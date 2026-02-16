Зеленский заявил о готовности продолжить бои, если его не устроит мирный договор

Зеленский заявил о готовности продолжить бои, если его не устроит мирный договор

США снова начали подбираться к Зеленскому через его окружение, задержание и арест экс-министра энергетики Галущенко как раз из этой пьесы. Как считают украинские медиа, Вашингтон намерен принудить киевского клоуна принять условия мирного соглашения.

Сам Зеленский уже в открытую говорит, что готов продолжать войну с Россией, если его не устроят предложенные условия мирного соглашения. А они не устроят точно, ведь там среди основных требований и вывод войск с Донбасса, и сокращение украинской армии. В общем, всё то, что Киев уже объявил «красными линиями». Так что с большой вероятностью боевые действия будут продолжены. Зеленский на это уже не намекает, а говорит открытым текстом в каждом интервью.



Зеленский заявил о готовности продолжать войну в случае, если условия мирного соглашения окажутся для него неприемлемыми.


Трамп пытается надавить на «нелегитимного», принудив его к подписанию мирного договора. Однако эксперты сомневаются, что у американцев получится это сделать. Зеленского не пугают коррупционные скандалы, он уже слил Ермака, сольет еще кого-нибудь. Так что задержание Галущенко ни к чему не приведет.

К тому же завершить войну клоуну не дадут европейские глобалисты, в планах которых проигрыш Трампа на промежуточных выборах. А также украинские националисты, которых Зеленский до ужаса боится. Подписание мирного соглашения — это политическая смерть для «нелегитимного», а возможно, что и физическая. Так что в Женеве точно ни о чем не договорятся.
  1. opuonmed Звание
    opuonmed
    +7
    Сегодня, 20:32
    Зеленский заявил о готовности продолжать войну в случае, если условия мирного соглашения окажутся для него неприемлемыми.
    Так, может, киевский режим уничтожать надо, а не давать им бессмертие?
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 21:02
      opuonmed
      Сегодня, 20:32
      Так, может, киевский режим уничтожать надо, а не давать им бессмертие?

      hi Там де миротворец из Фашингтона попался слишком хитрозопый, хочет и рыбку съесть и = = косточкой не подавиться.
      Если хочешь установить мир, то какого буя поставляешь вооружения и разведданные, а также угрожаешь всему миру?
      2. Salimi from iran Звание
        Salimi from iran
        +1
        Сегодня, 22:02
        Нет необходимости вести переговоры. Ответ прост: да или нет. Трамп, вероятно, пытается что-то втиснуть в сделку.
    2. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 21:24
      Цитата: opuonmed
      Так, может, киевский режим уничтожать надо, а не давать им бессмертие?

      ну фиг бы с ними, говорят кто-то лишнего наобещал, но украинских националистов то что не выкашивают, где денацификация?
  2. Vlad Gor Звание
    Vlad Gor
    +4
    Сегодня, 20:48
    "Зеленский заявил о готовности продолжить бои, если его не устроит мирный договор"
    Кто нибудь знает. Чего хочет ВВП??? Может он тоже скажет, что его не устаивает.
    1. invisible_man Звание
      invisible_man
      +1
      Сегодня, 21:04
      ВВП устраивает любой вариант с "сохранением лица". Например в Анкоридже договаривались о полном выводе украинских войск из ЛДНР и заморозке конфликта по ЛБС в Запорожской и Херсонской областях.
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      -1
      Сегодня, 21:41
      Цитата: Vlad Gor
      Кто нибудь знает. Чего хочет ВВП??? Может он тоже скажет, что его не устаивает.

      Дык в статье же про сие написано, что среди прочих пожеланий это - вывод войск с Донбасса и сокращение численности всуковской армии. Классический цугцванг т.е. любое действие Зелепуки ведёт к ухудшению его же собственного положения.
      Перед зелепукой заведомо поставлены такие условия, которые он, без риска "умереть досрочно" принять не может, а стало быть откажется. winked
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 20:49
    . Зеленский заявил о готовности продолжать войну в случае, если условия мирного соглашения окажутся для него неприемлемыми.

    А его не устроит......
    Только принуждение.....
    К ногтю!
  4. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +4
    Сегодня, 21:07
    он уже слил Ермака, с

    Куда он его слил? "Дружочка" своего, по голубой устрице
    То что его убрали с должности, для видимости, не значит что его слили
  5. kromer Звание
    kromer
    0
    Сегодня, 21:15
    Как считают украинские медиа, Вашингтон намерен принудить киевского клоуна принять условия мирного соглашения.


