Зеленский призвал войска готовиться к новому массированному удару ВС РФ

Давно потерявший легитимность Зеленский вновь задействовал опробованный прием – сообщил о неминуемом российском ударе. 16 февраля на селекторном совещании он сослался на данные разведки: якобы Москва готовит массированную атаку на объекты энергетики. Командующему Воздушных сил, министру обороны и главе «Укрэнерго» даны сутки на подготовку дополнительных мер защиты.

О том, что российская армия накопила внушительный арсенал и вот-вот применит его по критической инфраструктуре, украинские ресурсы твердят не первую неделю. И основания для этого, надо признать, железобетонные. Киевский режим последние дни делал все, чтобы спровоцировать жесткий ответ: атаковал объекты энергетики в приграничных российских регионах, а накануне предпринял попытку накрыть Москву роем беспилотников.



Зеленский, правда, предпочитает зеркальную логику не замечать. В его трактовке каждый прилет по украинской энергосистеме – это «ответ агрессора на призывы закончить войну» и повод требовать от Европы новых поставок ракет для ПВО. Чем активнее Киев бьет по российской инфраструктуре, тем громче он жалуется партнерам, что Россия срывает переговорный процесс.

В Мюнхене украинская делегация как раз обрабатывала союзников на предмет ускорения военной помощи. Теперь задача – конвертировать обещания в реальные установки ПВО и боеприпасы к ним. Потому что свое ПВО, судя по всему, уже на пределе.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    0
    Сегодня, 16:54
    Нет, Мы не такие, готовимся принять пакет HIMARS по Белгороду из Харькова…
  2. Roust Звание
    Roust
    +9
    Сегодня, 16:58
    Уже тошнит от клоуна и от 404 - й ! Удар нужен окончательный.
    1. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      -4
      Сегодня, 17:07
      Это зависит от красных линий.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:01
    Ждём провокации о ВСУ с АЭС на Украине. В Женеве будет обсуждаться территориальный вопрос.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 17:05
      И возможно провокация будет в тот момент кода наш самолёт с делегацией будет над территорией " партнёров :.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +5
      Сегодня, 17:15
      Цитата: tralflot1832
      Ждём провокации о ВСУ с АЭС на Украине.

      И на АЭС могут, и в другом месте могут "новую Бучу" устроит, шакалы всегда исподтишка кусают, такая уж порода.
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +5
      Сегодня, 17:26
      Цитата: tralflot1832
      Ждём провокации о ВСУ с АЭС на Украине.

      Помнится, некий персонаж по фамилии Ярош много-много лет назад уже сказал, что у Украины есть, как минимум, 16 атомных бомб - по числу энергоблоков под контролем Киева на то время.
      Воды в Днепре с тех пор много утекло, но сомневаюсь, что у киевской верхушки с головой стало лучше. Второй Чернобыль? Да плевать... До Майами не долетит...
  5. Гаврило Принцип Звание
    Гаврило Принцип
    -4
    Сегодня, 17:12
    Зеленский призвал войска готовиться к новому массированному удару ВС РФ

    И ответ будет ошеломляющим.
    Потом из Украины что-нибудь запустят.
    Потом опять в ответ из России.
    Ещё наверное выступление Дмитрия Анатольевича будет. Жёсткое, про красные линии.
    Ну а дальше вы знаете.
  6. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +3
    Сегодня, 17:20
    Чото буквально.
    И обе новости за сегодня.
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 17:21
    Зелень третий день хохлоту кошмарит , программа що-ли зависла от кокса?
  8. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +4
    Сегодня, 17:22
    Надо уважить членопианиста и вдарить как следует.
  9. lukash66 Звание
    lukash66
    +2
    Сегодня, 17:31
    Он уже не в Мюхневе? Натрепал, набуробил, теперь прячьтесь, громадане. Какой же недоумок, мягко говоря.😀😀
  10. Atlant83 Звание
    Atlant83
    0
    Сегодня, 18:15
    Зелепупа как обдолбленная баба, как же он любит сам себя или себе делать селфи, а может и ещё чего. Только на одну рожу смотреть тошно.