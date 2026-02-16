Глава «Укрпочты»: Отделения поджигают каждую неделю из-за рассылки повесток

2 912 16
Глава «Укрпочты»: Отделения поджигают каждую неделю из-за рассылки повесток

Киевский режим продолжает пожинать плоды тотальной милитаризации страны. Под «огонь» (в прямом смысле слова) попала государственная «Укрпочта». Ее глава Игорь Смелянский бьет тревогу: отделения связи жгут по всей стране еженедельно, а убытки уже исчисляются миллионами гривен.

Причина народного гнева лежит на поверхности. После того как «Укрпочта» подписала контракт с Минобороны и официально стала частью военной инфраструктуры, почтальонов переквалифицировали в рассыльщиков повесток. Именно через них теперь доставляют «письма счастья» от военкомов.



Украинцы, не горящие желанием отправляться в мясорубку, выбрали самый радикальный способ коммуникации с почтой. Вместо того чтобы получать квитанции, отделения сами начали получать, но уже «коктейли Молотова».

Интересно, что сами сотрудники «Укрпочты», работающие на мобилизацию, от нее надежно забронированы.

Показательно, что «Укрпочта», балансирующая на грани дефолта с убытками под 60 миллионов долларов, вместо оптимизации бизнеса впряглась в непрофильную карательную функцию. Теперь вместо дивидендов от логистики она получает пепелища на месте бывших отделений. Это ли не лучшая иллюстрация того, к чему приводит превращение гражданской инфраструктуры в придаток военкоматов?
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 13:06
    Шта случилось 404 ые ,трофейных посылок немае- раньше очереди в Укропошту за ними стояли ,с предзаказами !!!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 13:11
      просто награбленные стиральные машины икаться им начали.... Андрей hi
    2. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 13:32
      Да потомушта..... winked .......
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 13:10
    ....почту они поджигают. fool
    надо причину устранять, а не механизм который оповещает из-за действующей и не устранённой нелегитимной причины.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 14:22
      Да не, надо ему велосипед подарить, сразу добрый станет
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 13:30
    Глава «Укрпочты»: Отделения поджигают каждую неделю из-за рассылки повесток

    Это добровольцы беснуются...Те, которые не могут на фронт попасть...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 13:59
      ..из слова головна убрать ло и будет та самая пошта украини...
  4. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 13:34
    Кто стучится в дверь ко мне, с ТЦК-ми за спиной? Это он, это он, укропошты поштальон.
  5. sgrabik Звание
    sgrabik
    +2
    Сегодня, 13:38
    Пока ещё только лишь поджигают, но уже скоро начнут взрывать.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +3
      Сегодня, 14:49
      Цитата: sgrabik
      Пока ещё только лишь поджигают, но уже скоро начнут взрывать.

      Правильно. Пусть сами. Нам меньше Гераней расходовать. yes
  6. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +2
    Сегодня, 14:18
    Кто там? Это я почтальон Печкин, принёс повестку для вашего мальчика. Кто там?
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:34
    Их дела... за шо скакали, то и получили...
  8. Roman_VH Звание
    Roman_VH
    +1
    Сегодня, 14:37
    Тююю, що таки поменялось? Намеднись, главный гешефтмахер укропошты утверждал, що вин "окормуе усю нэньку" через свои налоги которые он, как мериканський резидент, платит в ФША.
  9. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 15:00
    Не ссыте украинцы, если по одному отделению сжигать в неделю, отделений на 256 лет хватит.
  10. sirGarry Звание
    sirGarry
    +1
    Сегодня, 15:15
    Да погреться громадяне хотят, и всё! Пока горит - тепло, а потом к следующему отделению идут. Так и выживают.
  11. sirGarry Звание
    sirGarry
    0
    Сегодня, 15:16
    Цитата: sgrabik
    Пока ещё только лишь поджигают, но уже скоро начнут взрывать.

    А зачем? Оно и горит неплохо, да и взрывчатка для других целей нужнее.