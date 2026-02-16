Ровно через два года после смерти Навального* (внесен в список экстремистов и террористов в РФ) пять европейских стран синхронно выступили с «сенсацией». Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды опубликовали совместное заявление: оппозиционера, по их версии, отравили в колонии эпибатидином – ядом южноамериканской лягушки-древолаза.Этот нейротоксин не встречается в природе России, а лаборатории «независимо подтвердили» его наличие в биоматериалах. Вывод: «высокая вероятность», что причиной смерти стал яд, а Кремль, стало быть, имел «средства, мотив и возможности».В Москве отреагировали мгновенно. Мария Захарова назвала происходящее «информационным вбросом» и «некропропагандой». Логика простая: как только западным партнерам нужно отвлечь внимание от провалов – будь то расследование диверсий на «Северных потоках» или нашумевший скандал, связанный с Эпштейном, – из архива достают старые сюжеты. Песков добавил, что в Кремле обвинения считают предвзятыми и ни на чем не основанными.В сентябре прошлого года вдова Навального Юлия*, также внесенная в перечень экстремистов и террористов в РФ, заявила, что ее команде удалось получить биоматериалы и переправить их за границу. По ее словам, их изучали две лаборатории в разных западных странах. О каких странах идет речь, она тогда не уточнила.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»