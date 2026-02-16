Иран начинает учения с говорящим названием «Разумный контроль над Ормузом»
В Иране начинаются новые военные учения, которые в географическом плане сосредоточены в основном на Ормузском проливе. Учения эти проводят подразделения Корпуса стражей исламской революции. Название учений можно перевести как «Разумный контроль над Ормузом».
Напомним, что через Ормузский пролив проходит значительная часть нефтяного трафика. Тегеран неоднократно заявлял, что если в отношении Ирана начнётся полномасштабная война, то он перекроет эту водную артерию. Эксперты предполагают, что Иран может это сделать посредством заминированных подтопленных барж большого водоизмещения.
Командование КСИР о задачах новых манёвров:
Также сообщается об отработке вариантов использования преимуществ Ирана в виде присутствия сил и средств в Оманском и Персидском заливах.
Напомним, что несколько часов назад израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о том, что Иран «обязан выполнить несколько главных условий для того, что переговоры увенчались успехом». Вот перечень этих условий от Нетаньяху:
Полный отказ от дальнейшего развития ядерной программы, вывоз обогащённого урана за пределы страны, ограничение дальности ракет до 300 км – с тем, чтобы они не могли достать до территории Израиля. Есть и ещё один пункт: полный отказ от поддержки милитаризованных формирований на Ближнем Востоке («Хизбалла», ХАМАС, йеменские хуситы). При этом со своей стороны Израиль ни на какие уступки, в том числе по ограничению дальности ракет, идти, конечно же, не намерен.
