Российский «Искандер» накрыл площадку запуска БПЛА ВСУ в районе Конотопа
6 12810
ВС РФ накрыли еще одну площадку запуска беспилотников самолетного типа по России, удар был нанесен ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» в момент развертывания БПЛА и подготовки их к пуску. Об этом сообщают российские ресурсы.
В Сумской области наша разведка выявила новую площадку запуска БПЛА дальнего действия, расположенную на аэродроме города Конотоп. Дождавшись прибытия на аэродром одного из подразделений беспилотных систем ВСУ, наши нанесли удар баллистической ракетой ОТРК «Искандер-М». Подробностей удара пока нет, но по потерям противника информация уже появилась. По предварительным данным, уничтожено порядка 80 дронов, а также до взвода личного состава ВСУ, включая операторов БПЛА, а также обслуживающий персонал и охрану.
В Сумской области на аэродроме Конотоп ударом ОТРК «Искандер-М» уничтожена площадка запуска ударных дронов дальнего действия. Потери противника составили свыше 80 БПЛА и более взвода личного состава операторов.
Прилетело по операторам БПЛА ВСУ и в Запорожской области, там дроны-камикадзе типа «Герань-2» накрыли постройки сельского аэродрома вблизи села Новониколаевка, где находились расчеты БПЛА сил беспилотных систем ВСУ. Как подчеркивается, село находилось вблизи линии боевого соприкосновения, поэтому оттуда наносились удары в глубину российской обороны, а также по тыловым районам. Точной информации по потерям врага пока нет.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация