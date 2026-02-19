Так будет ли Жизнь после Ядерной Войны? Документы, расчеты, фото и свидетельства
Книга пророка Исайи, 5:20-21
Вопрос о продлении договора ДСНВ повис в воздухе. Теряющая реальность Европа призывает готовиться к войне с Россией. США нужен новый виток ядерной гонки вооружений. Зачем, ибо имеющегося потенциала достаточно для полного взаимного уничтожения? В последнее время появилось ряд материалов о «переоценке» последствий ядерных конфликтов. Так есть ли жизнь после ядерной войны?
«Мифы» о последствиях — или о последствиях без «мифов»
Есть, например, такое клише: «Вопреки распространённому мнению, она [ядерная война] не приведёт к гибели всего живого. Даже человечество, скорее всего, уцелеет, хотя и будет отброшено в развитии… назад».
Как считают «оптимисты» («Конец света отменяется. Почему ядерная война не уничтожит человечество?»), «часто цитируют научные исследования (правда, конкретные не называются), по которым только от первого ядерного удара погибнет 1,15 миллиарда человек. Ну а от радиационного заражения и ядерной зимы с вытекающим из неё голодом вымрут и все остальные. У этой логичной точки зрения есть только одна проблема: она не имеет никакого отношения к действительности».
Типа можно попробовать (?!) – думаю, точно не стоит! Не то же ли было после ядерных бомбардировок, когда в газете «Нью-Йорк Таймс» в августе 1945 были заголовки «Радиоактивности на руинах Хиросимы нет», а чуть позже – «ОБСЛЕДОВАНИЕ ИСКЛЮЧАЕТ ОПАСНОСТИ НАГАСАКИ: Уровень радиации после атомной бомбы в тысячу раз меньше, чем у радиевых часов».
Скрин с сайта nytimes.com
Что можно сказать о рассуждениях о «предвзятости» в страхах и последствиях относительно применения ядерного оружия? Исследования не называются (?) – да их море. Говорить об этом могут только люди, имевшие в школе по физике оценку «2».
Оценка последствий ядерной бомбардировки: некоторые инструменты, литература и примеры
Современная военная наука и институты гражданской обороны обладают достаточным инструментарием для оценки реальных последствий ЯВ. Многие из них имеют гриф «Совершенно секретно» или Top Secret, но что-то есть и в открытом доступе.
Например, в США оборонное агентство Министерства обороны по уменьшению угрозы (Defense Threat Reduction Agency, DTRA), ответственное за противодействие последствиям применения оружия массового уничтожения, приложило значительные усилия для разработки моделей для расчета потерь гражданского населения в результате ядерного взрыва, в т. ч. CATS-JACE для моделирования влияния радиоактивных осадков от ядерного взрыва, EM-1 для расчета эффектов взрыва.
Также существует фундаментальная работа (680 стр.) по оценке последствий применения ЯО: Northop J., editor: Handbook of nuclear weapons effects, 1996. У старого издания есть также наш перевод: «Действие ядерного оружия. The Effects of Nuclear Weapons. Revised Edition». — М.: Воениздат, 1963. Достаточно подробная информация есть в справочнике Г. Демиденко и пр. «Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения».
И, наконец, российский фундаментальный труд – «Физика ядерного взрыва» в 5 т. (2014–2025), монография, подготовленная коллективом 12 ЦНИИ МО РФ, проведённых совместно с институтами РАН и Минатома России.
Из исследований в открытом доступе в широко известной работе Уильям К. Белла и Чам Э. Далласа (2007) проведена подробная оценка последствий взрыва ядерного заряда типовой мощностью 550 кТ (и 20 кТ) для 4 крупнейших городов США. Для оценки последствий были использованы указанные выше программы.
Из нижеприведенной таблицы видно, что в Нью-Йорке пострадает от различных поражающих факторов ЯВ около 6,5 млн. чел. от общей численности населения в 18,198 млн. чел. на момент оценки — 2004 г.
Таблица из работы William C Bell, Cham E Dallas https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17328796/ (в переводе)
Интересна также графическая оценка зон ущерба от светового излучения такого удара, приведенная на диаграмме ниже.
Рисунок с работы William C Bell, Cham E Dallas
Взрыв приведет к тотальной гуманитарной катастрофе: оказывать помощь будет некому. Оценка гуманитарных последствий для Нью-Йорка дает гибель 51% больниц и 53% медицинского персонала в радиусе 20 миль от эпицентра. То же самое произошло и в Хиросиме, и в Нагасаки (!).
