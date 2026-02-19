Смех на взлете
Прекращение действия Нового договора СНВ впервые за десятилетия сделало ядерный арсенал США, по мнению некоторых экспертов, «неограниченным». На самом деле, всё не совсем так, количество ядерных БЗ ограничивается цифрой 5 177 штук, но суть не в том, сколько зарядов, а в том, сколько носителей. Ведь заряд в хранилище – это одно, а доставленный до противника – совершенно другое.
А вот с доставкой сегодня в США так себе. Никто не умаляет возможности подводного флота, там у «Огайо» всё весьма хорошо.
С надводным флотом несколько скромнее, но, тем не менее, «Томагавки» с эсминцев и редких оставшихся в строю крейсеров пока что представляют собой определенную боевую ценность.
Наземные «Минитмены» — это очень много вопросительных знаков.
Они есть, но их функциональность и эффективность вызывают сомнения, поскольку ракеты все-таки на вооружении с 1970 года. Понятно, что там что-то менялось, обслуживалось и чинилось, но…
Воздушная компонента, а это В-52… Ну мы уже столько раз говорили на эту тему, что уже даже неудобно. Да, есть еще В-2, но у него всё плохо в том плане, что он может доставлять только бомбы со спецзарядами, а из ракет «Спирит» может оперировать только неядерной крылатой ракетой AGM-158 JASSM.
Сегодня совершенно понятно, что шансов у В-2 долететь до объектов на территории России или Китая нет совсем и даже больше, чем совсем. «Духа» приземлят значительно раньше, чем он доберётся до более-менее ценных объектов.
Так что проблема есть. Рассчитывать только на бравые экипажи атомоходов «Огайо» можно, но ядерная триада — оно на то и триада, а без одной из компонент этой уже не триада.
Так вот, ради сохранения эффективности командование глобальных ударов ВВС США заявляет, что готово загрузить дополнительные боеголовки на межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III и восстановить ядерный потенциал всего парка бомбардировщиков B-52, если потребуется.
Здесь настает время осмысления прочитанного, потому что без него сразу бросаться строить предположения… рановато. Не стоит уподобляться всяким поспешаям.
Глобальное ударное командование ВВС США готово загрузить больше боеголовок на межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman III и восстановить боеспособность всего парка бомбардировщиков B-52 с ядерным оружием.
Ограничения на оба этих потенциала были наложены Новым договором о контроле над вооружениями (СНВ) между Соединенными Штатами и Россией, срок действия которого недавно истек, а последующее соглашение не вступило в силу. Значит, гуляем на все?
В настоящее время 400 ракет Minuteman III, также обозначаемых как LGM-30G, размещены в шахтных пусковых установках, расположенных в пяти штатах. Каждая из них оснащена одной боеголовкой W78 или W87. Из 76 бомбардировщиков B-52H ВВС США 30 в настоящее время способны применять только обычные боеприпасы. Такая позиция помогла Соединенным Штатам выполнить свои обязательства по Новому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Договор устанавливал жесткие ограничения на общее количество развернутых стратегических ракет и бомбардировщиков, стратегических ядерных боеголовок, а также развернутых и неразвернутых пусковых установок, которые США и Россия могли иметь в любой момент времени.
Вот что здесь можно сказать? Как-то слова даже не подбираются, чтобы прокомментировать всё это. Мощь сквозит из каждой буквы этих заявлений, та самая непоколебимая мощь, на которой зиждется безопасность США.
Межконтинентальные баллистические ракеты и другие баллистические ракеты с разделяющимися головными частями индивидуального наведения предназначены для доставки и сброса нескольких боеголовок на разные цели в ходе полета.
Когда в 1970 году ВВС США впервые приняли на вооружение LGM-30G, ракеты имели разделяющуюся головную часть индивидуального наведения с тремя боеголовками W78. Мощность каждой из этих боеголовок, по имеющимся данным, составляла около 335 килотонн.
Инфракрасная фотография ракеты Minuteman III во время испытательного запуска
Minuteman III уже нес только одну боеголовку в соответствии с другими договорами о контроле над стратегическими вооружениями с Россией до Нового договора СНВ. Эти соглашения также привели к досрочному выводу из эксплуатации межконтинентальных баллистических ракет LGM-118A Peacemaker ВВС в 2005 году. LGM-118A также представляла собой управляемую ракету, способную нести до 11 боеголовок W87 одновременно. Боеголовки W87, снятые с выведенных из эксплуатации «Миротворцев», впоследствии были установлены на «Минитмены III». По имеющимся данным, мощность W87 составляет не менее 300 килотонн, но считается, что боевая часть может быть модифицирована для увеличения мощности до 475 килотонн.
Военнослужащие ВВС США проходят подготовку по обслуживанию боеголовок LGM-118A
Неясно, сколько времени потребуется и во сколько обойдется «дооснащение» боеголовками любой части ракетного комплекса Minuteman III. По крайней мере некоторые из этих ракет, согласно плана, придется оснастить боеголовками с разделяющимися головными частями индивидуального наведения. Также неясно, есть ли какие-то дополнительные ограничения на количество боеголовок W87, которые можно загрузить в одну ракету LGM-30G. Еще один открытый вопрос — наличие подходящих боеголовок.
Всё это также может повлиять на будущую конфигурацию межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A Sentinel, которая сейчас разрабатывается для замены Minuteman III.
В соответствии с ограничениями, предусмотренными Новым соглашением о сокращении стратегических наступательных вооружений, ВВС США планируют оснащать каждую ракету LGM-35A одной боеголовкой. Вся программа Sentinel в настоящее время находится в процессе реструктуризации из-за серьезных задержек и растущих расходов. Вину за эти проблемы в значительной степени возлагают на требования к новой наземной инфраструктуре, а не на сами ракеты.
