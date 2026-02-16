Эстония грозит перенести бои на территорию России в случае вторжения ВС РФ

4 355 48
Эстония грозит перенести бои на территорию России в случае вторжения ВС РФ

Эстония пригрозила России переносом боевых действий на российскую территорию в случае вторжения в республику. С таким заявлением выступил глава эстонского МИДа, русофоб Маргус Цахкна.

Эстонии есть чем ответить на «вторжение России», уверяет Цахкна. Как только российские войска перейдут границу, эстонская армия призовет на помощь НАТО и перенесет боевые действия на российскую территорию. Соответствующие планы в Таллине уже готовы, союзники предупреждены, оружие и техника закуплены, осталось только дождаться «вторжения».



У нас уже есть новые планы обороны, и это значит, что мы не просто ждем. Если Россия вторгнется на нашу территорию, то, начав сопротивление, мы перенесем войну на территорию России.


Цахкна считает, что НАТО превосходит Россию по своим военным возможностям, поэтому никаких переговоров с Россией не нужно вести, а необходимо нанести Москве поражение. Как заявил российский военкор Юрий Котенок, заявление эстонца тянет на полноценное объявление войны России. По его мнению, давно пора заткнуть эстонские власти, дав им по носу.

Между тем глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин считает, что у России нет планов «атаковать Прибалтику». В то же время, если Россия начнет военную операцию против прибалтийских лимитрофов, то НАТО может и не успеть со своей бюрократией.
48 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +12
    Сегодня, 17:53
    Незнание опасности рождает хероев … обычно посмертно … данное государственное недоразумение имея территорию тактической глубины … вообще не понимает реалии современных военных действий …
    Простим пока об не ведают что вещают
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +10
      Сегодня, 18:02
      Тут в другом проблема,:работать придётся ювелирно, чтобы в Латвию с Литвой случайно не попасть, если что… laughing
      1. роман66 Звание
        роман66
        +8
        Сегодня, 18:07
        А как различить? Может, наоборот, крыть всех?
        1. Zhan Звание
          Zhan
          0
          Сегодня, 18:33
          Цитата: роман66
          А как различить? Может, наоборот, крыть всех?

          hi
          Да кому они нафик нужны. А тем более нам, балласт. Пускай живут мирно и никто их не тронет. У них явно начинается всенее обострение... fool
        2. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +3
          Сегодня, 18:39
          hi!
          Цитата: роман66
          А как различить? Может, наоборот, крыть всех?

          Caedite eos. Novit enim Dominus qui sunt eius - Убивайте всех, Господь узнает своих.
          Не мы придумали, между прочим...
          Кроме того, эту фразу ОЧЕНЬ любили американцы во времена Вьетнама, Ирака и Афганистана.
          Так что пусть трибалты не обижаются - Господь своих узнает, а их черти всех соберут...
      2. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        +5
        Сегодня, 18:20
        Оптом их прихлопнуть, когда в матрасе завелись клопы никто их по одному не давит а сжигают всех с матрасом
        1. Mazunga Звание
          Mazunga
          +4
          Сегодня, 18:23
          вот с эстонцами я повоюю с удовольствием))а там поглядим кто по лесам лучше шхерится умеет
      3. Roman_VH Звание
        Roman_VH
        +1
        Сегодня, 18:48
        Так он же вроде болгарин?
        А какая разница?
      4. Себастьян Аристархович Перейра Звание
        Себастьян Аристархович Перейра
        +1
        Сегодня, 19:11
        Ну ничего страшного если и чуть заденем. Там один черт три квадрата,восемь на семь.
        Чем думают эти членоголовые вояки ?! Чем угодно,но не головой.
        За годы роста "невероятной боевой мощи" песчаных блох ,они уже столько косяков напороли,что если вдруг попутно ответят за свои базары, то хуже не станет.
        Может быть даже поумнеют.
        Понятно же,что в случае сбычи мечт европейских педоястребов за повоевать с Россией,эти карлы будут в роли навозной мухи у накрытого стола. Не пытаюсь швырнуть шапку,но хватит и тапка.
  2. Genak Звание
    Genak
    +3
    Сегодня, 17:54
    И самое интересное, что им даже не придется наступать . Эстонская армия даже может отступить не нарушая утверждение.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +7
    Сегодня, 17:55
    Господи это ещё тут кто под ногами мешается?
    1. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      +1
      Сегодня, 19:01
      Цитата: ‘Слон и моська’ Крылов
      «Эх, эх!» ей Моська отвечает:
      «Вот то-то мне и духу придает,
      Что я, совсем без драки,
      Могу попасть в большие забияки.
      Пускай же говорят собаки:
      «Ай, Моська! знать она сильна,
      Что лает на Слона!»

