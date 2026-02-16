К российской делегации в Женеве всё же присоединится Игорь Костюков

3 692 20
К российской делегации в Женеве всё же присоединится Игорь Костюков

О деталях завтрашних переговоров в Женеве рассказали в Кремле. Состав российской делегации претерпел изменения: номинально ее возглавит Владимир Мединский, но теперь в команду включен начальник ГУ ГШ (Главное управление Генерального штаба) ВС РФ Игорь Костюков. Ранее его участие ставилось под сомнение после покушения на заместителя в Москве, однако теперь решение пересмотрено.

Как пояснил Песков, круг обсуждаемых вопросов будет шире, чем в Абу-Даби. Если предыдущий раунд касался преимущественно гуманитарных аспектов и обмена пленными, то в Женеве добавится тема территорий. Именно этим объясняется присутствие Костюкова и замглавы МИД Галузина: политической воли здесь недостаточно, нужна синхронизация с реальной линией фронта.



Фактически делегация обретает тройную структуру: переговорщик, дипломат и военный разведчик. Последнему отводится ключевая роль в обсуждении того, что уже закреплено на земле и что Киев готов обсуждать под давлением обстоятельств.

Швейцария как принимающая сторона взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности пролета и дальнейшего пребывания российской делегации в стране. Самолет с нашими переговорщиками отправится в Женеву с гарантиями защищенного коридора, несмотря на действие санкций и со стороны Швейцарии, и со стороны транзитных стран.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Теренин Звание
    Теренин
    +3
    Сегодня, 14:33
    Фактически делегация обретает тройную структуру: переговорщик, дипломат и военный разведчик.

    Перевод на обывательский язык: "Все, что не делается - все к лучшему" winked
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 15:15
      Цитата: Теренин
      Перевод на обывательский язык: "Все, что не делается - все к лучшему"

      Вы считаете, что они едут туда, чтобы ничего не делать?
      Смысл фразы «Всё, что ни делается, — всё к лучшему» может иметь разные интерпретации — философское и религиозное.
      - Оптимистическое видение мира. Любое событие может рассматриваться как улучшающее условия существования прямо сейчас или как способное улучшить эти условия в будущем.
      - Призыв к позитивному мышлению. Особенно в отношении того, на что повлиять всё равно нельзя (кроме своего отношения).
      - Необходимость принятия происходящего. То, что уже произошло, надлежит воспринимать в таком виде, как есть.

      hi
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +5
    Сегодня, 14:33
    Самолет с нашими переговорщиками отправится в Женеву с гарантиями защищенного коридора, несмотря на действие санкций и со стороны Швейцарии, и со стороны транзитных стран.

    Европе верить нельзя, не тот контингент.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 15:16
      Цитата: carpenter
      Европе верить нельзя, не тот контингент.

      Из двух зол выбирают меньшее.
      1. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        +1
        Сегодня, 15:26
        Цитата: ROSS 42
        Из двух зол выбирают меньшее.

        Как-то это глумливо звучит по отношению к ежедневно сокращающейся территории одного из переговорщиков laughing
  3. Теренин Звание
    Теренин
    +2
    Сегодня, 14:38
    Именно этим объясняется присутствие Костюкова

    Значит есть в ГУ ГШ руководитель, который постоянно держит руку на пульсе эффективной работы подразделения bully
    Или все же целесообразнее ввести "Управление ГРУ по переговорам"!?
    1. Canecat Звание
      Canecat
      0
      Сегодня, 15:05
      Цитата: Теренин
      Или все же целесообразнее ввести "Управление ГРУ по переговорам"!?

      Оно уже есть. Только они сначала делают, потом разговоры разговаривают. Потому как пленный враг, наиболее сговорчив. hi
    2. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      -1
      Сегодня, 15:29
      Цитата: Теренин
      Или все же целесообразнее ввести "Управление ГРУ по переговорам"!?

      Корсун даже нарисовал, как оно выглядит
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:39
    Срывать переговоры, о которых много/все говорят, к которым жажду присоединится сами гейропейские... могут, конечно, но как то не так явно, вызывающе...
  5. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 14:40
    Решили добить бандерлогов морально.
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 14:45
    . в Женеве добавится тема территорий

    Столько массируют, как первоочередную... Оказывается где- то на задворках была? what
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 14:45
    Надеюсь транзитный коридор гарантируется не Швейцарией ,а РВСН РФ.Состав делегации у нас очень серьёзный .
    1. ANB Звание
      ANB
      +2
      Сегодня, 14:56
      . гарантируется не Швейцарией ,а РВСН РФ

      Чисто теоретически, у начальника бывшего ГРУ (зачем название меняли?) должны быть свои гаранты.
      Пысы. Кто ходит и всех подряд минусует?
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:02
    Цитата: ТермиНахТер
    Решили добить бандерлогов морально.

    Николай hi Известие пришло о нашей делегации пришло в то время ,когда украинская делегация " бухает" по дороге в Польшу .Это сюрприз или нет ?
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:04
    Цитата: ANB
    . гарантируется не Швейцарией ,а РВСН РФ

    Чисто теоретически, у начальника бывшего ГРУ (зачем название меняли?) должны быть свои гаранты.
    Пысы. Кто ходит и всех подряд минусует?

    Минусуют с странными никами ,мало букв и очень много цифр . bully
    1. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      0
      Сегодня, 15:16
      В продолжении темы :минусующих.
      «Укры должны Трампа целовать в жо…, а они кобеняЦа» (С) https://трымава.рф/?p=48250
  10. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +2
    Сегодня, 15:10
    Надеюсь при обсуждении территорий не забудут упомянуть что так то и Херсон с Запорожьем российские. А то как то уже и зло берёт от этих переговорщиков с их обсуждениями одного Донбасса . Хватит либезить уже там перед щирыми и их американскими друзьями. Четыре области и Крым . Точка.. .. А вообще уже пора и Сумы, Харьков и Днепропетровск упоминать
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      -1
      Сегодня, 15:16
      До западении и ни каких щирых на русской земле и точка.
  11. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    0
    Сегодня, 15:10
    А для чего он там нужен.Посмотрит на ехидную улыбу буданова?Сколько Костюков замочил замов буданова?Жрал за одним столом с этими.у.. ками, поди и на брудершафт пил.А с какой ухмылкой и презрением на него глядел амер-атташе когда он ему вручал какую то железяку..Адмирал ,позорище
  12. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 15:41
    Могу сразу сказать, решения вопроса по признанию за нами донбасских территорий и вывода от туда ВСУ - точно не будет. Это главное условие, которое способствовало бы очень скорому завершению конфликта.. Но, сша ( Трамп и ко) этого не хотят, поэтому не позволят своей марионетке согласится на эти наши условия ( контролируя процесс и марионетку за столом). Фактически мы ведем переговоры ( и войну) с сша, одно их слово, приказ нелегитимному пойти на эти наши условия и Зеля сразу бы согласился на них... Но планы сша, в отношении РФ и продолжающегося проттвостояния иные - им нужно как можно дольше растягивать эту бойню . Продолжение этой войны на истощение РФ и в лучшем случае, в итоге, ее стратегического поражения их настоящие, основополагающие цели ( а не миротворческие инициативы, само собой).. Поэтому, повторюсь, ни давить на зелю, чтобы он вывел войска с Донбасса, ни даже просто говорить о том, что они требуют этого от зели, они ( официальные уполномоченные лица сша) не будут. Сша устраивает такая проксивойна, им ничего не угрожает, они навариваются на ней и материально и геополитически, стратегически. Они будут делать все, повторюсь, что бы мясорубка и истощение россии продолжалось...