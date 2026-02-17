Иностранные пилоты на украинских F-16 помогают отбивать ракетные атаки на Киев

Киеву не хватает обученных пилотов с боевым опытом, частью переданных Украине истребителей F-16 управляют иностранные пилоты. С таким утверждением выступило французское издание Intelligence Online.

В составе Воздушных сил ВСУ создана эскадрилья, в которую кроме украинских пилотов входят американские и нидерландские. Сформирована она была в последнее время в режиме большой секретности и используется для защиты Киевской области от российских ракет и беспилотников-камикадзе.



Как утверждает французский портал, речь идет об американских пилотах-ветеранах, имеющих боевой опыт Афганистана и Ближнего Востока. От Нидерландов привлечены высококлассные пилоты, прошедшие обучение в европейских школах пилотирования. По количеству иностранцев информации нет, но, как подчеркивается, в эскадрилье их больше, чем украинцев. Все они на временных полугодовых контрактах с возможностью продления. При этом они являются наёмными пилотами, не имеющими украинских званий и не входящими в штат ВС ВСУ.

О привлечении иностранных пилотов в ряды ВС ВСУ сообщалось не раз, особенно много их было в первые годы конфликта, когда у Украины еще было достаточное количество самолетов. Появление F-16 снова подняло этот вопрос, потому что наспех обученные украинские пилоты были не в состоянии вести полноценные боевые действия.
  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +6
    Сегодня, 06:28
    «Кто хочет <действовать>, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины».
    Сократ
    Что сделано, чтобы небо над 404 было чисто от укро-литаков? Ничего!
    Поэтому бессмысленно рассуждать кто там за штурвалами F-16 сидит.
    1. Dart2027 Звание
      Dart2027
      +5
      Сегодня, 06:42
      Цитата: pudelartemon
      Что сделано, чтобы небо над 404 было чисто от укро-литаков? Ничего!

      Если ничего, то почему там сейчас летают F-16 и куда подевались изначальные ВВС ВСУ?
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +2
        Сегодня, 09:01
        А ответа на такой вопрос в его методичке не написано. laughing
    2. JcVai Звание
      JcVai
      +3
      Сегодня, 07:01
      Цитата: pudelartemon
      бессмысленно рассуждать кто там за штурвалами F-16

      Ну почему же бессмысленно. Зря что ли мы на дроны Р-60 вешали? А сокол с «иностранным специалистом» - вполне себе вкусная цель, разве что молния интересней будет. Плюс, если учесть время и стоимость обучения боевых пилотов - там уже ценник сравнимый со стоимостью старого самолета.
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 08:30
      Выкладывали бандеровское видео, как Ф - 16 "абрамом" сбивает "герань". Только автор киношки, по видимому не знает сколько стоит одна такая ракета.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 06:38
    В любом случае нужно выявлять места дислокации таких пилотов и наносить удары по ним по всей территории незалежной.
    Так дешевле их утилизировать.
    1. Rus_battery
      Rus_battery
      +2
      Сегодня, 06:54
      Если они взлетают, то из Польши, например
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 07:12
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      В любом случае нужно выявлять места дислокации таких пилотов и наносить удары по ним по всей территории незалежной.

      И вне...
      Цитата: Rus_battery
      Если они взлетают, то из Польши, например

      Эта гиена давно напрашивается: жалеть там нечего - не раз предупреждали...
  3. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    +2
    Сегодня, 06:53
    Ну вот и дождались. Как освоятся, будут привлекатся и к другим операциям, поближе к ЛБС. Вобщем очередной головняк добавляется.
  4. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 06:54
    С одной стороны это позволит изучить тактику , приёмы боя чисто западных военных пилотов. И нашей ПВО поучиться сбивать этих залётных гусей.
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -4
    Сегодня, 07:09
    Иностранные пилоты на украинских F-16 помогают отбивать ракетные атаки на Киев

    И?
    Жаль, что всех говорунов истребили все А-50 разломали, а А-100 так и не построили...
    А те радары на Су-57 что-нибудь засекают, кого-то видят или это нам втирают про поставленную партию?
    Непонятное явленье
    Вызывает изумленье:
    Ф-16 в небе тьма,
    А российских Су - нема... crying
    1. Руслан Голота
      Руслан Голота
      +1
      Сегодня, 08:19
      Вы лично контролируете обстановку?
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        0
        Сегодня, 08:59
        Его дело - набрасывать. Тут таких ряженых вагон и большая тележка.
  6. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 09:40
    Смысл в поставках Ф16 был именно в доступе обученных пилотов из ЕС и других стран. Их больше, чем всех наших пилотов на наши самолеты и количество Ф16 в мире столько, что можно поддерживать состав ВВС 404 бесконечно. Про вооружение из разных стран для Ф16 вообще молчу