Британия гарантирует Киеву дальнейшее финансирование в случае продолжения войны

Мира в ближайшее время на Украине можно не ждать, несмотря на идущие переговоры. Как сообщают украинские ресурсы, Зеленский получил гарантии дальнейшего финансирования боевых действий от Великобритании.

ЕС, Германия, Франция и Британия являются главными противниками остановки конфликта, они настаивают на продолжении боевых действий, пытаясь поставить подножку Трампу перед промежуточными выборами. Зеленский колеблется, но давление со стороны Европы нарастает. По имеющимся данным, британский премьер Кир Стармер в ходе Мюнхенской конференции дал «нелегитимному» гарантии дальнейшего финансирования затяжной войны, а также пообещал поставки дальнобойных ракет для ударов вглубь России.



Зеленский получил от Британии гарантии финансирования для затяжной войны, а также Стармер пообещал новые дальнобойные ракеты для ударов вглубь России.


Сам Зеленский уже в открытую говорит, что мирное соглашение на условиях России и США его не устраивает, поэтому он предпочтет «воевать дальше», вернее, посылать украинцев на убой ради своих европейских спонсоров. Согласно его последним заявлениям, на компромисс по территориям Киев не пойдет, также как и на сокращение армии. А это ключевые требования России, на выполнении которых Москва настаивает.

Так что конфликт продолжится, причем в срыве мирных переговоров Киев и Брюссель обвинят Москву.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +4
    Сегодня, 07:05
    а также пообещал поставки дальнобойных ракет для ударов вглубь России.

    Ну и как эти поставки прокомментируют в Кремле?
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 07:21
      Цитата: Охотовед 2
      Ну и как эти поставки прокомментируют в Кремле?

      Там уже сказали, что прилетит по Лондону...Не знаю, верить или нет...
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 07:22
      Охотовед 2
      Сегодня, 07:05
      Ну и как эти поставки прокомментируют в Кремле?

      hi Ну, батенька, остаётся надеяться на активный и действенный разрушительный ответ гадящему мелко бритскому Чемберлену, иначе российский народ вместе с приграничными Курской, Брянской, Белгородской и не только приграничными, не поймут такого позора, когда гибнут военные и мирные россияне, а в куев свободно ездят вражеские визитёры.
  2. Илия Звание
    Илия
    +2
    Сегодня, 07:12
    Все по гейропейской классике - до последнего укронациста.
    Британия гарантирует Киеву дальнейшее финансирование в случае продолжения войны
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +5
      Сегодня, 07:16
      Интересно - а гроши у пана стармера е? Чтоб давать такие обещания? Он часом лет на 150 не промахнулся в осознании своего величия?
      1. Илия Звание
        Илия
        +3
        Сегодня, 07:18
        По происходящим в мелкобритии событиям, вполне возможно, что страртеру пора на выход.
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 07:20
    Так что конфликт продолжится, причем в срыве мирных переговоров Киев и Брюссель обвинят Москву.

    Тема о продолжение конфликта находится в руках российского ВГК.
    А вам, уважаемый автор, напомню, что рожи Зеленского и прочих стармеров и стуббов на сайте мелькают чаще, чем это положено по их статусу...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +5
      Сегодня, 07:35
      ROSS 42
      Сегодня, 07:20
      Тема о продолжение конфликта находится в руках российского ВГК.
      А вам, уважаемый автор, напомню, что рожи Зеленского и прочих стармеров и стуббов на сайте мелькают чаще, чем это положено по их статусу..

      hi Целиком и полностью поддерживаю таковые обращения к редакции ВО, что в сложный период СВО необходимо больше внимания уделять поддержке российской политике, российским военным и международному мнению стран, близким к позиции РФ, а не вызывающим отторжение вражеским отморозкам, ставящим пиар в сми, как один из действенных методов воздействия на умы людей.
    2. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 08:55
      Цитата: ROSS 42
      рожи Зеленского и прочих стармеров и стуббов на сайте мелькают чаще, чем это положено по их статусу...

      - Чтоб ярость благородная вскипала как волна.
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 07:29
    Сам то Стармер сидит на чемоданах из-за скандала с Эпштейном. Поэтому раздавать обещания может сколько угодно. Но надо отдать должное Зеленскому. Не смотря на ворожбу Д.А.Медведева деньги он выклянчивает виртуозно.
    Дура/не дура, а стольник в день имею...
    (Мудрая обезъяна)
    1. Ghost1 Звание
      Ghost1
      0
      Сегодня, 09:13
      Так что Стармер, что кто-то другой там, они все придерживаются одной политики.
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 07:37
    ЕС, Германия, Франция и Британия являются главными противниками остановки конфликта, они настаивают на продолжении боевых действий

    А всё так просто закончится:
    Военный специалист по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин считает, что "в ответ можно арестовать все активы британских компаний на территории Российской Федерации или провести ядерные испытания, как это делают американцы".
    Военный эксперт Игорь Коротченко утверждает, что стоит подумать и о возвращении тактических ядерных боеприпасов со складов и объектов 12-го Главного управления Минобороны России в войска. Ими можно переоснастить часть ракетных бригад Западного и Южного военного округов с комплексами "Искандер-М" и часть кораблей Балтийского, Северного и Черноморского флотов с ракетами "Калибр", а также часть гиперзвуковых ракет "Кинжал".

    И «Орешник» по Лондону или по расположению на восточном берегу залива Ферт-оф-Клайд Ирландского моря, в области Аргайл и Бьют, Шотландия, примерно в 40 километрах к северо-западу от Глазго, может прилететь...
  6. yuliatreb Звание
    yuliatreb
    0
    Сегодня, 07:56
    Чем больше проявляет милосердия наш сердобольный царь батюшка, тем сильнее и охотнее закипает желание повоевать у горячих западных шалунов, может пора уже прекращать заигрывание и начинать нагибать. На фото, прям два голубка, явно не мира.
  7. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 08:16
    Да, что то давненько не заводили свою любимую мульку о ракетах. Совсем уже плохо у них с головушкой.
  8. Андрей Крутилин Звание
    Андрей Крутилин
    +1
    Сегодня, 08:16
    Великая Британия владычица морей
    Осталась лишь гордыня и дело Скрипалей

    Перед посольством Англии в Москве можно установить памятник
    несчастному коту Скрипалей. Пусть смотрит с вечным укором.
    Англичане, за что?
    Нет, не глупая шутка. Пусть видят наше к ним отношение. Презрение.
    Смерть бедного котика единственный факт в этом деле.
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 08:24
    Зеленский получил от Британии гарантии финансирования для затяжной войны

    У бритов все хорошо с финансами внутри страны?
    Стармера, самого, глядишь, снесут самого.
  10. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 08:45
    Зеленский получил от Британии гарантии финансирования для затяжной войны

    А что им, Британии, за это будет? Вот в чем вопрос!
  11. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 09:35
    Британия гарантирует Киеву дальнейшее финансирование в случае продолжения войны, а быть стало участия в торгах ЕС=Нато неизбежно бы какие сделки о перемирии в войне на Украине не заключались между РФ и США.- без участия в торгах ЕС никакого перемирия не будет.