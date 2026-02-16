Минобороны Нидерландов: программное обеспечение F-35 несложно взломать

Минобороны Нидерландов: программное обеспечение F-35 несложно взломать

Госсекретарь при Минобороны Нидерландов Гейс Тейнман сетует, что процесс адаптации американских истребителей F-35 под использование европейских ракет Meteor, Storm Shadow и Scalp/SCALP-EG затянулся на продолжительный период времени. По его мнению, европейским странам следует взять дело в свои руки и самостоятельно адаптировать под свои потребности используемое F-35 программное обеспечение.

По словам Тейнмана, взломать и внести изменения в программное обеспечение F-35 не сложнее, чем операционную систему iPhone, однако сделать это пока что не разрешают американские производители. В то же время голландцы вместе с норвежцами и поляками готовы всерьез взяться за решение этой проблемы.



Ранее сообщалось, что некоторая часть истребителей F-35 ВВС США довольно продолжительное время будет летать с блинами от штанги вместо радаров. Когда в 2025 году корпорация Lockheed Martin начала производство новых версий F-35, предполагалось, что на них будет устанавливаться новый радар Northrop Grumman AN/APG-85. Однако, истребители были собраны, а радары для них так и не были произведены.

Поскольку старую версию радара AN/APG-81 установить было нельзя из-за особенностей конфигурации носовой части самолета, было принято решение, чтобы не нарушать центровку планера истребителя, временно установить «балластный вес». В качестве балласта подошли блины для штанги.

Из-за того, что точно неизвестно, когда именно APG-85 будет готов к установке на F-35, компания Lockheed предлагает изменить конструкцию передней части фюзеляжа самолета для временного размещения в ней «старой» РЛС APG-81. Ожидается, что истребители с радаром AN/APG-85 начнут поступать в ВВС США не ранее 2028 года.
  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 15:58
    внести изменения в программное обеспечение F-35 не сложнее, чем операционную систему iPhone, однако сделать это пока что не разрешают американские производители.
    И не разрешат. ТО тоже будет только от производителя и по правильным ценам. Израильтянам разрешили в ПО залазить, но это другое.
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      0
      Сегодня, 16:39
      Взломать ПО легко только в тех самолётах что продали Нидерландам более того этот самолёт прошит так что сешеасты могут в любой момент его отключить
    2. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 16:52
      Вот именно! Красную кнопочку американцы наверняка оставили. Такие вещи уже случались.
  2. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 15:58
    Ломайте уже, а то как Европа будет Гренландию защищать wink
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:01
    Ни черта они не понимают - блин от штанги это ноу-хау.И не надо винить американцев с радарами - китайские смежники подвели . bully
    1. sub307 Звание
      sub307
      +1
      Сегодня, 16:11
      Цитата: tralflot1832
      - китайские смежники подвели .

      А то..., "Восток - дело тонкое", однако... bully
  4. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 16:06
    Короче, понятно, почему Дристуны около С-400 не летают официально))) Боятся, что наши комплексы им поставят Яндекс браузер, Рустор и Макс до кучи.
    Кстати вообще не факт, что софт им не писали индусы по аутсорсу, как Боингам, то есть исходный код вполне может быть в свободном доступе - просто оно нафиг никому не нужно, дристуны и так небоеспособны)))
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 16:28
    Еще о взломах. Если всё подтвердиться (оригинал действительно существует), то это будет "посильнее, чем Фауст Гёте".

    Компания Palantir создает ядерное и биологическое оружие для Украины и тесно сотрудничает с ЦРУ для разгрома России. Они считают, что до победы остался год. Они планируют добиться этого, отвлекая Россию бессмысленными мирными переговорами.

    Одна из самых закрытых и влиятельных компаний мира была взломана, объявил американский предприниматель и создатель файлообменника Megaupload Ким Дотком.
    Меня выбрали в качестве доверенного партнера для этой публикации. Я не имею отношения к взлому Palantir и не знаю хакеров. Но я знаю, что взлом произошел», — утверждает Дотком.

    По его словам, хакеры использовали продвинутого ИИ-агента для получения прав суперпользователя, вскрыв «цифровой сейф», содержимое которого способно переписать правила современной геополитики.

