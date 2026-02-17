Иностранные пилоты на украинских F-16 помогают отбивать ракетные атаки на Киев
5 67314
Киеву не хватает обученных пилотов с боевым опытом, частью переданных Украине истребителей F-16 управляют иностранные пилоты. С таким утверждением выступило французское издание Intelligence Online.
В составе Воздушных сил ВСУ создана эскадрилья, в которую кроме украинских пилотов входят американские и нидерландские. Сформирована она была в последнее время в режиме большой секретности и используется для защиты Киевской области от российских ракет и беспилотников-камикадзе.
Как утверждает французский портал, речь идет об американских пилотах-ветеранах, имеющих боевой опыт Афганистана и Ближнего Востока. От Нидерландов привлечены высококлассные пилоты, прошедшие обучение в европейских школах пилотирования. По количеству иностранцев информации нет, но, как подчеркивается, в эскадрилье их больше, чем украинцев. Все они на временных полугодовых контрактах с возможностью продления. При этом они являются наёмными пилотами, не имеющими украинских званий и не входящими в штат ВС ВСУ.
О привлечении иностранных пилотов в ряды ВС ВСУ сообщалось не раз, особенно много их было в первые годы конфликта, когда у Украины еще было достаточное количество самолетов. Появление F-16 снова подняло этот вопрос, потому что наспех обученные украинские пилоты были не в состоянии вести полноценные боевые действия.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация