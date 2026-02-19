Так будет ли Жизнь после Ядерной Войны? Документы, расчеты, фото и свидетельства

«Горе тем, которые зло называют добром, и добро – злом, тьму почитают светом, и свет – тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое – горьким!»

Книга пророка Исайи, 5:20-21

«Мифы» о последствиях — или о последствиях без «мифов»



Скрин с сайта nytimes.com

Оценка последствий ядерной бомбардировки: некоторые инструменты, литература и примеры



Таблица из работы William C Bell, Cham E Dallas https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17328796/ (в переводе)



Рисунок с работы William C Bell, Cham E Dallas

Основные поражающие факторы ЯО



«Тень» человека после атомной бомбардировки 1945 г.

Световой импульс

Пожары

Ударная волна



Замедленные снимки действия ударной волны ЯВ на здания

Площадь очага ядерного поражения

Радиация и радиоактивные осадки

Электромагнитный импульс

Климатический фактор

Хиросима и Нагасаки: до и после



Хиросима до атаки, 1940 г.



Улица Хиросимы до атаки (1945 г.)



Нагасаки до атаки



Улица Нагасаки до атаки



Хиросима после ядерного удара



Нагасаки после ядерного удара

Было чуть за 8:10.



Внезапно ослепительная вспышка, ярче даже чем солнце. На некоторое время я был ослеплен. Здание станции и все вокруг выглядело синевато-белым. Секунду спустя я услышал оглушительный рев, звук сильнейшего взрыва. Мои уши заложило. Земля дрожала под моими ногами, и все здания вокруг трясло. Оконные стекла вибрировали и вылетали. Я получил сильный удар в спину и думал, что мой живот готов разорваться.



Мой лоб горел, и я подсознательно коснулся его моей рукой. Когда я смотрел в небо над Хиросимой, я видел крошечное сверкание, белый объект размером с зерно риса, с оттенком желтого и красного, который скоро превратился в чудовищный гриб. Оно шло в моем направлении, и мне казалось, будто бы этот гриб собирался окутывать меня.



Я был обездвижен страхом и ударом настолько, что мне было тяжело дышать. Я пробовал убежать, но понял, что это невозможно. Я нашел убежище под соседней скамьей... Наконец шум прекратился. Осторожно я выполз из моего потайного места и огляделся. Я видел огромный, яркий, красный столб огня (мне говорили позже, что он был 200 метров в диаметре и поднялся на высоту 10 000 метров), который увеличился поминутно, продолжая расти и расти вверх.

С земли столп огня поднялся к небу с огромной силой. Иногда он был полым в центре. В другие моменты из центра вырывались пылающие, прыгающие пламя. Зрелище было настолько ужасным, что я не могу подобрать слов, чтобы описать его...



Всего за несколько минут одна атомная бомба превратила весь город Хиросима, теперь под этим огромным огненным шаром, в море пламени. Я никогда не думал, что оружие может создать ужасный, жалкий живой ад.



Наша начальная школа стала временным пунктом оказания первой помощи… Жертвы бомбардировки были выстроены в очередь, ожидая помощи.



Волосы жертв были завиты, и их лица раздувались от темно-красных ожогов. Части их кожи свисали с открытых ран, а их одежда, покрытая кровью, была опалена и разорвана… Они были похожи на призраков… Некоторые люди просто стонали. Другие кричали имена членов семьи. Были люди, которые просили: «Вода, пожалуйста. Дайте мне воду». Это была ужасная сцена.



Нагасаки после атомного удара



Вереница несчастных жертв атомной бомбардировки, фото 1, 1945 г.



Вереница несчастных жертв атомной бомбардировки, фото 2, 1945 г.



Жертвы атомной бомбардировки в Хиросиме, https://www.japantimes.co.jp/



Рисунок с сайта UNFORGETTABLE FIRE | FARALLON FILMS



Ёсико Митицудзи (Япония), Я бежала к своему дому сквозь море пламени, 1974 (предоставлено Мемориальным музеем мира в Хиросиме)

Мы выстраивались в шеренгу, когда увидели приближающийся и пролетающий над нами B-29. Все смотрели вверх и показывали на самолет пальцем. Затем вышедший из здания школы учитель через старост скомандовал лечь на землю. Мы лежали на земле, и наши взгляды были направлены в небо. В этот момент произошел взрыв. Поднялся невероятный шум, а затем наступила темнота. Я не мог ничего видеть. Мы были буквально снесены ударной волной. Я не мог понять ничего, пока не прошла темнота. Я был откинут ударной волной на 10 метров. Мои друзья лежали тут же, рядом, снесенные этой же волной. Вокруг нас, насколько хватало глаз, все было разрушено и уничтожено. Я почувствовал, что Хиросима исчезла с лица земли за какое-то мгновенье.



