Британия перенимает опыт РФ и готова создать альтернативу платёжным системам США
Британские элиты выражают озабоченность тем, что между Лондоном и Вашингтоном в последнее время значительно углубились противоречия. Одно из проявлений таких противоречий – экономическая политика Дональда Трампа, напрямую связанная с введением пошлин.
Помимо этого британцы «вдруг» осознали, что, по сути, вся их финансовая система, несмотря на развитую банковскую систему, находится, по сути, под полным контролем со стороны Соединённых Штатов. Ярким тому примером является отсутствие собственной весомой платёжной системы. Подавляющее большинство операций, совершаемых британскими физическими и юридическим лицами, проводится через американские платёжные системы Visa и Mastercard. И это вызвало озабоченность в банковском секторе Соединённого королевства.
Стало известно, что главы крупнейших банков Британии намерены провести встречу, где будет обсуждаться создание в стране национальной платёжной системы. Она, как заявлено, должна послужить альтернативой американским платёжным системам и «повысить экономическую безопасность страны».
То есть, британцы решили создать свой вариант платёжной системы «МИР». Перенимают опыт России? Ведь в нашей стране тоже долгое время не видели ничего предосудительного в том, что, по сути, вся экономика находится в прямой зависимости от зарубежных сервисов, включая ту же американскую Visa. Когда «клюнула» одна «жареная птица», работу над собственной платёжной системой начали, затем её значительно интенсифицировали. И теперь Россия входит в достаточно ограниченный круг стран с наличием собственной «платёжки». Правда, есть нюанс с её распространением для использования в других странах мира, в том числе - использования российскими гражданами.
В связи с инициативой британских банкиров не получит ли Лондон санкции от Трампа?
