Боевые автожиры в «серой зоне». Концепция и возможности

10 416 85
Боевые автожиры в «серой зоне». Концепция и возможности


Примечание: Большинство изображений в статье являются арт-концептами на основе реальных прототипов.



Война дронов заставила по-новому взглянуть на автожир


Недавно прочитал очень интересную работу независимого военного аналитика Джеролда МакВильямса (Jarold McWilliams) — одного из немногих западных авторов, которые пытаются теоретически осмыслить опыт позиционного тупика в войне на Украине.

Работа вышла в сентябре 2025 года под названием “Future of Armored Assault Operations — Integrated Concepts & Broad Operationalization” («Будущее бронетанковых штурмовых операций — интегрированные концепции и широкое применение»).

В этой работе он описывает концепцию LCAP (Low-Cost Aerial Platforms), в рамках которой автожирам отводится роль «воздушной кавалерии» нового типа. По МакВильямсу, они становятся ключевым средством преодоления минно-взрывных заграждений и быстрой переброски малых штурмовых групп в тактическую глубину, впереди направления прорыва — для занятия ключевых объектов и выгодных рубежей, создания узлов сопротивления и угрозы охвата во фланг, а также для обеспечения быстрого соединения с основной бронегруппой.

Одновременно такие группы могут перехватывать и блокировать коммуникации противника, устанавливая огневой контроль над дорогами и переправами до подхода главных сил. При этом малые пехотные группы в районе высадки обеспечиваются при помощи БПЛА — разведкой, огневой поддержкой и микрологистикой до подхода главных сил.

Необычность идеи в этой работе в том, что автор предлагает использовать дешёвые автожиры не как средство точечной «заброски спецназа», а как инструмент тактического десанта малых штурмовых групп и транспортную платформу с допустимыми потерями — вплоть до оставления машины на площадке после высадки.

В исследовании МакВильямса я увидел параллели с подходами одного из наиболее авторитетных российских исследователей — Андрея Маркина. Эти подходы он систематизировал в серии работ «Обобщение боевого опыта СВО», посвящённых эволюции тактики общевойсковых подразделений.

  • В первую очередь это касается применения малыми пехотными группами скоростного малогабаритного транспорта (джипы типа «пикап», багги, квадроциклы, мотоциклы) как средства быстрого манёвра, подвоза и эвакуации в условиях разрежённого поля боя и «серой зоны».

  • Во вторую очередь — логики действий «атакой от обороны»: создание вклинения, быстрое закрепление на выгодном рубеже и вынуждение противника к поспешным контратакам.

  • Наконец, у обоих авторов ключевым условием успеха выступает дроноцентричное обеспечение малых групп — разведка, подавление угроз, сопровождение и микрологистика, что позволяет удерживать достигнутый результат до подхода основных сил.

Поэтому мне стало интересно адаптировать концепцию применения автожиров МакВильямса к нашим реалиям позиционной войны с массовым использованием дронов, опираясь на работы Маркина как на основной «мост» для такой адаптации. Его выводы во многом совпадают с логикой МакВильямса и позволяют сформировать на этой основе конкретные тактические приёмы. Это даёт возможность не только оценить принципиальную применимость автожира, но и определить его место в боевых порядках, а также объективно проанализировать боевую устойчивость машины в условиях тотального контроля со стороны дронов.

Предпосылки к применению


Почему же зарубежные исследователи заговорили о возможности применения автожиров в современной войне? На мой взгляд, к этому ведёт цепочка взаимосвязанных факторов.

  • Во-первых, выросла ценность скорости тактического маневра и внезапности.
  • Во-вторых, минные поля и дистанционное минирование беспрецедентно сузили возможности движения как наземного транспорта, так и пехоты.
  • В-третьих, линия фронта стала «разреженной»: боевые порядки малочисленны и имеют значительные промежутки, что затрудняет как наблюдение, так и организацию плотного огня из стрелкового оружия.
  • Наконец, в условиях доминирования FPV-дронов автожир оказывается существенно более сложной целью для их операторов, чем большинство наземных средств транспорта.


Опыт Китая и России


Наиболее проработанная сегодня концепция применения автожиров связана с НОАК (Народно-освободительной армией Китая). Предполагается использование «роя» автожиров для оперативной высадки подразделений SOF и разведки в первой волне десанта при сценарии вторжения на Тайвань.

Считается, что запуск большого количества дешёвых аппаратов, летящих на предельно малых высотах (10–30 м), в сочетании с ударными БПЛА и ложными целями позволит перегрузить на выбранном участке десантирования те средства ПВО, которые не удалось подавить. Даже если часть аппаратов будет сбита, остальные смогут высадить группы спецназа в тылу для захвата ключевых узлов.


Китайский автожир Lieying (Hunting Eagle)

Китай на данный момент является самым крупным системным эксплуатантом боевых автожиров. Поэтому для оценки предельных технических возможностей в качестве реперного образца выбран китайский автожир Lieying (Hunting Eagle) от компании Shaanxi Baoji Special Vehicles, базирующийся на локализованной платформе немецкого AutoGyro MTO-sport. Взяв за основу проверенную коммерческую модель, китайские инженеры создали специализированный штурмовой автожир, оптимизированный на полёты низко и медленно, а также работу с неподготовленных площадок. Впервые был показан в 2019 году. Наиболее интересна его 3-местная транспортная модификация, предназначенная для перевозки двух бойцов или одного раненого лёжа, или грузов и боеприпасов.


Трёхместный автожир, сконструированный российскими инженерами специально для форума «Армия-2017» на базе модели MTO Metla

Российские разработки


Российские коммерческие компании также производят автожиры и неоднократно представляли на выставках их военизированные транспортные варианты (например, автожиры от компании «АвтоГиро Руссланд» на «Армии-2017»). Российские производители накопили богатый опыт создания и эксплуатации автожиров; наши машины проще и значительно дешевле китайских моделей. Для военного применения это существенный плюс, поскольку низкая стоимость позволяет рассматривать их как расходуемую транспортную платформу.

В боевых условиях это дает критическое преимущество, переводя аппарат в разряд средств с допустимой вероятностью потери. Низкая цена оправдывает потерю машины или её временное оставление в зоне высадки. При успешном развитии операции технику можно эвакуировать позже, но сама возможность не рисковать людьми ради спасения дешёвого борта развязывает руки при планировании операции.

Наиболее близко к практическому освоению автожиров в военных целях подошёл Российский университет спецназа (РУС): ещё в 2017 году он закупил и до сих пор эксплуатирует эти машины. Договорённость о приобретении была достигнута на закрытом форуме «Армия-2017», после чего РУС получил четыре автожира.


Боевой автожир: технический облик и возможности


Боевой автожир — это лёгкая пилотируемая 2–3-местная платформа, оптимизированная на «прикладные» задачи переднего края: быструю высадку малых групп, доставку грузов и эвакуацию. Ключевыми для него являются простота конструкции и низкая стоимость, сопоставимая со стоимостью армейского автомобиля.

Такие автожиры развивают максимальную скорость до 185 км/ч при минимальной устойчивой скорости полёта порядка 30 км/ч. Максимальная взлётная масса обычно составляет 560–630 кг. Силовая установка — поршневой ДВС (часто с турбонаддувом) мощностью 115–135 л.с. Диаметр ротора: 8,8 м. Полезная нагрузка — около 270–300 кг.

В отличие от вертолёта, несущий ротор автожира не приводится от двигателя: он постоянно находится в авторотации и раскручивается встречным потоком. Двигатель работает только на толкающий винт, создающий горизонтальную тягу. Такая схема снижает сложность силовой установки и обеспечивает устойчивое управление на малых скоростях.

Взлёт и посадка


Низкие взлётно-посадочные скорости делают автожир пригодным для «полевой» эксплуатации: ему достаточно короткого разбега и пробега, а в роли площадки могут выступать грунтовая дорога или любой небольшой ровный участок поля.
Взлёт автожира делят на два типа: «классический» (с разбегом) и «прыжковый». Для дешёвых аппаратов рассматривается в основном классический вариант, так как прыжковый узел резко удорожает и усложняет конструкцию.

  • Дистанция разбега для аппарата с одним пилотом: 15–30 метров.
  • С боевой нагрузкой: 60–80 метров (в зависимости от ветра).

Некоторые военные модели (например, модернизированные китайские Lieying) способны на вертикальный подскок — «прыжковый взлёт» (Jump Take-off). Ротор раскручивается на месте до 150% оборотов (за счёт отбора мощности от маршевого двигателя через механическую муфту сцепления и преротатор), затем лопасти меняют угол атаки. В результате происходит вертикальный взлёт на 3–5 метров, затем переход в горизонтальный полёт. Разбег фактически 0 метров. Это сильно снижает полезную нагрузку, но может использоваться для ухода с площадки высадки уже разгруженного автожира.

Посадка — это главный козырь автожира. Посадка крутая и короткая, ротор в авторотации позволяет быстро погасить скорость. Дистанция пробега может быть 0–15 метров. При встречном ветре 8–10 м/с автожир может садиться вообще без пробега, как вертолёт.

Практически любой ровный участок 10х10 метров может стать посадочной площадкой благодаря технике «глубокий подрыв» — агрессивному задиранию носа перед самым касанием, при котором плоскость ротора работает как мощный воздушный тормоз, мгновенно гася горизонтальную скорость до нуля. Китайские военные отмечают возможность посадки на крыши зданий или на «пятачок» в лесу.

Важно, что посадка с выключенным двигателем для автожира является штатным режимом авторотации и даже лежит в основе тактики скрытного полёта, используемого спецназом НОАК. Сценарий предусматривает набор высоты до 2000–3000 метров, полное отключение силовой установки и последующее планирование за счёт авторотации. Этот запас высоты позволяет аппарату преодолеть 8–12 км до посадочной площадки в режиме акустической малозаметности, а шум винтов становится слышен только со 100–200 метров.

Стоимость и сложность обучения


Конструктивно автожир скорее относится к лёгкой авиации, чем к вертолётам: меньше критичных узлов трансмиссии, проще обслуживание и подготовка пилота. Благодаря этому стоимость приобретения и эксплуатации китайских автожиров может быть сопоставима с автомобилями высокой проходимости — условно, с пикапами класса Toyota Hilux или Mitsubishi L200, массово применяемыми сейчас на Украине.


Реализация концепции допустимых потерь: Автожир с контрактным автомобильным двигателем КБ Александра Макеева

Российские автожиры заметно дешевле. Особый интерес представляют 2–3-местные модификации открытого типа с автомобильным двигателем Honda L15A, приобретаемым на вторичном рынке. В этом исполнении автожир фактически превращается в «винтокрылое багги» стоимостью порядка 1 млн рублей, что напрямую соответствует логике тактического десанта: машина используется только как средство доставки, а после приземления может быть оставлена без существенного ущерба для выполнения задачи — как это и предполагается в концепции МакВильямса.

В вопросах подготовки личного состава автожир демонстрирует высокие показатели освоения. Например, в Швеции считается достаточным 25 часов налёта (5 часов самостоятельно) и 30 самостоятельных взлётов и посадок. В США — 20 часов.

Статистика показывает, что курсанту «с нуля» требуется в среднем 10–15 лётных часов с инструктором в течение 2 недель, чтобы полететь самостоятельно.

Военные эксперты часто сравнивают автожир с «летающим мотоциклом». Автожир очень устойчив. Он не сваливается в штопор. Турбулентность чувствуется слабо (ротор «съедает» порывы ветра). Он прощает грубые ошибки в пилотировании. При этом управление интуитивное: хочешь влево — ручку влево.

