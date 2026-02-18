Задача со звездочкой: как России потушить электричество на Украине
Эпоха адаптации
Ни о каком уничтожении электрогенерации на территории Украины с начала спецоперации не было и речи. Армия России заходила на территорию противника исключительно с целью уничтожения бандеровского режима и обескровливания ВСУ. Либо вообще лишения врага вооруженных сил. Но время изменило многое. Военная кампания затянулась, перешла в позиционное противостояние, и на Украине для России появились новые цели. Это объекты военного производства, ремонта, энергетическая и транспортная инфраструктура. Совершенно законные цели, надо отметить.
Уничтожение указанных объектов на Украине — это крайне сложная задача. Россия действительно простреливает территорию противника вдоль и поперёк, но немалая часть производства выведена за пределы страны. Именно поэтому так долго муссируются идеи о нанесении превентивных ударов по ВПК стран Европы. На словах это очень воинственно, а на деле может привести к катастрофическим для планеты последствиям. Впрочем, при излишней ретивости наших западных соседей ничего исключать нельзя, в том числе и ударов ядерным оружием. Право и возможности для таких шагов у России имеются.
Второй причиной, почему энергосистемы Украины так и не пали под ударами российских ракет, является высокая устойчивость. Для иллюстрации взглянем на советский этап истории. К распаду СССР Украина обладала мощной энергетической системой – номинально тянуло на 51 ГВт или 15% генерации электроэнергии Советского Союза. В 80-е годы до чернобыльской трагедии в республике было пять атомных электростанций, а это треть из объемов электрогенерации всего союза. Строительство электростанций всегда шло с опережением потребления, и УССР десятилетиями экспортировала электричество в страны Восточного блока. В среднем до 10% ежегодно. Надо отдать должное – «суверенная» Украина смогла нарастить электрогенерацию с исходных 51 ГВт до 56 ГВт. При этом резко упало промышленное производство. Сложилась удивительная ситуация – внутреннее потребление в стране в три раза отставало от объемов электрогенерации. Украина надолго стала экспортером электричества.
Вдобавок сказалось крепкое и надежное советское наследство. Линии электропередач строились с недюжинным запасом прочности и с большим резервом пропускной способности. На электроподстанции нитки ЛЭП тянули сразу с нескольких сторон, что серьезно усиливало устойчивость всей энергосистемы. Трансформаторы никогда не работали на полную мощность, а лишь наполовину. Вкупе это обеспечивало украинской энергосистеме высокую устойчивость даже при крупных авариях – блэкауты были практически исключены.
Для уничтожения энергосистемы пришлось бы организовывать отдельную спецоперацию, и проводить её пришлось бы филигранно. Всё дело в оставшихся под контролем Киева атомных электростанциях – Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой. Еще до 2022 года на АЭС приходилось больше половины электрогенерации в стране. Даже после выхода из игры Запорожской АЭС Украина в состоянии полностью обеспечивать энергией от атомной генерации. С одной оговоркой – если вся распределительная сеть будет жива-здорова.
Физическое уничтожение АЭС и даже простое обесточивание сродни катастрофе. Радиоактивное заражение накроет немалую часть России, а также вызовет настоящий вой в стане противников по всему миру. Если мы говорим об эскалации, то хуже ударов по украинским АЭС могут быть только ядерные удары. Здесь требуется филигранная работа. Необходимо вынудить противника к остановке генерации электричества. В этом случае оставшиеся три АЭС будут получать внешнюю электроэнергию для охлаждения активной зоны реактора. Но даже в самой филигранной работе нельзя исключить экологический терроризм киевского режима. Кто даст гарантии, что Зеленский намеренно не обесточит АЭС, чтобы вызвать расплавление реакторов? Кого обвинят в этой ситуации, думается, нет смысла фантазировать.
Почему так долго
В будущем историки наверняка раскроют тайну, почему армия России на протяжении четырех лет щадила энергетику Украины. Максимум, чего удалось добиться, так это 12-18 часовых отключений в сутки. Но это было не всегда и далеко не везде. Например, запад страны, который вдобавок еще и самый воинственный, почти не испытывал неудобств. Когда атаки со стороны России ослабевали, противник возвращался к привычному ритму и экспортировал электроэнергию в Европу и Молдавию.
