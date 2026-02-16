"Пока на Банковой «не ходят в ведро» при свечах, итоги переговоров сомнительны"

Переговоры с украинской и американской делегациями пройдут завтра в женевском отеле «Интерконтиненталь». Как уже сообщало «Военное обозрение», российские власти решили вернуть в состав переговорной группы заместителя Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова. В связи с этим возникает вопрос: если начальника Главного управления ГШ ВС РФ вернули в состав переговорной команды, значит, есть о чём договариваться? Или это согласительная реакция на недовольство Рютте и Ко тем, что Костюкова «поменяли» на Мединского?В любом случае, от нового раунда переговоров какого-то результата уже мало кто ожидает. Даже Марко Рубио сорвался, сегодня заявив о том, что не может взять в толк, как же так получается, что Трамп «хочет остановить войну на Украине, а ряд лиц выступают против этого». По словам Рубио, в любом конфликте важно этот конфликт остановить, а с украинским конфликтом получается так, что президенту США посодействовать этому откровенно не дают.По понятным причинам, переговоры сдвинутся с мёртвой точки только в том случае, если произойдут радикальные перемены либо на фронте, либо в политическом сегменте. Пока киевский режим совершенно не собирается выполнять основополагающие требования России, включая требования о выводе ВСУ с территории Донбасса. А не собирается выполнять, потому что ход событий на фронте украинскую власть и её основных спонсоров вполне устраивает. В сам проект «анти-Россия», которым Украина продолжает оставаться, фронтовые издержки заложены. И если проект не выходит за рамки «согласованной сметы», то какой же резон основным бенефициарам всё это сворачивать… Правильно – никакого.Противник старается сделать всё, чтобы и Россия оставалась в той военной парадигме, которая есть сейчас. Как только наши принимают по-настоящему серьёзное решение, включая удары по ключевым объектам энергетики, это явно выводит врагов за интервал «референсных значений». Начинается «скулёж». Но потом адаптируются и к этому – ведь на Банковой никто не мёрзнет, не остаётся без света и воды, не сидит со свечой, не ходит «по-большому» в пакеты и вёдра, продолжает спокойно разъезжать по миру, давать десятки интервью, хамить, юлить, воровать… Да что там «по миру» - они и по Украине-то спокойно передвигаются, на вокзалах фотографируются. В этом плане не меняется ничего, а стоит ли тогда ожидать каких-то прорывных результатов от очередного раунда переговоров?