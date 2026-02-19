Мюнхенская конференция по безопасности 2026: Геополитический рубеж и кризис западного порядка
Введение
62-я Мюнхенская конференция по безопасности, прошедшая 14–15 февраля 2026 года, стала значительным рубежом в глобальных геополитических динамиках, подчеркнув глубокие напряжения внутри западного блока и возникновение новой решимости со стороны незападных держав. Это мероприятие, традиционно задуманное как привилегированная площадка для координации между атлантическими союзниками, вместо этого выявило структурные трещины в евроатлантической архитектуре безопасности и ускорение перехода к многополярному порядку.
Конференция состоялась в особенно деликатном контексте: переговоры по войне в Украине входили в критическую фазу с запланированными встречами в Женеве 17 февраля, в то время как напряжённость между США и Европой в управлении конфликтом достигла беспрецедентных уровней. Отсутствие России на конференции было воспринято не как необходимая наказательная мера, а как сигнал неспособности Запада столкнуться с новой архитектурой европейской безопасности, требующей диалога с Москвой.
«Дело Рубио» и переопределение трансатлантических отношений
Дипломатическое оскорбление
Самым ярким моментом конференции стало решение госсекретаря США Марко Рубио в последнюю минуту отменить ключевую встречу с европейскими лидерами, посвящённую ситуации на Украине. Европейские источники назвали этот жест «абсурдным», расценив его как недвусмысленный сигнал о снижении центральной роли Европы в американских процессах принятия решений по войне.
В своём основном выступлении Рубио намеренно опустил любые прямые упоминания как России, так и НАТО, что вызвало «очень противоречивые чувства среди европейских элит». Этот не случайный выбор послал ясное сообщение: стратегические переговоры о будущем европейской безопасности теперь идут по прямой линии Вашингтон — Москва, с Европой, сведённой к роли наблюдателя за своей судьбой.
Американская видение: Конец гарантированной гегемонии
Рубио обрисовал новую американскую доктрину, означающую конец эпохи, когда США односторонне гарантировали глобальный порядок безопасности и экономики. Госсекретарь выразил намерение вывести Вашингтон из роли «надзирателя за контролируемым упадком» Запада — выражения, ассоциируемого с предыдущей администрацией Обамы.
В закулисных дипломатических разговорах на полях конференции возникли размышления о трансформации атлантического альянса в версию «НАТО 3.0» или «дремлющую», характеризующуюся меньшей прямой ответственностью США и большим бременем для европейцев в собственной обороне. Однако Рубио также предупредил Европу о её «гражданском упадке», включающем структурный экономический кризис, демографический коллапс и неконтролируемые миграционные потоки.
Разделённая Европа: Между милитаристской риторикой и структурной слабостью
Германия: Экономический гигант без геополитического веса
Германия предстала символом европейских противоречий: «экономический гигант, но геополитический карлик», неспособный предложить автономное видение безопасности. Берлин безуспешно пытался продвинуть идею использования 90 миллиардов евро замороженных российских активов для закупки оружия в США, но эта инициатива столкнулась с сопротивлением Франции, настаивающей на приоритете европейских вооружений.
Великобритания: Между эскалацией и оспариваемым лидерством
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер занял особенно воинственную позицию, призывая НАТО готовиться к конфликту и усиливать «жёсткую силу». Он сравнил Европу со «спящим гигантом», критикуя фрагментацию и отсутствие координации между странами-членами.
Стармер также заявил, что возможное мирное соглашение приведёт к быстрому перевооружению России — утверждение, интерпретированное как неявное признание, что в текущей ситуации Европе «невыгодно» прекращать конфликт. Параллельно Великобритания обсуждает с балтийскими и скандинавскими партнёрами возможность перехвата или конфискации танкеров «теневого флота» России для удара по её энергетическим доходам, несмотря на опасения эстонского министра обороны по поводу рисков эскалации.
Значимым моментом стало публичное игнорирование Стармером и назначенным канцлером Германии Мерцем президента Франции Макрона, подчеркнувшее внутренние напряжения между европейскими лидерами.
Польша: Риторика неизбежной победы
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что если Россия перейдёт границу, «они активируют план», который прост: «мы побеждаем, они проигрывают». Он также подчеркнул, что Европе нужно бороться за глобальное лидерство, поскольку «речь идёт о месте Европы в будущем мировом балансе сил».
