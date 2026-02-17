17 февраля – День кадета в России

17 февраля – День кадета в России

17 февраля в России отмечается День кадета – праздник, который имеет под собой почти трехвековую историю. Дата выбрана неслучайно: именно в этот день (по старому стилю) 1732 года императрица Анна Иоанновна утвердила план устройства «Корпуса кадетов шляхетских (дворянских) детей» в Санкт-Петербурге. Инициатором выступил генерал-фельдмаршал Миних, а первыми воспитанниками стали 56 отпрысков дворянских семей. Уже к июню того же года их число выросло до 352, а в 1734-м состоялся первый выпуск: 11 лучших кадетов получили звание прапорщиков.

Сам термин «кадет» происходит от латинского «капиталлум» – «маленький капитан». Изначально корпуса задумывались не как узкоспециальные военные школы, а как учреждения для воспитания высококультурных государственных мужей. В программу входили языки, математика, физика, закон Божий, фехтование и верховая езда. К началу XX века в России действовало около тридцати кадетских корпусов, воспитавших плеяду выдающихся личностей – от полководцев Румянцева и Кутузова до писателей Достоевского и Куприна.



После революции 1917 года система была упразднена, и лишь в 90-х началось ее возрождение. Сегодня кадетское образование переживает второе рождение и, судя по цифрам, находится на подъеме. В 152 образовательных учреждениях страны обучается около полумиллиона молодых людей и девушек. Только в структуре Минобороны – 32 довузовских учебных заведения: президентские кадетские, суворовские и нахимовские училища, кадетские корпуса. В 2025 году Пансион воспитанниц МО РФ, третий год подряд признаваемый лучшим кадетским корпусом, стал прототипом для семи новых заведений, открытых за последние годы.

Востребованность кадетского образования растет, и это, как отметил зампред Совета Федерации Юрий Воробьев, «одна из самых сильных форм патриотического воспитания молодежи», направленная на формирование новой кадровой элиты страны.

Жизнь кадетов сегодня – это не только строевая и учебные сборы на базе военных училищ, но и благородные традиции. День кадета по всей стране отмечают торжественными построениями, концертами и визитами в музеи.
  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 09:56
    Ну, за Суворовское! drinks
    За одно из многих!!! drinks
    Было дело!!! soldier
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +1
      Сегодня, 10:00
      А Нахимовские военно-морские училища? Забыли?
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        0
        Сегодня, 10:04
        Если этот вопрос ко мне, то я заканчивал Суворовское училище.
        Одно из нескольких по стране. В те времена кадетских уч.заведений не было.
        Если касаемо статьи, то нахимовские в ней отмечены наряду с другими кадетскими.
        1. Охотовед 2 Звание
          Охотовед 2
          +1
          Сегодня, 10:13
          Почему погон морской? После Суворовского…
          1. a.s.zzz888 Звание
            a.s.zzz888
            0
            Сегодня, 10:15
            Могу ответить в личку, ибо админы могут удалить нашу переписку...
            Кстати, из под меня Вам кто то влепил минус. Догадываюсь конечно процентов так на 100...
            1. Охотовед 2 Звание
              Охотовед 2
              +2
              Сегодня, 10:22
              ВУНЦ СВ ОА ВС РФ Рязань. Моё родное… soldier
              1. a.s.zzz888 Звание
                a.s.zzz888
                +1
                Сегодня, 10:29
                Мои Поздравления! soldier
                Тогда УСВУ. мое родное... soldier
                1. Охотовед 2 Звание
                  Охотовед 2
                  +1
                  Сегодня, 10:34
                  Уссурийск, понятно… был у меня младшим командиром выпускник. Удачи вам и с Праздником! soldier
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:15
    ❝ День кадета в России ❞ —

    — Всех, кто когда-то учился в Суворовском, Нахимовском училище или кадетском корпусе, кто учится сейчас, с Праздником! ...
  3. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 10:16
    Убила надпись на фасаде
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 10:28
      Василенко Владимир hi ,в духе дружбы и взаимоуважения.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 10:35
        Дружба дружбой, но Суворову приписывают совсем другую фразу
  4. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 10:22
    День кадета – праздник, который имеет под собой почти трехвековую историю

    не имел чести учиться ни в нахимовском, ни в суворовском училищах, но, имея за плечами большой стаж жизни советского периода, могу точно сказать, что в то время слово "кадет" ассоциировалось, в основном, как классовый враг, и отдавало некоей белогвардейщиной, золотопогонщиной
    хотя, да, много чего, с уходом СССР, стало подаваться в совершенно другом свете
    и ещё больше будет подаваться
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 11:42
      Цитата: sdivt
      не имел чести учиться ни в нахимовском, ни в суворовском училищах,

      Автор статьи Суворовские и Нахимовское училища к кадетской системе не относит, хотя всё коментаторы относят, и по факту это так.
  5. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    0
    Сегодня, 10:30
    В 152 образовательных учреждениях страны


    Странно эта цифра под вопросом - гуглю свой край - Алиса дура называет всего 4 шт - открываю карту с поиском - почти сорок - но и не все отмечены - так в городе у нас 3 училища (два морских одно казачье) - но указано только 2 ... по моему их все же намного больше да и цыфры в статье -
    В 152 образовательных учреждениях страны обучается около полумиллиона молодых людей и девушек.
    делим получаем 3289 человек в среднем - ну нет таких больших школ ... значит ошибка в кол-во школ ..
  6. роман66 Звание
    роман66
    0
    Сегодня, 10:58
    Лев Кассиль
    – Кадет, на палочку надет! – крикнул я и полез на крышу.

    Половинкой пирожного я запустил в кадета. Полтора пирожных я съел сам.
  7. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 11:16
    Мое пролетарское самосознание заставляет поздравляет своих сослуживцев и друзей, прошедших через СВУ и НВМУ 21 августа. sad