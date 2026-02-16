Армия Британии получит «необнаруживаемые» контрбатарейные радары SONUS

Британская армия для обнаружения источников выстрелов, в том числе посредством акустического анализа взрывов, готовится к использованию продвинутого детектора SONUS от Leonardo. По сути, это контрбатарейный радар-детектор, который позволяет обнаруживать различные виды артиллерии противника без раскрытия собственного местоположения.

Производитель говорит о том, что это система нового поколения. SONUS называют развитием линейки контрбатарейных радаров HALO, причём отличающимся в лучшую сторону и по весу, и по габаритам. Так, SONUS на 70% легче предыдущей версии HALO.

Система разработана с использованием открытой архитектуры, что обеспечивает совместимость с другими системами и позволяет в будущем проводить обновления без влияния на платформы, с которыми она интегрируется.

SONUS имеет в своей конструкции сверхчувствительные микрофоны. При этом вся конструкция развёртывается на боевой позиции менее чем за 3 минуты.

Производитель утверждает, что технические решения, которые реализованы в системе SONUS, оставляют её незаметной для многих современных систем обнаружения.

Представитель дирекции компании-производителя Олли Мэннинг:

Мы с нетерпением ждём возможности сотрудничать с британской армией, чтобы гарантировать, что SONUS предоставит им точную, надежную и стабильную систему пассивного обнаружения, которая обеспечит безопасность вооруженных сил — сейчас и в будущем.

Компания Leonardo планирует поставить комплексы SONUS 5-му полку Королевской артиллерии в течение года. Стоимость контракта составляет 18 млн фунтов стерлингов (около 1,9 млрд рублей).
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +2
    Сегодня, 20:25
    Ну и шапочки-невидимки, чего уж мелочиться.
    Очередное «Вундерваффе», противоядие на которое наши светлые головы найдут.
    1. дон_Рэба Звание
      дон_Рэба
      0
      Сегодня, 22:25
      Цитата: Андрей К
      противоядие на которое наши светлые головы найдут.

      Бредовая идея.. Разве, что против миномётов? Так и так "видно"
      Скорость звук в среде воздух 330 м/с- 340 м/с
      vs
      Скорость полета современных артиллерийских снарядов обычно составляет 600–800 м/с в первой секунде полета.
      Высокоскоростные бронебойные снаряды могут достигать 1700 м/с
      Скорость снарядов гаубиц ниже от 200 м/с (мортира/миномёт ) до 800 м/с (Д-30, М777).
      Снаряд летит быстрее звука. Затухание звука примерно -6 Дб при удвоении расстояния.
  2. свой1970 Звание
    свой1970
    +1
    Сегодня, 20:36
    Именно такие по форме микрофоны были у нашего артиллерийского звукометрического комплекса АЗК-5
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 20:43
    Радар действительно невозможно обнаружить, но только когда он выключен. А микрофонами ничего далекого не засечь.
    1. Дост Звание
      Дост
      +1
      Сегодня, 21:10
      https://topwar.ru/148924-kompleks-zvukoteplovoj-artillerijskoj-razvedki-1b75-penicillin.html?ysclid=mlphmjan3u565714730
      10-18км вполне достаточно.
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 21:58
        Спасибо Вам за ссылку. О «Пенициллине» я слышал, и что у него сейсмодатчики с телевидением тоже слышал. Но имею глубокие сомнения на счет заявленной дальности обнаружения. Без РЛС не обойтись, это понадежнее будет.
      2. Dart2027 Звание
        Dart2027
        0
        Сегодня, 22:40
        Цитата: Дост
        https://topwar.ru/148924-kompleks-zvukoteplovoj-artillerijskoj-razvedki-1b75-penicillin.html?ysclid=mlphmjan3u565714730

        В статье говорится, что
        «Пенициллин-ОЭМ» включает сразу шесть телевизионных камер и такое же количество тепловизоров.
        При помощи модуля «Пенициллин-ОЭМ» комплекс артиллерийской разведки должен вести наблюдение за заданным сектором и производить обнаружение вспышек выстрелов или разрывов снарядов. Обрабатывая данные с набора камер, автоматика способна с высокой точностью определять направление на точку вспышки.
        То есть есть возможность просто отследить траекторию снаряда по его тепловому контуру.
    2. october Звание
      october
      +1
      Сегодня, 21:37
      Есть такая книга
      Артиллерийская звуковая разведка 1993г. издания
      стр.11 - написано, что до 10-12 км, воздушные разрывы до 16 км
      А в современных условиях микрофон можно и на беспилотник поставить и возможности выч. техники несопоставимые
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 21:43
        Расстояние действия с радаром сравните. И беспилотники вычисляются на раз. Тема статьи про что-то необнаружаемое.
        1. october Звание
          october
          +1
          Сегодня, 21:46
          Радар (как правило понимается активный радар) из за излучения вычисляется на раз. А акустический - пассивный. Что касается беспилотников, то их много там барражирует. Собьют один - запустят другой, это просто микрофон с передатчиком и каким нибудь ГЛОНАСС. Вычислительная станция разведки пассивна.
          1. Младший рядовой Звание
            Младший рядовой
            0
            Сегодня, 22:04
            Пролетающая ворона крякнет или порывы ветра. Понятно, что осциллографом все это вычисляется, но не все так просто. Нормальную контрбатарейную борьбу на пассивных радарах не построить.
            1. october Звание
              october
              0
              Сегодня, 22:25
              Пролетающая ворона крякнет или порывы ветра

              Вообще не вопрос при современной обработке сигналов и методах машинного обучения.

              Нормальную контрбатарейную борьбу на пассивных радарах не построить.

              Зря вы так, у них своя очень даже перспективная ниша. В назвапнной выше книге написано, что во время 2 мировой войны по акустике получалось до 70% всех разведданных батарей противника
  4. spectr Звание
    spectr
    0
    Сегодня, 20:50
    Британская армия для обнаружения источников выстрелов, в том числе посредством акустического анализа взрывов, готовится к использованию продвинутого детектора SONUS от Leonardo.

    Таки не поленился и нашел в архиве своих сообщений похожее предложение еще аж от 2024 года. Мысли умных людей сходятся. laughing
  5. virA Звание
    virA
    0
    Сегодня, 21:06
    Помнится еще в 2023г. какой-то умелец, собрал «необнаруживаемый контрбатарейный радар"
    на базе нескольких смартфонов связав их в локальную сеть. К каждому смартфону был подключен чувствительный микрофон/сейсмодатчик . И наваял программу которая на основе задержек сигналов от датчиков вычисляла местоположение стрелявшего орудия.
    Самоделка применялась в ДНР и ЛНР.
  6. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 21:10
    Да шапочку из фольги им в помощь....
  7. Сергей Киракосян Звание
    Сергей Киракосян
    0
    Сегодня, 21:14
    "...получит «необнаруживаемые»...."
    Капец, половина наших чинуш поехали в Британию на обмен опытом...!!!
  8. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 21:26
    Бабки разворуют, а радары не найдут.
  9. SoboL Звание
    SoboL
    0
    Сегодня, 21:35
    Радары эти, и визуально то-же «необнаруживаемые»?
