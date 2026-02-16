Показаны кадры поражения «Геранями» хранилища ГСМ ВСУ в Полтавской области
5 9228
В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено горящее после ударов беспилотников-камикадзе семейства «Герань» хранилище ГСМ ВСУ в населенном пункте Качаново Полтавской области.
Как можно увидеть на кадрах объективного контроля, «Герани» точно поразили объект противника — судя по масштабам возгорания, хранилище ГСМ полностью выведено из строя. В частности, на расположенном на расстоянии более ста километров от ЛБС хранилище горят резервуары с топливом. Ранее в Качаново была уничтожена инфраструктура линейной производственно-диспетчерской станции «Глинско-Розбышевская».
Кроме того, несколько десятков «Гераней» поразили объекты дунайского энергетико-логистического кластера. Удары наносились по ПС 110/35 кВ «Килия» на юге Одесской области, СЭС «Приозерная», обеспечивавшей обеспечение электроэнергией портовой инфраструктуры, резервуары с ГСМ, а также перевалочную складскую базу на припортовой территории с прибывшими туда военными грузами. Масштабные возгорания были видны с противоположного румынского берега. Как известно, после уничтожения Кременчугского НПЗ существенная доля поставок топлива (не менее 75%) идет на Украину через Дунай из Румынии.
Уничтожение украинских складов НПЗ и складов ГСМ оказывает существенное влияние на боеспособность ВСУ, особенно в условиях острого дефицита электроэнергии и последовательного уничтожения локомотивов, вследствие чего все большая доля логистики противника обеспечивается посредством автомобильного транспорта.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация