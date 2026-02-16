Названы сроки готовности к регулярным рейсам нового самолёта Ил-114-300

Новый турбовинтовой пассажирский самолет Ил-114-300 будет готов к регулярным рейсам уже к концу лета этого года. Об этом сообщил директор компании «Ил» Даниил Бренерман.

По планам компании, к концу лета Ил-114-300 должен завершить все необходимые испытания и быть готовым к выполнению регулярных рейсов. На сегодняшний день основная программа сертификационных полетов уже выполнена, сейчас самолет тестируют в Якутии при экстремально низких температурах. Уже выполнены первый взлет и посадка с заснеженной грунтовой взлетной полосы. В дальнейшем самолет отправиться в Архангельскую область на сертификационные испытания в условиях естественного обледенения.



Основная сертификационная программа выполнена в 2025 году. В этом году мы занимаемся расширением карты данных, снятием ограничений, которые были получены, демонстрацией режимов, которые авиационные власти еще не успели оценить.



В летных испытаниях принимают участие два опытных образца самолета Ил-114-300, еще одна машина привлечена к наземным испытаниям.

Новый турбовинтовой самолет Ил-114-300 предназначен для регионального авиасообщения и должен заменить использующиеся сейчас в этом сегменте уже устаревшие самолеты Ан-24 и лайнеры иностранного производства.
    Не сглазить бы... good
      Цитата: Vik66
      Да, очень коротко

      Согласен. Но в данном случае "краткость" не признак таланта, а показатель "поденщины" штатных коров, кропающих на злобу дня.
      А очень хотелось бы получить ЛТХ в сравнении с теми же Ан-24, Бомбардье и прочими ЛА-одноклассниками. Ну, чтобы гордость распирала за наше ИМПАТЕНТОзамещение! Или и впрямь, похвастать не чем? belay
      Я уже слышу это наверно 20-ый раз. О готовности, о российских радиосистемах, о интересе Индии, о том что единственная неповторимая страна с полностью своим производством самолетов… воду в ступе мелят, собою ненаглядными любуются….

      Великий Косыгин говорил «не рассказывайте что есть, а доложите что БУДЕТ»!
    Сомнительная замена,но время покажет...
      Цитата: esl462
      Сомнительная замена,но время покажет...

      Можно перефразировать по другому - сомнительная и вредительская затея была пустить в Россию Airbus и Boeing.
      Благодаря этим "эффективным манагерам" практически задушили и развалили собственную авиапромышленность.
      Гром грянул, а мы с остатками былого величия старого доброго СССР и лизинговыми иностранными дирижбамбелями, ресурс которых потихоньку улетучивается, а рембазы практически никакой.
      Лучше уж своя синица в руках, чем забугорный журавль в небе yes
        Цитата: Андрей К
        Можно перефразировать по другому - сомнительная и вредительская затея была пустить в Россию Airbus и Boeing.

        но мы хотим снова их пустить, чтоб видимо списать все потраченные на авиапром деньги и наконец распустить всех по домам, прикрыв МАИ и прочие заведения...
      А в чем заключаются сомнения?
        Вы не понимаете,чем низкоплан отличается от высокоплана ?
          У низкопланов есть свои достоинства, к тому же самолет побольше, чем Ан-24 и сильно дороже. Сомнения заключаются не в способе установки крыла, а в размере платежей. Ведь Ан-24 достались авиакомпаниям практически бесплатно. Потому за них до сих пор так держатся.
      А чего не написали, сколько планируется выпускать штук в год. Если начнут с 1-2-3, то это импортозамещение растянется на ...нцать лет.
        Цитата: mitrich
        сколько планируется выпускать штук в год

        насколько встречал, до 2030г. - 51 борт (согласно КПГА), а в расширенной программе, до 2035 года - 93 единицы
        к 2030 году производство планирует выйти на свой рубеж, в 12 машин в год, т.е. по 1 в месяц
          Ну и сколько здесь правды, а не планов громадьё? Коих, у нас, в последнее время развелось немерянно.
          Главное прокукарекать, а там хоть не расветай.
            Цитата: mitrich
            и сколько здесь правды, а не планов громадьё?

            да откуда ж мне знать? не у того, и не там спрашиваете
            вы интересовались, сколько в планах?
            Цитата: mitrich
            сколько планируется выпускать

            планы я встречал в открытом доступе, поделился с вами
            остальное - не моего уровня, уж простите
      Почему сомнительно? Турбовинтовой грунтовик очень даже востребован во многих наших регионах.
        В каком месте он грунтовик ?
          В статье написано.
          Уже выполнены первый взлет и посадка с заснеженной грунтовой взлетной полосы.
    да уже хоть ковёр-самолёт под пилотированием Хоттабыча и Вольки. но лишь бы серийно, надежно и полетело по-нормальному уже на линиях пассажирских...
      Сомневаетесь? Я верю... Морозоустойчивость нашу пройдет и в полет!
        Зачем фантазировать за меня? Я не сомневаюсь что будет - но уже устал просто ждать - ну когда же он на линиях то появится... Ну правда что-то долго всё тянется.

