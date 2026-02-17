Российский «Искандер» накрыл площадку запуска БПЛА ВСУ в районе Конотопа

ВС РФ накрыли еще одну площадку запуска беспилотников самолетного типа по России, удар был нанесен ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» в момент развертывания БПЛА и подготовки их к пуску. Об этом сообщают российские ресурсы.

В Сумской области наша разведка выявила новую площадку запуска БПЛА дальнего действия, расположенную на аэродроме города Конотоп. Дождавшись прибытия на аэродром одного из подразделений беспилотных систем ВСУ, наши нанесли удар баллистической ракетой ОТРК «Искандер-М». Подробностей удара пока нет, но по потерям противника информация уже появилась. По предварительным данным, уничтожено порядка 80 дронов, а также до взвода личного состава ВСУ, включая операторов БПЛА, а также обслуживающий персонал и охрану.



В Сумской области на аэродроме Конотоп ударом ОТРК «Искандер-М» уничтожена площадка запуска ударных дронов дальнего действия. Потери противника составили свыше 80 БПЛА и более взвода личного состава операторов.



Прилетело по операторам БПЛА ВСУ и в Запорожской области, там дроны-камикадзе типа «Герань-2» накрыли постройки сельского аэродрома вблизи села Новониколаевка, где находились расчеты БПЛА сил беспилотных систем ВСУ. Как подчеркивается, село находилось вблизи линии боевого соприкосновения, поэтому оттуда наносились удары в глубину российской обороны, а также по тыловым районам. Точной информации по потерям врага пока нет.
  1. Илия Звание
    Илия
    +7
    Сегодня, 07:37
    Сразу всех скопом!
    . Дождавшись прибытия на аэродром одного из подразделений беспилотных систем ВСУ, наши нанесли удар баллистической ракетой ОТРК «Искандер-М».
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +5
      Сегодня, 07:56
      А не мог бы российский Искандер накрыть Мудьяра? Раз уж Зелю нельзя трогать?
    2. Clepoj-Piu Звание
      Clepoj-Piu
      +1
      Сегодня, 08:13
      Это Да ! такое осиное гнездо разом прихлопнули
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 07:43
    ❝ Удар был нанесен ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» в момент развертывания БПЛА и подготовки их к пуску ❞ —

    — Замечательно, когда стервятники уничтожаются, не успев взлететь ...
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      +6
      Сегодня, 07:57
      Ещё замечательней было бы чтобы уничтожались мосты тенели и ЖД узлы по которым этих стервятников завозят в свинарник
  3. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +3
    Сегодня, 07:45
    Так держать
    В условиях когда шумеры запускают дальние дроны для ударов глубь России важен анализ инфы из систем управления сбитых аппаратов и выявление точек пуска … постоянный надзор за точками пуска и в случае подтверждения средствами разведки нанесение ударов
    Лучше работа на опережение (хотя ПВО тоже свой хлеб ест недаром)
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 07:46
    удар был нанесен ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» в момент развертывания БПЛА и подготовки их к пуску.

    Что может являться фактом улучшения работы воздушной и спутниковой разведки...
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 07:49
    В настоящий момент около 20 крылатых ракет летят к своим целям над Украиной.
    Одна группа ракет летит в направлении Киевской области, вторая — Одесской.

    Но может так статься, что вой хoхлов про нехватку ПВО - это просто вой хoхлов.
  6. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +2
    Сегодня, 08:23
    Ну, бывай, конотопец(Гостья из будущего) wink
    Кстати, вот именно характерна суть - российский удар по фактически пусковым - и сорваный укропный налет. А вот куда летели эти бы БПЛА? Явно не по пусковым ведь, правда?
    Ну это я к тому, что цели разные. Правда из этого следует, что Оркаине проще наносить удары - у них по факту теракты, по военным, защищенным целям - они не бьют, а попасть в гражданскую - как два пальца, хоть ты наизнанку вывернись с ПВО. Допустим, самая развитая ПВО из западных - у Израиля. Запустить десяток дронов, чтоб они прилетели в дома, пофигу какие - это как два пальца об асфальт. Просто СМИ Израиля не раздуют из этого перемогу, как делают военблохеры в России. Чего там сложного, запустил в Сирии в 2 км, они на Голланских высотах в сарай попали - никакой Дырявый Дуршлаг у каждого колхоза там не стоит
  7. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 08:52
    В Конотопе аэродром, там музей авиации и вертолётная рулежка, скорее всего они БПЛа с рулежки и запускали, жалко музейные вертолетики.