Расследованием стрельбы на хоккейном матче в Род-Айленде (США) занялось ФБР
В американском штате Род-Айденд произошла стрельба во время хоккейного матча. На арене «Линч» города Потукет играли студенческие команды «Ковентри-Джонстон» и «Блэкстон-Вэлли».
Как рассказывают участники матча, в один из момента раздались «то ли хлопки, то ли выстрелы»:
16-летний Олин Лоуренс (вратарь одной из команд):
В результате стрельбы погибли два человека, ещё трое получили ранения. Местные органы власти сообщают о том, что ранения тяжёлые.
В сводках полиции Род-Айленда говорится о том, что личность стрелка идентифицирована. Это 56-летний Роберт Дорган, отец одного из учащихся. При этом отмечается, что сам он называл себя «Роберта»…
Из официальной сводки:
По итогам случившегося показания дала одна из дочерей Доргана, заявив, что её отец страдал психическим расстройством. Откуда у него в таком случае оружие, и как он его пронёс на ледовую арену, пока не сообщается.
Мэр Потакета Дон Гребиен:
В общей сложности прозвучало 14 выстрелов.
К расследованию случившегося подключилось ФБР, о чём написал руководитель бюро Кэш Патель.
