Турецкий бронеавтомобиль Otokar Ural
Броневик Otokar Ural в базовой конфигурации
Турецкая компания Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. выпускает целый ряд машин военного назначения, включая несколько моделей бронеавтомобилей. Один из них — многоцелевой броневик Ural. Это изделие разработали и представили достаточно давно, но компания-производитель считает, что оно остаётся актуальным. Бронеавтомобиль по-прежнему появляется на выставках, где должен привлекать внимание потенциальных заказчиков.
Долгая история
По известным данным, разработка будущего броневика Ural стартовала не позднее рубежа двухтысячных и десятых годов. Целью проекта было создание новой колёсной машины, способной перевозить личный состав, защищать его от обстрела и поддерживать огнём. При этом сразу закладывалась возможность создания модификаций с учётом пожеланий заказчиков.
Готовый броневик впервые показали на выставке IDEF 2013 в Стамбуле. Изделие «Урал» демонстрировалось в базовой комплектации — в виде защищённого транспортного средства с дистанционно управляемым боевым модулем. Такой вариант машины в дальнейшем многократно показывали на других выставках, вплоть до настоящего времени.
После 2013 г. регулярно демонстрировались новые варианты комплектации. В основном речь шла об изменении дополнительных средств защиты и установке нового вооружения. Тем не менее, имели место и более серьёзные доработки.
Так, на базе броневика был создан «автомобиль для специальных операций». Он сохранил существующее шасси, но получил открытый сверху корпус из неброневой стали и дуги безопасности. Главной защитой такой машины должна была стать скорость и манёвренность.
Броневик также стал основой для санитарной машины. Она получила корпус увеличенной высоты с новым оснащением задней части. Вместо кресел для десанта в нём находились крепления для носилок.
На выставке IDEF 2017 впервые показали грузовой вариант броневика. Он получил укороченную однорядную бронекабину, за которой разместили невысокую платформу для размещения грузов. Предлагалось несколько вариантов дополнительного оснащения для перевозки тех или иных нагрузок, включая жидкости.
Бронеавтомобиль Ural впервые представили публике и потенциальным заказчикам почти 13 лет назад. Компания Otokar не считает, что за прошедшее время машина морально устарела. Она регулярно вносит различные изменения в конструкцию и улучшает отдельные характеристики. Кроме того, броневик показывают на основных международных выставках.
Заказы на производство
Бронеавтомобиль Otokar Ural достаточно быстро смог найти своего покупателя. Предсказуемо, интерес к этой машине сначала проявили турецкие силовые структуры. Уже в 2014 г. появился контракт на поставку 126 машин министерству внутренних дел. Производство и поставка такой техники заняли около двух лет. Последнюю партию передали заказчику в начале весны 2016 г.
По известным данным, броневики поступили в распоряжение специальных подразделений МВД, таких как Çevik Kuvvet и Özel Harekat. Вместе с другой лёгкой бронетехникой «Уралы» используются в контртеррористических и иных мероприятиях.
Вид сзади. Можно рассмотреть обитаемый отсек
Турецкий броневик в дальнейшем смог привлечь внимание иностранных заказчиков. Такая техника строилась для королевской армии Бахрейна, национальной жандармерии Кот-д’Ивуар, МВД Туркменистана и полиции Эквадора. По известным данным, во всех случаях речь шла об ограниченном количестве техники, не более 15-20 ед.
Броневики Ural до сих пор появляются на выставках. Компания Otokar продолжает привлекать внимание потенциальных заказчиков и рассчитывает на новые заказы. Если учесть тот факт, что последний из контрактов был подписан не так давно, в 2023 г., имеются шансы и на новые заказы.
Защищённый транспорт
В целом, Otokar Ural — типичный современный бронеавтомобиль для перевозки личного состава, способный защитить его от обстрела или поддержать огнём. Кроме того, проектом предусматривается возможность создания разных модификаций, отличающихся друг от друга отдельными компонентами или радикальными нововведениями.
Вне зависимости от модификации, Ural имеет длину менее 5,4 м, ширину до 2,2 м и высоту ок. 2,4 м (по крыше). Базовый вариант имеет снаряжённую массу 6,4 т. Этот параметр за счёт некоторых мер может вырасти до 8 т.
Автомобиль получил сварной бронекорпус двухобъёмной конструкции. Катаная броня обеспечивает защиту от пуль стрелкового оружия и осколков со схожим уровнем энергии. Днище имеет V-образную форму для отвода ударной волны взрывных устройств. Кабина имеет лобовое стекло большой площади и боковое остекление. Используются бронестёкла, прикрытые защитными решётками.
Облегчённая модификация
По желанию заказчика, «Урал» комплектуется дизельным двигателем мощностью 168 или 250 л.с. С ним соединяется 6-скоростная автоматическая коробка передач. Трансмиссия включает 2-скоростную раздаточную коробку и дифференциалы на обеих осях. Используется постоянный полный привод.
Передняя ось имеет независимую подвеску на поперечных рычагах с телескопическими амортизаторами. Сзади ставится полноценный мост на листовых рессорах. Также разработан вариант шасси с независимой подвеской всех колёс.
На шоссе броневик Ural развивает скорость до 110 км/ч. Запас хода — 600 км. Он может преодолевать различные препятствия и двигаться по бродам глубиной 600 мм. По желанию заказчика, возможна установка лебёдки для самовытаскивания.
Конфигурация и оснащение обитаемого объёма корпуса зависят от модификации и требований заказчика. Базовый вариант «Урала» представляет собой броневик для перевозки личного состава. В кабине в два ряда размещены пять кресел, и ещё четыре находятся в корме корпуса, у бортов. Доступ внутрь обеспечивается четырьмя бортовыми и одной кормовой дверью.
Вместо кресел десанта в обитаемом отсеке могут помещаться другие устройства и средства. Например, санитарная модификация получает крепления для носилок. Командно-штабной вариант оснащается рабочими местами для офицеров, которые могут работать с картами, поддерживать связь с другой техникой и т.д.
Грузовой броневик
Особый интерес представляет грузовой вариант Ural. Для него разработаны укороченный однорядный бронекорпус и защищённая грузовая платформа небольшой высоты. Такой «пикап» может перевозить различные объекты в кузове. Кроме того, он должен использовать мягкие полимерные ёмкости для жидких грузов.
«Урал» может нести разное вооружение. На выставках его показывали с разными дистанционно управляемыми модулями турецкой разработки. Такие устройства оснащаются пулемётами винтовочного калибра и управляются с рабочего места оператора внутри корпуса. Потенциальный заказчик в этом отношении имеет достаточно широкий выбор.
Существуют и более простые и дешёвые решения. Броневик может оснащаться закрытой башней или открытой сверху турелью с установкой для пулемёта и остеклением. Стрелок-наводчик управляет таким «модулем», стоя в обитаемом отсеке. Разные заказчики используют на подобных башнях пулемёты нормального или крупного калибра. В свою очередь модификация для спецопераций должна нести несколько открытых установок для пулемётов.
Коммерческие успехи
Турецкая компания Otokar разрабатывала новый броневик Ural почти полтора десятилетия назад. Тогда же готовую машину представили потенциальным заказчикам, и вскоре появились первые контракты на поставку. В дальнейшем портфель заказов расширился. Более того, компания-разработчик и сейчас рассчитывает на новые контракты.
Следует отметить, что основную массу серийных «Уралов» поставили собственным турецким органам внутренних дел, тогда как общий объём экспорта был ниже. Однако Otokar, по всей видимости, планирует изменить эту ситуацию — и продолжает показывать свой броневик потенциальным покупателям за рубежом.
