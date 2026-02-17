Расследованием стрельбы на хоккейном матче в Род-Айленде (США) занялось ФБР

Сначала мы подумали, что это лопаются воздушные шары. Но потом стало понятно, что это стрельба.

Я в этот момент находился на льду. Я сначала упал, потом встал и покатил в раздевалку. Было страшно, и я вообще не понимал, что происходит. Потом прибыла полиция, и нас вывели с территории арены. Мне было неспокойно, потому что на трибунах находились мои родители и моя девушка. Я не знал, что с ними. Но потом мы встретились.

Отец старшеклассника из средней школы Норт-Провиденс, в понедельник на хоккейном матче стрелял в четырех членов своей семьи и друга семьи, убив двоих и ранив ещё троих, после чего выстрелил в себя.

То, что должно было стать радостным событием, когда десятки семей, студентов, их друзей собрались, чтобы отметить Вечер выпускников… вместо этого было омрачено насилием и страхом. Мы молимся за жертв, их семьи и всех, кто пострадал от этого ужасного инцидента.