Зеленский призвал войска готовиться к новому массированному удару ВС РФ
5 99413
Давно потерявший легитимность Зеленский вновь задействовал опробованный прием – сообщил о неминуемом российском ударе. 16 февраля на селекторном совещании он сослался на данные разведки: якобы Москва готовит массированную атаку на объекты энергетики. Командующему Воздушных сил, министру обороны и главе «Укрэнерго» даны сутки на подготовку дополнительных мер защиты.
О том, что российская армия накопила внушительный арсенал и вот-вот применит его по критической инфраструктуре, украинские ресурсы твердят не первую неделю. И основания для этого, надо признать, железобетонные. Киевский режим последние дни делал все, чтобы спровоцировать жесткий ответ: атаковал объекты энергетики в приграничных российских регионах, а накануне предпринял попытку накрыть Москву роем беспилотников.
Зеленский, правда, предпочитает зеркальную логику не замечать. В его трактовке каждый прилет по украинской энергосистеме – это «ответ агрессора на призывы закончить войну» и повод требовать от Европы новых поставок ракет для ПВО. Чем активнее Киев бьет по российской инфраструктуре, тем громче он жалуется партнерам, что Россия срывает переговорный процесс.
В Мюнхене украинская делегация как раз обрабатывала союзников на предмет ускорения военной помощи. Теперь задача – конвертировать обещания в реальные установки ПВО и боеприпасы к ним. Потому что свое ПВО, судя по всему, уже на пределе.