Если заглушить мотор в небе, автожир не упадёт, а просто начнёт снижаться со скоростью парашютиста (около 5–7 м/с), но посадить его без повреждений с выключенным мотором — это навык, требующий тренировки.

Самый сложный элемент — это посадка на небольшую площадку. Нужно точно рассчитать выравнивание (для выполнения «подрыва»). Этот элемент уже может потребовать общего обучения 40 часов и более.

Для решения штурмовых и логистических задач целесообразно формирование смешанного парка винтокрылых машин, обеспечивающего свободу выбора при планировании и выполнении операций. Такой парк должен состоять из автожиров двух типов:

  1. Условно-расходуемая платформа. Максимально удешевлённый трёхместный аппарат, собранный на базе конверсионных узлов (в том числе контрактных автомобильных двигателей). Концепция применения допускает невозврат: после посадки автожир может оставляться десантом на площадке; при уничтожении аппарата ущерб относится к категории приемлемых потерь. При штатном развитии событий эвакуация в тыл осуществляется ремонтно-эвакуационными группами после закрепления пехоты и зачистки района.

  2. Возвращаемая многоразовая платформа. Более дорогой и технологичный аппарат, оснащённый системой «прыжкового» взлёта (jump takeoff, предраскрутка ротора). Его главная тактическая ценность — минимальные требования к взлётно-посадочным площадкам, сокращение времени пребывания в зоне огневого поражения и высокая грузоподъёмность. Такие автожиры пилотируются уже не десантом, а специально подготовленными лётчиками. Совершив точечную посадку на площадку порядка 10×10 м (в том числе за счёт манёвра deep flare), машина высаживает группу, выполняет предраскрутку ротора и способна немедленно выполнить «прыжковый» взлёт, используя накопленную энергию несущего винта. Это позволяет быстро покинуть сектор, повышая выживаемость борта и обеспечивая возможность челночных операций.


Боевая живучесть автожиров


В условиях насыщения поля боя средствами высокоточного поражения и FPV-дронами концепция бронезащиты теряет актуальность для малых тактических единиц. Боевая живучесть автожиров обеспечивается не конструктивным бронированием, а высокой динамикой изменения позиции. Ключевым фактором выживаемости становится соотношение «время обнаружения — время поражения». Высокая скорость, возможность трёхмерного манёвра и выход из предсказуемых коридоров (минные поля, дороги, мосты, переправы) позволяют автожиру покинуть зону поражения быстрее, чем оператор БПЛА противника успеет построить заход на цель. Таким образом, мобильность трансформируется в категорию защищённости.

В этом смысле, по сравнению с массово применяемым скоростным малогабаритным транспортом (пикапы, джипы, багги, квадроциклы, мотоциклы), автожир в ряде сценариев даёт заметные преимущества по боевой живучести и снижению потерь при переброске.

В отношении инженерных заграждений автожир обеспечивает «выход из плоскости поражения» минной угрозы за счёт переноса маршрута в воздушный эшелон. В то время как наземные высокомобильные группы, будучи заложниками использования дорожной сети, критически зависят от наличия проходов в минных полях и качества дорожного полотна, винтокрылая платформа позволяет игнорировать состояние дорог, грунта и рельефа местности. Способность осуществлять переброску личного состава и грузов поверх зон минирования и разрушенной инфраструктуры фактически обнуляет эффективность инженерно-заградительных мероприятий противника на маршруте следования. В данном случае использование воздушного эшелона полностью нивелирует угрозу минной опасности.

Важно также, что автожир можно базировать глубже в тылу, на площадках, где противнику уже сложно применять ударные БПЛА. При этом время реагирования остаётся небольшим: высокая скорость позволяет быстро перебросить груз или пехотную группу на требуемый участок.

Ещё одно важное преимущество автожира — возможность идти на очень малых высотах, снижая вероятность визуального обнаружения. Это опирается на устойчивое управление на малых скоростях и позволяет «прятать» маршрут за складками рельефа, лесополосами и застройкой, одновременно сокращая время нахождения в опасной зоне. В прикладных оценках часто фигурируют высоты порядка 10–30 м (высота лесополос может достигать 10–20 м), а при необходимости может лететь ещё ниже, до 3–5 м, когда маскирующее значение начинают иметь даже небольшие неровности местности, элементы растительности и постройки.

Косвенным подтверждением возможности работы винтокрылой техники вблизи передовых позиций служат несколько эпизодов высадки спецназа ВСУ в районе Покровска и Мирнограда. Несмотря на высокую концентрацию дронов и проводимую нашими войсками операцию по изоляции логистики, вертолёты UH-60 Black Hawk смогли выполнить серию высадок тактического десанта в ключевых точках, определяющих устойчивость обороны района, и затем смогли отойти, хотя и попадали в поле зрения наших операторов FPV.


Серая зона для ЗРК


Для расчётов ПЗРК автожир представляет собой крайне сложную цель. Полёт на предельно малых высотах критически сокращает время на обнаружение и подготовку к пуску, а низкая тепловая сигнатура поршневого двигателя существенно снижает дальность устойчивого захвата головкой самонаведения. Дополнительно срабатывает геометрический фактор: на малых высотах линия визирования постоянно «ломается» рельефом и застройкой, поэтому автожир виден лишь рывками — короткими окнами, когда он выходит из-за лесополосы, домов или склона и почти сразу снова скрывается.

Для эффективного противодействия низколетящим автожирам противнику потребовалось бы создать сплошное поле ПВО с беспрецедентной плотностью постов, что на практике невозможно. ПЗРК остаются дефицитным ресурсом, приоритетным для борьбы с высокоскоростной авиацией и ударными вертолётами, а не для охоты за малоразмерными целями.

Сложившаяся тактическая обстановка создаёт уникальное «окно возможностей» для применения автожиров в ближнем тылу. Из-за высокой угрозы поражения FPV-дронами дальнобойные средства войсковой ПВО (ЗРК малой и средней дальности) вынужденно оттянуты от линии боевого соприкосновения в глубину обороны.

Это приводит к формированию своеобразной «серой зоны» в эшелонировании ПВО противника и открывает новые возможности для автожиров. Таким образом, над собственным ближним тылом, где исключены риск сосредоточенного огня стрелкового оружия и возможность применения ПЗРК, автожиры могут поднимать эшелон до 200–300 метров.

Переход на эту высоту даёт двойное тактическое преимущество:

  • Во-первых, это усложняет перехват FPV-дронами: на таких высотах их применение резко теряет эффективность, поэтому они обычно там не работают.

  • Во-вторых, это существенно упрощает технику пилотирования.


Автожир — трудная цель для операторов FPV-дронов


Именно FPV-дроны будут представлять для автожиров основную угрозу. Для операторов FPV-дронов автожир — существенно более сложная цель, чем багги, пикап или даже мотоцикл. Основные трудности для оператора FPV возникают из-за высокой скорости автожира и менее предсказуемой траектории при уклонении: манёвр выполняется уже в трёх измерениях, а не только в плоскости земли, а наличие на борту дополнительных наблюдателей (десанта) даёт пилоту возможность раньше обнаружить угрозу и эффективнее выполнять манёвр уклонения.

Фактор скорости и угол обзора камеры


В случае с автожиром это классический пример использования тактического преимущества высоты и скорости. Именно это сочетание становится ключевым элементом выживаемости. В среде разработчиков и пилотов (как с украинской, так и с российской стороны) существует консенсус: на скорости 100 км/ч цель выходит за пределы эффективного поражения массовыми FPV-дронами. Даже 80 км/ч уже превращают перехват в задачу повышенной сложности. Дело в том, что FPV-дрон с боевой частью (БЧ весом 1,5–2 кг) аэродинамически «перегружен». Его максимальная скорость часто ограничена теми же 80–90 км/ч. Это означает, что атака «вдогон» (самый результативный и простой способ поражения) становится физически невозможной: у дрона просто нет запаса тяги, чтобы сократить дистанцию. Оператору остаётся лишь атака на встречных курсах, где скорость сближения превышает 50 метров в секунду, что оставляет на реакцию и коррекцию курса лишь мгновения. Кроме того, работа двигателей на предельных оборотах в попытке угнаться за целью вызывает критическую просадку напряжения батареи (voltage sag) уже через 30–40 секунд, после чего дрон теряет тягу и отстаёт, не достигнув цели.

Другая проблема для FPV — это угол обзора камеры, точнее, его связь с вектором тяги квадрокоптера. Дело в том, что у FPV-дрона камера обычно зафиксирована с наклоном вверх на 30–40°. Чтобы лететь быстро вперёд, дрон должен сильно наклониться; наклон камеры компенсирует это и позволяет «смотреть по горизонту». Против наземной цели дрон пикирует на неё сверху-сзади или летит низко над землёй — вектор движения и ось камеры совпадают с целью, это комфортный режим. Если автожир летит выше дрона, оператору приходится «поднимать нос», чтобы удерживать цель в кадре. Это меняет вектор тяги, уменьшается горизонтальная составляющая, дрон теряет скорость и начинает отставать.

Если автожир летит на той же высоте, то, чтобы догнать цель (крейсерская скорость автожира 120–180 км/ч), FPV-дрону с боевой частью приходится наклоняться вперёд на 50–60°. При угле установки камеры около 30° оператор в таком режиме будет видеть в основном землю, а цель уйдёт в верхнюю «слепую» зону.

Практически единственный рабочий вариант — атака сверху в крутом пикировании. Однако типовой эшелон «свободной охоты» FPV-дронов вынужденно ограничен высотами 50–100 метров. Это продиктовано физикой поиска целей: дешёвые широкоугольные камеры не дают необходимой детализации с больших высот, а сильный ветер на эшелонах выше 100 метров критически повышает расход батареи.

Чтобы перехватить автожир, идущий на 300 метрах, дрону необходимо экстренно набрать более 200 метров высоты. Для перегруженного коптера с БЧ это критический режим. Набор высоты потребует 40–60 секунд работы двигателей на предельных токах, что гарантированно вызовет глубокую просадку напряжения (voltage sag).

Хуже того, вектор его тяги уходит на вертикальный подъём, и горизонтальная скорость падает почти до нуля. В итоге к моменту выхода на эшелон атаки дрон оказывается с «севшей» батареей далеко позади цели, которая за это время успела улететь на 2–3 километра.

Часто недооцениваемый фактор выживаемости автожира — это мощная турбулентность, которую он оставляет за собой. Автожир генерирует сложный аэродинамический «коктейль»: сверху работает огромный ротор, а сзади бьёт струя от толкающего винта. Если FPV-дрон попытается атаковать строго в хвост, он неизбежно попадёт в этот спутный след. Для тяжёлого дрона-камикадзе это критично. Из-за смещённого центра тяжести его стабилизация и так работает на пределе. Попадание в зону турбулентности приведёт к резкой потере управления: дрон начнёт «болтать», что сделает прицельное попадание практически невозможным.


Использование РЭБ


Дополнительным эшелоном защиты может выступать бортовой или мобильный комплекс РЭБ.

Даже маломощная станция в воздухе работает эффективнее наземной благодаря условиям прямой радиовидимости. Фактически, 20–30 Ватт мощности на борту автожира по плотности помехи эквивалентны наземному комплексу мощностью 80–100 Ватт, работающему в условиях сложного рельефа местности.

На автожирах со специализированным двигателем предусмотрена возможность установки дополнительного генератора, а автомобильные моторы изначально имеют достаточно мощные генераторы. В любом случае возможна установка РЭБ с общей выходной мощностью в 60–90 Вт.

