17 февраля – День кадета в России
17 февраля в России отмечается День кадета – праздник, который имеет под собой почти трехвековую историю. Дата выбрана неслучайно: именно в этот день (по старому стилю) 1732 года императрица Анна Иоанновна утвердила план устройства «Корпуса кадетов шляхетских (дворянских) детей» в Санкт-Петербурге. Инициатором выступил генерал-фельдмаршал Миних, а первыми воспитанниками стали 56 отпрысков дворянских семей. Уже к июню того же года их число выросло до 352, а в 1734-м состоялся первый выпуск: 11 лучших кадетов получили звание прапорщиков.
Сам термин «кадет» происходит от латинского «капиталлум» – «маленький капитан». Изначально корпуса задумывались не как узкоспециальные военные школы, а как учреждения для воспитания высококультурных государственных мужей. В программу входили языки, математика, физика, закон Божий, фехтование и верховая езда. К началу XX века в России действовало около тридцати кадетских корпусов, воспитавших плеяду выдающихся личностей – от полководцев Румянцева и Кутузова до писателей Достоевского и Куприна.
После революции 1917 года система была упразднена, и лишь в 90-х началось ее возрождение. Сегодня кадетское образование переживает второе рождение и, судя по цифрам, находится на подъеме. В 152 образовательных учреждениях страны обучается около полумиллиона молодых людей и девушек. Только в структуре Минобороны – 32 довузовских учебных заведения: президентские кадетские, суворовские и нахимовские училища, кадетские корпуса. В 2025 году Пансион воспитанниц МО РФ, третий год подряд признаваемый лучшим кадетским корпусом, стал прототипом для семи новых заведений, открытых за последние годы.
Востребованность кадетского образования растет, и это, как отметил зампред Совета Федерации Юрий Воробьев, «одна из самых сильных форм патриотического воспитания молодежи», направленная на формирование новой кадровой элиты страны.
Жизнь кадетов сегодня – это не только строевая и учебные сборы на базе военных училищ, но и благородные традиции. День кадета по всей стране отмечают торжественными построениями, концертами и визитами в музеи.