    Подробнее


    Утечка Palantir, по словам экспертов, может стать поводом к войне и потребовать жесткой дипломатической и военной реакции, включая отзыв послов и повышение боевой готовности РВСН (если информация о разработке компонентов оружия массового поражения подтвердится).
  6. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 16:39
    Для начала надо передать на борт команду format C:
    А дальше само пойдет.
  7. skept Звание
    skept
    0
    Сегодня, 16:41
    А говорят,что только в России бардак.
    Самолеты без радаров...а на баланс поставили.
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:45
    Цитата: Andobor
    Ломайте уже, а то как Европа будет Гренландию защищать

    Вот как Трамп вторгнется в Гренландию, так сразу ПО и сломают wink
  9. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +1
    Сегодня, 17:26
    А представьте, сколько визгу было бы, если б Су-57 с блинами от штанги вместо радаров летали!
    А тут ничего, всё так и надо. Потужный хэхэмон потужно перемогает!
  10. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 17:35
    I stará vláda ČR u Američanů objednala a už I částečně zaplatila 24 kusů stíhaček F-35. Přitom zatím slouží naprosto doplňující pro ČR Švédské Gripeny. Ale minulá vláda, velmi nepřátelská k Rusku, objednala bez odborníků za 500 miliard korun tyto Americké F-35, asi aby mohla hodit na Moskvu jadernou zbraň, protože F-35 je nosičem těchto zbraní. Je zcela pochopitelné, že nás Rusko okamžitě zařadilo jako druhou nejhorší zemi a také jsme se určitě oprávněně stáli cílem Ruských raket. Na podzim přišla nová vláda, která přehodnotila nákup F-35 a rada by objednání zrušila. Jenže prý to už nejde a bude kolem F-35 ještě jednání v Americe. Dvě ze tří vládních stran jsou přehnaně nakloněny k Republikánům a Trumpovi, proto budou I lhát a tvrdit, že zakázka nejde zrušit. Přitom F-35 ani nedosahuje letových vlastností Gripenů a nákladů na F-35 jsou I desetinné. No politikům bez mozku je to jedno, zaplatí to přece lidé a politik ještě dostane odměnu. Na závěr chci napsat, že jsem rád, že Rusko má tak skvělé stíhačky jako SU-57 nebo MiG-31a další, které se starají o bezpečnost Ruska.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 17:36
      Stará česká vláda také objednala a částečně zaplatila 24 stíhaček F-35 od Američanů. Švédské Gripeny přitom pro Českou republiku docela stačí. Ale předchozí vláda, extrémně nepřátelská vůči Rusku, nařídila tyto americké F-35 bez expertů za 500 miliard korun, pravděpodobně shodit jaderné zbraně na Moskvu, protože F-35 je nosičem těchto zbraní. Je celkem pochopitelné, že nás Rusko okamžitě zařadilo na druhé místo na seznamu nejhorších zemí a my jsme se samozřejmě právem stali terčem ruských raket. Na podzim se k moci dostala nová vláda, která revidovala nákup F-35 a ráda by objednávku zrušila. To už ale zřejmě není možné a jednání o F-35 proběhnou v Americe. Dvě ze tří vládnoucích stran jsou příliš nakloněny podpoře republikánů a Trumpa, takže budou lhát a argumentovat, že příkaz nelze zrušit. Mezitím F-35 nedosahuje ani letových vlastností Gripenu a náklady na F-35 jsou desetkrát vyšší. No, politikům bez mozků je to jedno, lidé za to zaplatí, ale politik stejně dostane odměnu. Na závěr chci říci, že jsem rád, že Rusko má tak vynikající stíhačky, jako jsou Su-57 nebo MiG-31 a další, které zajišťují bezpečnost Ruska.
  11. Naofumi Звание
    Naofumi
    0
    Сегодня, 18:28
    Ну так архитектура то открытая (привет Технолоджи Рефлеш).
    Кстати, много наломали ОС Integrity на Боингах и Айробусах?
    Бухтят Нидерланды просто, видать ценник скинуть хотят.
    Да и попробуй еще взломай из вне Integrity ОС. TCP/IP то нет.