Германия в преддверии надвигающейся бури: предостережения Мольтке и «культурная мобилизация»

Последняя речь Мольтке в рейхстаге и его предостережение

Господа, в наше время войны развязывают не принцы и не правительства. Времена кабинетных войн остались в прошлом – теперь мы живем в эпоху народных войн, и ни одно благоразумное правительство не решится развязать такую войну со всеми ее непредсказуемыми последствиями. Нет, господа, угроза миру исходит от самих народов... Правительство, которое недостаточно сильно, чтобы противостоять страстям народа и партийным махинациям, представляет собой постоянную угрозу миру.

Если война, которая уже свыше десяти лет висит над нашими головами, как дамоклов меч, если эта война, наконец, вспыхнет, то никто не сможет предугадывать ее продолжительность и ее конец. В борьбу друг с другом вступят величайшие европейские державы, вооруженные как никогда. Ни одна из них не может быть сокрушена в один или два похода так, чтобы она признала себя побежденной. Господа, это, может быть, будет семилетняя, а может быть, и тридцатилетняя война, и горе тому, кто воспламенит Европу, кто первый бросит фитиль в пороховую бочку… Когда речь идет о таких огромных вопросах, когда на карте стоит то, чего мы достигли столь тяжелыми жертвами, — существование империи, может быть, даже существование общественного строя и цивилизации, и, во всяком случае, сотни тысяч человеческих жизней, тогда денежный вопрос, безусловно, должен отходить на второй план.

Я полагаю, что во всех странах громадное большинство населения хочет мира; но решение остается не за ним, а за возглавляющими массы партиями. Господа, мирные заверения обоих наших соседей, на востоке и на западе, — впрочем, неустанно продолжающих развивать свою военную подготовку, — и все прочие данные, конечно, представляют большую ценность; но обеспечение своей безопасности мы можем искать только в своих собственных силах,

Реакция на предостережение Мольтке и его влияние на военную и политическую мысль

Задача нашего поколения – одновременно сохранять наши позиции на континенте, продвигать наши интересы за рубежом и проводить взвешенную политику,

Заключение