Фотография, на которой запечатлено испытание носовой части межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A Sentinel
Идея, скажем прямо, ух: оснастить старые ракеты еще более старыми боеголовками. Можно склонить голову и признать, что в таком решении много русского: а что, а вдруг? Да ничего, если какие-то ракеты шарахнут на старте и принесут свои боеголовки не на Москву и Питер, а на Вашингтон и Бостон. Есть в этом что-то такое, отчаянное, в духе настоящих янки.
На фоне этого повторное оснащение ядерным оружием 30 бомбардировщиков B-52 — это, по крайней мере, несколько менее сложная задача. Согласно письму, которое российские власти направили своим американским коллегам в 2018 году, процесс переоборудования этих бомбардировщиков в конфигурацию, предназначенную только для обычных вооружений, включал в себя «удаление переключателя, включающего ядерный код, и соединительной коробки, установку пластины, блокирующей переключатель, включающий ядерный код, удаление соответствующих кабельных разъёмов и герметизацию соответствующих пучков проводов». Негодники из The Wall Street Journal каким-то образом добыли это письмо и, естественно, опубликовали его.
Пара бомбардировщиков B-52H ВВС США
Наши вообще были недовольны тем, как в США выполнили переделку, назвав всё это «потенциально обратимыми шагами» и отправив ноту с официальной жалобой на то, как вооруженные силы США выполняли свои обязательства по Новому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Сегодня оснащенные ядерным оружием B-52H легко отличить по паре крупных антенн по обеим сторонам хвостовой части фюзеляжа, а само дооборудование самолетов для несения ядерного вооружения не представляет особой технической проблемы.
Сами американцы и не скрывали, что процесс обратимый.
«Это потребует больших затрат», — заявил в то время член Палаты представителей от Демократической партии Адам Смит, демократ из штата Вашингтон и высокопоставленный член своей партии в Комитете Палаты представителей по вооружённым силам, согласно той же статье Defense News.
В ежегодном законопроекте об оборонной политике, или Законе о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (National Defense Authorization Act, NDAA), на 2025 финансовый год Конгресс предоставил ВВС право вернуть бомбардировщики B-52H, оснащенные только обычным вооружением, в конфигурацию с возможностью использования как обычных, так и ядерных вооружений после истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Однако эти положения не содержали никаких указаний на то, сколько времени и средств потребуется на выполнение этой задачи.
На данный момент для B-52 разрешено использовать только одно ядерное оружие — крылатую ракету воздушного базирования AGM-86B (ALCM).
Сейчас разрабатывается замена AGM-86B — ракета AGM-181A с увеличенной дальностью (LRSO). AGM-181A также войдет в ядерный арсенал будущего бомбардировщика-невидимки B-21 Raider.
Ракета AGM-86 ALCM в полете. ВВС США
Ранее ВВС США опубликовали рендер AGM-181A LRSO
В остальном парк бомбардировщиков B-52 находится в процессе масштабной модернизации, включающей установку новых двигателей и радаров. По завершении модернизации, которая сопровождалась задержками, бомбардировщики будут переименованы в B-52J. Ожидается, что они будут эксплуатироваться до 2050-х годов.
Прекращение действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений может иметь и другие последствия для будущих бомбардировщиков ВВС, поскольку в настоящее время нет ограничений на количество бомбардировщиков B-21, способных нести ядерное оружие, которые может заказать служба. Вопрос наличия возможности выпуска этих бомбардировщиков и денег на финансирование выпуска.
После истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений официальные лица США заявили, что они намерены добиваться заключения новых соглашений о контроле над стратегическими вооружениями, но при этом хотят, чтобы в любом будущем соглашении участвовали не только Россия, но и Китай.
В настоящее время правительство Китая проводит масштабную модернизацию ядерных сил, а также значительно увеличивает общий арсенал, хотя его по-прежнему значительно меньше, чем у США и России. Официальные лица в Пекине неоднократно отвергали призывы присоединиться к новым переговорам по стратегическому контролю над вооружениями.
До сих пор правительство США не обнародовало никаких конкретных планов по увеличению американского ядерного арсенала или иным образом изменению структуры ядерных сил. Однако Объединенный комитет начальников штабов заявил, что, по крайней мере, готов вернуться к оснащению ракет Minuteman III разделяющимися головными частями индивидуального наведения и/или восстановить ядерный потенциал всего парка бомбардировщиков B-52, если такое решение будет принято.
В целом всё смотрится для современных Соединенных Штатов нормально. Пока военно-промышленный комплекс перегружен откровенными прожектами (особенно для ВМС США), ничего не остается, как переоборудовать 70-летние бомбардировщики и 50-летние ракеты под требования современности.
Вопрос, конечно, в безопасности и эффективности. Сложно оценить потенциальные возможности 70-летнего самолета, насколько вообще реален взлет и доставка его груза к рубежу пуска и старт столь же возрастной ракеты. Вполне возможно, что они реально в состоянии выполнить возложенные на них задачи, а возможно, что и нет.
Ситуация, при которой столь возрастная техника может повести себя не так, как было задумано, вполне реальна. И вопрос только в том, насколько далеко отлетит В-52 от своей взлетной полосы и не вывалит ли Minuteman III свои боевые блоки над Америкой. Кому-то, конечно, это будет смешно, но американцам точно станет не до смеха.
Самый интересный и животрепещущий вопрос: а сколько потребуется мешков с долларами для того, чтобы для начала переоснастить самолеты и ракеты, а потом уже строить догадки о том, насколько все это будет эффективно. И будет ли вообще.
Так что смех смехом, особенно на взлете, вопрос в том, кто будет смеяться.
