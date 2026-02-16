Суд приговорил контр-адмирала в отставке Коваленко к 4 годам лишения свободы

2 673 30
Суд приговорил контр-адмирала в отставке Коваленко к 4 годам лишения свободы

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему контр-адмиралу Николаю Коваленко, признанному виновным в хищении 592 млн рублей из средств Минобороны. Суд назначил ему наказание в виде 4,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей. Однако, удовлетворив ходатайство военной прокуратуры, суд освободил Коваленко от реального заключения в связи с состоянием здоровья.

По версии следствия, в период с 2013 по 2017 год Коваленко и его соучастники организовали схему хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт комплектующих для зенитных ракетных комплексов. Госконтракты были заключены с тремя предприятиями — Саратовским радиоприборным заводом, компанией «Союз-М» и предприятием «Электроприбор». Вместо выполнения оговоренныз контрактом ремонтных работ эти компании поставляли Минобороны непригодные к эксплуатации запчасти, в 2012 году приобретенные за 40 млн рублей на Украине.



В отличие от Коваленко, другие фигуранты дела получили реальные сроки заключения. Среди осужденных — капитан 1-го ранга запаса Василий Витченко, капитан 3-го ранга запаса Андрей Клокоцкий, бывший руководитель «Союз-М» Замир Ахмедов, экс-директор завода «Электроприбор» Муталиб Эмиралиев и другие участники противозаконной схемы. Все они приговорены к различным срокам лишения свободы (от 5 до 8 лет), денежным штрафам и лишению воинских званий.
30 комментариев
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +17
    Сегодня, 15:06
    Российский суд самый странный суд в мире.
    1. Архивариус Вася Звание
      Архивариус Вася
      +3
      Сегодня, 15:11
      Это точно! В слове "странный" как будто буква одна лишняя...
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +3
        Сегодня, 15:19
        Цитата: Архивариус Вася
        Это точно! В слове "странный" как будто буква одна лишняя...

        Две!!!
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 15:23
      Можно сотни миллионов воровать оказывается , а штраф платить от 400 до 500 т.р. и если ты "сильно больной" контр адмирал ,то за тебя даже впишется военная прокуратура..
    3. opuonmed Звание
      opuonmed
      +2
      Сегодня, 15:24
      хищении 592 млн рублей штрафа в размере 500 тыс. рублей .Однако, удовлетворив ходатайство военной прокуратуры, суд освободил Коваленко от реального заключения в связи с состоянием здоровья.
      1. Reindeer Звание
        Reindeer
        0
        Сегодня, 15:44
        да... ВО не меняется. ОБЩАЯ сумма хищений - 592 миллиона, ОСТАЛЬНЫЕ участники получили реальные сроки заключения, в списке остальных - минимум шесть человек; какую роль и какое значение в схеме хищений играл собственно Коваленко - неизвестно, надо читать материалы.
        НО!
        Это неинтересно, не привлечет внимания, не даст возможность курятнику поквохтать. Значит что? Правильно, влепим кликбейтный заголовок и отойдем в сторону :)
    4. Лимрак Звание
      Лимрак
      +3
      Сегодня, 15:33
      гуманный к своим подельникам...поькотоым позвонили сверху..а вот по героям СВО ..в лице генерала Ивана Попова этот военный суд самый страшный и суровый...то же по звонку сверху.
  2. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +1
    Сегодня, 15:08
    В статье кликбейт, российский суд не приговорил конт-адмирала к заключению, никто никакой срок отбывать не будет. На фото к статье кстати детские игрушечные наручники
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 15:22
      Цитата: mad-max78
      В статье кликбейт, российский суд не приговорил конт-адмирала к заключению, никто никакой срок отбывать не будет. На фото к статье кстати детские игрушечные наручники

      Всё. Шах и мат...
  3. sirGarry Звание
    sirGarry
    +13
    Сегодня, 15:08
    Цитата: tralflot1832
    Российский суд самый странный суд в мире.

    Зато И.И.Попову вкатили по-полной, и без снисхождения. Ей Богу, странно и стыдно!
    1. двп Звание
      двп
      +6
      Сегодня, 15:17
      Как Вам не стыдно? Адмирал Коваленко "свой",а генерал Иван Попов "чужой". А вот генерал Павел Попов "свой" в доску"
      1. tatarin1972 Звание
        tatarin1972
        +3
        Сегодня, 15:33
        Ну да, один воевал за Родину, второй воровал деньги и подрывал боеспособность флота. Всем по " заслугам".
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +4
      Сегодня, 15:22
      Цитата: sirGarry
      Ей Богу, странно и стыдно!

      Это подлое (в отношении тех, кто отдал жизнь и потерял здоровье на СВО) и мерзкое решение, ничем не обоснованное...Украли полмиллиарда, а штраф назначили в 500 тыс...
      Что тут непонятно? Воруй, но не попадайся...
  4. Архивариус Вася Звание
    Архивариус Вася
    +3
    Сегодня, 15:09
    Картинка супер к статье, но хотелось бы видеть эту "отвратительную рожу" адмиральскую.
    А чего не так со здоровьем, не чай сдохнет скоро или занес кому надо?
  5. moreman78 Звание
    moreman78
    +10
    Сегодня, 15:09
    Отмазался дедок, прикинувшись сильно болезным!. Видно хорошая у него крыша.
  6. Монтесума Звание
    Монтесума
    +6
    Сегодня, 15:14
    в период с 2013 по 2017 год Коваленко и его соучастники организовали схему хищения бюджетных средств

    Глубоко копнули, но это можно только приветствовать. Небось и не ожидала эта компашка, что до них доберутся. Надо продолжать, чтобы не было ворью покоя.

