Глава «Укрпочты»: Отделения поджигают каждую неделю из-за рассылки повесток
2 91216
Киевский режим продолжает пожинать плоды тотальной милитаризации страны. Под «огонь» (в прямом смысле слова) попала государственная «Укрпочта». Ее глава Игорь Смелянский бьет тревогу: отделения связи жгут по всей стране еженедельно, а убытки уже исчисляются миллионами гривен.
Причина народного гнева лежит на поверхности. После того как «Укрпочта» подписала контракт с Минобороны и официально стала частью военной инфраструктуры, почтальонов переквалифицировали в рассыльщиков повесток. Именно через них теперь доставляют «письма счастья» от военкомов.
Украинцы, не горящие желанием отправляться в мясорубку, выбрали самый радикальный способ коммуникации с почтой. Вместо того чтобы получать квитанции, отделения сами начали получать, но уже «коктейли Молотова».
Интересно, что сами сотрудники «Укрпочты», работающие на мобилизацию, от нее надежно забронированы.
Показательно, что «Укрпочта», балансирующая на грани дефолта с убытками под 60 миллионов долларов, вместо оптимизации бизнеса впряглась в непрофильную карательную функцию. Теперь вместо дивидендов от логистики она получает пепелища на месте бывших отделений. Это ли не лучшая иллюстрация того, к чему приводит превращение гражданской инфраструктуры в придаток военкоматов?
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация