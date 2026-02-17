Европы за столом переговоров не будет, несмотря на попытки Брюсселя туда попасть
Европа очень сильно хотела присоединиться к трехсторонним консультациям в Женеве, но представителей европейских стран за столом переговоров не будет. Об этом сообщил информированный источник.
В последнее время представители Европы усиленно «прощупывали почву» и пытались закинуть удочку в отношении участия в переговорах, которые сегодня начнутся в Швейцарии. Однако европейцев к ним не допустили, слишком очевидна их позиция, предусматривающая продолжение конфликта, так что украинская делегация обойдется без поддержки и будет отдуваться самостоятельно, сообщает ТАСС.
Такие попытки прощупывания действительно были, но Европы за переговорным столом не будет.
Сами переговоры пройдут в закрытом режиме без участия прессы, такую информацию дает швейцарский МИД. Российская делегация накануне вечером вылетела из Москвы в Женеву, но не по короткому пути через Польшу и Германию, а в обход по южному маршруту через Италию. Поэтому полет займет не 4 часа, а 9. Прибытие в Женеву ожидается утром.
На третий раунд переговоров Москва отправила расширенную до 20 человек делегацию, которая будет действовать «в духе Анкориджа». Планируется обсудить очень широкий круг вопросов, включая территориальный. Но, как предполагают украинские политологи, договориться не удастся, Зеленский дал четкую установку не принимать российских условий, но тянуть время.