    "О, сколько нам открытий чудных готовят..." (с)

    Ещё подробности по этому "тесному коллективчику по интересам" - кто есть кто:
    " ....бывший начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения в Главкомате ВМФ РФ капитан 1-го ранга запаса Василий Витченко осужден на 3 года 6 месяцев колонии, со штрафом 400 тыс. рублей и лишением воинского звания "капитан 1-го ранга запаса"; бывший консультант департамента ВМФ "Рособоронэкспорта" капитан 3-го ранга запаса Андрей Клокоцкий - на 3 года колонии, со штрафом 400 тыс. рублей; бывший глава компании "Союз-М" Замир Ахмедов - на 4 года колонии, со штрафом 500 тыс. рублей; экс-руководитель завода "Электроприбор" Муталиб Эмиралиев - на 8 лет, со штрафом 800 тыс. рублей.

    Бывший директор Саратовского радиоприборного завода Евгений Мурашев, обвиняемый в хищении 109,5 млн рублей, осужден на 3 года колонии, со штрафом 500 тыс. рублей. Начальник службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ капитан 1-го ранга запаса Вадим Мовчан, обвиняемый в хищении 397 млн рублей, приговорен к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей, а также лишен воинского звания."
  7. opuonmed Звание
    opuonmed
    +4
    Сегодня, 15:18
    признанному виновным в хищении 592 млн рублей из средств Минобороны.
    По версии следствия, в период с 2013 по 2017 год Коваленко и его соучастники организовали схему хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт комплектующих для зенитных ракетных комплексов.компании поставляли Минобороны непригодные к эксплуатации запчасти, в 2012 году приобретенные за 40 млн рублей на Украине. Все они приговорены к различным срокам лишения свободы (от 5 до 8 лет), денежным штрафам и лишению воинских званий. Коваленко, признанному виновным в хищении 592 млн рублей из средств Минобороны. Суд назначил ему наказание в виде 4,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей.Однако, удовлетворив ходатайство военной прокуратуры, суд освободил Коваленко от реального заключения в связи с состоянием здоровья.
    Ну что тут скажешь жесть ! И интересно, это не предательством считается, когда ставят на кон обороноспособность РФ ?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 15:20
      Цитата: opuonmed
      И интересно, это не предательством считается, когда ставят на кон обороноспособность РФ ?

      Я бы оставил именно вторую часть вашего вопроса, и без вопросительного знака.
      предательством считается, когда ставят на кон обороноспособность РФ

      Ну и наказание должно быть соответствующее.
  8. HAM Звание
    HAM
    +5
    Сегодня, 15:19
    Занятная арифметика-спёр 592 миллиона,а штраф 500 тысяч......а как же про10ти-30ти кратный размер штрафа?Даже в меньшую сторону не укладывается....
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 15:34
      а как же про10ти-30ти кратный размер штрафа?Даже в меньшую сторону не укладывается....

      это для тех - кто "мешок картошки" украл...
  9. Ныробский Звание
    Ныробский
    +3
    Сегодня, 15:20
    Угу. winked
    Значит, тырить деньги у государства контр-адмиральское здоровье позволяет, а сидеть на нарах и вязать авоськи для нужд государства, здоровья стало быть нет ни грамма, впрочем как и совести.
    При таких судебных решениях, отчего бы другим адмиралам в соблазн не впасть - судят же не за то что украл, а за то что попался на краже, мол действуй хитрее и всё получится.
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 15:42
      Цитата: Ныробский
      Значит, тырить деньги у государства контр-адмиральское здоровье позволяет

      На последних остатках здоровья еле еле набрался сил, чтобы стырить денег на лекарства. laughing
  10. Fisher Звание
    Fisher
    +5
    Сегодня, 15:22
    Была старая вроде французская комедия " за миллион вам ничего не будет" . С учётом инфляции ничего не поменялось. " Воровать надо вагонами".
    Хотя конечно не понятно: почему не измена, подрыв обороноспособности? И как судьи наказания определяют также непонятно. За одно и тоже по составу разные наказания.
  11. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +4
    Сегодня, 15:23
    Надо было млрд тогда бы повысили.
  12. Normann Звание
    Normann
    +2
    Сегодня, 15:25
    Т.е. за мешок кортошки сразу в тюрьму, а тут вот оно как. Должно быть совсем наоборот.
  13. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +2
    Сегодня, 15:26
    Адмирала отпустили, капитанов посадили. Типичное российское "правосудие".
  14. командир Звание
    командир
    +1
    Сегодня, 15:32
    Стыдоба. Тем более, когда двух из них знаешь. А один вообще был подчиненным, когда еще на ТОФ служил. Зачем его в главкомат взяли не знаю.
  15. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 15:36
    Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему контр-адмиралу Николаю Коваленко, признанному виновным в хищении 592 млн рублей из средств Минобороны. Суд назначил ему наказание в виде 4,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей. Однако, удовлетворив ходатайство военной прокуратуры, суд освободил Коваленко от реального заключения в связи с состоянием здоровья.

    а где собственность изъятая в компенсацию украденного, если штраф - это(сегодня) месячная зарплата...
  16. Azimutt Звание
    Azimutt
    +1
    Сегодня, 15:38
    Так таскал сотни миллионов, что надорвался, надо пожалеть его.
  17. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 15:44
    Дайте мне 600 лимонов, я готов заплатить с них незначительный штраф и отсидеть 4 года. Справка о моем не самом лучшем состоянии здоровья имеется.