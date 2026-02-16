ВС РФ взяли под контроль Покровку и Свиной лес в Сумской области

Российская армия продолжает продвижение на ряде участков фронта. Одним из таких участков становится сумское приграничье.

По поступающим из Сумской области данным, ВС РФ взяли под полный контроль село Покровка и урочище Свиной лес. Покровка находится близ границы с Белгородской областью, примерно в 32 км восточнее областного центра – города Сумы.



На этом же направлении российские войска контролируют сёла Поповка, Высокое и наивысшую точку Сумской области.



Это продвижение позволяет подойти к селу Михайловка, которое находится на водохранилище, образованном рекой Сыроватка. Водоём этот обеспечивает водой восточную часть Сумской области. Контроль над ним играет значительную роль на данном участке.

Находившиеся в Свином лесу позиции противника, которые он использовал в том числе для нанесения ударов по Белгородской области, перешли под контроль Вооружённых сил России.

Таким образом, продвижение к Сумам идёт не только с севера, но и с востока.

Напомним, что одновременно с этим российские войска продвинулись на востоке Харьковской области, взяв под контроль Куриловку-1 - восточный пригород Купянска-Узлового.
  1. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 13:40
    Хорошо бы еще узнать, когда наши освободят Сумы от укробандерлогов и когда Сумскую область государства 404 вернем в состав России.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 13:44
      Свинячий лес, Поросячий лес, Чуханский лес, Кабаний лес, Хряковский лес, Боровский лес и Свиноматочный лес lol
      1. Правдодел Звание
        Правдодел
        +1
        Сегодня, 13:46
        Вы, к чему это!? Или вам что-то не нравиться в оглашенных названиях
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          0
          Сегодня, 13:48
          Нравится освобождение Покровки и урочища....Постебался над названием леса...А что не так ?
          1. Правдодел Звание
            Правдодел
            +2
            Сегодня, 13:51
            Постебался над названием леса...А что не так ?

            Так вы делайте это, пожалуйста, в самостоятельном ответе под основным содержанием, а не в ответе для меня, т.к. я плохо переношу и плохо воспринимаю такие сомнительные шутки... А термин постебался вообще не понимаю.
            1. Uncle Lee Звание
              Uncle Lee
              +3
              Сегодня, 13:54
              Извините, пожалуйста. hi
              я плохо переношу и плохо воспринимаю такие сомнительные шутки.
              Извините, пожалуйста. hi
              1. Правдодел Звание
                Правдодел
                +2
                Сегодня, 13:54
                Спасибо. Извинения приняты.
    2. Тури_ст Звание
      Тури_ст
      -5
      Сегодня, 13:57
      Если разделить оставшееся расстояние на среднюю скорость нашего продвижения то судя по карте еще лет 5-6
      1. Правдодел Звание
        Правдодел
        0
        Сегодня, 14:01
        Если разделить оставшееся расстояние на среднюю скорость нашего продвижения то судя по карте еще лет 5-6

        Где-то, когда-то тут на ВО умный военный человек подсчитал сколько времени нам потребуется для освобождения наших регионов и возвращения в Россию еще иных регионов (Одесса, Николаев, Днепропетровск и т.д.), по его подсчетам получалось около 10-15 лет.
        Вот и вопрос: мы что, собираемся как царь Петр I, воевать с государством 404 еще 10-15 лет или все же сможем раньше разгромить гадов и принудить их к капитуляции!?
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +2
          Сегодня, 14:15
          Цитата: Правдодел
          по его подсчетам получалось около 10-15 лет.

          Все Россия повидала, в том числе и войны.

          Три самых долгих войны в истории России

          3 место - Северная война (1700-1721)
          2 место - Ливонская война (1558-1583)
          1 место - Кавказская война (1817-1864)
          1. Правдодел Звание
            Правдодел
            +1
            Сегодня, 14:18
            Россия повидала ... три самых долгих войны в истории России
            3 место - Северная война (1700-1721)
            2 место - Ливонская война (1558-1583)
            1 место - Кавказская война (1817-1864)

            Вот, спасибо, обрадовали.
            Не дай нам, Бог, столько воевать на Украине! Конечно, разгромим, несомненно, разгромим это недогосударство 404, но.... И вот тут при таких сроках начинается самое главное....
            1. Теренин Звание
              Теренин
              +4
              Сегодня, 14:24
              Цитата: Правдодел
              Россия повидала ... три самых долгих войны в истории России
              3 место - Северная война (1700-1721)
              2 место - Ливонская война (1558-1583)
              1 место - Кавказская война (1817-1864)

              Вот, спасибо, обрадовали.
              Не дай нам, Бог, столько воевать на Украине! Конечно, разгромим, несомненно, разгромим это недогосударство 404, но.... И вот тут при таких сроках начинается самое главное....

