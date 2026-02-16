Берлин начал переговоры с Францией по «европейскому ядерному зонтику»

Берлин начал переговоры с Францией по «европейскому ядерному зонтику»

Власти ФРГ сообщили о начале ранней стадии переговоров с Францией по созданию «европейского ядерного зонтика». При этом речь идет не о полной замене американской защиты, а о ее дополнении.

По словам представителя правительства ФРГ Себастьяна Хилле, целью этих переговоров является изучение возможности более тесного взаимодействия между Берлином и Парижем в вопросах ядерного сдерживания. В настоящее время переговоры находятся на самом начальном этапе, и очевидно, что ждать каких-либо результатов в ближайшее время не стоит.

Между тем в Европе все чаще поднимается тема необходимости создания собственного «ядерного зонтика». Идея, которая еще недавно считалась маргинальной, впервые со времен холодной войны открыто звучит от лидеров европейских государств и на международных площадках, таких как Давос и Мюнхен. Основным поводом для этого стали растущие опасения, что США могут перестать быть надежным союзником. При этом соответствующие переговоры, как правило, проходят в закрытом режиме на уровне военных представителей.

В настоящее время в Европе собственным ядерным оружием обладают только Британия и Франция. Предполагается, что Макрон может предложить расширить французский «ядерный зонтик» на другие страны Европы. Также рассматривается вариант, при котором некоторые европейские страны будут инвестировать в создание технологических элементов, необходимых для производства собственных ядерных вооружений.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 17:03
    Тема, может и горячая, но кто ж им даст, игратся с такими опасными "спичками"...
    1. NordOst16 Звание
      NordOst16
      +2
      Сегодня, 17:08
      А кто может запретить?
      (Бла, бла, бла в нагрузку.)
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -1
        Сегодня, 17:29
        Не будем бла, бла, бла... поживём, увидим.
  2. NICK111 Звание
    NICK111
    -1
    Сегодня, 17:11
    Что такое ядерный зонтик для Германии?
    Он ее убережет от прилета с Востока или Запада?
    Вопрос риторический.
    Уберечь сможет только ПРО и ПВО.
    И то не на все 100.
    Если подразумеваются французские средства доставки ядрен-батонов на Восток,
    то оттуда тогда прилетит в разы больше.
    Мерцу стоило бы озаботиться внутренними проблемами,
    а не истерить, как Кая.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 17:15
      ❝ Если подразумеваются французские средства доставки ядрен-батонов на Восток,
      то оттуда прилетит в разы больше.
      Мерцу стоило бы озаботиться внутренними проблемами ❞ —
    2. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 17:23
      Цитата: NICK111
      Что такое ядерный зонтик для Германии?

      Это типа за застекление Германии обратка от Франции прилетит, но если до того дойдёт то с Франции и начнём, Америка отползает.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 17:21
    Мне одному смешно? « зонтик» ;! :wassat... ну между капельками......
    1. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      0
      Сегодня, 18:39
      Цитата: Mouse
      Мне одному смешно? « зонтик» ;! :wassat... ну между капельками......

      Вам очень смешно?
      Население Европы более 750 миллионов. И по уровню значительно образованнее наших новых россиян. Промышленные возможности - неверное, вы просто не знаете. Но они значительно выше наших.
      При ЖЕЛАНИИ наклепать пару тысяч стратегических ракет с боеголовками - гораздо легче, чем нам поддерживать уже наклепанное. Было бы то желание.
      А так - смеемся и гадаем, что будет дальше.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 18:51
        Плакать? belay ..................
        1. tsvetahaki Звание
          tsvetahaki
          0
          Сегодня, 18:54
          Цитата: Mouse
          Плакать? belay ..................

          Это зависит от типа вашей личности. Холерики - смеются...
          1. Mouse Звание
            Mouse
            0
            Сегодня, 18:55
            Так понимаю аналитик психо....
  4. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 17:23
    Я думаю старший брат пошлет их лесом. Вместе с их хотелками. Хватит уже, навооружались до двух мировых войн.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      -1
      Сегодня, 17:32
      Спички детям не игрушки... а для полосатиков, вся гейропа это песочница в которой ползают борзые/дурные малолетки.
    2. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      0
      Сегодня, 18:40
      Цитата: lukash66
      Я думаю старший брат пошлет их лесом. Вместе с их хотелками. Хватит уже, навооружались до двух мировых войн.