Испания: Сопротивление росту военных расходов
Напротив, премьер-министр Испании Педро Санчес раскритиковал требование США повысить расходы на оборону до 5% ВВП, аргументируя, что это усилит зависимость Европы от американского военно-промышленного комплекса. Он также выступил против любого расширения ядерных арсеналов в Европе.
Франция: Амбиции диалога без конкретных результатов
Эмманюэль Макрон подтвердил желание установить прямой и постоянный канал связи с Россией, отметив, однако, что подобные объявления в прошлом не дали результатов. Французская позиция в пользу приоритета европейских вооружений вызвала трения с Германией, выявив отсутствие стратегической координации даже между ключевыми континентальными партнёрами.
Украинский вопрос: Американское давление и военная реальность
Женевские переговоры
Конференция прошла на фоне эволюции переговоров по Украине, со встречами в Женеве 17 февраля при участии таких фигур, как Уиткофф и Кушнер, от американской стороны. Рубио заверил, что США не покинут стол переговоров, хотя признал, что самые сложные вопросы остаются нерешёнными, и неясна серьёзность намерений России завершить конфликт.
Сдвиг переговоров из Абу-Даби в Женеву, официально из-за расписания, также интерпретировался как попытка усилить вовлечённость Европы, параллельно с недавними контактами российского министра иностранных дел с председателем ОБСЕ. Российская делегация под руководством Мединского и Галузина обсуждала преимущественно политические вопросы и определение линии разграничения, в то время как операционные военные узлы уже были рассмотрены ранее.
Сомнительные заявления Зеленского
Во время конференции президент Украины Владимир Зеленский сделал сильно раскритикованные заявления о том, что США требуют односторонних уступок от Киева, включая «зону свободной экономики» в частях Донбасса, не контролируемых Москвой, но сохраняя украинский суверенитет. Зеленский также утверждал, что Киев согласился на прекращение огня без предусловий под давлением Вашингтона, но эти утверждения были названы ложными в аналитических комментариях.
Зеленский лично атаковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ответил публично, и провёл встречи с американскими сенаторами, президентом Азербайджана Алиевым и Урсулой фон дер Ляйен. Президент Финляндии заявил: «Я не думаю, что кто-либо из нас, здравомыслящих европейцев, вернулся бы к российской энергии».
Военная реальность на поле боя
Максим Жорин, замкомандующего Третьим ударным корпусом Украины (АЗОВ), раскрыл, что развёртывание европейских войск в Украине крайне маловероятно, отметив, что западные военные советники уже запрещены в поездках за Киев, а часто и за Львов. Это заявление резко контрастирует с милитаристской риторикой многих европейских лидеров в Мюнхене.
Голос глобального Юга: Индия и претензия на стратегическую автономию
Индия Джаишанкара
Министр иностранных дел Индии С. Джаишанкар представил самый ясный голос emerging глобального Юга, подтвердив приверженность Нью-Дели стратегической автономии. Джаишанкар заявил, что Индия продолжит самостоятельно решать вопросы импорта российской нефти, предупредив, что её выборы не всегда понравятся Западу, которому придётся «привыкнуть» к этой автономии.
Он объяснил, что индийские нефтяные компании принимают решения на основе доступности, затрат и рисков, не подчиняясь западному давлению. Эта позиция частично противоречит словам Марко Рубио, который заявил, что Индия заверила США в прекращении покупок российской нефти, выявив различия в интерпретациях.
Геополитическая интерпретация
В более широком смысле события в Мюнхене связаны с растущей решимостью России, Индии, Бразилии и формирующегося евразийского блока, в том числе в энергетической и ядерной сферах. Центральная идея — кризис на Украине и напряжённости в Мюнхене ускоряют переход от порядка, центрированного на США, к более многополярной конфигурации.
Китай и критика западного порядка
Выступление Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И, член Политбюро ЦК КПК, участвовал в конференции по приглашению президента Вольфганга Ишингера, выступив в сессии «Разговор с Китаем».
Ван И саркастически прокомментировал: «Европа обрела смелость говорить с Россией», подчеркнув китайское восприятие Европы, наконец развившей некоторую автономию в отношениях с Москвой, пусть и запоздалую.