Затем я осмотрел себя, и увидел, что моя одежда превратилась в лохмотья от высокой температуры. Весь мой затылок, спина, обе руки и ноги были обожжены. Моя кожа оплавилась и свисала. Автоматически я пошел на запад, так как в этом направлении находился мой дом. Спустя некоторое время я услышал, как кто-то зовет меня по имени. Я посмотрел по сторонам, и увидел своего приятеля, с которым мы учились в одной школе. Его звали Ямамото. Он был ужасно обожжен, так же как и я.



Мы шли к реке, видя по пути сотни и сотни жертв. Мы видели мужчину, на верхней части тела которого не было кожи, видели женщину, глаза которой высохли от такой температуры, а ее маленький ребенок истекал кровью. Мать и ее ребенок лежали, и на них не было кожи. Мы медленно ползли к реке. Начался пожар, и лишь по счастливой случайности мы остались живы. Если бы мы задержались хоть на секунду, мы погибли бы в огне. Огонь поднимался в небо на 4−5 метров.



Там был маленький деревянный мостик, который не был разрушен взрывом. Я перешел на другую сторону реки по этому мосту. Ямамото со мной больше не было, он потерялся. Я помню, что перешел через мост один, и там, на другой стороне, трижды окунулся в воду. Ожоги были ужасающими. Я чувствовал, как мое тело горит, поэтому холодная вода реки показалась мне самым дорогим сокровищем мира. Затем, я вышел из реки и побрел по железнодорожным путям в сторону своего дома… будучи совершенно исчерпанными, я повстречал брата моего дедушки и его жену. Как вы знаете, у нас есть пословица о Будде, встречающем в Аду. Тогдашняя встреча с моими родственниками выглядела точно так же. Они, как Будда, встретили меня, блуждающего в аду.



Мост через реку, UNFORGETTABLE FIRE | FARALLON FILMS

Огненная буря

Радиация

Мужу маминой младшей сестры удалось добраться до пункта первой помощи. Мы все обрадовались, что дядя избежал ран и ожогов, но, как оказалось, его поджидала другая, невидимая беда. Вскоре у него началась кровавая рвота, и нам сообщили, что он скончался. Схватив огромную дозу радиации, дядя скоропостижно умер от лучевой болезни. Именно радиация — самое страшное последствие атомного взрыва, она убивает человека не снаружи, а изнутри.

«Черный дождь»



Карта выпадений «черного дождя». Черная/серая – оценки 1954 года; пунктирные линии - оценки 1989 г. Sakaguchi, A et al. / Science of The Total Environment, 2010



Современная Хиросима

А что будет при применении «Ярса»?



«Ярс» (РС-24) на боевом дежурстве

Эпилог: совсем не страшно, не правда ли?

«Ужасы Хиросимы и Нагасаки заставили весь мир бояться атомной бомбы — даже тех, кто мог бы её применить. Сегодня этот страх в основном остался в прошлом, а вместе с ним мы, возможно, утратили важнейшую меру предосторожности». «…многие противники Путина, похоже, либо не верят в его угрозы, либо, что ещё хуже, не обращают на них внимания. Борис Джонсон категорически отверг идею о том, что Россия может применить ядерное оружие».

Мировая ядерная война приведет к катастрофе геологического масштаба. Изменится климат Земли. Будет уничтожена биосфера. Сожжены леса и степи, разрушены города и промышленность. Уничтожены люди и животные. Лицо Земли будет изуродовано до неузнаваемости, и раны эти никогда не заживут. Пережившие первый удар люди окажутся в условиях жестокого холода, отсутствия воды, пищи, топлива, под воздействием мощной радиации, загрязнителей, болезней, в условиях предельного психологического стресса, среди хаоса разрушенной цивилизации и уничтоженной живой природы.