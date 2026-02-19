Смех на взлете

Заключение нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений позволяет нам сосредоточиться на главном и направить больше ресурсов на выполнение нашей основной задачи: обеспечение безопасного, надежного и эффективного ядерного сдерживания, — заявил представитель Командования по управлению, связи и навигации ВВС США. — Этот управляемый переход повышает нашу оперативную готовность и способность реагировать на запросы страны. Хотя мы не будем комментировать поведение наших сил, Глобальное ударное командование ВВС поддерживает потенциал и подготовку для использования МБР Minuteman III и преобразования всего своего парка B-52 в ударные платформы большой дальности двойного действия по указанию президента.



Инфракрасная фотография ракеты Minuteman III во время испытательного запуска



Военнослужащие ВВС США проходят подготовку по обслуживанию боеголовок LGM-118A

Я считаю, что нам нужно серьезно задуматься о том, как выглядит процесс загрузки и повторного наведения разделяющихся головных частей индивидуального наведения на межконтинентальную баллистическую ракету и что для этого нужно



Фотография, на которой запечатлено испытание носовой части межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A Sentinel



Пара бомбардировщиков B-52H ВВС США

Вероятно, восстановление не составит большого труда. Необходимая проводка, скорее всего, на месте... А физические компоненты, которые были демонтированы, можно установить обратно,

Кроме того, сейчас они пытаются продлить срок службы ряда бомбардировщиков B-52 до 2050 года, и, по их мнению, это возможно. Это ещё одна статья расходов.



Ракета AGM-86 ALCM в полете. ВВС США



Ранее ВВС США опубликовали рендер AGM-181A LRSO