      На это одна надежда. Мы, к сожалению, заткнуть их программы вооружения не можем. Спасибо Горбачеву за обьединение немцев...
  5. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +1
    Сегодня, 17:41
    Берлин начал переговоры с Францией не по «европейскому ядерному зонтику», а по Масштабированию французских военных атомных технологий с планами создания ЕэСовской армии и «ЕэСовского ядерного зонтика» это будет перспективное вложение денег немецкими концернами
  6. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    0
    Сегодня, 17:54
    Берлин начал переговоры…
    Справедливости ради нужно заметить, что переговоры вновь предложила Франция, которая ещё в 2020-м и также ранее выходила с предложением «ядерного зонтика» для Европы и параллельно предлагала Германии создание совместных вооруженных сил в дополнение либо на замену НАТО, но и Меркель, и позже Шольц делали вид, будто Макрона не расслышали.
  7. Дилетант Звание
    Дилетант
    -1
    Сегодня, 18:09
    Никто и никогда, в первую очередь американцы, не позволят немцам иметь свое ядерное оружие.
  8. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 18:16
    Я конечно понимаю, зачем дядюшка Сэм ( настоящие элиты управляющие ВСЕМ коллективным западом) решил размножить свой ядерный арсенал, распределив его по гос-вам Европы.., но знаю одно, будь я, на месте нашего президента, в стане правящих наших элит, сразу бы подготовила и огласила, донесла до Сэма подобное предупреждение - "если начнется распространение ЯО, по странам ЕС, будет принято официально такое решение, мы сразу, наделим тем же всех наших союзников, начиная с Ирана"....
    Но, увы, врят ли наши верха дойдут до таких предупреждений, а тем более - соответственных действий... Скорее всего, выразим озабоченности, негодования и тп. И после - просто схаваем, это новое распространение, никак не ответив... Увы(((.
    1. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      0
      Сегодня, 18:42
      Цитата: Десница ока
      наделим тем же всех наших союзников, начиная с Ирана"....

      А что, есть союзники?
      А попутчики не передерутся между собой не дожидаясь?
  9. Удав КАА Звание
    Удав КАА
    0
    Сегодня, 18:17
    Автор допускает некоторые неточности, которые следует поправить.
    Идея, которая еще недавно считалась маргинальной, впервые со времен холодной войны открыто звучит от лидеров европейских государств и на международных площадках,
    Далеко "не впервые" !
    Фриц Мерц (еще будучи кандидатом на пост федерального канцлера ФРГ) мечтал приобщиться к ядерному оружию союзников по НАТО. Английская The Economist (27/02/2025) писала:
    Через несколько часов после победы своей партии на общенациональных выборах Фридрих Мерц, предполагаемый следующий лидер Германии, выступил на национальном телевидении с заявлением, произведшим эффект разорвавшейся бомбы. <...> И далее:
    21 февраля мистер Мерц открыто заявил... -- “Нам нужно обсудить как с Великобританией, так и с Францией — двумя европейскими ядерными державами, — предложил он, — может ли совместное использование ядерного оружия или, по крайней мере, ядерная безопасность... распространяться и на нас”.

    Аналитики предполагают, что Ф. Мерц собирается разместить французских истребителей F4 «Rafale» с ядерными ракетами ASMP-A на одной из немецких авиабаз, по аналогии с размещением американцев на АБ Рамштайн. Тем более, что опыт такого базирования у немцев уже имелся. Так, в 1960-х годах на двух базах в Западной Германии размещались французские F-100D/F «Супер Сейбр» с ядерными бомбами на подвеске.
    Однако они вполне могут обзавестись и собственным носителем. На днях СМИ сообщили об успешном испытании ГЗ ракеты:
    3 февраля 2026 года германо-британский стартап
    Hypersonica
    провёл успешное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты HS1 с космопорта Аннейа (Андоя) в Норвегии.
    По данным компании, ракета достигла скорости 6 Махов (более 7,4 тыс. км/ч) и преодолела расстояние около 300 км. Разработка прототипа заняла девять месяцев. Hypersonica планирует начать серийное производство HS1 к 2029 году.
    О дальности: ее планируют поэтапно увеличивать до 1000 км, затем 2000км и до 3000 км. Скорость планируют довести до М15. Оснащение у такой ГЗР может быть любым, включая ядерное. Если такое случится, то под прицелом окажутся ЦПР и С-З ПР.
    Остается напомнить слова Юлиуса Фучека: "Люди, я любил вас. Будьте бдительны!"
  10. canelo Звание
    canelo
    0
    Сегодня, 18:20
    Так Франция и пытается подсуетиться быстрее, чтобы немцы самостоятельно не вооружились. Прецеденты были.
  11. Havoc Звание
    Havoc
    +1
    Сегодня, 18:35
    Я говорил и говорить буду , что Европа будет гарантированно уничтожена, при обмене ядерными ударами, не дай Бог конечно, просто по одной простой причине, это плотность населения. Взять хотя бы расстояние между крупными городами у них и у нас.