Тайваньский вопрос и столкновение с Японией[
Самым сильным моментом выступления Ван И стала жёсткая критика Японии. Он заявил, что премьер-министр Японии публично утверждал, что тайваньский контингент может стать ситуацией угрозы выживанию, запускающей коллективную оборону, полностью нарушая обязательства Японии перед Китаем.
Ван И подчеркнул, что это впервые за восемь лет премьер Японии произносит такие слова, добавив, что заявления «прямо нарушают территориальный суверенитет Китая», «вызывают сомнения в возвращении Тайваня Китаю» и «Китай не может принять эту провокацию».
Затем он провёл тяжёлую историческую параллель: «Германия провела глубокий разбор нацистских преступлений и приняла законы, запрещающие все речи и действия, продвигающие нацистскую идеологию. Япония же всё ещё чтит военных преступников класса А как так называемых героических духов». Он заключил, что это показывает «стойкие амбиции Японии на вторжение и колонизацию Тайваня, и призрак милитаризма всё ещё преследует страну».
Япония резко ответила через министра иностранных дел Мотэги Тошимицу, за которой последовала жёсткая дипломатическая нота, подтвердив, что китайские утверждения «фактически неверны и необоснованны», а тайваньский вопрос «будет решён мирно через диалог».
Глобальная инициатива по управлению
В основном выступлении Ван И представил Глобальную инициативу по управлению (GGI), предложенную Си Цзиньпином, основанную на пяти принципах: суверенное равенство, верховенство международного права, мультилатерализм, человекоцентричный подход и конкретные действия. Он подчеркнул, что «великие державы должны брать инициативу в продвижении сотрудничества, а не конфронтации».
О американо-китайском сотрудничестве Ван И заявил, что «лучший результат сегодня — совместная работа США и Китая», предупредив, что попытки отделить Китай от Тайваня могут толкнуть две страны к конфликту. Вопреки западным восприятиям, он отметил: «Я не думаю, что ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе становится всё более напряжённой. В этом мире Азия, вероятно, единственный регион, сохраняющий общий мир».
Иран и радикальная критика Запада
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал конференцию «Цирком безопасности в Мюнхене», нанеся сокрушительную критику ЕС: «растерянный», «без геополитического веса в регионе» и с «Германией, полностью сдавшей свою региональную политику Израилю». Он заявил, что формат E3 (Франция, Германия, Великобритания) теперь «парализован и нерелевантен».
Параллельно сенатор США Линдси Грэм участвовал в митинге иранской оппозиции в Мюнхене, где, по СМИ, привлекли украинцев и сирийцев как статистов. Грэм вместе с сенатором Блюменталем встретился с Урсулой фон дер Ляйен для обсуждения, как «усилить давление на Россию».
Другие ключевые фигуры и динамики
Марк Рютте и НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте говорил о якобы «стратегической ошибке» Путина на Украине, придерживаясь официальной линии альянса. Однако вице-высокий представитель ЕС Кая Каллас бросила уколы в адрес США и признала, что не знает, как должен работать европейский армия, выявив стратегическую неподготовленность ЕС.
Ответ России
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ, отреагировала на заявления Зеленского о перенесённых выборах, заявив, что «заявления Зеленского давно скатились в бред».
Выводы: К новому многополярному порядку
Мюнхенская конференция по безопасности 2026 года стала не столько моментом стратегической координации, сколько подтверждением глубоких разломов западного порядка. Чётко проявились четыре структурные динамики:
Необратимые трансатлантические напряжения
Американцы через Рубио сообщили, что эпоха односторонней гарантии безопасности закончилась, и Европе придётся взять на себя больше ответственности за оборону, пока Вашингтон ведёт переговоры напрямую с соперниками.
Европа в ловушке между риторикой и беспомощностью
ЕС парадоксален: лидеры говорят о «российских потерях» и «ошибках Путина» без сути, продолжая нереалистичные максималистские цели. Продление войны в их интересах, с Украиной как жертвой более широких целей, хотя позиции не единогласны.
Восхождение глобального Юга
Индия, Китай, Иран и другие незападные акторы использовали конференцию для утверждения автономии и открытой критики Запада. Эпоха, когда Запад решает за всех, закончилась; будущее — многополярное.
Конференция как символ перехода
Мюнхен-2026 запомнится как рубеж перехода к новому мировому балансу, где Запад обсуждает других без равноправия, но эта исключительность несостоятельна.
