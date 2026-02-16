Пока на Банковой «не ходят в ведро» при свечах, итоги переговоров сомнительны

Переговоры с украинской и американской делегациями пройдут завтра в женевском отеле «Интерконтиненталь». Как уже сообщало «Военное обозрение», российские власти решили вернуть в состав переговорной группы заместителя Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова. В связи с этим возникает вопрос: если начальника Главного управления ГШ ВС РФ вернули в состав переговорной команды, значит, есть о чём договариваться? Или это согласительная реакция на недовольство Рютте и Ко тем, что Костюкова «поменяли» на Мединского?

В любом случае, от нового раунда переговоров какого-то результата уже мало кто ожидает. Даже Марко Рубио сорвался, сегодня заявив о том, что не может взять в толк, как же так получается, что Трамп «хочет остановить войну на Украине, а ряд лиц выступают против этого». По словам Рубио, в любом конфликте важно этот конфликт остановить, а с украинским конфликтом получается так, что президенту США посодействовать этому откровенно не дают.



По понятным причинам, переговоры сдвинутся с мёртвой точки только в том случае, если произойдут радикальные перемены либо на фронте, либо в политическом сегменте. Пока киевский режим совершенно не собирается выполнять основополагающие требования России, включая требования о выводе ВСУ с территории Донбасса. А не собирается выполнять, потому что ход событий на фронте украинскую власть и её основных спонсоров вполне устраивает. В сам проект «анти-Россия», которым Украина продолжает оставаться, фронтовые издержки заложены. И если проект не выходит за рамки «согласованной сметы», то какой же резон основным бенефициарам всё это сворачивать… Правильно – никакого.

Противник старается сделать всё, чтобы и Россия оставалась в той военной парадигме, которая есть сейчас. Как только наши принимают по-настоящему серьёзное решение, включая удары по ключевым объектам энергетики, это явно выводит врагов за интервал «референсных значений». Начинается «скулёж». Но потом адаптируются и к этому – ведь на Банковой никто не мёрзнет, не остаётся без света и воды, не сидит со свечой, не ходит «по-большому» в пакеты и вёдра, продолжает спокойно разъезжать по миру, давать десятки интервью, хамить, юлить, воровать… Да что там «по миру» - они и по Украине-то спокойно передвигаются, на вокзалах фотографируются. В этом плане не меняется ничего, а стоит ли тогда ожидать каких-то прорывных результатов от очередного раунда переговоров?
  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 18:54
    Клоун мог бы видео заснять, где он ведром пользуется, а в руке свечка. Это сплотит какелов посильнее портретов польского гомосексуалиста бандеры.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +3
      Сегодня, 18:59
      Зачем это? У него всё хорошо.
      Просто убейте уже наркомана, со следующим посмотрим.
    2. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 19:10
      Ведро так понимаю золотое.... Б wassat
  2. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 18:56
    Как же можно бить по банковской?! А вдруг там какая-нибудь марионетка пострадает и её сделают мучеником?! Нет!!!
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 19:00
    Начинается «скулёж». Но потом адаптируются и к этому – ведь на Банковой никто не мёрзнет, не остаётся без света и воды

    Хорошо в подвале жить: утром встал, попил водички, покурил, по$$ал в ведро, — трудно было с непривычки, а привыкли — ничего...
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 19:03
    Пока на Банковой «не ходят в ведро» при свечах,

    А мне нравится повестка дня ....
  5. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 19:04
    Пока киевский режим совершенно не собирается выполнять основополагающие требования России, включая требования о выводе ВСУ с территории Донбасса.

    Кто-то забыл, что территории Херсонской и Запорожской области по Конституции входят в состав России?
    Ознакомиться бы с положениями проекта "аляскинского договорняка", как бы это не было для нас "холодным душем".
    И все равно "партнёры" в конечном счёте "обманут"....
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:06
    И многими любимый "пургоносец " lol Песков - на переговорах в Женеве будут обсуждаться важные вопросы, один из них территории .( не дословно )А это уже серьёзно
    Зе не нужны такие переговоры ,как серпом по его " фаберже " .Посмотрим .Уже не долго осталось
  7. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 19:13
    "Пока на Банковой «не ходят в ведро» при свечах, итоги переговоров сомнительны"
    это было понятно с самого начала
    вообще то конечно, они не должны ходить, а должны лежать еще в 22 г., и они явно подзадержались на поверхности земли
    "В разных регионах в среднем глубина могилы составляет 1,5–2,5 метров. На показатель влияют климатические условия, уровень залегания грунтовых вод и другие нюансы. "