Для автожира эффективнее давить видеосигнал, так как аналоговый канал требует широкой полосы пропускания и критически уязвим к помехам — в отличие от цифрового управления, где передаются короткие пакеты данных с высокой избыточностью и коррекцией ошибок. При высокой скорости полёта потеря визуального контакта даже на пару секунд делает прицельную атаку невозможной.

Оптимально использовать три-четыре модуля мощностью по 20–30 Вт, что позволит перекрыть актуальные на данном участке фронта частоты и создаст надёжный защитный купол без риска перегрузить бортовую сеть.

Применение же помехозащищённых дронов на оптоволокне по такой цели, как автожир, технически малореализуемо. Аэродинамическое сопротивление кабеля (парусность) и физический лимит скорости размотки катушки исключают их использование против манёвренных объектов на скоростях свыше 100 км/ч — кабель неизбежно оборвётся.

Значимым преимуществом автожира является возможность произвольной маршрутизации, не привязанной к дорожной сети. Это полностью нивелирует угрозу со стороны FPV-засад («дронов-ждунов») и патрулирующих дронов, работающих вдоль логистических линий: противник не может предсказать точку появления автожира.

Весь этот комплекс факторов в конечном счёте приводит к тому, что обнаружить и атаковать автожир операторам FPV-дронов будет крайне сложно, и эффективность их применения резко упадёт.

Противодействие стрелковому оружию


Второй по значимости угрозой (после FPV-дронов) остаётся стрелковое оружие. Однако огонь одиночного стрелка по скоростной цели на дистанциях свыше 300 м, как правило, малоэффективен. Это связано со сложностью выбора упреждения и рассеиванием пуль: для надёжного поражения на таких дальностях требуется высокая плотность огня (сосредоточенный огонь подразделения).

В любом случае при планировании операции важно, чтобы автожир не входил в зону эффективного огня стрелкового оружия. Если же это неизбежно, маршрут прокладывают на предельно малых высотах так, чтобы между автожиром и вероятной позицией противника находилась естественная преграда — лесополоса, складка рельефа или застройка, разрывающая линию прямой видимости.

Либо опорные пункты, находящиеся в зоне эффективного огня по маршруту полёта автожира, должны на время его прохождения быть ослеплены дымами, блокированы непрерывным барражированием дронов со сбросами или подавлены ударами артиллерии.

Противодействие артиллерии


Ключевое преимущество автожира в том, что посадка и высадка малой группы из двух пехотинцев (порядка 1–3 минут) укладывается в интервал, меньший типового цикла «обнаружение — целеуказание — огневое поражение» артиллерии противника. В результате к моменту открытия эффективного огня на поражение автожир уже покидает опасную зону; к тому же следующая группа может высаживаться на другой площадке — что хорошо соответствует концепции действий малыми пехотными группами.

В отличие от наземной логистики, привязанной к дорогам и перекрёсткам, автожир не зависит от маршрутов. Артиллерия противника заранее «пристреливает» такие узловые точки, тогда как автожир летит по менее предсказуемой траектории и может садиться в чистом поле, где нет заранее подготовленных данных для стрельбы.


Промежуточный итог


Анализ технических возможностей и факторов боевой живучести позволяет сделать вывод: автожир в условиях современной войны — рациональный, экономически оправданный ответ на «позиционный тупик», спровоцированный массовым применением дронов. Эта платформа способна вернуть пехоте мобильность там, где наземная техника блокирована минными полями и FPV-дронами, а «большая» авиация слишком уязвима и дорога.

Уникальные лётные характеристики делают автожир сложной целью для FPV-дронов, а низкая стоимость позволяет относиться к нему как к расходуемому средству. Это превращает воздушное пространство над «серой зоной» из kill-зоны в эшелон манёвра и выводит логистику на новый уровень.

Однако само по себе наличие лётной техники, даже идеально приспособленной к условиям фронта, не гарантирует успеха операции. Автожир — лишь инструмент, эффективность которого напрямую зависит от того, как он вписан в боевой порядок и систему взаимодействия.

Именно об этом — о методике боевого применения автожиров — пойдёт речь во второй части статьи. Ключевые вопросы:

  • Почему применение автожиров невозможно без тесного взаимодействия с собственными БПЛА и что значит «чистое нижнее небо».

  • Условия формирования тактической ниши для применения аэромобильных групп.

  • Сценарии применения: от вертикального охвата штурмовыми группами до логистики «последней мили» и эвакуации раненых.
85 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      26 февраля 2026 05:31
      Вижу плакат: "Комсомолец на автожир"! fellow
      1. Wildcat Звание
        Wildcat
        -4
        26 февраля 2026 05:44
        Типа того.
        laughing
        И чтобы посты не удаляли....
        lol
        Ой, какая хорошая статья!
        И ведь никто не додумался раньше! А ведь решение "позиционного тупика имени ВВ1" было целый век перед глазами!
        Гениально!!!
        Браво!!!
        good
        Только на Военном Обозрении! Не Митрофанов, совсем нет!
        Автожиры! Недооцененные!
        Жду с нетерпение статьи про тактику!
        И про стратегию тоже жду!
        Нельзя такую гениально раскрытую тему оставлять, вдруг кто-то другой про оператино-такический уровень напишет!
        PS.Про тачанки бы еще статью... а лучше цикл статей...
        1. ofp85 Звание
          ofp85
          +16
          26 февраля 2026 06:14
          Совсем недавно многие говорили, что FPV-дрон — это никчемная игрушка. А теперь по двое суток 10-15 км приходится на передовую по собственным тылам по серому времени просачиваться. Если посмотреть на массовое использование легких багги, кроссовых мотоциклов и даже гольф-каров в нынешних условиях, то современная "тачанка" — это уже суровая реальность и закономерное следствие боевого опыта.
          1. ИВЗ Звание
            ИВЗ
            +5
            26 февраля 2026 07:19
            Если позиционировать как воздушный мотоцикл, то кроме положительных качеств, как-то скорость позволяющая уйти от дрона или поохотиться на него, защита от мин, "проходимость" (болота, водные преграды), возникают вопросы подготовки достаточного количества пилотов. Это всё же не мотоцикл. Поэтому массовое применение для меня под вопросом.
            1. ofp85 Звание
              ofp85
              +3
              26 февраля 2026 10:03
              Автожир как раз называют «летающим мотоциклом». Он очень устойчив, не сваливается в штопор и прощает грубые ошибки в пилотировании. При этом управление им достаточно интуитивно. Я консультировался с пилотами и конструкторами автожиров. По их практике, курсанту абсолютно «с нуля» в среднем требуется всего 10–15 лётных часов с инструктором в течение двух недель, чтобы затем уверенно летать самостоятельно.

              Проблема кроется в другом: для массового применения действительно необходимы тренировочные базы, инструкторы и учебные пункты.
              1. Netl Звание
                Netl
                +5
                26 февраля 2026 11:04
                Цитата: ofp85
                Проблема кроется в другом

                ИМХО, проблемы автожира, действительно совсем другие:
                1) Крайне низкий КПД, сильно уступающий даже вертолетной схеме.
                2) Соответственно, низкие полетные характеристики (скорость, дальность и т.д.)
                3) Крайняя уязвимость перед зенитными дронами. Не перед обычными ФПВ (описаны в статье), а перед специализированными у которых и сверх-маневренность и скорость под 300 км/ч.

                ИМХО, автожир - тупиковая схема, во всем уступающая тяжелым дронам, которые и надо развивать. yes
                1. ofp85 Звание
                  ofp85
                  0
                  26 февраля 2026 11:19
                  Да, внедрение автожиров неизбежно вызовет технологический ответ и породит новый виток гонки дронов: противнику придётся переходить на выпуск специализированных облегчённых FPV-перехватчиков, способных догнать винтокрылую машину. Однако этот вынужденный шаг ослабит давление на наши наземные силы, поскольку отвлечёт дефицитные ресурсы и опытных операторов на «воздушную охоту», которая к тому же никогда не будет столь же эффективна, как удары по наземным целям. Кроме того, это потребует отдельной номенклатуры более сложных и дорогих дронов, у которых при этом будет снижено могущество боевой части или уменьшена дальность полёта, а также потребует выработки новой тактики их применения.

                  При этом бортовой комплекс РЭБ автожира против таких скоростных коптеров будет действовать даже эффективнее: даже на скоростях 130–150 км/ч кратковременные фризы, артефакты или рост задержки видеоканала критичны для точного наведения. Например, при задержке всего 0,1 с дрон успевает пролететь «вслепую» примерно 3,6–4,2 м, при 0,2 с — 7,2–8,4 м, а при 0,5 с — уже 18–21 м. В таких условиях оператор физически теряет возможность своевременной коррекции траектории, и вероятность срыва атаки резко возрастает.
                  1. Netl Звание
                    Netl
                    +2
                    26 февраля 2026 11:47
                    Цитата: ofp85
                    неизбежно вызовет технологический ответ
                    и породит новый виток гонки дронов: противнику
                    придётся переходить

                    Использование будущего времени неуместно. У укро-нацистов
                    уже есть отработанные технические решение по зенитным дронам,
                    уже подготовлены операторы,
                    уже налажены системы обнаружения и координации. Только сейчас
                    Все это работает против наших дронов-разведчиков, изредка против ударных дронов типа Гераней и т.д. Но если появятся такие легкие беззащитные цели, как автожиры, то сожрут их сразу, не напрягаясь.

                    Цитата: ofp85
                    оператор физически теряет возможность своевременной коррекции траектории

                    Эти проблемы давно уже решены. С одной стороны смена частот, качественные модули связи самого зенитного дрона. С другой - его полет корректируется из внешних источников - другие дроны, мини РЛС с земли и прочее. Все это уже работает против гораздо более трудных целей. А если появятся жирные, медленные, неманевренные автожиры - просто халява какая-то. sad
                    1. ofp85 Звание
                      ofp85
                      +1
                      26 февраля 2026 12:54
                      Вряд ли такие проблемы действительно «давно решены», потому что на тех же «крыльях», которые атакуют дроны-перехватчики, нет бортового 3–4-канального РЭБ мощностью 60–90 Вт, который целенаправленно срывает видеоканал. Каналов и рабочих диапазонов для видеопередатчиков не так много, чтобы при грамотной организации РЭР и РЭБ их в принципе нельзя было перекрыть или хотя бы заметно деградировать, на таких скоростях достаточно секунд. При этом я не утверждаю, что специализированный дрон ПВО не сможет поразить автожир. Я говорю о том, что это значительно труднее и затратнее, чем поразить мотоцикл или пикап, и, следовательно, позволяет существенно снизить потери при транспортировке. «Халява» сейчас — это пикап для рядового FPV-дрона; против автожира нужен более дорогой и редкий дрон ПВО, а также ИИ или высококлассный оператор.
                      1. Netl Звание
                        Netl
                        +1
                        26 февраля 2026 13:09
                        Цитата: ofp85
                        нет бортового 3–4-канального РЭБ мощностью 60–90 Вт, который целенаправленно срывает видеоканал

                        На Геранях есть CRPA-антенны, которые могут давит сигнал на 1.2 ГГц, 2.4 ГГц и 5.8 ГГц. Кроме того есть в сети видео картинок от операторов укро-нацистов, где при атаке Герани явно заметен белый шум. Тем не менее и Герани они периодически сбивают, к сожалению.

                        Цитата: ofp85
                        это значительно труднее и затратнее, чем поразить мотоцикл или пикап

                        Тут нужно учесть, что при атаке мотоцикла или пикапа у человека есть большой шанс выжить. Если он предварительно покинет технику или даже получит ранения в самой технике. А автожире шансы на выживания - минимальны. Но главное в том, что в кил-зоне ФПВ сейчас уже и пикапов-то почти не осталось. А если автожиры использовать где-то в глубоком тылу, то в чем фишка?
                      2. ofp85 Звание
                        ofp85
                        -2
                        26 февраля 2026 13:49
                        Шансы на выживание трудно посчитать, особенно для тех, кто на земле потерял ход. Лучше, чтобы по тебе вообще не попали или не успели прилететь. Автожир с выключенным мотором и брошенным управлением сам безопасно для экипажа сядет в режиме авторотации: поломается, но люди выживут. Вероятность прямого попадания в ротор оценивается в 5–7%. БЧ дрона ПВО (если она есть) значительно меньше чем в классическом FPV-дроне: при промахе по ажурной конструкции автожира он улетит в землю, которая может быть и в 300 метрах.

                        Фишка тут в том, что при нейтрализации разведывательного контура (БПЛА типа Mavic, Matrice, Autel, «крылья») — а именно эти средства обеспечивают противнику ситуационную осведомлённость и замыкают цепь «обнаружение — поражение» — противник может не успеть вовремя вывести ударные FPV-группы на рубеж перехвата. Созданный временной лаг превысит длительность высадки, и штурмовая платформа успеет покинуть зону ещё до подлёта средств поражения, а пехотная группа — укрыться в заранее определённых укрытиях. Для автожиров это временное окно «чистого неба» существенно короче, чем для любой другой тяжелобронированной техники. При этом автожир менее уязвим для FPV-дронов и «ждунов», может перелетать минные поля и заграждения, появляется неожиданно из глубины обороны, которая существенно хуже контролируется разведывательными дронами, и т. д.
                      3. Netl Звание
                        Netl
                        +1
                        26 февраля 2026 14:27
                        Цитата: ofp85
                        Автожир с выключенным мотором и брошенным управлением сам безопасно

                        Это какие-то идеальный условия. В реальном бою автожир будет идти на скорости 150 плюс, максимально близко к поверхности (а не 300 м), активно маневрируя. Получает удар зенитным ФПВ в район движка. Оценить вероятность сложно, но наводить оператор будет именно в него. Двигатель взрывается, управление теряется и машина с людьми врезается в ближайшее препятствие. Не будет никакого запаса высоты, чтобы спокойно сесть.


                        Цитата: ofp85
                        Фишка тут в том, что при нейтрализации разведывательного контура (БПЛА типа Mavic, Matrice, Autel, «крылья»)

                        Да, еще когда смотрел статью первоисточник заметил, что сложность выполнения условий для применения (там броне-техники) на несколько порядков превышает возможные выгоды. Так и тут. Ну как можно гарантировать нейтрализацию разведывательного контура противника в современном бою. У него и беспилотники и спутники и прочие тех средства НАТО и радиоразведка и т.д. и т.п. Даже ЭМИ от ЯО полной гарантии не даст.

                        У украинцев была показушная высадка с вертолетов под Покровском. Но там их засели почти сразу, просто был недостаток зенитных средств. Вертолеты ушли. Но если применение автожиров станет более-менее распространенным, надеяться на такую удачу не стоит, ИМХО. sad
                      4. ofp85 Звание
                        ofp85
                        0
                        26 февраля 2026 19:55
                        Цитата: Netl
                        На Геранях есть CRPA-антенны, которые могут давит сигнал на 1.2 ГГц, 2.4 ГГц и 5.8 ГГц. Кроме того есть в сети видео картинок от операторов укро-нацистов, где при атаке Герани явно заметен белый шум. Тем не менее и Герани они периодически сбивают, к сожалению.


                        CRPA (Controlled Reception Pattern Antenna) — это исключительно приёмная антенная решётка. На «Геранях» (как и на модулях УМПК для авиабомб) штатно устанавливаются CRPA-антенны, например серии «Комета-М». При попытках размещения на дронах мощных комплексов активного РЭБ инженеры сталкиваются не только с дефицитом энергии, но и с серьёзными проблемами электромагнитной совместимости, опасными для собственной бортовой электроники.

                        Оснащение автожира комплексом РЭБ для самообороны выглядит крайне перспективным тактическим решением. Автожир располагает генератором, способным без особых проблем обеспечить питание 3–4 каналов мощностью 20–30 Вт каждый и более, а сама физика радиоэлектронной борьбы в геометрии воздушного перехвата во многом играет на его стороне. Когда FPV-дрон выходит на траекторию атаки автожира, они оказываются практически на одной линии визирования относительно наземной станции управления или воздушного ретранслятора. В такой ситуации борьба в значительной степени начинает сводиться к соотношению энергетики каналов: условные 30 Вт против условных 2 Вт.

                        Даже если на FPV установлен качественный цифровой или аналоговый VTX, а у оператора — направленная патч- или хеликс-антенна с хорошим усилением в сторону дрона, устойчивость такого канала в этих условиях резко снижается. Для быстро движущейся цели критично любое ухудшение наведения: дополнительная задержка, фризы, развал картинки, скачки качества. Если говорить даже только о видеотракте, DJI для своих FPV-систем указывает минимум порядка 15–30 мс в идеальных условиях и отдельно оговаривает, что это минимум, измеренный в открытой обстановке без помех.

                        Дальше работает простая кинематика: при 100 км/ч цель проходит примерно 0,28 м за 10 мс, 0,56 м за 20 мс и 0,83 м за 30 мс. При 150 км/ч это уже 0,42 м, 0,83 м и 1,25 м соответственно. Если цель ещё и маневрирует, а помеха вызывает деградацию канала, ошибка наведения быстро становится неприемлемой. То есть для скоростной цели даже не фатальная помеха может оказаться достаточной, чтобы сорвать атаку.

                        Никакая гражданская или полукоммерческая система видеопередачи не может считаться неуязвимой к мощной помехе, точно поставленной в рабочую полосу частот при сближении с целью. Ключевое условие — правильно определить используемые частоты, что на практике вполне реально: диапазонов для передачи видео немного, а подразделения РЭБ, как правило, хорошо знают, какие частоты противник применяет на конкретном направлении.

                        Кроме того, при попытке перехвата автожира на сверхмалой высоте, особенно при отсутствии у противника воздушного ретранслятора, оператор FPV с высокой вероятностью столкнётся ещё и с радиотенью от рельефа и растительности. В сочетании с работой бортового РЭБ это может сделать наведение на быстро движущуюся цель крайне затруднительным, а в ряде случаев — практически невозможным.
                      5. Netl Звание
                        Netl
                        0
                        26 февраля 2026 21:27
                        Цитата: ofp85
                        Автожир располагает генератором, способным без особых проблем обеспечить питание 3–4 каналов мощностью 20–30 Вт

                        В качестве преимуществ размещения РЭБ на автожире вы рассматриваете:
                        1) мощность генератора;
                        2) низкую высоту полета, увеличивающая радиотень;
                        3) скорость автожира.

                        По п. п. 1-2 автожир уступает пикапу, по п. 3 превосходит несущественно. Однако, практика СВО показывает постоянное уничтожение пикапов даже с качественными системами РЭБ.

                        Поэтому наиболее важной остается поднятая Вами ранее тема о том, как в реальной жизни добиться достаточно продолжительной нейтрализации разнопланового разведывательного контура противника. Чтобы кратковременное использование автожира стало возможным request
                      6. bayard Звание
                        bayard
                        +2
                        26 февраля 2026 13:36
                        Интересная статья , Дмитрий , и подход к анализу проблемы правильный . Проблема преодоления "кил-зоны" шириной от 20 до 50 км. весьма серьёзна и для наземной техники крайне сложно решаема . В то же время эта зона как правило является "мёртвой" или крайне опасной и для противника . К тому же перед нашей армией очевидно стоит задача глубоких наступательных операций и формирования крупных водных преград . того же Днепра . И возможность массового использования для этого дешевых и крайне простых в производстве , эксплуатации и управлении автожиров действительно выглядит одним из решений вопроса . Разумеется с неизбежным риском потерь , но потери у нас несёт штурмовая пехота , передвигающаяся с куда меньшей скоростью и с куда большим риском . Так что ещё раз повторю - подход к решению проблемы правильный и средства предлагаемые очень интересны . Жаль что обсуждение такой темы приходится делать на открытой площадке - на виду у врага . Поэтому сдерживаю себя от предложений по тактическим приёмам и способом организации десантов с использованием такой техники . Но уже напрашивается решение о создании в составе каждой штурмовой бригаде по штурмовому и\или разведывательно-диверсионному батальону на автожирах . Вплоть до создания нескольких полноценных десантно-штурмовых бригад на такой (в т.ч. такой) технике .
                        И да - в качестве боевого охранения при осуществлении таких десантов могут выступать как разведывательно-ударные БПЛА класса "Форпост" и выше с FPV на подвесах , с хорошей оптикой и ретранслятором . Если учесть что у "Форпоста" двигатель имеет такую же мощность как и у массово выпускаемых "Гераней" , напрашивается желание форсировать именно их достаточно массовое производство . Находясь выше группы автожиров такие БПЛА не только смогут освещать обстановку для десантных автожиров , но и обнаружив угрозу от ударных дронов противника , противодействовать им собственными ударными дронами на подвесах . Концепция боевого применения требует серьёзной проработки , но лучше бы это делать не на открытой площадке , а в закрытом режиме в рамках спецкомиссии МО . К сожалению МО у нас такое , какое есть и изменения там происходят парадоксально медленно . Что наталкивает на мысль о вредительской деятельности неких чиновников , ибо на некомпетентность такое крайне сложно списать . Ну да это дело ФСБ и контрразведки .
                2. Виктор Сергеев Звание
                  Виктор Сергеев
                  -1
                  26 февраля 2026 13:08
                  Автожир не тупиковая, а супер актуальная ветвь развития: безопасен, экономичен, малозаметен, дешев. Вопрос не в технике, а в применении.
              2. Saxahorse Звание
                Saxahorse
                +2
                26 февраля 2026 15:01
                Цитата: ofp85
                курсанту абсолютно «с нуля» в среднем требуется всего 10–15 лётных часов с инструктором в течение двух недель, чтобы затем уверенно летать самостоятельно.

                Вот зачем врать то? Сам же чуть ниже написал что для посадки на небольшую площадку требуется дополнительно обучение 40 часов и более. Т.е. по факту несколько месяцев обучения пилота, кстати такого же одноразового как и сам автожир.

                Зенитные дроны опять же давно реальность. Их активно развивают и наши и ВСУ для борьбы с FPV.

                Сама идея переброски штурмов по воздуху интересна. Это всяко лучше мотоциклов. Но логичнее тут использовать тяжелые дроны грузоподъёмностью около 100 кг. Им не сложно прикрутить полуавтоматическое управление от своего груза, штурмовика, с дальнейшим автоматическим возвратом.
              3. guest Звание
                guest
                0
                26 февраля 2026 21:46
                Цитата: ofp85
                Автожир как раз называют «летающим мотоциклом».

                Вот только автожир вертолётного типа не особо будет для этого полезен, про самолётного типа уже другой вопрос.
          2. жучок120560 Звание
            жучок120560
            +4
            26 февраля 2026 09:44
            Дмитрий, вы подготовили очень интересный материал. К сожалению сегодня на ВО не часто встречаются люди имеющие свое мнение. Что же касается массового применения FPV-дронов и всего связанного с ними - думаю что главная опасность не в их применении, а (не знаю как правильно определить) в не умении, в не желании "эффективных " менеджеров от ВПК дать армии действительно надежные средства защиты и самое главное уничтожения этой летающей мелюзги. И наблюдается это к сожалению только у нас. Вот и имеем "самое надежное средство" поражения - дробовик и человека - стрелка.
            1. Netl Звание
              Netl
              +6
              26 февраля 2026 10:06
              Цитата: жучок120560
              И наблюдается это к сожалению только у нас

              Хорошего ответа против ФПВ дронов нет не только у нас. Нет и укро-нацистов и всех прочих. Недавно, правда, Израиль продемонстрировал КАЗ, который может работать и по дронам. Но даже если там все правда, это пока только самые зачатки борьбы против всемогущества ФПВ.

