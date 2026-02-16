Суд приговорил контр-адмирала в отставке Коваленко к 4 годам лишения свободы
Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему контр-адмиралу Николаю Коваленко, признанному виновным в хищении 592 млн рублей из средств Минобороны. Суд назначил ему наказание в виде 4,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей. Однако, удовлетворив ходатайство военной прокуратуры, суд освободил Коваленко от реального заключения в связи с состоянием здоровья.
По версии следствия, в период с 2013 по 2017 год Коваленко и его соучастники организовали схему хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт комплектующих для зенитных ракетных комплексов. Госконтракты были заключены с тремя предприятиями — Саратовским радиоприборным заводом, компанией «Союз-М» и предприятием «Электроприбор». Вместо выполнения оговоренныз контрактом ремонтных работ эти компании поставляли Минобороны непригодные к эксплуатации запчасти, в 2012 году приобретенные за 40 млн рублей на Украине.
В отличие от Коваленко, другие фигуранты дела получили реальные сроки заключения. Среди осужденных — капитан 1-го ранга запаса Василий Витченко, капитан 3-го ранга запаса Андрей Клокоцкий, бывший руководитель «Союз-М» Замир Ахмедов, экс-директор завода «Электроприбор» Муталиб Эмиралиев и другие участники противозаконной схемы. Все они приговорены к различным срокам лишения свободы (от 5 до 8 лет), денежным штрафам и лишению воинских званий.