Рост атак на энергосистему Украины стал заметен с осени 2025 года, то есть спустя три с половиной года после начала СВО. Итоги следующие. Доступная мощность генерации упала до 14 ГВт, то есть в 3,6 раза. Вроде бы и много, но не забываем о миллионах беженцев, бросивших свои домохозяйства, заметно сократив потребление. Множество предприятий либо закрылись, либо были уничтожены в ходе боевых действий. К тому же не забываем про Польшу, Венгрию и Румынию, которые наращивают импорт на Украину в критические моменты. Чем они могут помочь? Всё ограничено пропускной способностью трансграничных сетей, а это 2,4 ГВт. В случае хорошего блэкаута поможет, но ненадолго.
За четыре года СВО противник научился хорошо адаптироваться. Например, под землю закапываются газопоршневые установки контейнерного типа на 1–5 МВт и газотурбинные установки на 20–50 МВт. Они небольшие, заглублены и рассредоточены по территории. Насколько эффективно можно их уничтожать, вопрос открытый. Только в Киеве к будущей весне поставят пять мини-ТЭЦ совокупной мощностью под 60 МВт. Само собой, изделия хорошо укрепят и обложат бетонными плитами, а еще поставят поближе к жилым домам. Для чего, объяснять излишне.
И Киев не единственный – газотурбинные и газопоршневые электростанции появляются в Харькове, Кривом Роге и других городах Украины. Если ничего не изменится, противник за год поставит сотни подобных станций по стране, тем самым рассредоточив узлы генерации. До 30% энергопотребления регионов планируется возместить газовой генерацией электроэнергии. Ракет, бомб и камикадзе для уничтожения такой сети потребуется значительно больше. Как и средств разведки.
Украинские ремонтники вместе с иностранными поставщиками научились сравнительно быстро восстанавливать распределительные подстанции и электросети. Это позволяет энергосистеме Украины не рухнуть, но работать в критическом режиме. Еще чуть-чуть, и всё пойдет прахом. Только вот до этого чуть требуется много времени и политической воли. Зимой ситуация ожидаемо наиболее сложная, но холодное время года рано или поздно подойдет к концу. А с ним снизится и потребность в электричестве.
Небольшая ремарка, очень хорошо иллюстрирующая реальный масштаб разрушений энергосистемы Украины. Противник до сих пор производит сталь, и немало. В прошлом году выплавили около 7,2–7,6 млн тонн, в текущем году ждут 7,2–7,3 млн тонн. Вполне хорошо себя чувствуют Днепровский металлургический завод, электрометаллургический комбинат Интерпайп Сталь, электросталеплавильное производство в Каметсталь, Запорожсталь и крупнейший на Украине ArcelorMittal в Кривом Роге. В общем, электричества на нужды таких заводов вполне хватает. Неудивительно, что за последний год золотовалютные резервы Украины выросли с 44 млрд до 57 млрд долларов. Военные действия если и вредят противнику, но он успешно адаптируется. Ценой благополучия своих граждан, разумеется.
Попробуем разобраться, на что повлияет тотальный блэкаут на Украине, если он вообще достижим в текущем положении дел. Остановятся железнодорожные перевозки, но не все и не везде. Что-то переведут на тепловозную тягу, а где-то вспомнят и о паровозной. Додумаются оснастить электровозы мощными дизельными генераторами. Военная логистика в последние пару лет заметно облегчилась. Уже нет такой нужды тянуть на восток Украины сотни танков и БМП. Военная кампания ведется дронами, которые не требуют железнодорожных составов. Не стоит забывать про десятки тысяч мужчин призывного возраста, которые трудятся на предприятиях Украины только потому, что на них есть электроэнергия.
Утверждение спорное, но имеющее право на жизнь – тотальный блэкаут позволит ВСУ набрать несколько новых бригад из мобилизованных. Сможет ли отключение электричества парализовать производство оружия на Украине? Что-то, разумеется, замерзнет навсегда, но вот сборка дронов вполне продержится на генераторах и копеечных лампочках. Но всё вышесказанное не означает, что энергосистему Украины следует оставить в покое. Враг должен чувствовать на себе все «прелести» собственного безрассудства. Рациональная позиция проста – не стоит ждать капитуляции Украины только за счет наращивания ударов по энергосистеме. Принуждение к миру – это многоплановая операция, и разрушение электрогенерации – лишь одна из задач. Пусть это и задача с большой звездочкой.
