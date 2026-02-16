Берлин начал переговоры с Францией по «европейскому ядерному зонтику»
Власти ФРГ сообщили о начале ранней стадии переговоров с Францией по созданию «европейского ядерного зонтика». При этом речь идет не о полной замене американской защиты, а о ее дополнении.
По словам представителя правительства ФРГ Себастьяна Хилле, целью этих переговоров является изучение возможности более тесного взаимодействия между Берлином и Парижем в вопросах ядерного сдерживания. В настоящее время переговоры находятся на самом начальном этапе, и очевидно, что ждать каких-либо результатов в ближайшее время не стоит.
Между тем в Европе все чаще поднимается тема необходимости создания собственного «ядерного зонтика». Идея, которая еще недавно считалась маргинальной, впервые со времен холодной войны открыто звучит от лидеров европейских государств и на международных площадках, таких как Давос и Мюнхен. Основным поводом для этого стали растущие опасения, что США могут перестать быть надежным союзником. При этом соответствующие переговоры, как правило, проходят в закрытом режиме на уровне военных представителей.
В настоящее время в Европе собственным ядерным оружием обладают только Британия и Франция. Предполагается, что Макрон может предложить расширить французский «ядерный зонтик» на другие страны Европы. Также рассматривается вариант, при котором некоторые европейские страны будут инвестировать в создание технологических элементов, необходимых для производства собственных ядерных вооружений.