              Однако, проблема эффективности менеджеров нашего ВПК очень остра. И она проявляется, например, в отсутствии у нас массовых дронов-бомбардировщиков типа хохляцкого Вампира и подобных. Они крайне нужны.

              Нужны и более тяжелые дроны, которые могут поднять человека. Технически там все понятно, в мире полно уже летающих вариантов. Проблема в том, чтобы грамотно организовать производство в достойных объемах и с адекватными ценами. Если бы это было, то автожиры с их ущербным КПД никто и не предлагал. Но автор, видимо, изначально не верит в умение наших менеджеров ВПК произвести тяжелые дроны и, надеется, что хоть более простые автожиры прокатят. Но, ИМХО, проблема все же не в технических особенностях различных изделий request
              1. жучок120560 Звание
                жучок120560
                +1
                26 февраля 2026 10:19
                Netl, в отсутствии "хорошего ответа" против FPV-дронов вы глубоко ошибаетесь. Там где проблемой серьезно занимаются, все обстоит достаточно не плохо. Взять хоть бы американскую роботизированную установку "Bullfrog", весом около 180 килограммов, обнаруживающую и уничтожающую дроны без участия человека на дистанциях до 1800 метров. Мне почему то кажется, что данное изделие окажется на американской бронетехнике с значительно большей вероятностью, чем "царь - мангал".
                1. Netl Звание
                  Netl
                  +2
                  26 февраля 2026 10:27
                  Цитата: жучок120560
                  Мне почему то кажется, что данное изделие окажется на американской бронетехнике с значительно большей вероятностью

                  Когда (и если) окажется и будут результаты боевого применения, тогда и только тогда будет повод говорить об успешном ответе против ФПВ. До этого момента - просто милые фантазии.

                  Косвенно, можно отметить, что если бы Bullfrog была настолько хороша, то европейские спонсоры укро-нацизма выстраивались бы в очереди за покупкой этих установок для размещения на каждой значимой единице бронетехники. И в скором времени мы бы увидели долгожданные атаки массовой брони. Но ничего такого в реальности нет. Только фантазии. Возможно, поменяется в будущем. Может быть. request
                  1. жучок120560 Звание
                    жучок120560
                    0
                    26 февраля 2026 10:36
                    Netl, однозначно лучший полигон для испытания оружия - поле боя, однако это не значит, что для его испытания нужно влезать в войну. Что же касается очередей - вам не приходило в голову, что элементарный практицизм диктует принцип - сначала себе, потом всем остальным?
                    1. Netl Звание
                      Netl
                      +3
                      26 февраля 2026 10:41
                      Цитата: жучок120560
                      элементарный практицизм диктует принцип - сначала себе

                      Нет. Когда речь идет об обкатке нового неочевидного изделия, то наоборот, нужно цепляться за шанс провести испытания в реальных боевых условиях. Собственно, сейчас на фронтах СВО и западные корпорации и наши по возможности испытывают свои новые разработки в бою. И, естественно, выполняют доработки по результатам боевого применения.

                      Если этого не происходит, значит, заведомо ясно, что изделие по тем или иным параметрам и причинам еще не готово. Возможно, не будет готово никогда, а просто - лохотрон. yes
                      1. жучок120560 Звание
                        жучок120560
                        -3
                        26 февраля 2026 13:58
                        Netl, о какой обкатке вы вещать изволите? Ничего нового 404-я не получала и не получит, все полученное это либо старье, либо то что давно и массово стоит в странах НАТО на вооружении. Назовите хоть один новый образец военной техники (еще не стоящий на вооружении или недавно принятый), переданный страной НАТО ВСУ. Только не надо вещать о дронах.
                      2. Netl Звание
                        Netl
                        +3
                        26 февраля 2026 14:45
                        Цитата: жучок120560
                        Назовите хоть один новый образец военной техники

                        Все неравнодушные люди с нетерпением ждут когда укро-нацистам отключат Старлинк. А пока, они, к большому сожалению, имеют существенное преимущество благодаря данному передовому образцу западной технологии применяемой в военных целях. sad
                      3. жучок120560 Звание
                        жучок120560
                        -6
                        26 февраля 2026 14:54
                        Netl, прекратите повторять откровенный вздор. Да, Старлинк показал себя превосходной системой высокоскоростной связи, но никакая связь не заменит на поле боя массированный удар артиллерии или массированный удар танковых и мотострелковых подразделений, прикрытых на поле боя эффективным ПВО.
                      4. Paranoid62 Звание
                        Paranoid62
                        -2
                        26 февраля 2026 14:57
                        Цитата: жучок120560
                        Netl, прекратите повторять откровенный вздор

                        Кто-то хочет затеять свару. Или мне показалось? winked
                      5. жучок120560 Звание
                        жучок120560
                        +1
                        26 февраля 2026 18:56
                        Paranoid62, креститься надо!
                      6. Paranoid62 Звание
                        Paranoid62
                        -2
                        26 февраля 2026 18:57
                        Цитата: жучок120560
                        креститься надо

                        С целью?
                      7. Netl Звание
                        Netl
                        +2
                        26 февраля 2026 15:07
                        Цитата: жучок120560
                        никакая связь не заменит на поле боя массированный удар

                        Речь шла о том, что на СВО проходят обкатку передовые военные технологии разных сторон. И как раз массовые дроны, работающие благодаря качественной и трудноподавляемой связи Старлинк, нейтрализовали первоначальное преимущество РФ в броне.

                        И, кстати, Старлинк дорабатывался и дорабатывается в том числе по результатам применения на СВО. ИМХО, на текущий момент эта ключевая технология оказавшая влияние на ход боевых действий. Без нее хохляцкие дроны многократно утратили бы эффективность. Какой будет будущая военная технология с похожим масштабом влияния - неясно. Но очевидно, что чтобы реально оценить ее полезность, нужно проверять в реальной войне типа СВО. yes
                      8. alexoff Звание
                        alexoff
                        -2
                        26 февраля 2026 17:49
                        И как раз массовые дроны, работающие благодаря качественной и трудноподавляемой связи Старлинк, нейтрализовали первоначальное преимущество РФ в броне.
                        ну это полная ерунда, дроны на старлинке дорогие и редкие, технику поражают дешёвыми дронами. Да что там - кучу техники потеряли из-за обычных мавиков с алиэкспресса, которые давали целеуказание обычной всучьей артиллерии 60-х годов. Потому что РЭБ у нас была в парадных экземплярах, не рассчитанная на такие чудеса техники
                      9. Netl Звание
                        Netl
                        0
                        26 февраля 2026 21:46
                        Цитата: alexoff
                        кучу техники потеряли из-за обычных мавиков с алиэкспресса, которые давали целеуказание обычной всучьей артиллерии

                        В этом согласен. Однако, такое было тоько на самом начальном этапе.

                        Теперь же стороны меняются разведывательной ударными контурами. И уже в них роль Старлинка колоссальна. Как в непосредственно ударных, всякая ночная нечисть укро-нацистов в основном на Старлинках. Так и в передаче информации (включая качественное видео), всякие ретрансляторы, системы командования, ситуативной осведомлённости и т.д. И сейчас именно они играют решающую роль yes
                      10. жучок120560 Звание
                        жучок120560
                        -2
                        26 февраля 2026 18:54
                        Netl, я еще раз вам повторю - дроны "смертоносны" не потому что управляются "великим" Старлинком или по оптиковолокну, а потому что "высокоэффективные" менеджеры "Ростеха" не считаю необходимым разработку, массовое производство и поставку в армию простой, дешевой и массовой системы ПВО поля боя, основанной на принципах машинного зрения и ИИ. В итоге имеем на пятом году войны вместо восстановления ударного потенциала сухопутных войск стрелка с дробовиком и "царь мангал". Дай армии турель которая может самостоятельно, в автоматическом режиме обнаружить, классифицировать цель, выполнить целеуказание на дистанциях до 1000 м. от объекта, и все "великие дроны" кончились, будь они хоть на оптиковолокне, хоть на Старлинке. Именно это и делают сейчас практически во всех армиях как НАТО, так и НОАК, но только не у нас..
                      11. Netl Звание
                        Netl
                        +1
                        26 февраля 2026 20:46
                        Цитата: жучок120560
                        я еще раз вам повторю - дроны "смертоносны" не потому

                        Вы повторяетесь, потому что не хотите понять, что без реальных подтверждений на поле боя все эти "дешевой и массовой системы ПВО" существуют только в Ваших фантазиях, порожденных просмотром рекламных роликов.

                        А вот дроны и Старлинк, к сожалению, доказали свою реальную боевую эффективность не только на полях СВО. sad
                      12. жучок120560 Звание
                        жучок120560
                        0
                        26 февраля 2026 22:52
                        Netl, ну почему же только в моих фантазиях? Данными системами, правда без средств поражения прикрыты и достаточно успешно аэропорты. Просто там приобретением средств обнаружения/оповещения занимается не "Ростех", а сами заинтересованные в этом владельцы. А если вы такой упертый могу повторить вам еще не один раз: Старлинк - это связь, а против ударного дрона, если его своевременно обнаружили достаточно и дробовика. Современные СУО (в том числе и отечественные) на основе компактных импульсно - доплеровский радаров, электронных и тепловизионных сенсоров как раз и дают возможность такого быстрого обнаружения и наведения на цель. Это факт, кстати доказанный и на СВО, куда волонтеры поставляют Китайские доплеровские радары Ка-диапазона.
            2. ofp85 Звание
              ofp85
              +2
              26 февраля 2026 13:01
              Большое спасибо Вам за отзыв и внимание к статье!
          3. дон_Рэба Звание
            дон_Рэба
            -1
            26 февраля 2026 13:12
            Цитата: ofp85
            Совсем недавно многие говорили, что FPV-дрон — это никчемная игрушка.

            "многие" это в Генштабе Лаоса?
            В 2020 году турецкий STM Kargu стал первым квадрокоптером, который эффективно использовался как односторонний атакующий дрон в Сирии, Ливии и Азербайджане. Согласно отчету ООН, Турция также использовала STM Kargu в автономном режиме атаки, и этот квадрокоптер стал первым автономным убиваемым роботом.

            Ролик 2018

            Они так же про Байрактары говорили.
            Цитата: ofp85
            это уже суровая реальность и закономерное следствие боевого опыта.

            Мы своим предлагали, но ответ: не проживёт и 200 м.
            Эта автожира на 3х слишком медленна, слишком неповоротлива,слишком заметна ( и визуально и по шуму).
            А пластиковый бензобак под сиденьем, поджарит всех 3х еще до аварийного покидания на земле.
            Велосипед изобретать всегда интересно, но боюсь, что и eVTOL от Jetson ONE не жилец на ЛБС. Хотя шансов у него в разы больше
        2. Luminman Звание
          Luminman
          0
          26 февраля 2026 08:25
          Цитата: Wildcat
          Про тачанки бы еще статью... а лучше цикл статей
          Лучше про серпоносные колесницы и боевых верблюдов... wink
          1. Гражданский Звание
            Гражданский
            0
            26 февраля 2026 08:50
            Мир "Безумного Макса" в реальности, кроме автомобилей грядет автожир, который был в второй части эпопеи laughing а идея неплохая да!
        3. Дедок Звание
          Дедок
          +2
          26 февраля 2026 10:19
          PS.Про тачанки бы еще статью... а лучше цикл статей...