              Всем хочется побыстрее, но воюем по сути опять со всей Европой, вооружение и разведданные от США, плюс наемники типа колумбийских... получается чуть ли не со всем миром.
        2. Andobor Звание
          Andobor
          0
          Сегодня, 14:19
          Цитата: Правдодел
          собираемся как царь Петр I, воевать с государством 404 еще 10-15 лет или все же сможем раньше разгромить гадов и принудить их к капитуляции!?

          За государством 404 "Весьмир" стоит, США отползает, осталось только Европу раком поставить.
        3. БойКот Звание
          БойКот
          0
          Сегодня, 14:20
          По моему чисто субъективному мнению: пока ВСУ поностью финансируются западом, моло что изменится. А что первое кончится, мобпотенциал Украины, деньги на западе или воля у правителей России, не предскажет никто по моему.
          1. Правдодел Звание
            Правдодел
            +1
            Сегодня, 14:55
            ...что первое кончится, мобпотенциал Украины, деньги на западе или воля у правителей России, не предскажет никто...

            Вот тут вы ошибаетесь. Совершенно точно могу предсказать, что первым закончиться мобпотенциал государства 404, а бабло, точно, не закончиться никогда. Даже если выпотрошат все карманы у гейропейцев, бабло все равно не закончиться. Будут вести войну в долг, как это уже не раз бывало. А финансировать этот долг будут, как и в две предыдущие войны, США.
            Для справки.
            Война Наполеона и его поход на Россию финансировались Ротшильдами в долг. На чем Ротшильды здорово поднялись. Теперь эти самые Ротшильды стоят во главе компании мировых либерастов (закулисного мирового правительства) управляющих миром, по-научному, - Deep State.
            1. Правдодел Звание
              Правдодел
              +1
              Сегодня, 15:06
              Вот, не в бровь, а - в глаз. Вот как раз подтверждение выше сказанного.
              "Ротшильды намерены продлить конфликт на Украине"
              https://svpressa.ru/politic/news/502807/?cban=1
            2. БойКот Звание
              БойКот
              +1
              Сегодня, 15:19
              Вполне возможно Вы и правы. Если только финансисты не решат, что их инвестиции не дают планируемой прибыли. И не свернут прект. Такое тоже бывает, и чем умнее инвестор, тем чаще. А для этого Россия должна действовать более решительно и эффективно.
              1. Правдодел Звание
                Правдодел
                0
                Сегодня, 15:21
                Тот же Блак Рок уже столько вложил в Украину, что остается только еще больше и больше вкладывать в надежде, что та сможет развалить Россию...
                1. БойКот Звание
                  БойКот
                  +1
                  Сегодня, 15:24
                  А вот это как раз и может кончиться плохо для Блэк рока. Если Россия будет правильно действовать, см. выше.
                  1. Правдодел Звание
                    Правдодел
                    +1
                    Сегодня, 15:28
                    Тут ведь вопрос как раз в том, что буржуи, исходя из собственного экономического просчета, всегда считали и сейчас считают, что Россия рано или поздно экономически не выдержит войны и под действием внутренних проблем развалиться. И вот здесь очень много вопросов...
                    Если бы это был СССР с управлением времен Сталина, то сразу можно было бы сказать: "не дождетесь", а сейчас при управлении либералов ожидать можно чего угодно. Хотя, очень бы не хотелось получить крайнюю меру...
                    1. БойКот Звание
                      БойКот
                      0
                      Сегодня, 15:37
                      Печально, но согласен процентов на сто...
  2. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    0
    Сегодня, 14:18
    Свинячий лес не знаю, но Покровку вроде неделю назад ещё взяли. Статья о том что мы держим инициативу и двигаемся. Зачем на Сумы непонятно. Но, двигаемся.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 14:26
      Цитата: Алексей Лантух
      Зачем на Сумы непонятно.

      При обширном фронте это нормально. Наступать в тех местах, где слабее оборона противника, а потом фланговые удары, где также мало укрепов... и выравнивание фронта... И опять все по новой...
  3. Shumi2010 Звание
    Shumi2010
    +2
    Сегодня, 14:19
    Свиной лес - это сильно:)
  4. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +2
    Сегодня, 14:25
    Свиной лес потерян, хде теперь хлопчики харчеваться будут, все лежки там остались с загнивками.
  5. sirGarry Звание
    sirGarry
    +2
    Сегодня, 15:05
    Вперёд! И храни вас Бог, мужики!