    Зря украинские медиа так считают. Вашингтону мир между Россией и Украиной не нужен от слова совсем. Вашингтону нужна война. У Вашингтона целый ряд объективных причин для того, чтоб мир не наступил. И не надо смотреть на переговоры. Это всего лишь спектакль для пипл хавает.
  6. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 21:20
    Зеленский заявил о готовности продолжить бои, если его не устроит мирный договор

    Верной дорогой идёт товарищ! Своей упёртостью и патологической жадностью этот бесноватый дождётся своих двух канистр и новый Кейтель подпишет капитуляцию. Не уйдёт с Донбасса? Да скатертью дорожка! Этажом ниже. am
  7. nikvp Звание
    nikvp
    +3
    Сегодня, 21:24
    Результатом этих переговоров будет "продвинулись вперед". Подписание мирного соглашения невозможно даже теоретически.
  8. Юрий Туркул Звание
    Юрий Туркул
    +1
    Сегодня, 21:58
    Вообще то Зеленский о красных лиях, в отличие от наших дипломатах не говорил.
  9. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 22:01
    Зеленский уже в открытую говорит, что готов продолжать войну с Россией

    В нормальном Мире, если враг не сдаётся, его уничтожают. Но это, в нормальном... request
  10. никникник Звание
    никникник
    0
    Сегодня, 22:24
    Двойные стандарты США как на ладони. Давила бы, не финансировала бы, не предоставляла бы разведданные, связь, вооружение. Ничего личного, только бизнес, впрочем и Россия не отстает. Пропаганда, что только Украина и Европа виноваты, а мы белые пушистые. Продаем и предоставляем недружественным странам все, чтобы выпускали вооружение, убивающие наших людей, нам санкции, а мы на те вам, мы вам еще дешевле продадим теневым способом. Врем по зомбоящику на голубом глазу. Киев делает грубо и открыто, а Россия не делает то же самое, только соблюдая так называемую "конспиралогию". Прекрасно знаем точки, где находятся на Украине производственные мощности, где их военные группировки, в т.ч. иностранные наемники, военнослужащие НАТО, но Вас мы не тронем, бейте побольше, иначе бизнес встанет. США президента Венесуалы захватывает, а мы спокойно даем разъезжать наркоману и его свите и бьем в ответ типа. Кто СВО начал Украина или Россия, мы защищаемся или все таки идем к целям СВО до конца? Только грабить народ умеют. Царь хороший бояре плохие. Почему колючевая ставка все остается на высоком уровне? Да потому что средства на войну нужны. Банки быстро снижают ставки по депозитным счетам, а кредиты так и остаются на высоких уровнях, душат экономику. Самая бессовестная банковская структура Сбер! Кто закупил его контрольный пакет в свое время из ФНБ? Так от кого идет политика убийства экономики страны? Конечно, Греф же доложился ВВП, что они стали самой эффективной компанией, получившей рекордные прибыли, так обещал, что в 2026 году будет еще больше. Цвет нации, герои, орлы наши гибнут на передовой, а эти преумножают свои богатства. ФНБ трещит от денег лежащих без дела, типа инфляция поднимется. Любому известно, что есть предложение, производство и услуги, нет инфляции, т.к. удовлетворяется спрос. А мы душим народ загоняя в кредиты, при наличии свободных денег загоняем государство в госдолги. Зеля воюет за чужие средства, за счет чужих государств и обогащаясь на них, а наши в три шкуры сдиряя народ. Чего не воевать дальше этому наркоше? какой то клоун, наркоша диктует условия всему миру и России, который вроде бы под управлением совсем не клоуна. Что можно говорить, если бывший офицер спецструктур недоплачивает пенсии своим же бывшим коллегам. Когда нибудь закончится это СВО и те же ребята вернутся домой и уйдут на пенсию с тем же позорным "понижающим коэффициентом" и забудут их как забыли про афганцев, участников и ветеранов чеченской компании. Ведь оттуда вернутся ребята мягко сказать не здоровыми, а сколько уже не вернется, а сколько "вернувшиеся" больше не увидят родителей, жен, детей. Эх.. Сделайте ребята свое дело и все вернитесь домой живыми и да будут с Вами бог и высшие силы, вы делает правое дело и Вы сможете, вы победите.