          когда, здесь, Сирию комментировали и "тачанки" используемые бородатыми - смеялись в голос все..
          но прошло время и теперь, "на полном серьезе" - вынуждены обсуждать их применение...
          автор поднял еще один "маленький" момент в возможностях вооружения
      2. clou Звание
        clou
        -1
        26 февраля 2026 19:19
        почему то их не использовали в вмв, как предтечу вертолетным десантам, хотя автожир известен еще с начала 30-х и даже были серийные модели. А так идея интересная из-за массовости, простоты и скорости доставки штурмовых групп и их логистики, не ножками под ФПВ, а по воздуху. Только какова устойчивость автожира к оптоволоконным "зарослям" от дронов?
  2. Дилетант Звание
    Дилетант
    +3
    26 февраля 2026 06:06
    Все отлично! Кроме одного: автожиру для взлета требуется 50-100 метров взлетной полосы. Не буераков и не дороги с ямами... feel
    1. ofp85 Звание
      ofp85
      +5
      26 февраля 2026 07:16
      Для взлета с нагрузкой в своем тылу можно 60-80 метров ровного поля или грунтовки найти или подготовить. Современные аппараты, пригодные для тактических задач, оснащаются системой предварительной раскрутки ротора (преротатором) и втулкой с изменяемым шагом. Это позволяет осуществлять так называемый "прыжковый взлет". Ротор раскручивается от маршевого двигателя прямо на месте до 150% полетных оборотов, после чего шаг винта меняется, в результате происходит вертикальный взлёт на 3–5 метров, затем переход в горизонтальный полёт. Взлетная дистанция при этом сокращается до 0–10 метров. Это снижает полезную нагрузку, но отлично подходит для быстрого ухода с площадки высадки уже разгруженного автожира.
    2. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      +5
      26 февраля 2026 07:22
      Кроме одного: автожиру для взлета требуется 50-100 метров взлетной полосы.
      Если автожир имеет устройство предварительной раскрутки ротора, то взлёт возможен практически с места.
    3. Инж Мех Звание
      Инж Мех
      0
      26 февраля 2026 10:18
      Цитата: Дилетант
      Все отлично! Кроме одного: автожиру для взлета требуется 50-100 метров взлетной полосы. Не буераков и не дороги с ямами... feel


      Или соответствующий встречный ветер
      Или стартовый ускоритель (катапульта, твердотопливный отбрасываемый)
  3. wlkw Звание
    wlkw
    -2
    26 февраля 2026 07:05
    Для первого апреля эта статья подошла бы. В разделе юмор.
  4. Филин Звание
    Филин
    +2
    26 февраля 2026 07:08
    "в условиях доминирования FPV-дронов автожир оказывается существенно более сложной целью для их операторов, чем большинство наземных средств транспорта" - в нынешних условиях "штурмовики", скрытно, по лесополосам, с грузом по 30-35 кг, проходят своими ногами перед штурмом по 20-25 км. Какие автожиры? Любой, из постоянно висящих над "передком" БПЛА-разведчиков заметит передвижение этих "соколов", превратив средство доставки и бойцов в "одноразовое" подразделение.
    1. ofp85 Звание
      ofp85
      +4
      26 февраля 2026 09:25
      Я согласен с тем что в современных условиях планирование операций без эшелонированной системы защиты от БПЛА недопустимо. Живучесть любой боевой единицы — от тяжёлой бронетехники — будь то танки с «царь-мангалами» или с КАЗ — до сверхлёгких платформ (автожиры, мотоциклы, квадроциклы) — напрямую зависит от завоевания локального превосходства в «нижнем небе». Игнорирование этого фактора сводит тактику к ставке на случайность или ошибки противника.

      Система противодействия строится как комплексная и эшелонированная.
      При этом ключевым звеном является нейтрализация разведывательного контура (БПЛА типа Mavic, Matrice, Autel, «крылья»). Именно эти средства обеспечивают противнику ситуационную осведомлённость и замыкают цепь «обнаружение — поражение».

      Даже бюджетные дроны-перехватчики (кинетический перехват: таран, сеткомёт) способны эффективно противодействовать таким БПЛА — и это важно, поскольку уже на уровне роты в полосе обороны одновременно могут действовать 4–7 и более разведывательных БПЛА противника. Целенаправленное подавление разведывательных дронов разрывает разведывательно-ударный комплекс (РУК) противника: артиллерия теряет целеуказание, а FPV-дроны — наведение. Это дезорганизует систему огня и повышает вероятность успеха.

      В условиях потери визуального контроля противник может не успеть вовремя вывести ударные FPV-группы на рубеж перехвата. Созданный временной лаг превысит длительность высадки, и штурмовая платформа успеет покинуть зону ещё до подлёта средств поражения, а пехотная группа — укрыться в заранее определённых укрытиях.

      Сегодня подобный тактический приём успешно применяется для прикрытия штурмовых групп на мотоциклах, багги и квадроциклах. При грамотной организации штурмовых действий даже тяжёлая бронетехника зачастую успевает высадить десант и попадает под массированный удар уже на этапе отхода. В этом контексте преимущества автожира — кратно большая скорость, свобода манёвра и независимость от минных полей и инженерных заграждений — становятся особенно очевидными.
  5. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +2
    26 февраля 2026 07:29
    Охренеть как сомнительный вариант. Основных проблем два, главная - насыщение передка и ближнего тыла МЗА. И противодроновыми стрелялами вообще. И раньше такие автожиры рассматривались как смертники, потому и не применялись, сейчас кратно возросло количество именно их сбивающих стрелял, и давай их в войска пихать?! Кстати, ему автомата с ушами, цель размером с мотоцикл с коляской и скоростью мотоцикла.
    Ну и второе, вам кто-то сказал, что летать в 10 метрах над землей легко? Половина полетов закончатся на проводах, их тупо не видно
    1. clou Звание
      clou
      0
      26 февраля 2026 19:25
      Цитата: Foggy Dew
      Основных проблем два, главная - насыщение передка и ближнего тыла МЗА.

      мза это цель для дронов и артиллерии/рсзо. Наступательную операцию надо поддерживать и обеспечивать огнем, подкреплениями и логистикой. А не в стиле раш ахмедомурада.
      Ближняя логистика под самый лбс для воздушного мотоцикла быстрее и безопаснее, чем для буханки
    2. ofp85 Звание
      ofp85
      -1
      26 февраля 2026 20:06
      Цитата: Foggy Dew
      Охренеть как сомнительный вариант. Основных проблем два, главная - насыщение передка и ближнего тыла МЗА.

      Сейчас войсковая ПВО, в том числе МЗА оттянуты в глубину, на 10 км и больше где она прячется от FPV-дронов. Таким образом в эшелонировании войсковой ПВО образовалась своя серая зона.
    3. ofp85 Звание
      ofp85
      0
      26 февраля 2026 21:04
      Цитата: Foggy Dew
      Кстати, ему автомата с ушами, цель размером с мотоцикл с коляской и скоростью мотоцикла.

      В опорниках сейчас по 2–3 человека, расстояние между опорниками может быть от 200 до 500 метров. Для дронов и артиллерии подавить такой опорник на время прохождения маршрута или посадки автожира не является проблемой.
      Вероятность поражения автожира одиночным бойцом из штатного стрелкового оружия калибра 5,45 или 7,62 мм на дистанции 300 метров крайне мала и в значительной степени носит случайный характер.
      На такой дальности время полёта пули составляет порядка 0,4–0,5 секунды. За это время аппарат, летящий со скоростью 150 км/ч (около 41 м/с), успевает сместиться по курсу примерно на 18–20 метров. Чтобы пуля встретилась с целью, стрелку необходимо брать очень большое упреждение в пустое пространство перед аппаратом, что для обычного стрелка без специальной подготовки практически нереализуемо.
      Более того, даже при верном упреждении естественное рассеивание автоматного огня на 300 метрах уже сопоставимо с габаритами цели и существенно снижает вероятность попадания именно в критически уязвимые элементы — экипаж (который в бронежилетах), двигатель, органы управления. При этом далеко не каждое попадание в элементы трубчатой конструкции или несущий винт автоматически означает немедленную потерю аппарата.
      Таким образом, сопроводительный огонь одиночного стрелка по такой цели на дистанции порядка 300 метров в целом малоэффективен.
    4. ycuce234-san Звание
      ycuce234-san
      +2
      26 февраля 2026 22:19
      В основном такой аппарат-автожир будет пока пригодным для логистики грузов. И сбросе их с автоматических подвесок на пролете без посадки.
      Как правило многие грузы переживут падение с высоты нескольких метров а маленькая скорость и высота поможет точному сбросу.
      Сам автожир должен быть только беспилотным так как можно массу обычного пилота потратить на дополнительные баки топлива и тем самым отдалить места их старта от места применения. Пилот то весит не меньше 50 килограмм что в топливе даст десятки километров дополнительной дальности.
      Для ликвидации проводов придется готовить очищенные маршруты и применять дроны с устройствами резки проволоки.
      Тогда какая-то логика в их применении будет так как подобный аппарат ориентирован на преодоление минных полей при доставке груза.
      1. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        -1
        26 февраля 2026 22:34
        Только автожир нахрен не нужен, сойдет квадрик сельхозный, он проще.
        1. ycuce234-san Звание
          ycuce234-san
          0
          26 февраля 2026 23:33
          Конструкции автожира лучше приспособлены для использования деталей и двигателя из автомобилестроения. Соответственно меньше зависит от иностранных производителей сельхоздронов.
          Хотя его можно будет масштабировать и в сторону уменьшения и получить уже вид малого дрона.
  6. dragon772 Звание
    dragon772
    0
    26 февраля 2026 08:27
    Вспомнился,гирокоптер Avispa из Far Cry 6. Можно легко перемещаться,минуя КПП и базы ,глубоко в охраняемую зону. Главный враг: зенитки.Может садиться на воду,что уникально.
    Но есть и минусы: полное отсутствие бронирования,любой стрелок с земли,можно повредить гирокоптер.
  7. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    +4
    26 февраля 2026 09:23
    Ёксель-моксель ! Офигеть ! Совсем недавно решил кое-что почитать из истории вертолётостроения и наткнулся на "параграф" о автожирах ! как-то интересно мне стало в связи с событиями на СВО ! Стал задумываться я об автожирах,но подскочили другие дела ,и я отложил автожиры "на потом" ! И тут "грянула" эта статья ! Кто сказал,что спешка нужна лишь при ловле блох и ещё в одном деле ? Вот автор статьи поспешил и людей...порадовал ! А я "тормознул" и вздыхаю грустно вслед ! Правда ,в одной теме я рассматривал не только автожиры,но и мотодельтопланы ,даже парапланов "слегка" коснулся ... А также "разрабатывал" концепцию "аэродинамических платформ" на основе квадрокоптеров...что-то похожее на советское ВВП-6 !
  8. Инж Мех Звание
    Инж Мех
    +3
    26 февраля 2026 10:04
    Ух ты!
    Давно не читал такого вдумчивого труда здесь!

    Кстати, никогда не думал о таком применении автожиров считая их недовертолетами.