Разработана также интерактивная карта NukeMap, созданная Алексом Уэллерстайном, историком науки из Технологического института Стивенса, изучающего историю ядерного оружия, позволяющая пользователям моделировать эффект ядерного взрыва разной мощности в различных городах.
Есть и другие особо важные оценки, касаемые климатических последствий. По самым последним, многократно подтверждённым оценкам 2022 г., выполненным международной командой учёных, уже давно занимающихся этой темой (Lili Xia, Alan Robock, Isabelle Weindl, Kim Scherrer, Jonas Jägermeyr, Cheryl S. Harrison, Benjamin Leon Bodirsky, Charles G. Bardeen, Owen B. Toon, Ryan Heneghan), имеющих в своем распоряжении самые мощные передовые компьютерные модели и необходимые вычислительные мощности, в случае полномасштабного ядерного конфликта между США и Россией в атмосферу будет выброшено более 150 Тг (тераграмм) или 150 000 000 тонн сажи, что приведет к непоправимым изменениям климата и масштабному голоду. По их оценкам, 5 млрд из 6,7 млрд населения Земли на тот момент погибнут в течение двух лет. И это не одиночный расчет. Ввиду имеющей место малообоснованной критики подобного моделирования, мы посвятим этой теме отдельный материал.
Основные поражающие факторы ЯО
Попробуем для начала дать краткую числовую информацию (ввиду сложности найти ее в одном месте) об основных поражающих факторах ЯО в зависимости от расстояния от центра (ground zero) или ЦВ и мощностей зарядов.
По мощности принято делить ядерные боеприпасы на пять групп:
1. Сверхмалые — менее 1 кт
2. Малые — 1–10 кт
3. Средние — 10–100 кт
4. Крупные (большой мощности) — 100 кт — 1 Мт
5. Сверхкрупные (сверхбольшой мощности) — свыше 1 Мт.
Ядерный взрыв сопровождается выделением огромного количества энергии, которая расходуется на создание основных факторов поражения: мощной ударной волны (40-60%), светового излучения (30-40%), проникающей радиации и электромагнитного импульса (5%), радиоактивного заражения местности (10%).
Последние три фактора принципиально отличают ЯО от обычного. ЯО не кратно ФАБ-9000. Но главное — огромная мощность и разрушительная сила, поражающая воображение.
Максимальная температура, которая достигается при ядерном взрыве, составляет несколько десятков миллионов градусов, в то время как максимальная температура взрыва обычного взрывчатого вещества составляет всего 5000° С. Под воздействием такой температуры все вещества, находящиеся в зоне реакции (продукты взрыва и остатки оболочки боеприпаса), раскаляются и превращаются в газы, образуя огненный шар. Все живое, попадая в зону высоких температур, просто испаряется. Этот эффект известен со времен бомбежек Хиросимы и Нагасаки.
«Тень» человека после атомной бомбардировки 1945 г.
Световой импульс
В ясную погоду величина светового импульса наземного ядерного взрыва мощностью в 1 Мт составит: на расстоянии 1 км — 400 кал/см2 (16 736 кДж/м2), 3 км — 145 кал/см2, 5 км — около 65 кал/см2, 10 км — около 15 кал/см2 (627,6 кДж/м2). [1 кал/см² = 41,84 кДж/м².]
В следующей таблице согласно справочнику Г. Демиденко и пр. «Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения» (1987) приведены значения светового импульса в зависимости от расстояния до центра взрыва и его мощности.
Согласно работе А. Иванова и пр. «Ракетно-ядерное оружие и его поражающее действие» (1971), вызываемые световым импульсом ожоги людей принято делить на 4 степени: первая степень (2-4 кал/см2) (83-167 кДж/м2) – покраснение кожи, вторая (4-7.5 кал/см2) – образование пузырей, третья (6-12 кал/см2) – омертвление глубоких слоев кожи, образование язв; четвертая (свыше 14 кал/см2) (585 кДж/м2) – обугливание. Поражение глаз возможно в виде временного ослепления сроком до 30 мин, ожогов глазного дна, роговицы и век.
При взрыве 1 МТ ожог 2 степени можно получить на расстоянии 17,6 км от ЦВ.
Хлопчатобумажные, шерстяные и бумажные материалы опаляются или обгорают при импульсах около 10 кал/см2 (418,4 кДж/м²). При больших значениях — древесина, полимерные материалы.
Пожары
Зона отдельных пожаров охватывает район, в котором пожары возникают в отдельных зданиях и сооружениях. Зона отдельных пожаров характеризуется такими световыми импульсами: на внешней границе 100-200 кДж/м2 (4.8 кал/см2), на внутренней — 400-600 кДж/м2 (9.5-14.3 кал/см2) в зависимости от мощности ядерного взрыва (нижние границы соответствуют мощности 268 до 100 кт, верхние — 1000 кт и более). [1 кал/см² = 41,84 кДж/м².] Для воздушных взрывов зона занимает часть территории зоны слабых разрушений и распространяется за пределы очага ядерного поражения.
