Новые удары: ракеты и дроны по подстанциям и ТЭС от Днепра до Ивано-Франковска

9 443 28
Новые удары: ракеты и дроны по подстанциям и ТЭС от Днепра до Ивано-Франковска

Российские Вооружённые силы в ночь на 17 февраля атаковали критически важные объекты противника с использованием различных средств огневого поражения. В результате одного из ударов вспыхнул пожар на топливном хранилище, о чём пишет на своих информационных порталах областная военная администрация Днепропетровской области. Противник заявляет о прилётах крылатых и баллистических ракет, а также о дронах над Днепропетровском (Днепром) и другими населёнными пунктами региона.

Значительное число прилётов в Одессе и области. По предварительным данным, огневое поражение нанесено ПС «Таирово» 110/35/10/6 кВ. В результате прилётов по области начались очередные аварийные отключения. С подачей электроэнергии большие проблемы в Одесском морском порту.



После предыдущих ударов выяснилось, что Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области частично выполняет функции генерации. Чтобы это «исправить», средства огневого поражения были направлены и на этот объект. Удары привели к новым отключениям на западе Украины.

Сообщается о прилётах во Львовской и Винницкой областях. Там, по предварительным данным, также поражены объекты энергетики, что привело к блэкаутам в ряде населённых пунктов. Известно о новых взрывах в районе города Стрый на Львовщине, где, напомним, расположено крупное газохранилище.

Удары в ночное время суток помимо всего прочего были нанесены по целям в Кировоградской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях. Конкретные места прилётов уточняются.

Противник утверждает, что идёт новая волна ударов после пусков ракет российской дальней авиацией.
28 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    0
    Сегодня, 06:15
    Удар возмездия еще впереди, по провалу переговоров в Женеве. А сегодня пока рутина войны ...
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      +1
      Сегодня, 06:33
      С той стороны так же прилеты у нас всю ночь выли сирены и трещали бла но как говорят люди с Курска и Белгорода у нас мизер того что происходит у них
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        -3
        Сегодня, 07:11
        про Брянск ничего не сообщают, но там ежедневно тревоги. В краснодаре наблюдался обломкопад. В Ижевске в небе наблюдалась серия взрывов.
        1. Гардамир Звание
          Гардамир
          0
          Сегодня, 09:10
          Благодарю за минусы. Вот только про Краснодар и Ижевск я прочитал в яндекс-новостях. брянск, Калуга родственники
      2. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +4
        Сегодня, 07:13
        Цитата: Андрей Малащенков
        но как говорят люди с Курска и Белгорода у нас мизер того что происходит у них

        В том-то и дело. Уже который день скакуасы массировано долбят по Белгородской облясти и прилегающим регионам, даже засадили по ПС 750 кВ Новобрянской. А почему мы так не можем? Почему Харьков, откуда бьют хаймарсами по этой нашей территории, весь сияет и мы всем нашим вооружением не можем хотя бы его потушить? Ведь до Харькова даже КАБы наши спокойно долетают. "Мы не такие", "там наши люди"??? Тот, кто принимает эти решения, может мне тупоголовому пояснить, в чем смысл этого нашего многоходовочного соплежуйства?
        1. Охотовед 2 Звание
          Охотовед 2
          +1
          Сегодня, 07:18
          Я пятый день об этом пишу. Конкретно по Белгороду и ударам по нему из Харькова. В шоке, из Белгорода уже детей эвакуируют… повторяю из Белгорода не из Харькова.
    2. gridasov Звание
      gridasov
      0
      Сегодня, 09:01
      Вот именно, русские превратили войну в рутинный системный процесс с гарантированным алгоритмом развития и достижения целей. Война из фазы не предвиденных пристрелочных и проверочные операций превратилась в четко обозначенный системный процесс. Это как в физике-хаос всегда локальный и временный до тех пор пока не обозначаться ориентиры поляризации.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:19
    ❝ В результате одного из ударов вспыхнул пожар на топливном хранилище ❞ —

    — С Днём Службы горючего Вооруженных Сил России, свидомые! ...
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +7
    Сегодня, 06:22
    Зачем мучать украинскую энергокошку отрубаниями хвоста маленькими частями? Неужели нельзя было всё закончить за три дня 72-часовым беспрерывным ударом по вполне себе счётному числу энергетических узлов? И здравствуй, каменный век wassat
    1. Neutral Neutral Звание
      Neutral Neutral
      +4
      Сегодня, 06:54
      Целей слишком много, если вы не помните то в начале СВО несколько часов подряд летели ракеты.
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        0
        Сегодня, 07:27
        Цитата: Neutral Neutral
        Целей слишком много,

        Цитата: paul3390
        Так просто великое советское наследие не вынести

        Сейчас на Окраине примерно 70% генерации приходится на АЭС, поэтому основных целей (выходных подстанций 750кВ и т.п.) будет не более 15. Думается, что если бы задача была поставлена, то наши ВС с этой задачей справились бы максимум за неделю.
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +3
      Сегодня, 07:12
      Кляты коммуняки таки строили качественно и надёжно. Так просто великое советское наследие не вынести - оно под ядерную войну расчитывалось. Но работать в этом направлении надо и надо усиленно - все что один человек сделал другой как известно завсегда сломать может...
    3. кот Краш Звание
      кот Краш
      0
      Сегодня, 07:37
      Такая тактика - определённая помощь "братскому народу". Умеренные разрушения дают возможность восстановления путём ремонтных работ, в которых будет занято некоторое количество мужчин призывного возраста, что, может статься, позволит им избежать могилизации и уцелеть.
  4. torbas41 Звание
    torbas41
    0
    Сегодня, 06:29
    Чем чаще будет прилетать по львовским рагулям, тем посговорчивее будут киевские евреи на переговорах.
    1. Neutral Neutral Звание
      Neutral Neutral
      +1
      Сегодня, 06:54
      Не будут, они мало что решают.
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 06:40
    Украинские мониторинговые каналы сообщают о пусках ракет со стратегических бомбардировщиков

    Ориентировочно, ракеты влетят в воздушное пространство Украины через час.

    Противник сообщает о выходе в Черное море ракетоносца с 6 ракетами "Калибр".
  6. юрий Л Звание
    юрий Л
    -1
    Сегодня, 07:01
    Атаки идут каждый день. А свет , тепло и вода в домах тех же киевлян и харьковчан( смотрю их блогеров) чуть меньше, но все так же есть каждый день. Так куда летят наши БПЛА и ракеты уже 4 года?А вот их летающие "обломки" как раз куда надо летят, посмотрите реальную устроенную ими в последний месяц жуть в Белгороде.Так кто производит у нас целеуказание?Вот главная проблема всей СВО.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 07:13
      Увы - главная проблема СВО совсем в другом...
    2. Tagan Звание
      Tagan
      +2
      Сегодня, 07:58
      А вот их летающие "обломки" как раз куда надо летят

      Ваши ощущения мало чего общего имеют с реальностью.
      Во-первых, по количеству пораженных объектов xoхла мы превосходим однозначно. Причём в разы.
      Во-вторых. По нам, допустим, налёты xoxла достаточно регулярны. Если бы процент попаданий был хотя бы около 10-15, от города или, как минимум, от производств наверно уже ничего не осталось бы.
      1. юрий Л Звание
        юрий Л
        -2
        Сегодня, 08:23
        "По количеству пораженных объектов мы хохла превосходим многократно" . А вот по количеству часов отключения света Белгород, а уже скоро и Брянск многократно превосходят Киев и Харьков.Как же так случилось?И вообще, если честно, думали ли Вы 24.02.2022 и в марте 2022г., что белгородцы вот так будут сидеть в холоде и тьме через 4 года???????????. Я так не представлял тогда развитие событий, почему то представлялось другое ...
        1. Tagan Звание
          Tagan
          -1
          Сегодня, 08:52
          А вот по количеству часов отключения света Белгород, а уже скоро и Брянск многократно превосходят Киев и Харьков.

          Это откуда вы такое взяли?
      2. malyvalv Звание
        malyvalv
        0
        Сегодня, 08:35
        Вот действительно ощущение что ВС отчитывается по количеству поражённых объектов а не по результату. Второстепенных объектов действительно куда больше чем главных.
  7. igorlvov Звание
    igorlvov
    -1
    Сегодня, 07:33
    Севастополь всю ночь весело,метили по ТЭС Балаклава
    1. тоже-врач Звание
      тоже-врач
      0
      Сегодня, 09:41
      Нерусский? Слова в предложениях согласовывать не умеешь и предлогами принципиально не пользуешься?
      .
      Кстати, меня за "нерусского" банят, а за "гоя" ни разу не банили.
  8. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    0
    Сегодня, 07:40
    Цитата: Neutral Neutral
    Целей слишком много, если вы не помните то в начале СВО несколько часов подряд летели ракеты.

    Полей сараев и свинарников там столько, что никаких ракет на эти макеты не напасешся. А за отсутствие результатов по погашению энергетики тогда с Аленевода никто строго не спросил "куда паскуда ресурсы растранжирил" да и сейчас уже похоже не будут спрашивать.
  9. malyvalv Звание
    malyvalv
    +1
    Сегодня, 08:29
    Опять ни слова по ПС 750кВ и ПС позволяющих импорт э-энергии. Опять решили украинцев поберечь. Зачем то бьют по 110кВ. Хотя убери 750кВ и 330кВ и все подстанции 110кВ станут не нужны.
  10. Viktor fm Звание
    Viktor fm
    0
    Сегодня, 08:31
    Пора бы и Жешув обесточить.
  11. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 09:22
    "...огневое поражение нанесено ПС «Таирово» 110/35/10/6 кВ..."
    .
    Это обычная районная подстанция. Те же ракеты, поразившие трансформатор на ТЭС эквивалентны по эффекту разрушению двух десятков и более таких мелких ПС.
    Вырисовывается картина, что наши герани не могут наносить точных ударов. Бьют по площадям ТЭС. А ведь мы могли бы тратить на выключение на пару месяцев любой ТЭС не более десятка гераней, вместо сотен.

    А теперь посчитайте, сколько стоит хотя бы сотня гераней. И сколько стоило бы финансирование и снабжение КБ из десятка человек для повышения точности гераней? Если использовать готовые китайские комплектующие, то вам необходимую аппаратуру сделают если не через две недели, то за месяц точно.

    Главное, создать отдельное КБ и защитить от вороватых любителей распилов и борцов за чрезмерное качество, супер-пупер возможности. Требование чрезмерных характеристик - это тоже способ саботажа и вымогательства. Поставьте простую задачу - герань должна попадать по цели размером в дом в 90% случаев сегодня. И оградите от любителей требовать, чтобы изделие могло работать даже на Марсе.
    .
    В принципе, я уже писал, что в войну техника может быть существенно проще и дешевле. Например, ракеты не предполагается держать на дежурстве месяцами и хранить годами. В идеале, произведённая ракета должна запускаться по цели чуть ли не с заводского аэродрома или с самолёта, который стартовал с этого аэродрома по мере производства ракет. Соответственно, обслуживание ракеты предусматривать не надо. Все эти лючки и регулировки не нужны. И вместо дорогущего и сложного каучукового топлива можно разбадяжить гудрон с перхлоратом. Обеспечить его стабильность хранением в морозилке с температурой минус 40 в течении пары дней, думаю, не проблема...