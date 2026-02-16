Показаны кадры поражения «Геранями» хранилища ГСМ ВСУ в Полтавской области

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено горящее после ударов беспилотников-камикадзе семейства «Герань» хранилище ГСМ ВСУ в населенном пункте Качаново Полтавской области.

Как можно увидеть на кадрах объективного контроля, «Герани» точно поразили объект противника — судя по масштабам возгорания, хранилище ГСМ полностью выведено из строя. В частности, на расположенном на расстоянии более ста километров от ЛБС хранилище горят резервуары с топливом. Ранее в Качаново была уничтожена инфраструктура линейной производственно-диспетчерской станции «Глинско-Розбышевская».

Кроме того, несколько десятков «Гераней» поразили объекты дунайского энергетико-логистического кластера. Удары наносились по ПС 110/35 кВ «Килия» на юге Одесской области, СЭС «Приозерная», обеспечивавшей обеспечение электроэнергией портовой инфраструктуры, резервуары с ГСМ, а также перевалочную складскую базу на припортовой территории с прибывшими туда военными грузами. Масштабные возгорания были видны с противоположного румынского берега. Как известно, после уничтожения Кременчугского НПЗ существенная доля поставок топлива (не менее 75%) идет на Украину через Дунай из Румынии.

Уничтожение украинских складов НПЗ и складов ГСМ оказывает существенное влияние на боеспособность ВСУ, особенно в условиях острого дефицита электроэнергии и последовательного уничтожения локомотивов, вследствие чего все большая доля логистики противника обеспечивается посредством автомобильного транспорта.


  1. Тури_ст Звание
    Тури_ст
    +3
    Сегодня, 13:14
    А сколько там домов в киеве без света и тепла?
    Что то давно об этом не слышно.
    Передумали чтоли?
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 13:47
      Цитата: Тури_ст
      А сколько там домов в киеве без света и тепла?
      Что то давно об этом не слышно.
      Передумали чтоли?

      Смотрел ТГ Киев Светло, был скулёж, но коменты закрыли, информации от туда нет.
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 13:34
    Уничтожение украинских складов НПЗ и складов ГСМ оказывает существенное влияние на боеспособность ВСУ, особенно в условиях острого дефицита электроэнергии

    Ну вот, а то некоторые не верили. Тут пользователи предлагали бить по западной инфраструктуре, чтобы ни через западные границы, ни через порты к нацистам ничего не поступало...А если они окажутся правы?
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:35
    Добре работает разведка ,влупили когда нефтебаза была под завязку .
    1. Ivan_Sergeev Звание
      Ivan_Sergeev
      +3
      Сегодня, 13:43
      Вот уже миллион раз здесь повторил, надо устранять причины! Где находится Полтава? На левом берегу Днепра. Есть на левобережье хоть один целый нефтеперерабатывающий завод? Нет, конечно. Значит все это топливо на нефтебазу привезли откуда-то. Значит надо делать так, чтобы в принципе было или невозможно или максимально сложно делать подобные вещи!
      На УКраину сейчас работает весь нацистский Евросоюз и мы однозначно с точки зрения экономики в худшей позиции. Поэтому, надо уничтожать логистику в первую очередь, а не охотиться за каждым складом или цистерной.
      1. Светлан Звание
        Светлан
        -2
        Сегодня, 14:45
        A слабо повторить это на заседании Генштаба?
        Слабо. Ведь для этого надо было учиться, служить и еще раз учиться. А потом окажется, что надо сопоставлять стратегию с наличием поражающих средств, с количеством целей, приоритетами с их досягаемостью и защищенностью.
        ..
        А на форумах, с дивана, да, можно бить в себя в грудь.
        1. Вадим Топал-Паша Звание
          Вадим Топал-Паша
          0
          Сегодня, 15:27
          Слыш, а я вот акамедию закончил... А фули толку? После того, как я озвучил, что не буду подписывать контракт. на моё место взяли бабу с гражданским ВУЗом. Видимо, она замполита никуда не посылала, а совсем даже наоборот. /ржёт/ :) А всего-то нужно было помочь замполиту сожрать командира и тогда бы я получил реально пригодную для проживания хату, а не условно (только по документам) пригодную.
    2. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 13:43
      Там газоперерабатывающий завод производит:
      газы углеводороды сжижены для автомобильного транспорта и коммунально-бытовых нужд;
      бензин газовый стабилен.