Зона сплошных пожаров — территория, где под воздействием светового импульса возникают пожары более чем в 50% зданий и сооружений и в течение 1–2 ч огонь распространяется на подавляющее большинство зданий, расположенных в данном районе, образуется сплошной пожар, при котором огнем охвачено более 90% зданий. Зона сплошных пожаров характеризуется световыми импульсами 400–600 кДж/м2 (9,5–14,3 кал/см2) и более. Она охватывает большую часть территории зоны сильных разрушений, всю зону средних и часть зоны слабых разрушений очага ядерного поражения.
Образование огненных штормов возможно на участках с плотностью застройки зданиями и сооружениями III, IV и V степени огнестойкости не менее 20%. Своего полного развития огненный шторм достигает через 2-3 ч после взрыва. Он возникает в результате образования сильной тяги в центре района горения и характеризуется мощными восходящими вверх потоками продуктов сгорания и нагретого воздуха, создающими условия для ураганного ветра, дующего со всех сторон к центру горящего района со скоростью 50-60 км/ч и более.
Ударная волна
Ударная волна — основной поражающий фактор ядерного взрыва. Воздушная ударная волна представляет собой область резкого сжатия воздуха, распространяющуюся во все стороны со сверхзвуковой скоростью. Она состоит из двух фаз — сжатия и разрежения. Всякая преграда испытывает сначала действие прямой ударной волны, которая стремится опрокинуть преграду в направлении своего движения, а затем — обратной ударной волны, стремящейся воздействовать на эту преграду в противоположном направлении.
Замедленные снимки действия ударной волны ЯВ на здания
Скорость распространения фронта ударной волны зависит от ее давления. Вблизи центра, где оно огромно, скорость ударной волны измеряется десятками километров в секунду. По мере удаления от центра взрыва давление и скорость движения ударной волны падают. На очень больших расстояниях она равняется скорости звука. Время действия ударной волны зависит от толщины сжатого слоя воздуха и бывает у ядерного взрыва 0,5 – 1,5 сек. и более 5 сек. – у термоядерного.
В следующих таблицах (согласно учебнику Егоров П.Т. и пр. Гражданская оборона, 1970) приведены оценка давлений в зависимости от расстояния до ЦВ и мощности боеприпаса и характер повреждения зданий в зависимости от избыточного давления волны и (0,1 кгс/см2 = 9,8 кПа).
Ударная волна способна затекать в закрытые помещения через различные неплотности, щели и отверстия. По этой причине, например, воздух в районе взрыва может попадать в легочные вены, а через них — в сердце (артерии) и поражать их.
Все, те, кто моментально не сгорел в пределах смертельных уровней температуры и сокрушительной ударной волны, коверкающей всё, получат страшные поражения: ожоги вместе с множественными травмами, включая удары от обломков зданий и огромные дозы радиации. Да, эти факторы достаточно сильно убывают от расстояния до эпицентра, которое зависит от мощности взрыва, но площадь поражения огромна.
Площадь очага ядерного поражения
И наконец, самое важное. Согласно Егорову П.Т. и пр. «Гражданская оборона», площадь очага ядерного поражения принимается кругом и вычисляется по формуле:
Где r – радиус поражения с избыточным давлением 0,1 кг/см2 по таблице 4. Для «типового» заряда мощностью 500 кТ он составит = 3,14*11,5*11,5 = 415 км2. Величина огромная!
В наилучшем виде эти данные представлены в пособии Виктора Гаценко, Владимира Королёва «Прогнозирование последствий взрывных явлений и гражданская защита в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» (МВТУ им. Баумана), 2009. Здесь следует иметь в виду, что 1 кгс/см2 = 98,0665 кПа, т. е. 0,1 кг/см2 = 9,8 кПа.
Радиация и радиоактивные осадки
И, наконец, последний, самый коварный фактор ЯО – это радиоактивное излучение в момент и после взрыва. Согласно вышеупомянутому Справочнику, распределение по дозе облучения в зависимости от расстояния и мощности взрыва, а также оценка предполагаемых потерь выглядит следующим образом.
При этом рассеивание радиоактивного следа происходит на гигантских площадях, рассеиваясь в виде эллипса в сторону ветра от ЦВ.
Как показывают обследования на местах ядерных испытаний, именно долговременные последствия радиационных осадков играют главную роль в невозможности использования этих земель для жизни и хозяйственной деятельности.
