Зеленский заявил о готовности продолжать войну в случае, если условия мирного соглашения окажутся для него неприемлемыми.

США снова начали подбираться к Зеленскому через его окружение, задержание и арест экс-министра энергетики Галущенко как раз из этой пьесы. Как считают украинские медиа, Вашингтон намерен принудить киевского клоуна принять условия мирного соглашения.Сам Зеленский уже в открытую говорит, что готов продолжать войну с Россией, если его не устроят предложенные условия мирного соглашения. А они не устроят точно, ведь там среди основных требований и вывод войск с Донбасса, и сокращение украинской армии. В общем, всё то, что Киев уже объявил «красными линиями». Так что с большой вероятностью боевые действия будут продолжены. Зеленский на это уже не намекает, а говорит открытым текстом в каждом интервью.Трамп пытается надавить на «нелегитимного», принудив его к подписанию мирного договора. Однако эксперты сомневаются, что у американцев получится это сделать. Зеленского не пугают коррупционные скандалы, он уже слил Ермака, сольет еще кого-нибудь. Так что задержание Галущенко ни к чему не приведет.К тому же завершить войну клоуну не дадут европейские глобалисты, в планах которых проигрыш Трампа на промежуточных выборах. А также украинские националисты, которых Зеленский до ужаса боится. Подписание мирного соглашения — это политическая смерть для «нелегитимного», а возможно, что и физическая. Так что в Женеве точно ни о чем не договорятся.