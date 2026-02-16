ОДК разработала новый поршневой двигатель для малой авиации

ОДК разработала новый поршневой двигатель для малой авиации

В России разработали новый поршневой двигатель для малой авиации, новинку на выставке NAIS 2026 представила входящая в Ростех Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК).

Специалисты ОДК разработали силовую установку М105, предназначенную для применения в малой авиации. Новый поршневой двигатель компактный, имеет небольшую массу и способен создать конкуренцию западным аналогам по техническим и эксплуатационным характеристикам.



Как пояснили в Ростехе, М105 представляет собой турбированный четырехтактный четырехцилиндровый авиационный поршневой двигатель для установки на легкие гражданские самолеты. Также существует вариант двигателя М105В, предназначенный для установки на легкие вертолеты и автожиры. Мощность двигателя составляет 115 лошадиных сил при массе 75 кг. Рабочий объем — 1211 см3 с ходом поршня 61 мм. Заявленный ресурс — 2000 часов, межремонтный ресурс — 750 часов, срок службы — 10 лет.

На данный момент изготовлены опытные образцы силовой установки М105, в Башкирии под этот двигатель создается специальная производственная площадка с инжиниринговым центром для сопровождения двигателя от этапа разработки до гарантийного и сервисного обслуживания.

  1. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +2
    Сегодня, 17:27
    Проблема во внедрении.
    Разработок у нас со времен СССР море, взять ту же Кубинку - прототипов и образцов в единственном экземпляре полно.
    Некоторые как Объект 775 прямо чудо мысли.
    2 члена экипажа(и все в башне!), АЗ, сверхнизкий, ракеты и фугас-НУРС сравнимый со 100-122 мм снарямом, регулируемая подвеска.

    И это только то что дошло до испытаний(но многое было именно не принято на вооружение).
    И только по бронетехнике.
    Нынче усугубилась проблема именно производства, как та замена кукурузнику к примеру.

    Компетенции и юрисдикция разработчиков заканчивается на создании прототипа и собственно проекте, а вот производство уже как бы не их дело.
    Потому на выставках разработок у нас всегда много больше показать чем на выставках серийного.
    1. Юрий_Я Звание
      Юрий_Я
      0
      Сегодня, 17:51
      Проблема во внедрении.

      Для широкого внедрения надо много заказов и соответственно вложений. Полосатые это решают диктатом, а у нас демократической капитализм..... Типа дайте подешевле и сразу вдолг и т.д. никто не вкладывается... Короче эффективные манагеры
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        0
        Сегодня, 17:59
        Цитата: Юрий_Я
        а у нас демократической капитализм

        Угу.

        Тока вот поляну для Макса зачищать блокировками им это не мешает.
        Как и поляну для Рутуба\VK-Видео.

        А вот БУ самолеты это другое, пошлины низяяя...
        И навязать движок тоже. В отличии от чатика.

        П - последовательность. laughing
        (чото то ли я не шарю, то ли власти)
    2. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 19:14
      Так потому что разработка силами пары десятков человек это миллионы рублей, а массовое производство - миллиарды. А миллиарды давно поделены важными людьми
  2. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    0
    Сегодня, 17:35
    Такой бы двигатель, да под багги и квадроциклы! Но, судя по картинке у него воздушное охлаждение. И потому, не ясно удастся ли его приспособить в дефорсированном варианте под сухопутные нужды, например для самодвижущихся гаубиц и пушек.
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +2
      Сегодня, 18:02
      Цитата: СергейАлександрович
      И потому, не ясно удастся ли его приспособить в дефорсированном варианте под сухопутные нужды


      Но вот в речные маломерки скорее всего таки да.
      И может в аэросани и аэролодки(ну лодка\сани с пропеллером в заду).
    2. Руслан Голота Звание
      Руслан Голота
      +1
      Сегодня, 18:52
      Нет, по фото это чисто авиационный двигатель. В сухопутку он не пойдет.
    3. vfwfr Звание
      vfwfr
      0
      Сегодня, 19:08
      Нет, нельзя. Да был бы с водяным охлаждением. Все тоже самое было бы... Нельзя)
      Поршневой мотор для авиации, у него другие режимы работы... Ну.. если только под генератор использовать, то да...
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 19:11
        Rotax же выпускает свои двигатели и варианте с жидкостным охлаждением, как-то модифицируют. Самое сложное поршни, кольца, коленвал, блок цилиндров, а систему охлаждения можно пристроить при желании.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 17:38
    Малая авиация... что б она стала востребованный, рабочей, надо столько всего менять, делать, переписывать, что... никто за это браться не хочет, предвидя очевидное... стучание лбом в закрытые ворота.
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      0
      Сегодня, 18:08
      Регулирование и запреты надо упрощать.
      Я вот нашел в продаже вертолет как то, примерно 2 миллиона стоил и вроде даже на ходу заявлен был.
      При чем то был грузопассажирски Ми.
      Ну я спросил в сообществе где пилоты частные, услуги обучения и про то как собственно обучиться.
      Мне объяснили что да, летать он скорее всего будет.
      НО!
      Если хочешь возить кого то - почти гарантировано не выйдет, он древний, скорее всего списаный или уёдут миллионы довести до нужного состояния.
      Повезет если вообще летать разрешат.

