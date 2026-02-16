Венгрия вывела из эксплуатации последние ударные вертолёты Ми-24

Венгрия вывела из эксплуатации последние ударные вертолёты Ми-24

Венгрия завершила эксплуатацию советских/российских ударных вертолетов Ми-24, винтокрылые машины снимаются с вооружения венгерской армии, хотя вполне еще исправны. Венгерские ВВС уже попрощались с этими машинами.

Венгерское Минобороны в начале февраля без официальных объявлений прекратило все полеты ударных Ми-24. Последний полет один из вертолетов совершил 4 февраля, а уже 5-го был поставлен на прикол из-за истечения действия документов о летной пригодности. Продлить эксплуатационный ресурс вертолетов возможно, но для этого их нужно или отправлять в Россию, или приглашать российских специалистов в Венгрию. На сегодняшний день оба этих варианта неосуществимы.



Стоящие на вооружении венгерской армии Ми-24 были получены от Германии в 1995 году, они раньше принадлежали армии ГДР. В 2018–2019 годах восемь вертолетов были отправлены в Санкт-Петербург, где они прошли капитальный ремонт с продлением сроков эксплуатации. Заодно их перекрасили в черный цвет, поменяли двигатели и адаптировали под очки ночного видения. А вообще вертолеты Ми-24 Венгрия впервые получила еще в далеком 1978 году.


Подразделением, эксплуатировавшим Ми-24П и Ми-24В, был батальон ударных вертолётов Phoenix, базировавшийся на 86-й вертолётной базе в Сольноке. Как утверждают в военном ведомстве, все выведенные из эксплуатации вертолеты останутся на аэродроме, где будут ожидать окончательного решения своей судьбы. На них облизывается Киев, но венгры оружие киевскому режиму не поставляют, да и отношения Орбана с Зеленским оставляют желать лучшего.

Вместо Ми-24 венгры будут эксплуатировать легкие ударные вертолеты Airbus H145M, 20 единиц которых Венгрия получила в течение 2019–2021 годов.