        зы кстати у нас в Кольцово-Екатеринбург уже рем.ангар под него готовят. Местная власть наша хвасталась. Значит Уральские Авиалинии наверно будут брать.
          Ну так с богом! Удачи!!!!
            Да, сам с нетерпением ожидаю прибытие первого борта и его встречу в Кольцово.
                    Цитата: Nexcom
                    связист. шеврон же не просто так привинтил

                      Ага, то есть практически почти коллеги? drinks Дык мы вроде бы тут никакого междусобойчика то и не устраивали.... wink Но да завсегда пожалуйста, мы так то не против. yes
                        Цитата: Nexcom
                        Ага, то есть практически коллеги?..... Но да завсегда пожалуйста, мы так то не против.

        Цитата: Mouse
        Сомневаетесь? Я верю... Морозоустойчивость нашу пройдет и в полет!

          Да вот первый то борт вообще на линию обесчают чуть ли не в 2028 для S7. Или я что-то путаю...
            Цитата: Nexcom
            Да вот первый то борт вообще на линию обесчают чуть ли не в 2028 для S7. Или я что-то путаю...

            Не путаете. Сам министр назвал этот срок. hi
            У них год уйдет на всевозможные согласования, разумеется каждому чиновнику надо позолотить ручку, потом год на выбор завода, где их будут клепать, потом окажется, что раб. силы не хватает. Завезут чабанов, обучат, насколько это возможно. Ну и т.д. Эпопея будет долгой.
            Или я что-то путаю...

            Поставка первых Ил-114-300 запланирована во второй половине 2026 г.
            https://www.interfax.ru/russia/1072933
            Следующие в 28м.
              А кому? Какой авиакомпании? Я то писал про S7.
                ГТЛК. Они передают в лизинг "Авроре". В статье написано.
    Интересно какую электронику используют в системах самолёта. Скорее всего зарубежную, хотя, возможно, применяются отечественные микросхемы либо произведённые в РФ, либо произведённые в других странах, но разработанные российскими фирмами.
    Ну а в целом хочется пожелать удачи этому проекту. Чтобы получился надёжным и массовым.
      Что это вас на микросхемы потянуло. В этом самолёте и 350 нанометров сойдёт.
      Китай, как обычно.
        Так то литограф совместно с сябрами на 350 мы уже сделали для себя. и два типоразмера дисков-заготовок могём делать с высоточным скрайбингом. было б какую топологию под это дело заворачивать...
          Так-то в РФ оборудование, вроде как, до 100-120 нм есть. Так что ждём рентгеновский фотолитограф.)
        Цитата: Vlad Gor
        Что это вас на микросхемы потянуло.

        Ну так добрая часть всего, что нас окружает, на них крутится.

        Цитата: Vlad Gor
        В этом самолёте и 350 нанометров сойдёт.

        Ну по идее да, хотя гражданская авиация не стоит на месте и там наверняка появилось оборудование для которого надо, что-то посовременнее. Наши самолёты должны быть конкурентоспособны на внешних рынках дабы авиапром приносил прибыль.

        Цитата: Vlad Gor
        Китай, как обычно.

        Скорее всего, хотя всё же хотелось бы, чтобы разработка микросхем в РФ велась.
    Радует, что все же довели его до конца!
    сейчас самолет тестируют в Якутии при экстремально низких температурах
    - да не было в этом году экстремально низких температур в Якутии, в Якутске температура ниже 48 градусов не опускалась, а последняя неделя вааще африка в районе 30 градусов, сегодня было минус 24....
    Уже выполнены первый взлет и посадка с заснеженной грунтовой взлетной полосы
    - это как раз не сложно - грунт промерзший, вот теплу грунтовые полосы куда как опасней....
    Прилетел он 9 февраля
      Цитата: faiver
      не было в этом году экстремально низких температур

      На высоте 6 - 8 км экстремально низкая температура почти всегда -50 - 60 град.С. На земле низкие температуры критичны разве что для облуживающего персонала и наземной техники.
        а масло, топливо и гидравлика самолёта на земле не мерзнет что ли? там на эшелоне это все уже работает и разогрелось ещё на земле после запуска, ну и всякие ПОСы есть. а на земле то ночь при -40 то простоять... никто ж движки в холостую гонять просто так не станет для разогрева...и паяльной лампой не подогреешь картер как на грузовике.... так что не факт что может хорошо запуститься сразу.
    К 2030г. будет выпущено 1000 пассадирских самолётов,к 2025г -1500 танков Армата. К 2030 будет построена лунная база. И при этом -толькоткоммунисты занимались приписками и обманом народа
      ..ага, а Мантурова назначат главным по АЭС на Луне. yes
    Авиация - дело серьезное, Это вам не бордюры перекладывать. Очень хорошо, что новые наши самолеты полетели.
      ..щаз придут военные строители и скажут что бордюры правильно класть - это тоже совсем не хухры-мухры. smile
    Очень долгожданный самолёт.
    Во только правду ли говорят о его готовности.
    Не будет ли жажда вовремя доложить ценой чьих-то жизней не до испытанного самолёта.
      авиаторы сообщают на своём форуме что вчера борт производил посадки и взлёт на/с сильно заснеженной полосы в Магане. Типа всё отлично прошло. Тоже переживают. С надеждой ждут его на линиях. 24е то Аны уезженные уже вдрызг. Пора их на покой отправлять.
    Судя по публикациям, ил124&ссж100 на выходе уже , а мс21 что то затаился что не слышно ничего
    Вчера в парке встретил одноклассника.
    Сказал, что похудеет к 8 марта на 8 кг. И к маю хочет стать акционером.
    Надеюсь, всё у них получится. И у одноклассника, и у Даниила.