Электромагнитный импульс
Сильнейшее переменное электромагнитное поле, возникающее в результате сильных токов в воздухе, ионизированном радиацией и световым излучением ЯВ. ЭМИ повреждает электронную аппаратуру, электроприборы и линии электропередачи. Большое количество ионов, возникшее после взрыва, препятствует распространению радиоволн и работе радиолокационных станций. Этот эффект может быть использован для ослепления системы предупреждения о ракетном нападении. Сила ЭМИ меняется в зависимости от высоты взрыва.
Климатический фактор
И наконец, у ЯО есть еще один фактор, отличающий его от обычного, – глобальное климатическое воздействие. Если в центре взрыва все будет расплавлено и выровнено взрывной волной, то в зоне неполного разрушения зданий возникнут катастрофические пожары. Сегодня в городах сосредоточено огромное количество горючего материала. Современные многоэтажные здания (особенно башенного типа) обеспечивают благодаря эффекту «тяги» (как в печах с высокими трубами) нелимитированный доступ кислорода. Здесь склады, запасы топлива, пластик.
Согласно компьютерному моделированию, такие пожары могут стать источником выброса огромных масс сажи в атмосферу, которая неизбежно повлияет на глобальный климат. И, как показывают модели, даже ограниченный конфликт способен нанести огромный ущерб сельскому хозяйству и вызвать глобальный голод. Может быть, «ядерной зимы» не будет, но будет «ядерная осень». Ввиду важности мы рассмотрим характер этих пожаров, их влияние на климат в отдельной публикации, посвященной теории «ядерной зимы».
Хотя советские ученые в 80-е годы активно участвовали в создании теорий и методов оценки климатических и прочих последствий ЯО, на равных сотрудничая с учеными США, то после 90-х эта деятельность была приостановлена.
Кто «развенчивает» мифы о ядерном оружии, создавая более опасные мифы о «приемлемости» последствий его применения? Типа не дрейфуйте, переживем! Как замечательно писал один из основателей теории «ядерной зимы» К. Саган еще в 1983 году: «В технических исследованиях последствий взрывов ядерного оружия наметилась опасная тенденция недооценивать результаты. Отчасти это связано с традицией консерватизма, которая обычно хорошо работает в науке, но имеет более сомнительную применимость, когда на карту поставлены жизни миллиардов людей». Ну что же, посмотрим на сухие факты, известные со времен августа 1945 г.
Хиросима и Нагасаки: до и после
На представленных ниже фото изображены эти города: до и после. Никаких комментариев к этим страшным свидетельствам не требуется.
Хиросима до атаки, 1940 г.
Улица Хиросимы до атаки (1945 г.)
Нагасаки до атаки
Улица Нагасаки до атаки
Хиросима после ядерного удара
Нагасаки после ядерного удара
Лучше всего обратиться к показаниям свидетелей, переживших этот ад — хибакуся. Ясухико Такэта, 1932 года рождения. Пережил бомбардировку, находясь на железнодорожной станции (www.gensuikin.org, цитировано по Ridus.ru):
Внезапно ослепительная вспышка, ярче даже чем солнце. На некоторое время я был ослеплен. Здание станции и все вокруг выглядело синевато-белым. Секунду спустя я услышал оглушительный рев, звук сильнейшего взрыва. Мои уши заложило. Земля дрожала под моими ногами, и все здания вокруг трясло. Оконные стекла вибрировали и вылетали. Я получил сильный удар в спину и думал, что мой живот готов разорваться.
Мой лоб горел, и я подсознательно коснулся его моей рукой. Когда я смотрел в небо над Хиросимой, я видел крошечное сверкание, белый объект размером с зерно риса, с оттенком желтого и красного, который скоро превратился в чудовищный гриб. Оно шло в моем направлении, и мне казалось, будто бы этот гриб собирался окутывать меня.
Я был обездвижен страхом и ударом настолько, что мне было тяжело дышать. Я пробовал убежать, но понял, что это невозможно. Я нашел убежище под соседней скамьей... Наконец шум прекратился. Осторожно я выполз из моего потайного места и огляделся. Я видел огромный, яркий, красный столб огня (мне говорили позже, что он был 200 метров в диаметре и поднялся на высоту 10 000 метров), который увеличился поминутно, продолжая расти и расти вверх.
С земли столп огня поднялся к небу с огромной силой. Иногда он был полым в центре. В другие моменты из центра вырывались пылающие, прыгающие пламя. Зрелище было настолько ужасным, что я не могу подобрать слов, чтобы описать его...
