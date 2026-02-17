Служба горючего вооружённых сил России в зоне спецоперации
В составе вооружённых сил России имеется несколько разных структур, отвечающих за снабжение войск необходимыми ресурсами и припасами. Одна из них — Служба горючего, подчинённая Департаменту ресурсного обеспечения министерства обороны. 17 февраля отмечается профессиональный праздник Службы горючего, и эту дату она встречает с заметными успехами.
Цели и задачи
Служба горючего отвечает за все процессы, связанные с горюче-смазочными материалами. Она принимает подобные жидкие грузы от поставщиков и обеспечивает их доставку к разнообразным потребителям из состава армии. Служба работает со всей существующей номенклатурой топлив и смазок, используемых во всех видах сил и родах войск.
Кроме того, Служба горючего заказывает проведение новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. По её инициативе, с учётом потребностей армии, создаются новые сорта ГСМ, техника для работы с подобными жидкими грузами и т.д. Также Служба и Департамент контролируют выпуск нужных им изделий и продуктов.
С помощью имеющихся средств и систем Служба обеспечивает доставку топлива и смазок во все части и подразделения вооружённых сил, вне зависимости от их принадлежности или дислокации. В настоящее время она решает сложнейшую задачу снабжения действующей армии. Жидкие грузы своевременно доставляются в зону проведения Спецоперации и распределяются между потребителями.
В ходе Спецоперации наша армия столкнулась с рядом новых угроз, и Службе горючего тоже пришлось иметь с ними дело. В связи с этим были разработаны новые решения, направленные на повышение устойчивости логистики, улучшение безопасности личного состава и т.д. Основная масса таких решений успешно доведена до использования на практике.
Несмотря на все трудности, Служба горючего, как и другие структуры тыла, наладила бесперебойную работу в интересах фронта. Точные объёмы поставок ГСМ в действующие части, по понятным причинам, неизвестны. Однако, зная примерные размеры российских группировок, нетрудно понять общие масштабы такой работы. Фактически речь идёт об уникальной логистической операции, выдающейся как по объёмам, так и по продолжительности.
Недавно стали известны новые подробности работы и развития Службы горючего. Их раскрыл начальник управления ракетного топлива и горючего Департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Владимир Демиров. Интервью с ним 16 февраля опубликовало издание «Известия».
Разными средствами
Для доставки разнообразных ГСМ в зону проведения Спецоперации и последующего их распределения используются все доступные средства. Так, магистральные перевозки осуществляются по железной дороге. Кроме того, развёрнуты полевые трубопроводы высокой производительности.
Полковник В. Демиров обратил внимание на полевые магистральные трубопроводы. С их помощью достигаются необходимые объёмы поставок, а также сокращаются сроки доставки, улучшается скрытность и достигаются другие преимущества. Также уменьшается нагрузка на железнодорожный и автомобильный транспорт.
На магистральных трубопроводах организованы точки выдачи жидких грузов, что тоже упростило логистику. Разработан и испытывается в войсках мобильный комплект приёма горючего, предназначенный для использования с железнодорожными цистернами. Он позволяет в разы ускорить перегрузку ГСМ на необорудованных площадках.
Развоз ГСМ непосредственно в зоне боевых действий или в ближних тылах осуществляется автотранспортом. В ходе Спецоперации автоцистерны столкнулись с новыми характерными угрозами, которые потребовали соответствующих мер. В первую очередь, появились новые средства защиты. Они позволяют сохранить технику и грузы, а также уменьшают риски для личного состава.
Впрочем, непосредственно на линии соприкосновения и в ближних тылах использование традиционной техники крайне затруднено или вообще невозможно. По этой причине Служба горючего начала осваивать беспилотные и безэкипажные системы разных классов и типов. Такая техника тоже способна перевозить ёмкости с ГСМ и доставлять их к потребителю скрытно и с меньшими рисками.
По опыту Спецоперации
Следует отдельно рассмотреть решения и меры, принятые по опыту участия Службы горючего в текущей Спецоперации. Был реализован целый ряд предложений разного рода, связанных с повышением живучести, ускорением логистики и т.д.
Основные нововведения такого рода связаны с защитой техники. В качестве основной угрозы рассматриваются ударные БПЛА, и именно это определяет облик дополнительных средств защиты. Выпускается несколько вариантов навесной защиты для монтажа на автоцистерны. Моторный отсек, кабина и цистерна прикрываются накладной бронёй и решетчатыми экранами. Также машина может комплектоваться станцией радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, недавно на снабжение Службы горючего поступили новые автомобили-топливозаправщики типа АТЗ-8-4320 и АТЗ-7,5-5557. Они изначально имеют дополнительную защиту в виде набора модулей, а также могут нести средства РЭБ.
В целом речь идёт о расширении линейки самоходной техники для перевозки и выдачи жидких грузов. Так, в последних сообщениях упоминается заправщик для авиационной техники АТЗ-20-6560 с баком на 20 куб.м. Кроме того, разработана и испытывается новая машина такого класса, способная транспортировать и выдавать пять разных жидкостей.
Любопытно, что совершенствуется не только техника. Полковник Демиров рассказал о создании новой тары для транспортировки горючего. Новые ёмкости выполняются из полимера и предназначаются для замены традиционных бочек или канистр. Такие изделия безопаснее при обращении, не накапливают статический заряд и в целом облегчают перевозку и погрузку/разгрузку. Кроме того, как и другая компактная тара, пластиковые ёмкости позволяют превратить любой транспорт в перевозчик топлива.
Одновременно с этим продолжается развитие номенклатуры горюче-смазочных материалов. В последнее время были созданы новые сорта топлива, смазок и масел с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Они предназначаются для систем, работающих под высокой нагрузкой. При этом предусматривается работа в широком диапазоне климатических условий.
Объёмы и результаты
Таким образом, Служба горючего непрерывно решает свои задачи и обеспечивает деятельность и боевую работу вооружённых сил. Ежедневно в зону проведения Спецоперации поставляются сотни тонн всех необходимых ГСМ. Сопоставимое или большее количество топлива и смазок отгружается другим воинским частям и структурам.
Решая все рутинные задачи, Служба принимает меры, направленные на общее совершенствование логистики и решение конкретных задач. В частности, создаются новые образцы техники или модернизируются старые — как с учётом общего роста характеристик, так и для ответа на новые угрозы.
Все имеющиеся образцы, системы и средства, а также идеи и методы активно используются в интересах всех видов вооружённых сил и родов войск. Некоторым видам и родам даже уделяется повышенное внимание с учётом их особых потребностей и специфики службы.
17 февраля отмечается День Службы горючего. Свой профессиональный праздник эта структура встречает с новыми результатами и успехами. При этом результаты её деятельности отражаются не только в объёмах отгрузки, километрах трубопроводах и т.д. Главным результатом являются успехи действующей армии на фронте.
