Иран начинает учения с говорящим названием «Разумный контроль над Ормузом»

В Иране начинаются новые военные учения, которые в географическом плане сосредоточены в основном на Ормузском проливе. Учения эти проводят подразделения Корпуса стражей исламской революции. Название учений можно перевести как «Разумный контроль над Ормузом».

Напомним, что через Ормузский пролив проходит значительная часть нефтяного трафика. Тегеран неоднократно заявлял, что если в отношении Ирана начнётся полномасштабная война, то он перекроет эту водную артерию. Эксперты предполагают, что Иран может это сделать посредством заминированных подтопленных барж большого водоизмещения.



Командование КСИР о задачах новых манёвров:

Это проверка возможностей обеспечения безопасности и возможных сценариев военного реагирования перед лицом военных угроз в районе Ормузского пролива.

Также сообщается об отработке вариантов использования преимуществ Ирана в виде присутствия сил и средств в Оманском и Персидском заливах.

Напомним, что несколько часов назад израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о том, что Иран «обязан выполнить несколько главных условий для того, что переговоры увенчались успехом». Вот перечень этих условий от Нетаньяху:

Полный отказ от дальнейшего развития ядерной программы, вывоз обогащённого урана за пределы страны, ограничение дальности ракет до 300 км – с тем, чтобы они не могли достать до территории Израиля. Есть и ещё один пункт: полный отказ от поддержки милитаризованных формирований на Ближнем Востоке («Хизбалла», ХАМАС, йеменские хуситы). При этом со своей стороны Израиль ни на какие уступки, в том числе по ограничению дальности ракет, идти, конечно же, не намерен.
  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 15:50
    Кстати, минирование, один из способов немного одернуть демократические силы. Кто мин наставил? Поди разберись. А может это сомалийские пираты.
    1. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      -5
      Сегодня, 15:58
      США же после сланцевой революции крупнейший нефтедобытчик в мире, напугали ежа голой жопой. В случае перекрытия пролива поплохеет в первую очередь Китаю и Европе.
      1. isv000 Звание
        isv000
        +3
        Сегодня, 16:18
        Цитата: Дмитрий Ригов
        В случае перекрытия пролива поплохеет в первую очередь Китаю и Европе.

        Пёс с ней с Европой, а с какого уха Китаю то поплохеет?! С России трубопроводы идут, с ДВ морем доставку никто не отменял...
        1. Тури_ст Звание
          Тури_ст
          0
          Сегодня, 16:31
          Подорожает нефть пооому что
          Да кстати, рынок азс сша очень чувствителен к мировым цена
          Так что избиратели будут не довольны
        2. Дмитрий Ригов Звание
          Дмитрий Ригов
          0
          Сегодня, 16:55
          Бам и Транссиб не резиновые, в любой случае Китай импортирует в два раза больше, чем Россия экспортирует в общем.
      2. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 16:49
        Китай себя нормально будет чувствовать. Люди там умные и умеют калькуляторами пользоваться. Увеличат у нас полимерные закупки и еще сделают нам скидки на гвозди.
      3. bondov
        bondov
        0
        Сегодня, 16:49
        США же после сланцевой революции крупнейший нефтедобытчик в мире,
        так американская нефть поэтому дорогая - основа нефтедоллара нефть из залива...
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:47
    Цитата: Младший рядовой
    Поди разберись. А может это сомалийские пираты
    А может и Путин с товарищем Кимом! wink
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      0
      Сегодня, 17:34
      Цитата: Schneeberg
      А может и Путин с товарищем Кимом!

      Не, Хитрый Жук, и не иначе!