, 15:15
        Можно АЭС построить, благо у РФ компетенции одни из лучших в мире.
    Ivan№One
      Ivan№One
      +2
      Сегодня, 13:20
      Если в стране есть развитый общественный транспорт - то автомобиль не нужен
      Вот в сша общественного траспорта почти нет - поэтому без автомобиля там никак (думаю эти две вещи "как-то" связанны у них, случайно)

      Как в Корее с этим делом я не знаю
      pin_code
        pin_code
        0
        Сегодня, 14:57
        Я понял ваш сарказм по Америке. Это даже глупо у понятно-либо на литре бенза едет 100 человек, либо эти 100 человек едут ну допустим на 150 граммах, но каждый на своём авто, это же расстояние. Бизнес, ни чего личного. У нас сейчас тоже эту систему внедряют. Например в Новокузнецке. Раньше на линии ходили муниципальные автобусы и маршрутки. Теперь 90% питер(народ меняет одну букву) авто. Автобусы ломаются их на базах калашный ряд даже появились "новые", явно очень древние и огромными пятнами ржавчины.
    pin_code
      pin_code
      +1
      Сегодня, 14:44
      Да и правильно, меньше стоянок-больше парков и скверов, меньше выбросов ввхлопных газов.
  Дмитрий Михайлович Серегин
    Дмитрий Михайлович Серегин
    -1
    Сегодня, 12:14
    А у нас будут строить кварталы для семей, погибших в СВО?
    Monster_Fat
      Monster_Fat
      +2
      Сегодня, 12:27
      А у нас будут строить кварталы для семей, погибших в СВО?

      Гм... Скорее, у нас будут строить КНДР 2.0...с "российской спецификой"... походу-уже, строят....
      1. Комментарий был удален.
    Попуас
      Попуас
      +3
      Сегодня, 12:56
      Ипотеку в 6%...на менее и не надейтесь.. sad
    pin_code
      pin_code
      0
      Сегодня, 14:58
      Только в ипотеку, без неё ни как!
  Бан Зай
    Бан Зай
    -2
    Сегодня, 12:30
    Не для всех очевидно, что если потери минимальные, то социальные выплаты и льготы, и реабилитация, будет в полном объёме, исполнена
  Fitter65
    Fitter65
    +4
    Сегодня, 12:54
    Странно, то пишут, что в КНДР уже всех ежей без риса съели, а тут вот нате вам из под кровати!!! Оказывается и без общения с европой и прочим западом можно жить, как люди.
    Ivan№One
      Ivan№One
      +2
      Сегодня, 13:17
      Пишут их соседи с юга и японцы
      Fitter65
        Fitter65
        +1
        Сегодня, 13:22
        Цитата: Ivan№One
        Пишут их соседи с юга и японцы

        Да можно подумать других "свободных СМИ" больше нет, которые такую чушь пишут. Мы то ведь тоже, всех своих ежей и белок ещё в сентябре 2023 съели, ну тут правда под гречу. Так как у нас ежиков с рисом готовят не так хорошо, как в КНДР. laughing
    Normann
      Normann
      0
      Сегодня, 15:17
      А при СССР это было непонятно)
  Эдуард_Адольфович
    Эдуард_Адольфович
    +3
    Сегодня, 13:01
    Молодцы корейцы. Всё по человечески делают. Всё для народа.
  Мячик
    Мячик
    +1
    Сегодня, 13:07
    Цитата: Анатоль Клим
    Нападение врага на Курскую область, на исконно российскую территорию, признанную всеми странами мира, наглядно показало что такое ОДКБ

    А при чём тут ОДКБ? Разве Россия просила военной помощи у стран ОДКБ? Россия и сама прекрасно справилась, перемолола ВСУк, засылаемых в Курскую область. Это как тут многие орут про 5 статью НАТО, даже не зная о чём именно она.
  Olegi1
    Olegi1
    0
    Сегодня, 14:26
    Напомним, еще в прошлом августе Ким Чен Ын наградил отличившихся бойцов и пообещал семьям погибших «прекрасную жизнь». Обещание выполнено: вместо временных трудностей – капитальные стены.

    Молодец, ЫН. Обещал - сделал.
  AlexSam
    AlexSam
    0
    Сегодня, 14:39
    При Гаранте бойцы идут на смерть в том числе ради того, чтобы закрыть ипотеку. При диктаторе для семей погибших бойцов построили жилой квартал. А тот ли человек достоин имени "ГАРАНТ"?
  Личное мнение
    Личное мнение
    0
    Сегодня, 15:03
    Корейцы видно считают русский значит коммунист, Путин просто спрятал партийный билет и маскируется под корсервативного, религиозного буржуя. Но мудрые китайцы осторожны и присматриваются.