      При этом скорее всего летать то он будет, просто "не достаточно хорош" и не пройдет проверки.

      Примерно та же кака-с-маком в плане кораблей.
      Купить старый корабль чтоб возить грузы-людей на Севера по реке - огромный шанс что купишь то, на чем ваще не дадут возить кого либо.

      Новое всё стоит столько, что и твои услуги будут стоить заоблачно.
      А ведь еще дорогущие кредиты которые добавят к цене дофига.
      Так что вероятнее это закончится еще до школ где обучают пилотов гражданских для малой частно авиации(не знаю как их правильно звать, но думаю ясно о чем я), на этапе расчета денег на покупку всего.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 18:24
        Увы, перспектив для частника, малых общества, в обозримом будущем.... в общем, сомнительно.
        В глубине, полу легально... но тогда чем заниматся надо, что б оправдать все расходы, ВОПРОС???
      2. vfwfr Звание
        vfwfr
        0
        Сегодня, 19:19
        ""Так что вероятнее это закончится еще до школ где обучают пилотов"" В РФ, в коммерции обучают на PPL (Персональная Приватная Лицензия).. Т.е. можешь сам, семьей, с друзьями летать, или условно если доверяешь соседу или коллеге из соседнего села и с ними. Но в любом случае не имеешь права брать с них деньги/= деньгам за полет... Хочешь зарабатывать получай CPL ( Коммерческую Приватную Лицензию) - В только через государственные учебные центры.... А это 3-5 лет обучения ))
        1. Hitriy Zhuk Звание
          Hitriy Zhuk
          0
          Сегодня, 19:27
          Цитата: vfwfr
          ""Так что вероятнее это закончится еще до школ где обучают пилотов"" В РФ, в коммерции обучают на PPL (Персональная Приватная Лицензия).. Т.е. можешь сам, семьей, с друзьями летать, или условно если доверяешь соседу или коллеге из соседнего села и с ними. Но в любом случае не имеешь права брать с них деньги/= деньгам за полет... Хочешь зарабатывать получай CPL ( Коммерческую Приватную Лицензию) - В только через государственные учебные центры.... А это 3-5 лет обучения ))


          Да да да, чото примерно такое там тоже говорили.
          Лицензия, потом еще допуск техники.
          И того, тупо проще купить Оку ушатнную и таксовать. wassat
          На неё властям будет пофигу, в отличии от НЛО без бумажки.

          А иметь работоспособный вертолет\самолет и не использовать хоть иногда для коммерческой перевозки людей\грузов это грустно.
  4. acetophenon Звание
    acetophenon
    +1
    Сегодня, 17:42
    Ну, разработали - и разработали. На стенде покрутили, на выставку отвезли, деньги получили и поделили. Можно ещё что-нибудь эдакое разработать.
    1. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +1
      Сегодня, 18:12
      Цитата: acetophenon
      деньги получили и поделили

      И потратили. А ведь еще хочется. Авиационный поршневой двигатель это далеко не реактивные "изделие 177" или ПД-14 в разработки которых государство уже вкачало сотни ярдов и десятилетней программой развития и доп финансирования. Вот и стремятся представители ОДК быстрее отчитаться и создать задел на будущее. Глядишь чудесным образом доберутся до отечественного автопрома, где воровать можно с государственным размахом и депутатскими корочками.
    2. Юрий_Я Звание
      Юрий_Я
      0
      Сегодня, 18:18
      Ну, разработали - и разработали

      Разработка лишь начальная стадия процесса..... Далее организации производства, чем оно будет массовее тем эффективнее, но нужен портфель заказов и планы вперёд, а в соответствии с этим вложения... А все хотят дотации полить
  5. baza1 Звание
    baza1
    0
    Сегодня, 17:42
    Мне как не специалисту не ясно: 2000 моточасов это немало? А в 750 межремонтных что туда входит?
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 19:13
      Это не слишком много, но для двигателя с воздушным охлаждением норма.
  6. Дилетант Звание
    Дилетант
    +3
    Сегодня, 18:06
    Молодцы! Смогли разработать аналог советского авиамотора М-11 от 1929 года! Даже чуть полегче. Но интересно на сколько дороже.
    1. ученый Звание
      ученый
      +2
      Сегодня, 18:33
      У М-11 ресурс был всего 400 часов, а тут аж 750 часов. Через 100 лет добиться ресурса в 2 раза больше достижение однако. belay
  7. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    0
    Сегодня, 18:17
    Научились делать двигатели внутреннего сгорания!? Это великое достижение! :)))
    1. borys Звание
      borys
      0
      Сегодня, 18:43
      Между прочим. Далать действительно хорошие двигатели внутреннего
      сгорания умеют немногие.
  8. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 19:09
    На Орион что то подобное ставят? Не оттуда уши растут?