    Наверное следует ожидать появления десантных вариантов, пилотируемых автопилотом и/или дистанционно, в т.ч. в виде симбиоза:
    * гераней
    * Personal Hovercrafts (тоде говорят что практически невозможно разбиться на них из-за экранного эффекта)
    * мотодельтопланов
    * автожиров
    * ...
    1. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      +1
      26 февраля 2026 11:25
      Автожиры "понемножку" делают в современном мире ! За рубежом-"фирменно"...у нас-любители -"самодельщики" ! Хотя,как-то я читал,что в одном КБ сконструировали и ,даже. изготовили опытный образец ! Но больше ничего не помню...давненько это было уже !
      1. Инж Мех Звание
        Инж Мех
        +1
        Вчера, 03:42
        Цитата: Nikolaevich I
        Автожиры "понемножку" делают в современном мире ! За рубежом-"фирменно"...у нас-любители -"самодельщики" ! Хотя,как-то я читал,что в одном КБ сконструировали и ,даже. изготовили опытный образец ! Но больше ничего не помню...давненько это было уже !


        Мне персонально автожир кажется не очеь целесообразным вследствие достаточно большого диаметра винта и (насколько я знаю) невозможности сделать его более чем трехлопастным и/или увеличенной площади.

        Мне лично нравится девайсы
        1. типа как на картинке только с добавлением горизонтального винта
        2. Эксперименты с десантной геранью
        3. Есксперименты с мотодельтапланами в том числе с поперечным тандемом из двух дельтапланов соединенными арочным жёстким крылом с пропелером в кольцевой насадке сзади (кстати в таком исполнении они теоретически могут быть быстро складными и раскладными). Это что-то типа по мотивам проекта авторов арматы
        1. Инж Мех Звание
          Инж Мех
          0
          Вчера, 05:09
          Цитата: Инж Мех
          арматы

          Это я имел ввиду авторов БМПТ и проект в конце статейки
          https://andrei-bt.livejournal.com/801335.html?ysclid=mgg59jot2i366424643
        2. Инж Мех Звание
          Инж Мех
          0
          Вчера, 08:51
          Цитата: Инж Мех

          3. Есксперименты с мотодельтапланами в том числе с поперечным тандемом из двух дельтапланов соединенными арочным жёстким крылом с пропелером в кольцевой насадке сзади (кстати в таком исполнении они теоретически могут быть быстро складными и раскладными).


          К вопросу о прототипах складных мотодельтапланах и даже с вертикальным стартом

          https://mk-archive.narod.ru/mk82/mk8204/mk820418.htm
        3. Nikolaevich I Звание
          Nikolaevich I
          0
          Вчера, 09:57
          Я в определённом смысле солидарен с вами ! Я тоже не считаю автожиры лучшим предложением для осуществления тех действий ,о которых говорит автор,хотя и сам как-то рассматривал их ! Я даже считаю ,что автожиры могут оказаться в боевой обстановке для штурмовиков и не безопасными ! Я уже упоминал,что проблему поднятую автором ,я "решал" комплексно... 1.Рассматривал возможность применения мотодельтопланов,в т.ч. и "изменённых"; 2 .Применение специальных "аэродинамических" платформ ,в т.ч. и экранопланов... То,что вы сейчас продемонстрировали ,вполне можно отнести к ним. Правда, я "прикидовал" несколько иные схемы. ( Рассматривал я и "тактические штурмовые боеприпасы" ,"оформленные" в "стиле" экранопланов...) Считаю более перспективными "аэродинамические" платформы с использованием принципов мультикоптеров и конвертопланов
          Кстати,во время войны Абхазии за независимость против Грузии абхазы применяли мотодельтопланы диверсионными группами
  9. Gvardeetz77 Звание
    Gvardeetz77
    +2
    26 февраля 2026 10:23
    Цитата: Дилетант
    Все отлично! Кроме одного: автожиру для взлета требуется 50-100 метров взлетной полосы. Не буераков и не дороги с ямами... feel

    Проблема не сильно большая, трактор (танк, тягач) с отвалом разравнивают участок за несколько часов, сверху перфорированные листы и вот готов "аэродром", сделать таких десятки/сотни в тылу и противник замучается все их отслеживать. А при нанесении этим ВПП урона, восстановление за пару-тройку часов и намного дешевле чем средство поражения.
  10. Conjurer Звание
    Conjurer
    0
    26 февраля 2026 10:27
    Боевые автожиры в «серой зоне»
    Все это здорово на сегодняшний момент. Но...
    Во-первых, автор исходит из предположения, что сегодняшняя ситуация преобладания меча (ударных дронов) на поле боя над щитом (ПВО) сохраниться и в дальнейшем, а это не так (никогда в истории такого не было, чтобы равновесие меч-щит надолго перекашивалось).
    Во-вторых, серая зона - это не область отсутствия контроля, а область немедленного поражения при обнаружении. Именно поэтому в этой зоне движутся малыми группами и максимально скрытно. Наскоки на мотоциклах возможны только в том случае, если в конце движения есть укрытие или живая сила противника - т.е стрелять либо не будут, либо не достанут.
    В-третьих, высота полета в 10-30 м над равниной - это намного хуже, чем по земле, и в плане обнаружения, и в плане поражения. А если учесть еще разницу времени высадки с мотоцикла и с атожира, то совсем швах.
    В общем, идея с автожиром тупиковая, на мой взгляд. Если уж действовать по этому принципу (т.е перемещаться по воздуху), то тут нужно средство, движущееся в 1-2 метрах от земли, на одного лежащего человека, автоматически приземляющееся и мгновенно уходящее обратно. И такие транспортные средства уже есть. Они называются тяжелые гексакоптеры.
    1. ofp85 Звание
      ofp85
      +2
      26 февраля 2026 10:57
      При необходимости автожир может лететь ещё ниже, до 3–5 м, когда маскирующее значение начинают иметь даже небольшие неровности местности, элементы растительности и постройки. В среде разработчиков и пилотов — как с украинской, так и с российской стороны — существует консенсус: на скорости 100 км/ч цель выходит за пределы эффективного поражения массовыми FPV-дронами. Даже 80 км/ч уже превращают перехват в задачу повышенной сложности.

      Кроме того, основная часть работы для этой платформы выполняется над своими ближними тылами, где предпочтительно подниматься на высоту до 300 метров. Это ещё больше усложняет перехват FPV-дронами: на таких высотах их применение резко теряет эффективность, а бортовой РЭБ автожира, наоборот, получает прямую радиовидимость до антенн оператора противника.

      Внедрение автожиров неизбежно вызовет технологический ответ: противнику придётся переходить к выпуску специализированных облегчённых FPV-перехватчиков, способных догнать винтокрылую машину. Однако этот вынужденный шаг ослабит давление на наши наземные силы, поскольку отвлечёт дефицитные ресурсы и наиболее опытных операторов на «воздушную охоту», которая к тому же никогда не будет столь же эффективной, как удары по наземным целям.
      1. Conjurer Звание
        Conjurer
        +2
        26 февраля 2026 15:15
        С одной стороны, даже у нас есть дроны (Елка), автоматически (самонаведение) перехватывающие цель на высоте до 400 м (точное значение не помню) и имеющие скорость до 200 км/час. Причем как кинетическим перехватом (по FPV), так и с подрывом (ВОГ). Этого хватит и FPV, и автожиру с десантом, главное обнаружить цель и запустить дрон. Понятно, что для перехватчика скорость - не проблема, ему же не лететь на 100 км, с перехватом при самонаведении тоже нет повышения сложности со скоростью, как у операторов. Поэтому скорость и высота здесь не аргумент, а высота, доступная для автожира, вообще контраргумент - просто облегчение обнаружения. Ну, а РЭБ при самонаведении, это как дохлому припарка.
        С другой стороны, внедрение автожиров неизбежно приведет к росту наших потерь (все-таки, по сравнению с мотоциклом, автожир - весьма слабо маневрирующая цель, т.е легкая мишень) и уменьшению производства беспилотников, т.к отвлечёт дефицитные ресурсы на производство технологически более сложных изделий.
        В общем, как ни кинь, всюду клин с автожирами.
  11. moreman78 Звание
    moreman78
    0
    26 февраля 2026 10:57
    Цитата: Foggy Dew
    Охренеть как сомнительный вариант. Основных проблем два, главная - насыщение передка и ближнего тыла МЗА. И противодроновыми стрелялами вообще. И раньше такие автожиры рассматривались как смертники, потому и не применялись, сейчас кратно возросло количество именно их сбивающих стрелял, и давай их в войска пихать?! Кстати, ему автомата с ушами, цель размером с мотоцикл с коляской и скоростью мотоцикла.
    Ну и второе, вам кто-то сказал, что летать в 10 метрах над землей легко? Половина полетов закончатся на проводах, их тупо не видно

    Все так. Ниша автожиров (как и дельтапланов) очень узкая - чисто спецоперации спецназа. И то это будет вообщем то ограниченное количество специально подготовленных пилотов.
    И не надо брать в пример Китай - там народу до хрена и промышленность способна производить автожиры хоть тысячами, хоть десятками тысяч!
  12. ofp85 Звание
    ofp85
    -2
    26 февраля 2026 13:46
    Цитата: Netl
    Цитата: ofp85
    нет бортового 3–4-канального РЭБ мощностью 60–90 Вт, который целенаправленно срывает видеоканал

    На Геранях есть CRPA-антенны, которые могут давит сигнал на 1.2 ГГц, 2.4 ГГц и 5.8 ГГц. Кроме того есть в сети видео картинок от операторов укро-нацистов, где при атаке Герани явно заметен белый шум. Тем не менее и Герани они периодически сбивают, к сожалению.

    Цитата: ofp85
    это значительно труднее и затратнее, чем поразить мотоцикл или пикап

    Тут нужно учесть, что при атаке мотоцикла или пикапа у человека есть большой шанс выжить. Если он предварительно покинет технику или даже получит ранения в самой технике. А автожире шансы на выживания - минимальны. Но главное в том, что в кил-зоне ФПВ сейчас уже и пикав-то почти не осталось. А если автожиры использовать где-то в глубоком тылу, то в чем фишка?

    Шансы на выживание трудно посчитать, особенно для тех, кто на земле потерял ход. Лучше, чтобы по тебе вообще не попали или не успели прилететь. Автожир с выключенным мотором и брошенным управлением сам безопасно для экипажа сядет в режиме авторотации: поломается, но люди выживут. Вероятность прямого попадания в ротор оценивается в 5–7%. БЧ дрона ПВО значительно меньше: при промахе по ажурной конструкции автожира он улетит в землю, которая может быть и в 300 метрах.