      Классика вечна, и добавить нечего…
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 19:05
        Бродяге, приветик! Давно не видел....
        Шавки они и есть шавки.... Не перехожу на личности...
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 17:55
    ❝ Как только российские войска перейдут границу, эстонская армия призовёт на помощь НАТО ❞ —

    — А сама эвакуируется в Финляндию ...
    (А НАТО это надо?)
  5. g_ae Звание
    g_ae
    +9
    Сегодня, 17:57
    А это все результат внешней политики России. Бесконечные недоумения, жесты доброй воли, уходящие в даль красные линии, духи Анкориджа, желание не обидеть партнеров, боевые действия в полшишечки, договорнячки и прочая дичь, на что так горазды кремлевские. Не боятся.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 18:34
      Не боятся? Серьезно? И бравые эстонцы уже штурмуют наши границы? Или только смелости хватает языками чесать?
      1. Strelok1976 Звание
        Strelok1976
        +1
        Сегодня, 18:57
        Пока шавка только одна... А если их соберётся свора? Уже будет не отмахнуться, как от назойливой мухи. Один лев не может завалить жирафа. А прайд - может. Нужно давить пр-одиночке,чтобы другим неповадно было.
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          0
          Сегодня, 19:27
          Давить по одиночке это как? Предлагаете вторгнуться в Эстонию?
  6. Joker62 Звание
    Joker62
    +5
    Сегодня, 17:57
    Эстония грозит перенести бои на территорию России в случае вторжения ВС РФ

    И быстро сдохнут меньше одного года, как тараканы дустом. wassat
    Вояки, блин... кому они там нужны???
    И вообще-то, это наша территория, выкуплено Петром I.
    Сначало пусть выплатят с процентами, вот тогда пусть и говорят о свободе.
    Банкроты и нищеброты и плюс попрошайки у ЕС.
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      -1
      Сегодня, 18:19
      ну так и Киев был куплен, однако...
  7. Дилетант Звание
    Дилетант
    +4
    Сегодня, 17:58
    Силачем завут не даром
    Семерых одним ударом
    (Бр.Грим)
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 18:44
      Цитата: Дилетант
      Силачем завут не даром
      Семерых одним ударом
      (Бр.Грим)

      "Одним махом семерых побивахом..."
      (Моя тёща - удивительно добрый и умный, светлой памяти, человек)
  8. Atlant83 Звание
    Atlant83
    +5
    Сегодня, 18:03
    В гейропе что, одни деб..илы у власти? Как же они все хотят войны с Россией. А о последствиях никто думать не желает.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 18:09
      Онипредсавлят себе последствия в виде обоза с награбленным. Собственно - х o хлы в Курске....
    2. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      +1
      Сегодня, 19:04
      Грабить привыкли, но кормовая база сужается, но инстинкты то остались... тут не до мозгов.
  9. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 18:09
    Никак операцию "Гляйвитц" по эстонски готовят.
    Хотя Калининград проглотить под шумок.
    1. Strelok1976 Звание
      Strelok1976
      0
      Сегодня, 19:02
      Для штурма, а тем более взятии Калининграда у них нет ни-че-го. Расчёт на то, что если они выпендрятся,то впишется Польша и Германия. А им уготована участь героически подохнуть.
  10. К-50 Звание
    К-50
    +4
    Сегодня, 18:11
    Эстония грозит перенести бои на территорию России в случае вторжения ВС РФ

    Громкое заявление! fellow laughing
    При населении больше чем в с то раз угрожать стране, у которой ещё и атомные заряды со средствами доставки. Это сильно, ну или глупо. lol
    Здесь даже не моська, а анекдот про кабана: не хочешь, так и скажи, нечего в грудь пинать. wassat
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 18:52
      Цитата: К-50
      Громкое заявление!

      Чувствуется, что КайяНикакайя там, в Ээстооонннии, не в одиночку злоупотребляла крепкими спиртными напитками...
  11. идунавы Звание
    идунавы
    +2
    Сегодня, 18:13
    Надеюсь что мы когда нибудь сделаем с "трибалтикой" ,то что делают с комаром когда он долго пищит вокруг человека,а потом решаеться попить кровушки.
    1. Руслан Голота Звание
      Руслан Голота
      0
      Сегодня, 18:37
      С ними и делать ни чего не надо. Сдохнет не пимши кровушки. Как тот комар.
  12. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 18:14
    Мне очень интересно, зачем нам территория Эстонии? И тем более - зачем нам туда вторгаться? Достаточно пары боеголовок, в ядерном исполнении, и уже таки никто никуда оттуда ничего на нашу территорию не перенесет. И их доблестная эстонская армия, полагаю, спрячется так, что их и в Гренландии не найдут. Сколько там численность регулярной армии, тысячи 4?..
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Сегодня, 18:31
      Ну конечно, кузявая идея - под самым Питером ядрёными бомбами бросаться..
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:14
    И опять же, нет предмета обсуждения... soldier
  14. Гардамир Звание
    Гардамир
    +1
    Сегодня, 18:21
    Может отдать Санкт-Питербурх эстонцам в качестве жеста доброй воли?
    1. HAM Звание
      HAM
      +1
      Сегодня, 18:29
      Им на всех и "Крестов" хватит......никак не рашат что с ними делать-на музей не тянет,а так люди поживут и дров не надо..
  15. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 18:36
    Все три военных.......................
  16. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    0
    Сегодня, 18:37
    Глобалисты Джорджа Сороса не успокоятся.
    В западной литературе недавно появилось новое выражение: ((атака на Россию)) атака... Они реализовали точно такой же сценарий в Ливии.
  17. BAI Звание
    BAI
    -1
    Сегодня, 18:44
    эстонская армия призовет на помощь НАТО и перенесет боевые действия на российскую территорию.

    НАТО может и перенесет. А Эстония здесь причем?
  18. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 18:44
    Цитата: Охотовед 2
    работать придётся ювелирно, чтобы в Латвию с Литвой случайно не попасть, если что… laughing
    Ну если и немного промахнемся, какая разница?
  19. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 18:48
    Цитата: Дед-дилетант
    Мне очень интересно, зачем нам территория Эстонии? И тем более - зачем нам туда вторгаться?
    Чтобы кормить и настроить шпротных заводов. Немецкие бароны вели себя умнее, просто прибалтику держали в черном теле и пановали. И никакие эстляндии рты не открывали.
  20. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    0
    Сегодня, 18:50
    Эстония грозит перенести бои на территорию России

    Всё правильно, их то территории уже не будет..., а уж кого перенесёт....
  21. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 18:53
    Эстония грозит перенести бои на территорию России в случае вторжения ВС РФ

    Не мог вспомнить, откуда такая знакомая ситуация? Потом всё-таки сообразил:
    Показать / Скрыть текст
  22. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:57
    Все планы Эстонии были в " планшете " Цахкна ,который он оставил в самолёте ( забыл ,ужрался ) при перелёте в Мадрид .тчк . bully
  23. Altai2026 Звание
    Altai2026
    0
    Сегодня, 19:06
    Я наконец понял!!!( РАЗГОВОРЫ ПРО ПОТЕНЦИАЛЬНО СУПЕРЯДЕРЖНУЮ ДЕРЖАВУ ОБРАЗЦА 3500( три тысячи пятидесятого года )собирает автор статьи чтобы продать сюжет-комедию в на запад!]!!]мы все смеемся и нам становится легче(так задорнов в РФ прикалывался на х.охлами а на украине над молдованоми!!!!)уважайэмые форумчане проголосуйте мне плюсами чтобы автор статьи догадался что надо перед статьей писатьфэразу( а теперь немного юмора!!😁😁😁
  24. Личное мнение Звание
    Личное мнение
    0
    Сегодня, 19:07
    Чтото у нас пошло не так с СВО , если даже Эстония после 4 лет боевых действий вдохновилась и стала грозить РФ.
  25. d.zacharith Звание
    d.zacharith
    0
    Сегодня, 19:14
    Хорошие забористые планы у этих эстонских вояк!
  26. Sergey39 Звание
    Sergey39
    0
    Сегодня, 19:18
    Любопытно, как эти «боевые петухи», будут оккупировать территорию РФ, с численностью армиии в 7700 штыков? soldier