Всего за несколько минут одна атомная бомба превратила весь город Хиросима, теперь под этим огромным огненным шаром, в море пламени. Я никогда не думал, что оружие может создать ужасный, жалкий живой ад.
Наша начальная школа стала временным пунктом оказания первой помощи… Жертвы бомбардировки были выстроены в очередь, ожидая помощи.
Волосы жертв были завиты, и их лица раздувались от темно-красных ожогов. Части их кожи свисали с открытых ран, а их одежда, покрытая кровью, была опалена и разорвана… Они были похожи на призраков… Некоторые люди просто стонали. Другие кричали имена членов семьи. Были люди, которые просили: «Вода, пожалуйста. Дайте мне воду». Это была ужасная сцена.
Перед бомбардировкой Хиросимы 6 августа 1945 года население города составляло около 245 тысяч человек, в Нагасаки — 260 тысяч человек. После бомбардировки к концу 1945 года количество погибших в Хиросиме составило от 90 до 166 тысяч человек, включая онкологические заболевания и лучевую болезнь, а в Нагасаки — от 60 до 80 тысяч человек.
Нагасаки после атомного удара
Последствия атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки продолжаются до сих пор, и люди продолжают умирать от долгосрочных эффектов радиационного заражения и связанных с ним болезней, особенно рака. По состоянию на 31 августа 2013 года, количество умерших в Хиросиме и Нагасаки после атомных бомбардировок составляло около 450 тысяч человек: 286 818 человек — в Хиросиме; 162 083 человека — в Нагасаки. Отложенный эффект колоссален.
Согласно докладу Международного комитета Красного Креста (МККК) за 2015 год, причиной смерти людей, переживших бомбардировку в Хиросиме, за период с 1945 г. почти две трети (63%) были отнесены к злокачественным опухолям (раку), основными типами которых были рак легких (20%), рак желудка (18%), рак печени (14%), лейкемия (8%), рак кишечника (7%) и злокачественная лимфома (6%). Аналогичная статистика имеется для Нагасаки.
Зато Financial Times пишет, что, согласно исследованию, от радиационного рака умер всего 1% выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Исследования, проведенные спустя 80 лет после атомных бомбардировок, показывают, что высокие дозы радиации повышают риск развития рака в меньшей степени, чем принято считать. No comment.
Вереница несчастных жертв атомной бомбардировки, фото 1, 1945 г.
Вереница несчастных жертв атомной бомбардировки, фото 2, 1945 г.
Жертвы атомной бомбардировки в Хиросиме, https://www.japantimes.co.jp/
Вот как описывал последствия взрыва член Международного комитета Красного Креста Франсуа Бюньон: «Повсюду на расстоянии четырех-пяти километров от эпицентра взрыва были полностью разрушены дома, вырваны с корнем деревья, опрокинуты машины… Всего было повреждено около 90% зданий».
При взрывах 13-килотонных бомб в Хиросиме и Нагасаки были примерно следующие зоны поражения:
1. Зона сплошного разрушения и уничтожения — радиус до 800–900 м (избыточное давление свыше 1 кг/см²). Происходило разрушение всех зданий и сооружений, почти 100% гибель людей.
2. Зона сильных разрушений и тяжёлых и средних поражений людей — радиус до 2–2,5 км (избыточное давление 0,3–1 кг/см²). Однако, согласно работе «Действие атомной бомбы в Японии», в радиусе 2,5 км все деревянные здания были уничтожены, а кирпичные превращены в груду камней. Площадь, где здания были сильно повреждены либо разрушены, имела радиус свыше 3 км, а Бюньон (см. выше) говорит о 4-5 км.
3. Зона слабых разрушений и слабых травм людей — радиус до 3–4 км (избыточное давление 0,04–0,2 кг/см²). Согласно отчету, до 7,2 км сорвана черепица, разрушены стены. Нагасаки — до 6,2 км.
Достаточно посмотреть фото после взрыва, которые демонстрируют тотальное уничтожение всего в пределах видимости.
Кэйко Огуре во время взрыва в Хиросиме было 8 лет. После взрыва к храму неподалеку от ее разрушенного дома стали стягиваться обожженные люди: «У них были сильно обгоревшие лица и волосы, свисала кожа. Они ничего не говорили, просто стонали и просили воды». Огура принесла пострадавшим воду из колодца, и они, выпив ее, умерли. «Я не знала, что поить людей в таком состоянии опасно. 10 лет я винила себя в их смерти».
А вот кричащие рисунки тех, кто пережил трагедию:
Рисунок с сайта UNFORGETTABLE FIRE | FARALLON FILMS
Ёсико Митицудзи (Япония), Я бежала к своему дому сквозь море пламени, 1974 (предоставлено Мемориальным музеем мира в Хиросиме)
Акихиро Такахаши, 1931 года рождения. Пережил взрыв, находясь в 1,3 км от эпицентра (https://www.atomicarchive.com/, цитировано по Ridus.ru):
Затем я осмотрел себя, и увидел, что моя одежда превратилась в лохмотья от высокой температуры. Весь мой затылок, спина, обе руки и ноги были обожжены. Моя кожа оплавилась и свисала. Автоматически я пошел на запад, так как в этом направлении находился мой дом. Спустя некоторое время я услышал, как кто-то зовет меня по имени. Я посмотрел по сторонам, и увидел своего приятеля, с которым мы учились в одной школе. Его звали Ямамото. Он был ужасно обожжен, так же как и я.
Мы шли к реке, видя по пути сотни и сотни жертв. Мы видели мужчину, на верхней части тела которого не было кожи, видели женщину, глаза которой высохли от такой температуры, а ее маленький ребенок истекал кровью. Мать и ее ребенок лежали, и на них не было кожи. Мы медленно ползли к реке. Начался пожар, и лишь по счастливой случайности мы остались живы. Если бы мы задержались хоть на секунду, мы погибли бы в огне. Огонь поднимался в небо на 4−5 метров.
Там был маленький деревянный мостик, который не был разрушен взрывом. Я перешел на другую сторону реки по этому мосту. Ямамото со мной больше не было, он потерялся. Я помню, что перешел через мост один, и там, на другой стороне, трижды окунулся в воду. Ожоги были ужасающими. Я чувствовал, как мое тело горит, поэтому холодная вода реки показалась мне самым дорогим сокровищем мира. Затем, я вышел из реки и побрел по железнодорожным путям в сторону своего дома… будучи совершенно исчерпанными, я повстречал брата моего дедушки и его жену. Как вы знаете, у нас есть пословица о Будде, встречающем в Аду. Тогдашняя встреча с моими родственниками выглядела точно так же. Они, как Будда, встретили меня, блуждающего в аду.
Мост через реку, UNFORGETTABLE FIRE | FARALLON FILMS
Огненная буря
В течение 20 минут после взрыва в Хиросиме 6 августа 1945 года возникла сильнейшая огненная буря в виде ураганного ветра, дующего в направлении центра пожара со всех сторон, разрушившая еще больше зданий и домов, построенных преимущественно из деревянных материалов.
Хотя пожары уничтожили большую часть города Нагасаки, настоящей огненной бури в городе не было, несмотря на большую мощность взрыва. Такая разница была вызвана холмистой местностью, гасившей взрывную волну, и более низкой плотностью горючих материалов в городе по сравнению с Хиросимой.
Пожары в Хиросиме были столь интенсивными из-за высокой плотности застройки и высокой горючести. При этом в современных городах массовая насыщенность горючими материалами стала выше.
Радиация
А вот рассказ Садао Ямамото:
Недавно бразильские учёные из Университета Сан-Паулу провели исследование, в котором методом исследования костей пострадавших из Хиросимы установили, что погибшие во время взрыва ранее подвергались сильнейшей радиации в дозе 9,5 грэй или 1092,5 рентген. [1 грей (Gy) эквивалентен 115 рентгенам (R)]. Доза от 4 до 9 грэй достаточна для того, чтобы человек медленно и мучительно умирал. Доза радиации от 10 до 20 грэй означает практически мгновенную смерть.
«Черный дождь»
Одним из трагических и загадочных явлений, ставшим символом трагедии, стал так называемый «черный дождь», который пролился на окраинах города примерно через 20–40 минут после взрыва. Взрыв вызвал поднятие в атмосферу огромных масс дыма, пыли и обломков, смешанные с радиоактивными продуктами, которые конденсировались с водяным паром, образуя черные маслянистые капли, выпавшие в виде дождя. «Черный дождь» был густым и липким, он покрывал здания, растения и людей, оставляя после себя темные пятна и невидимую, но смертоносную радиацию. Люди, попавшие под осадки, потом страдали от ожогов, лучевой болезни и других тяжелых заболеваний.
Карта выпадений «черного дождя». Черная/серая – оценки 1954 года; пунктирные линии - оценки 1989 г. Sakaguchi, A et al. / Science of The Total Environment, 2010
Попытки оказать помощь умирающим и тяжелораненым были почти тщетными: 14 из 16 крупных больниц Хиросимы перестали существовать; 270 из 298 врачей погибли, как и 1654 из 1780 медсестер.
