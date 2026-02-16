Захарова: в ЕС заявили об отравлении Навального в ИК, чтобы замять тему Эпштейна

3 851 24
Захарова: в ЕС заявили об отравлении Навального в ИК, чтобы замять тему Эпштейна

Ровно через два года после смерти Навального* (внесен в список экстремистов и террористов в РФ) пять европейских стран синхронно выступили с «сенсацией». Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды опубликовали совместное заявление: оппозиционера, по их версии, отравили в колонии эпибатидином – ядом южноамериканской лягушки-древолаза.

Этот нейротоксин не встречается в природе России, а лаборатории «независимо подтвердили» его наличие в биоматериалах. Вывод: «высокая вероятность», что причиной смерти стал яд, а Кремль, стало быть, имел «средства, мотив и возможности».



В Москве отреагировали мгновенно. Мария Захарова назвала происходящее «информационным вбросом» и «некропропагандой». Логика простая: как только западным партнерам нужно отвлечь внимание от провалов – будь то расследование диверсий на «Северных потоках» или нашумевший скандал, связанный с Эпштейном, – из архива достают старые сюжеты. Песков добавил, что в Кремле обвинения считают предвзятыми и ни на чем не основанными.

В сентябре прошлого года вдова Навального Юлия*, также внесенная в перечень экстремистов и террористов в РФ, заявила, что ее команде удалось получить биоматериалы и переправить их за границу. По ее словам, их изучали две лаборатории в разных западных странах. О каких странах идет речь, она тогда не уточнила.
24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +8
    Сегодня, 16:09
    В Норвегии разорвалась ещё бонба Эпштейна ,бывший директор Нобелевского института очень часто упоминается в файлах Эпштейна.Вот откуда растут ноги нобелевских премий мира последнее время.Бывших не бывает. bully
  2. Dart2027 Звание
    Dart2027
    +3
    Сегодня, 16:11
    отравили в колонии эпибатидином – ядом южноамериканской лягушки-древолаза

    А что чего-нибудь попроще в ФСБ найти не могли? Ну хорошо что хоть в этот раз не полоний.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 17:21
      Цитата: Dart2027
      А что чего-нибудь попроще в ФСБ найти не могли?

      Чем-нибудь попроще западную публику уже не удивить, нужна такая экзотика, чтобы ужаснуть невиданным злодейством. Но тут и другое интересно - аж два года потребовалось ждать, чтобы об этом объявить. Вероятно, действительно выжидали удобный момент, чтобы другую тему перебить.

      Как сообщают издания The Insider и Der Spiegel, в сентябре 2025 года Навальная заявила, что две независимые друг от друга лаборатории разных стран пришли к выводу, что ее супруг был отравлен в колонии. Она рассказала, что в феврале 2024 года близким Навального удалось получить, переправить за границу и передать лаборатории одной из западных стран его биоматериалы.

      Мало того, чтобы ещё больше раздуть "сенсацию", планируется подключить ОЗХО:
      Вдова блогера Юлия Навальная появилась на пресс-конференции на полях Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы объявить «об открытии», в сопровождении глав МИД Британии, Германии, Швеции и Нидерландов, в расследовании также принимала участие Франция. Они планируют представить выводы в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

      https://eadaily.com/ru/news/2026/02/14/v-myunhene-rossiyu-obvinili-v-otravlenii-navalnogo-yadom-ekvadorskoy-lyagushki
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        +1
        Сегодня, 17:38
        Цитата: Монтесума
        ОЗХО

        Ну я знал что они(Навальная и компашка) тупые, но не на столько же.
        Яд лягушки и ОХЗО это прямо пять с плюсом. Лишних хромосом.
  3. isv000 Звание
    isv000
    +4
    Сегодня, 16:12
    Захарова: в ЕС заявили об отравлении Навального в ИК, чтобы замять тему Эпштейна

    Можно ещё Диану помянуть, Троцкого с ледорубом...
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +5
    Сегодня, 16:13
    Яд лягушки это не наши методы. У нас новички с изотопами полония.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +4
      Сегодня, 16:30
      Всё просто на самом деле. Алёшу жаба задушила.
    2. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 16:43
      У нас новички с изотопами полония
      Мы находимся на самой вершине технологий! Какие там лягушки?
  5. Roman_VH Звание
    Roman_VH
    +3
    Сегодня, 16:15
    Таки голландские пилоты решили опять откопать стюардессу?
    Вот говорят - в гробу переворачивается, а эти все покойнички (скрипали, нимцов, олёша, МН-17 и т.д.) они как куклы на руку. Надо - хоп руку в зад засунули и играем - Ай-не-не-не-ней. Так то все понятно и логично, но все равно противно.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:15
    У южно- американских индейцев есть примета - поцелуешь лягушку древолаза ,она исполнит твоё желание .Главное не переусердствовать .
  7. михаил3 Звание
    михаил3
    -1
    Сегодня, 16:17
    Ну сказала. И все? Где, едрена палка, добротная информационная атака?! Где заявления центральных СМИ насчет Трампа и Эпштейна, которые, судя по файлам, были ближе чем родные братья?! Где наши расследования этой чудеснейшей темы, где аналитика и обращения в суд (темы найдутся, надо просто покопаться в материале)) Где работа по десяткам тем, за которые можно гнобить всю Европу в целом и каждого евробюрократа в отдельности? Что, нашим чиновникам, отвечающим за информационную политику, и нашим СМИ, продолжают переводить гранты, что ли?! Дико и странно смотреть...
  8. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 16:18
    . заявила, что ее команде удалось получить биоматериалы