    Фишка тут в том, что при нейтрализации разведывательного контура (БПЛА типа Mavic, Matrice, Autel, «крылья») — а именно эти средства обеспечивают противнику ситуационную осведомлённость и замыкают цепь «обнаружение — поражение» — противник может не успеть вовремя вывести ударные FPV-группы на рубеж перехвата. Созданный временной лаг превысит длительность высадки, и штурмовая платформа успеет покинуть зону ещё до подлёта средств поражения, а пехотная группа — укрыться в заранее определённых укрытиях. Для автожиров это временное окно «чистого неба» существенно короче, чем для любой другой нетяжёлой небронированной техники. При этом автожир менее уязвим для FPV-дронов и «ждунов», может перелетать минные поля и заграждения, появляется неожиданно из глубины обороны, которая существенно хуже контролируется разведывательными дронами, и т. д.
    1. clou Звание
      clou
      0
      26 февраля 2026 19:31
      Цитата: ofp85
      Фишка тут в том, что при нейтрализации разведывательного контура (БПЛА типа Mavic, Matrice, Autel, «крылья»)

      а сбивать эти крылья может автожир со стрелком/пусковой под зенитный дрон, ретрик на него тоже можно присобачить
  13. Иванов ИВ Звание
    Иванов ИВ
    -1
    26 февраля 2026 13:59
    Действующие экземпляры автожиров разработаны более 100 лет назад.
    Современные технологии позволяют разработать максимально простые и (главное) дешёвые конструкции.
    Что или кто мешает, особенно сейчас ускорить процесс?
    Чего ждём?
    Ситуация очень похожа на создание безпилотников.
    И пока идёт СВО пройти полный цикл натурных испытаний.
  14. Даос Звание
    Даос
    +2
    26 февраля 2026 14:16
    Напомнило по концепции "Блоху" Москалева.
    "Легкие дешевые штурмовики проектировал и С. А. Москалев. К середине июня 1942 г. он разработал весьма оригинальный эскизный проект летающей танкетки, предназначенной для:
    «...1) внезапной атаки живой силы и техники с бреющего бега-полета;" (с)

    Но идея "не взлетела" ни тогда ни скорее всего и сейчас не взлетит. Причина проста: Слишком узкое окно возможностей при высоких требованиях к подготовке пилотов. (а слабо подготовленный пилот просто настолько снизит эффективность что убьёт весь смысл использования. Имхо если бы шла речь о "максимально дешёвой и безопасной высадке десанта в оперативной тыл" то я бы озаботился дельтапланной версией. (мотодельтапланы, парапланы) - но это всё палиатив. Решить проблему "килл-зоны" это не помогает от слова совсем.
  15. Melior Звание
    Melior
    -1
    26 февраля 2026 14:35
    Автожир при стоимости, сравнимой при крупносерийном производстве со стоимостью мотоцикла, гораздо эффективнее. Так что вполне имеет место для боевого применения, по крайней мере для спецназа и ДРГ.
    1. agond Звание
      agond
      +1
      26 февраля 2026 16:10
      Если автожир рассматривать как одноразовое средство доставки в один конец ( такое вариант тоже возможен) то себестоимость его изготовления будет совсем низкая . Для борьбы с автожирами очевидно потребуются специализированные дроны с улучшенными летными характеристиками
  16. BAI Звание
    BAI
    0
    26 февраля 2026 16:29
    Ну в Китае уже в этом году хотят запустить воздушное такси. По городу. Чем не автожир?
  17. MCmaximus Звание
    MCmaximus
    0
    26 февраля 2026 17:20
    Все бы ничего. Но тарахтит автожир на всю округу.
    Может дучше тяжелый дрон? Чтобы он кг 120 поднимал и переносил на пару км. Потом может назад автономно улететь.
  18. ofp85 Звание
    ofp85
    -1
    26 февраля 2026 18:07
    Цитата: Netl
    Да, еще когда смотрел статью первоисточник заметил, что сложность выполнения условий для применения (там броне-техники) на несколько порядков превышает возможные выгоды. Так и тут. Ну как можно гарантировать нейтрализацию разведывательного контура противника в современном бою.

    Речь идет о подавлении основного и самого эффективного компонента (дронов-разведчиков) в конкретном временном окне и в узкой полосе наступления. В целом этот комплекс противодействия строится на трёх основных элементах: физическое уничтожение разведывательных БПЛА и БПЛА-ретрансляторов, поражение расчётов БПЛА и их инфраструктуры, а также организация РЭБ.
    Это вполне реализуемая задача: описание подобных действий можно найти как с нашей стороны (например, в «тетрадях Маркина»), так и в инструкциях противника.
    Подобный тактический приём уже сейчас успешно применяется для прикрытия штурмовых групп, в том числе на мотоциклах. При грамотной организации штурмовых действий даже тяжёлая бронетехника зачастую успевает высадить десант и попадает под массированный удар FPV-дронов уже на этапе отхода. Да, 100% аппаратов может и не удастся подавить, но те, что остались в воздухе, уже не смогут сорвать проведение операции.
  19. ofp85 Звание
    ofp85
    0
    26 февраля 2026 18:39
    Цитата: Netl
    Это какие-то идеальный условия. В реальном бою автожир будет идти на скорости 150 плюс, максимально близко к поверхности (а не 300 м), активно маневрируя. Получает удар зенитным ФПВ в район движка. Оценить вероятность сложно, но наводить оператор будет именно в него. Двигатель взрывается, управление теряется и машина с людьми врезается в ближайшее препятствие. Не будет никакого запаса высоты, чтобы спокойно сесть.


    Главный козырь автожира заключается в том, что его несущий винт уже находится в режиме авторотации. Если у вертолета при отказе двигателя пилоту нужно немедленно сбросить шаг винта, чтобы не потерять обороты и перевести поток воздуха снизу вверх (на что уходят драгоценные секунды и метры высоты), то ротор автожира всегда раскручивается набегающим потоком. При отказе двигателя тяга пропадает, но подъемная сила на роторе сохраняется.

    Скорость 150 км/ч даже на высоте 10 метров — это огромный запас кинетической энергии. При остановке двигателя автожир не «падает камнем», он начинает плавно планировать по глиссаде, теряя скорость. На случай тяжелого ранения пилота можно предусмотреть компактный полетный контроллер наподобие тех, которые стоят на некоторых FPV-дронах. Пилот в случае опасности взводит гашетку. Если пилот ранен или теряет сознание, его рука разжимается. Полетный контроллер мгновенно перехватывает управление ручкой через электромеханические актуаторы.

    В первую очередь автоматика использует избыточную скорость для выполнения спасительной «горки» — электроника плавно берет ручку на себя, переводя аппарат в набор высоты, чтобы не врезаться в препятствия по курсу. Погасив скорость до оптимальной, электроника стабилизирует аппарат по горизонту, переводит его в пологое снижение и сбрасывает газ двигателя (если он работает) до минимума. Идеально выдерживая глиссаду, контроллер ориентируется по копеечному лазерному дальномеру и лишь перед самой землей плавно уводит ручку назад, выполняя своевременное выравнивание для более мягкой посадки.
    1. clou Звание
      clou
      +1
      26 февраля 2026 19:37
      штурмы на мотоциклах почему-то до сих пор проводятся, хотя у мотоцикла шансов убиться и врагов гораздо больше
  20. Комментарий был удален.
  21. moneron Звание
    moneron
    0
    Вчера, 00:55
    сказочник рассказал сказку, а дети массово захлопали в ладошки..... сограждане, не забывайте, в какой стране живёте. чтобы у нас пробилось что либо новое, нужны годы....десятилетия. мы замену ан 2 мурыжим 10 лет.... буханку облагородить не можем полвека.... про-во мотоциклов потеряли полностью...гоняем в атаке на китае...дронопроизводство кое как освоили. а здесь массовый воздушный расходник с серьёзным двигателем на поток....сказки.....и китай делиться с нами боевым оружием не будет. это не товарищ ким.
    1. Инж Мех Звание
      Инж Мех
      0
      Вчера, 04:59
      Цитата: moneron
      сказочник рассказал сказку, а дети массово захлопали в ладошки..... сограждане, не забывайте, в какой стране живёте. чтобы у нас пробилось что либо новое, нужны годы....десятилетия. мы замену ан 2 мурыжим 10 лет.... буханку облагородить не можем полвека.... про-во мотоциклов потеряли полностью...гоняем в атаке на китае...дронопроизводство кое как освоили. а здесь массовый воздушный расходник с серьёзным двигателем на поток....сказки.....и китай делиться с нами боевым оружием не будет. это не товарищ ким.


      Ну что ж теперь самоубиться што ли.

      Ничто не вечно под луной.

      Естественно не все доживут.

      Интересно, а ВИЛ и ИВС в каких странах жили и какие сказки в искре рассказывали.
  22. ofp85 Звание
    ofp85
    0
    Вчера, 12:47
    Цитата: Netl
    В качестве преимуществ размещения РЭБ на автожире вы рассматриваете:
    1) мощность генератора;
    2) низкую высоту полета, увеличивающая радиотень;
    3) скорость автожира.

    По п. п. 1-2 автожир уступает пикапу, по п. 3 превосходит несущественно. Однако, практика СВО показывает постоянное уничтожение пикапов даже с качественными системами РЭБ.


    Хороший пример с пикапами. При должном обеспечении существующая техника способна и сейчас выполнять боевые задания — и выполняет их, просто её возможности сильно ограничены. Мы говорим не о полной неуязвимости, которая невозможна, а о снижении вероятности поражения, которое позволяет повысить эффективность и расширить возможности применения.

    Автожиры расширяют возможности наземной техники и дают командиру возможность выбора наиболее оптимального транспорта под конкретное задание, но не могут заменить лёгкую наземную технику. Пикапы — хорошая, работающая концепция, и она лишь частично пересекается с автожирами. При правильной организации и применении пикапы свои задачи выполняют. Работая в ближнем тылу, они живут по месяцу и более; по данным OSINT можно найти много удачных уклонений и примеров результативной активной обороны от FPV-дронов. Мне попадались кейсы и с 3, и с 5 попытками до подбития, но такое количество атак за один выезд — это уже чаще косяк тех, кто послал туда машину без должного обеспечения и организации.

    Пикапы могут нести мощный РЭБ, пару стрелков с дробовиками в кузове и, если дорога позволяет, нестись со скоростью 60–80 км/ч, оставаясь трудной целью для FPV-дронов. Проблема концепции пикапов в том, что они привязаны к дорогам и идут предсказуемым маршрутом, на котором может быть дистанционное минирование, дроны-«ждуны», разрушенные переправы, подбитая техника, перегородившая проезд.

    Большая проблема в том, что фронтовые дороги не позволяют ехать всё время на безопасной скорости: на маршруте приходится скорость сбрасывать — из-за грязи, объезда препятствий. Тут-то их и подлавливают операторы FPV, «ждуны» и артиллерия на пристрелянных низкоскоростных участках. Средняя скорость передвижения пикапа сильно меньше заветных 60–80 км/ч, что позволяет атаковать уже и дронам «на оптике».

    Критическое преимущество автожира — скорость 100–120 км/ч, которую не надо сбрасывать, и независимость от дорог и минирования: все сценарии применения, дающие преимущества, пляшут именно от этого.

    Например, возьмём РЭБ и влияние радиотени. Действительно, часто РЭБ вызывает лишь деградацию видеолинка на подлёте, а полное подавление картинки происходит только у самой земли. На фронтовой дороге пикапу неминуемо придётся притормозить перед препятствием. Зная это, опытные расчёты FPV атакуют «вслепую»: прогнозируя точку замедления, пилот направляет туда беспилотник и дорабатывает цель «на моторике», буквально закидывая дрон под купол РЭБ «на срыве картинки». Автожир, идущий над землёй без торможения, да ещё и на существенно большей скорости, такого шанса оператору просто не даёт.
  23. Архивариус Вася Звание
    Архивариус Вася
    0
    Вчера, 14:48
    Автожир — трудная цель для операторов FPV-дронов

    Это совершенно не так, дроны умудряются попасть в антенну 20х20 см, а в такую махину просто изи катка. Причем это про обычные ФПВ если, я уж не говорю про специальные зенитные дроны. Потери будут огромными там где есть дронщики у противника. Да и при любом повреждение - падение во всеми вытекающими (лес, вода, минное поле). Штука для очень специфических условий, как минимум так где нет дронов.
    P.S. В некоторых играх есть автожиры, причем выглядят аналогично, и скажу так - нихрена не легко посадить его на небольшую крышу здания ничего не зацепив при этом, пролетев/недолетев.
  24. air wolf Звание
    air wolf
    0
    Вчера, 19:11
    Хорошая тема, но мое мнение чистого вертолетчика, это экраноплан с дизелем, его можно и забронировать, и пулемет поставить и экипаж три человека, это теперь ударная группа, фактически летающая БМП hi