Япония по итогам Второй мировой войны была признана как государство-агрессор. Она развязала безумную войну с США, предприняла дерзкую, ставшую трагедией для США атаку 08.12.1941 на Перл-Харбор. Напала на Китай, устроила «Нанкинскую резню». Японцы были печально известны своим изощренным садизмом и зверствами в отношении пленных. По некоторым оценкам, с момента вторжения в Китай в 1937 году и до конца Второй мировой войны японский военный режим убил от 3 000 000 до более 10 000 000 человек, вероятно, почти 6 000 000 китайцев, индонезийцев, корейцев, филиппинцев и индокитайцев, среди прочих, включая западных военнопленных. Китай оценивает свои потери еще больше.
Как считают многие эксперты и историки, США специально провели испытания ЯО в густонаселенных городах Японии, дабы отомстить за Перл-Харбор и «устрашить» СССР. Этот циничный акт варварства явился одним из самых страшных военных преступлений за всю историю человечества. Военной целесообразности в этом не было. Хиросима и Нагасаки, хотя и имели военные объекты, не являлись промышленными или военными центрами Японии, не имели стратегического значения и были наполнены преимущественно мирными жителями.
9 августа 1945 года советские войска перешли в наступление в Маньчжурии, а также на Курильских островах. После войны адмирал Соэму Тоёда сказал: «Думаю, участие СССР в войне против Японии, а не атомные бомбардировки, сделало больше для ускорения капитуляции». Премьер-министр Судзуки также заявил, что вступление СССР в войну сделало «продолжение войны невозможным».
Действительно, жизнь имеет поразительную стойкость — на месте Хиросимы и Нагасаки сейчас стоят другие города.
Современная Хиросима
Радиоактивные следы от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки сохранялись сравнительно недолго, в основном из-за того, что ядерные взрывы произошли высоко над землёй – около 600 метров, а объемы ядерных зарядов были сравнительно невелики. В бомбе «Малыш», взорванной над Хиросимой, было 64 кг урана, из них вступили в ядерную реакцию только около 0,7 кг. В сброшенной на город Нагасаки бомбе «Толстяк» успело прореагировать не более 20% из 6,2 кг заряда плутония.
Проведя замеры через полгода, представители американских войск заявили, что находиться на территории, подвергшейся бомбардировке, безопасно. В Чернобыле же в воздух были выброшены многие тонны урана.
Конечно, прежде чем восстанавливать города, надо было провести тщательную радиационную разведку местности и дезактивацию, сняв слой земли толщиной 10–20 см. США проводили исследования, но их результаты были вывезены, засекречены и до сих пор не обнародованы. В открытых источниках сведений о дезактивации нет. Скорее всего, была проведена чистка и вывоз оставшегося на территории мусора. В то время радиационная физика и безопасность только делали первые шаги.
17 сентября на Хиросиму обрушился необычайно мощный тайфун «Макурадзаки», затопивший обширные территории. Как считает историк Юки Танака, «тайфун смыл в море большую часть остаточной радиации. После тайфуна уровень радиации значительно снизился».
В 2010 году японские физики провели исследование остатков радиоактивности в Хиросиме и её окрестностях с целью найти следы «чёрных дождей» и радиоактивных осадков. По мнению исследователей, следы взрыва «затоптаны» следами других радионуклидов, попавшими в почву благодаря более поздним ядерным испытаниям в других регионах. Уран-236 и прочие изотопы действительно присутствовали в верхних и нижних слоях грунта Хиросимы, однако реальное количество атомов урана оказалось примерно в 100 раз меньше, чем предсказывали теоретические расчёты.
В такой ситуации реальную правду Вам никто и никогда не скажет. Про бывшие полигоны СССР типа часто пишут — всё ок, а копни глубже — картина другая.
Так что же, ничего страшного? Проблема ЯО – в масштабности его последствий. Если такая площадь составит тысячи или более квадратных километров, как ее очистить?
В Хиросиме следы радиации в основном под асфальтом, влияние на людей и, главное, миграции в пищевые цепочки практически отсутствует. Пораженная зона локальна. Совсем другая ситуация на землях под Семипалатинским полигоном, где площади и степень их загрязненности выше.
Для сравнения: площадь зоны отчуждения Чернобыльской АЭС (в 1986–1987 годах именовалась 30-километровой зоной) — около 2600 км². В отдельном материале мы покажем, что земли на ядерных полигонах «потеряны», причем навсегда.
А что будет при применении «Ярса»?
