Новые удары: ракеты и дроны по подстанциям и ТЭС от Днепра до Ивано-Франковска
Российские Вооружённые силы в ночь на 17 февраля атаковали критически важные объекты противника с использованием различных средств огневого поражения. В результате одного из ударов вспыхнул пожар на топливном хранилище, о чём пишет на своих информационных порталах областная военная администрация Днепропетровской области. Противник заявляет о прилётах крылатых и баллистических ракет, а также о дронах над Днепропетровском (Днепром) и другими населёнными пунктами региона.
Значительное число прилётов в Одессе и области. По предварительным данным, огневое поражение нанесено ПС «Таирово» 110/35/10/6 кВ. В результате прилётов по области начались очередные аварийные отключения. С подачей электроэнергии большие проблемы в Одесском морском порту.
После предыдущих ударов выяснилось, что Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области частично выполняет функции генерации. Чтобы это «исправить», средства огневого поражения были направлены и на этот объект. Удары привели к новым отключениям на западе Украины.
Сообщается о прилётах во Львовской и Винницкой областях. Там, по предварительным данным, также поражены объекты энергетики, что привело к блэкаутам в ряде населённых пунктов. Известно о новых взрывах в районе города Стрый на Львовщине, где, напомним, расположено крупное газохранилище.
Удары в ночное время суток помимо всего прочего были нанесены по целям в Кировоградской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях. Конкретные места прилётов уточняются.
Противник утверждает, что идёт новая волна ударов после пусков ракет российской дальней авиацией.
