Расследованием стрельбы на хоккейном матче в Род-Айленде (США) занялось ФБР

В американском штате Род-Айденд произошла стрельба во время хоккейного матча. На арене «Линч» города Потукет играли студенческие команды «Ковентри-Джонстон» и «Блэкстон-Вэлли».

Как рассказывают участники матча, в один из момента раздались «то ли хлопки, то ли выстрелы»:

Сначала мы подумали, что это лопаются воздушные шары. Но потом стало понятно, что это стрельба.

16-летний Олин Лоуренс (вратарь одной из команд):

Я в этот момент находился на льду. Я сначала упал, потом встал и покатил в раздевалку. Было страшно, и я вообще не понимал, что происходит. Потом прибыла полиция, и нас вывели с территории арены. Мне было неспокойно, потому что на трибунах находились мои родители и моя девушка. Я не знал, что с ними. Но потом мы встретились.




В результате стрельбы погибли два человека, ещё трое получили ранения. Местные органы власти сообщают о том, что ранения тяжёлые.

В сводках полиции Род-Айленда говорится о том, что личность стрелка идентифицирована. Это 56-летний Роберт Дорган, отец одного из учащихся. При этом отмечается, что сам он называл себя «Роберта»…

Из официальной сводки:

Отец старшеклассника из средней школы Норт-Провиденс, в понедельник на хоккейном матче стрелял в четырех членов своей семьи и друга семьи, убив двоих и ранив ещё троих, после чего выстрелил в себя.

По итогам случившегося показания дала одна из дочерей Доргана, заявив, что её отец страдал психическим расстройством. Откуда у него в таком случае оружие, и как он его пронёс на ледовую арену, пока не сообщается.

Мэр Потакета Дон Гребиен:

То, что должно было стать радостным событием, когда десятки семей, студентов, их друзей собрались, чтобы отметить Вечер выпускников… вместо этого было омрачено насилием и страхом. Мы молимся за жертв, их семьи и всех, кто пострадал от этого ужасного инцидента.

В общей сложности прозвучало 14 выстрелов.

К расследованию случившегося подключилось ФБР, о чём написал руководитель бюро Кэш Патель.