Комплексы «Ярс» (РС-24) несут несколько боевых блоков (разделяющихся головных частей, ГЧ), каждый из которых может быть оснащен ядерной боеголовкой мощностью 300–500 килотонн (КТ), то есть одна ракета «Ярс» может иметь до 3–4 таких блоков. Т. е. всего 2 Мт. Европа, призывающая готовится к войне с Россией, имеющей самые мощные ядерные силы, утрачивает чувство реальности.
«Ярс» (РС-24) на боевом дежурстве
Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму 6 августа 1945 года («Малыш» или «Little Boy»), имела мощность около 13-18 килотонн в тротиловом эквиваленте. Но 2Мт — в 100 раз больше!!! Как показали теоретические исследования, радиусы зон разрушения и поражения ударной волной ядерных и термоядерных взрывов различной мощности пропорциональны кубическому корню из отношения тротиловых эквивалентов. Поэтому для приблизительного сравнения радиусов зон поражения ударной волной ядерных взрывов различной мощности можно пользоваться формулой:
Считая, что уточненная зона сильных и средних поражений взрыва 15 кт бомбы составляла не менее 4 км, для взрыва 500 кт мы получим зону 12,8 км, а для взрыва 2 Мт – 20,4 км, что соответствует приведенным выше таблицам.
Оценка последствий поражений от зарядов в 550 КТ приведены выше на примере 4 городов США. Сейчас типовой заряд не 15 КТ, а 500 КТ, разница огромная. Если крупный город будет стерт 4 зарядами по 0.5 МТ, залечить последствия этой атаки на манер японских городов не получится.
Эпилог: совсем не страшно, не правда ли?
Как заявил 22 февраля 2020 года заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков: «США продолжают отрабатывать в формате командно-штабных и иных учений сценарии ограниченного применения ядерного оружия, в том числе, как недавно стало известно, по целям на территории РФ…». И это было при «миролюбивом» Трампе.
По последним данным Financial Times, НАТО обсуждает идею нанесения «упреждающего удара» по России в качестве ответа на якобы растущие «гибридные атаки». Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Д.К. Драгоне. При этом термин «превентивный удар» в логике альянса уже трактуется как вариант «оборонительного действия».
Отсутствие интереса США к продлению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вполне понятно. США нужен новый виток ядерной гонки вооружений, смысла в которой нет. Ядерного оружия слишком много, его надо сокращать жестко, не допуская увеличения числа членов «ядерного клуба».
Если в 70-е годы весь мир жил в страхе полного уничтожения, то с исчезновением главного стратегического соперника США – СССР – всё стало не так. США от безнаказанности «снесло крышу», и Трамп это отлично показывает. Нас в частности, и поэтому и нашего ядерного оружия, и ЯО вообще перестали бояться. Как можно бояться страну, которая ставила перед собой цель «войти в семью цивилизованных народов»?
Еще наш главный противник Збигнев Казимеж Бжезинский говорил так: «Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но, поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша? Я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом».
Как пишет Дэниел Иммервар:
В 90-е мы в угоду Западу позволили развалить нашу экономику, и наш ВВП упал до уровня 50% от 1990. Сергей Миронов считает, что «повышенная ключевая ставка Центробанка – это безумие», но политика ЦБ непотопляема, никому не приходит в голову вопрос: почему? Почему Минфином и ЦБ руководят люди, ассоциированные с МВФ?
А при чём здесь ЯО — подумайте. Если до 1985 наша Великая Родина внушала Западу благовейный ужас, имея в союзниках почти полмира, то сейчас мы потеряли практически всё его геополитическое наследие, превратившись в «либеральное желе», «мальчика для санкций». И «марафон» СВО, который по сроку уже превысил ВОВ, не достигнув своих главных целей, тому подтверждение.
Миф о «приемлемости» применения ЯО «подогревается» партией политиков и генералов США, НАТО (и не только) с высоким либидо, но с крайне низким уровнем нравственности и IQ, полагающие, что можно достичь победы в «ограниченном конфликте». Или что Россия «даст слабину». Эта же группа, возможно, спонсирует публикации с повесткой «не дрейфуйте, прорвёмся». Но никакой «ограниченности не будет».
ЯО — это не оружие, а средство массового уничтожения (геноцида) апокалиптического характера, превращающее место его применения в огненный, всё сметающий на своём пути радиоактивный ад. В одном из известных фильмов его создатели так очень красочно и показали ад — место после атомной бомбардировки.
Фактические и научно обоснованные многочисленные оценки картины мира после ЯВ лучше всего можно выразить цитатой нашего советского ученого Г. П. Стенчикова:
Вывод прост: «черное не может быть белым» — никакой оптимизм в оценке последствий ЯО неприменим — ЯВ это апокалипсис и точка невозврата.