    Узнала с кем он спал? winked
  9. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +5
    Сегодня, 16:22
    В сентябре прошлого года вдова Навального Юлия*[...] заявила, что ее команде удалось получить биоматериалы и переправить их за границу.

    Ничего фантастического. Мы такое уже слышали.
    А ещё говорят, фрейлине Головиной Калиостро из медальона вывел образ покойного мужа, да так, что она его осязала и теперь вроде как на сносях… (с)
    Мадам Провальной есть направление для дальнейших исследований...
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:24
    Кстати ,весёлая вдова Навального *** опять перед Мюнхеном отличилась с этим заявлением .Сильный макияж уже не ретуширует алкоголизм .
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 16:35
      Цитата: tralflot1832
      Кстати ,весёлая вдова Навального *** опять перед Мюнхеном отличилась с этим заявлением .

      Их всех "весёлых вдов" Навальную, Тихановскую, Мачаду и примкнувшего к ним Вайнштейна (Каспарова) по "европосидушкам" таскают на показ, как "слона по улицам водили напоказ".
  11. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 16:24
    Навальный жив, - много ещё экстремистов и террористов встречи с эквадорским лягуном ждёт. wink
  12. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 16:51
    ЕС заявили об отравлении Навального в ИК

    Ждем сейчас новых сведений про новичок и отравлениях Скрипалей и еще кого-нибудь.
    Может выясниться вдруг, что БАБа (Березовский) тоже был отравлен и задушен москалями...
  13. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 16:53
    Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды опубликовали совместное заявление: оппозиционера, по их версии, отравили в колонии эпибатидином – ядом южноамериканской лягушки-древолаза.


    Вонь только-только начинается.

    Постоянные представители этих стран передали генеральному директору ОЗХО сообщение о нарушении Россией Конвенции о запрещении химического оружия. Использование эпибатидина в качестве яда также является нарушением Конвенции о биологическом оружии.

    Кстати, а что мешает ввести этот эпибатидин в микродозах в эти пресловутые "биоматериалы"?
  14. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 16:56
    Ровно через два года после смерти Навального*

    Они бы ещё гитлера с гебельсом вспомнили, те то точно отравились. lol
  15. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:01
    Тема навальнят закрыта... впрочем, заниматся политическим покойниками забугорным придётся, потому как живого у них ничего нет... а котлетки и просрочка, товар скооропортядийся, как ты в них не вкладывайся.
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      0
      Сегодня, 17:43
      Цитата: rocket757
      Тема навальнят закрыта..

      Вроде бы да, и это хорошо.

      Плохо тока что на волне противоборства с ними, а так же ковидлы - прикрыли окончательно все способы протеста(сначала согласования и где скажут, потом вообще карантин...), да и многое инакомыслие стало страктоваться как "да он же на врага работает".

      В итоге митингов типа "не стройте ТРЦ в место парка" давно не видно.
      Да и про пенсионку тоже попробуй устрой...
      Визуально сплошной одобрямс, а по факту нет, да еще и пароотвода лишили.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 18:21
        Протесты дело такое, не надёжное, зачастую даже вредное...
        Не выходя из конституционного поля есть методы достижения общественно значимых целей/задач, но только в том случае, когда создаётся БОЛЬШОЕ, ЗНАЧИМОЕ на всех уровнях, объединение масс/граждан...
        Увы, у нас сейчас раздай в головах и делах, поэтому.... в общем понятно.
        Надо читать учебники, учится, учится, а потом... Придёт с войны человек, если не с ружье, то с решимость, твердость и прочим, что появляется/проявляется в людях, после таких жёстких, страшных событий!
        1. Hitriy Zhuk Звание
          Hitriy Zhuk
          0
          Сегодня, 18:49
          Цитата: rocket757
          а потом... Придёт с войны человек

          Есть мнение, что в том числе по этому "невойна" будет идти еще лет 10.
          Чтоб часть не вернулась, часть была там. а остальным мозно было сказать "вы чего, не время сейчас".
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 19:09
            Мнений может быт много, а истина... где то там, за углом.