Британия перенимает опыт РФ и готова создать альтернативу платёжным системам США

Британские элиты выражают озабоченность тем, что между Лондоном и Вашингтоном в последнее время значительно углубились противоречия. Одно из проявлений таких противоречий – экономическая политика Дональда Трампа, напрямую связанная с введением пошлин.

Помимо этого британцы «вдруг» осознали, что, по сути, вся их финансовая система, несмотря на развитую банковскую систему, находится, по сути, под полным контролем со стороны Соединённых Штатов. Ярким тому примером является отсутствие собственной весомой платёжной системы. Подавляющее большинство операций, совершаемых британскими физическими и юридическим лицами, проводится через американские платёжные системы Visa и Mastercard. И это вызвало озабоченность в банковском секторе Соединённого королевства.

Стало известно, что главы крупнейших банков Британии намерены провести встречу, где будет обсуждаться создание в стране национальной платёжной системы. Она, как заявлено, должна послужить альтернативой американским платёжным системам и «повысить экономическую безопасность страны».

То есть, британцы решили создать свой вариант платёжной системы «МИР». Перенимают опыт России? Ведь в нашей стране тоже долгое время не видели ничего предосудительного в том, что, по сути, вся экономика находится в прямой зависимости от зарубежных сервисов, включая ту же американскую Visa. Когда «клюнула» одна «жареная птица», работу над собственной платёжной системой начали, затем её значительно интенсифицировали. И теперь Россия входит в достаточно ограниченный круг стран с наличием собственной «платёжки». Правда, есть нюанс с её распространением для использования в других странах мира, в том числе - использования российскими гражданами.

В связи с инициативой британских банкиров не получит ли Лондон санкции от Трампа?
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 08:21
    Прекрасная новость. Раз такой раздрай идет.
    На рубли пускай переходят и картой Мир пользуются. Олени.
  Аркадий007
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 08:46
    Пора америкосам и бритам переходить на расчеты косточками от персиков.
  Eug
    Eug
    +2
    Сегодня, 08:50
    А тем временем

    Московская биржа возобновляет торги валютной парой доллар и рубль По данным СМИ, на Московской бирже 16 февраля 2026 года возобновились торги по инструменту USDRUB_TOM. Биржевые сделки по этой валютной паре были приостановлены в июне 2024 года вследствие введения санкций против Национального клирингового центра
    .14 часов назад
  ANB
    ANB
    0
    Сегодня, 09:23
    . То есть, британцы решили создать свой вариант платёжной системы «МИР».

    У нас сначала создали НСПК. А уже поверх нее запустили Мир. В результате на территории РФ работают вообще практически любые, зарегистрированные в НСПК, платежные системы/карты. Причём независимо от хозяина этих систем/карт.