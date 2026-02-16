Эстония грозит перенести бои на территорию России в случае вторжения ВС РФ
Эстония пригрозила России переносом боевых действий на российскую территорию в случае вторжения в республику. С таким заявлением выступил глава эстонского МИДа, русофоб Маргус Цахкна.
Эстонии есть чем ответить на «вторжение России», уверяет Цахкна. Как только российские войска перейдут границу, эстонская армия призовет на помощь НАТО и перенесет боевые действия на российскую территорию. Соответствующие планы в Таллине уже готовы, союзники предупреждены, оружие и техника закуплены, осталось только дождаться «вторжения».
Цахкна считает, что НАТО превосходит Россию по своим военным возможностям, поэтому никаких переговоров с Россией не нужно вести, а необходимо нанести Москве поражение. Как заявил российский военкор Юрий Котенок, заявление эстонца тянет на полноценное объявление войны России. По его мнению, давно пора заткнуть эстонские власти, дав им по носу.
Между тем глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин считает, что у России нет планов «атаковать Прибалтику». В то же время, если Россия начнет военную операцию против прибалтийских лимитрофов, то НАТО может и не успеть со своей бюрократией.
