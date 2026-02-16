Минобороны Нидерландов: программное обеспечение F-35 несложно взломать
Госсекретарь при Минобороны Нидерландов Гейс Тейнман сетует, что процесс адаптации американских истребителей F-35 под использование европейских ракет Meteor, Storm Shadow и Scalp/SCALP-EG затянулся на продолжительный период времени. По его мнению, европейским странам следует взять дело в свои руки и самостоятельно адаптировать под свои потребности используемое F-35 программное обеспечение.
По словам Тейнмана, взломать и внести изменения в программное обеспечение F-35 не сложнее, чем операционную систему iPhone, однако сделать это пока что не разрешают американские производители. В то же время голландцы вместе с норвежцами и поляками готовы всерьез взяться за решение этой проблемы.
Ранее сообщалось, что некоторая часть истребителей F-35 ВВС США довольно продолжительное время будет летать с блинами от штанги вместо радаров. Когда в 2025 году корпорация Lockheed Martin начала производство новых версий F-35, предполагалось, что на них будет устанавливаться новый радар Northrop Grumman AN/APG-85. Однако, истребители были собраны, а радары для них так и не были произведены.
Поскольку старую версию радара AN/APG-81 установить было нельзя из-за особенностей конфигурации носовой части самолета, было принято решение, чтобы не нарушать центровку планера истребителя, временно установить «балластный вес». В качестве балласта подошли блины для штанги.
Из-за того, что точно неизвестно, когда именно APG-85 будет готов к установке на F-35, компания Lockheed предлагает изменить конструкцию передней части фюзеляжа самолета для временного размещения в ней «старой» РЛС APG-81. Ожидается, что истребители с радаром AN/APG-85 начнут поступать в ВВС США не ранее 2028 года.
