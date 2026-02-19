Переговоры в Женеве. О чем будут говорить...
Ну что же, похоже, мы скоро увидим реальные шаги политиков, связанные с новым переделом мира. Это сложно, но, очень возможно, начнется совсем скоро. Сегодня об этом мало говорят и пишут, но вектор уже намечен, и его достаточно просто увидеть. Администрация американского президента, в лице госсекретаря Марко Рубио, ясно выразила свою позицию в этом вопросе. Все союзы, блоки, соглашения и прочие «юридически обоснованные» документы — ничто, если это не выгодно конкретной стране, конкретному политическому режиму, конкретному лидеру страны.
Казалось бы, как это связано с тем, что нам вскоре предстоит увидеть. Конкретно, например, с переговорами в Женеве, которые сегодня широко анонсируются. Отвечу, по моему мнению, это звенья одной цепи. Мы зациклены на решении украинского вопроса, а смотреть необходимо чуть шире, чуть глубже. То, что завтра мы увидим в Швейцарии, это и есть начало конкретных мероприятий по согласованию вопросов взаимодействия Соединенных Штатов и Российской Федерации.
Многие обозреватели, особенно из стран глобального Запада и Украины, «шутят» по поводу возвращения на должность руководителя делегации России историка Мединского. При этом забывая, что в составе переговорщиков остались такие «монстры», как замминистра МИД РФ Галузин и начальник ГРУ Костюков. Про «дополнение» в лице Дмитриева я вообще промолчу. Хотя он формально не входит в состав делегации. У него свои задачи — экономика.
С какого ракурса ни смотри, российская делегация выглядит достаточно форматно, это «тяжёлая артиллерия». Значит, нас ожидают не «бои местного значения», а достаточно серьёзная тактическая, а возможно, и стратегическая «операция». Невольно приходят мысли об Абу-Даби. О прошлых переговорах, на которые возлагались большие надежды.
Сравнение явно не в пользу Абу-Даби. Там достаточно узкая специализация на военных вопросах, в Женеве же представлен весь спектр отношений. И политические (Мединский), и военные (Костюков), и дипломатические (Галузин). Достаточно часто слышу мнение о том, что Мединский для переговоров «мягковат». Классическое «встречают по одежке»… Это очень жесткий переговорщик. Не «танк», а именно переговорщик. Мы явно повышаем статус переговоров.
Итак, Россия и США плюс «гонористые статисты» из Украины. Уже интересно. Но где же Европа с их амбициями? Понимаю, что у некоторых читателей в голове сразу «всплыла» рифма «европа-…». Внутренне согласен, но не буду так категоричен. Как бы ни старались СМИ, Европа остается достаточно серьезной силой на континенте.
Иногда возникает ощущение, что американцы специально разваливают единство Европейского союза! Специально для того, чтобы убрать конкурентов и облегчить формирование нового формата отношений между странами. На этом вопросе, думаю, стоит остановиться более детально.
Конференция в Мюнхене. Европа вассал США
Не хочу зарываться в историю. Сегодня история уже не «в прошлом веке», даже не «...лет назад». Сегодня история — это «вчера». Скорость событий просто космическая. Именно поэтому нам стоит говорить о последних тенденциях, последних значимых событиях. В частности, о Мюнхене. Именно там Соединенные Штаты «раскрылись полностью». Именно там США практически открыто показали европейцам то, что они не ровня.
Они хозяева. Они «предлагают» услуги, а европейцы, те самые потребители, обязаны купить то, что им предлагают. Иначе, думаю, не стоит напоминать о Гренландии, несговорчивые покупатели могут и «по сопатке» получить. Принцип «Запад вместе в борьбе с СССР» в прошлом. Нет СССР, есть гораздо более слабая РФ, значит, и единства нет. Американцам больше не надо «быть вместе с Европой».
Если ранее Европе удалось использовать Украину как пугало для США, то сегодня американцы уже поняли, что их красиво «развели на деньги». Сегодня Вашингтон требует «проценты» со своих вложений. Бизнес есть бизнес. И для бизнеса совсем не важно, кто будет платить. Нет денег у Киева? Пусть платит Брюссель! И Европа платит и будет платить.
Как великолепно сыграли американцы. Практически разоружили Европу, ликвидировали военную промышленность и базовые отрасли для обеспечения работы ВПК, а потом стали «торговать безопасностью». То, с чего я начал этот раздел. Вы нам деньги и лояльность, мы вам безопасность.
Понимаю, что некоторые читатели сейчас выскажут мнение о «противоречивости» заявлений автора. С одной стороны, «Европа остается важным игроком», а с другой — «Европа полностью зависит от США». Никакого противоречия нет. Опять отошлю читателей «в Мюнхен». Посмотрите на то, о чем говорили выступающие. Европа все ещё говорит о какой-то «военной автономии» или, как прозвучало в некоторых выступлениях, о «стратегической автономии».
Лидеры европейских государств поставлены в соответствующую позу. О чем и заявил тот же Рубио. Автономия? Да пожалуйста, только автономия под полным идеологическим и экономическим контролем США! Но все прекрасно поняли, что такой контроль практически исключает всякую военную автономию. Европа не сможет «поднять» свой ВПК до масштабов «времен СССР». США просто этого не позволят.
Если проанализировать выступления западных политиков на Мюнхенской конференции, достаточно просто увидеть, что все они не о каком-то кристаллическом образовании из множества стран, не о «кулаке» против России. Это рыночная торговля в самом примитивном смысле этого слова. Европейцы спорят о цене! О том, кто и сколько теперь должен платить за безопасность ЕС! Наверное, потому и заговорил Макрон о необходимости прямых контактов с Путиным. Потому и попытался сделать дойной коровой Германию, чем вызвал гнев немецкого канцлера.
Если смотреть глубже, Макрон прекрасно понимает, что в настоящее время НАТО как гарант безопасности — достаточно условное понятие. Европе кровь из носу нужны хоть какие-то гарантии от Москвы. И вот эта неуверенность на конференции и сыграла негативную роль. Члены альянса теперь не могут с уверенностью говорить о том, что блок ввяжется в войну, если кто-то из членов её затеет. А это весьма вероятно, учитывая действия европейской «шпаны» из бывшего соцлагеря. Особенно прибалтов и «детища Европы» — украинцев.
Исчезла уверенность в завтрашнем дне. И теперь, пусть пока и не так заметно, каждый сам за себя. Теперь общее — это ничьё. Теперь важно договариваться тет-а-тет. Не всем скопом, а с «другом» или «друзьями». Не количество, а качество выходит на первый план. Т.е. «шпану» изгоняют из «общества». Присутствовать можете, но не более того.
И ещё, никак не связанное с конференцией, но связанное с международными отношениями. Так сказать, опыт мальчишки, выросшего «на улице». Вы никогда не задумывались, отчего это вдруг США стали так демонстративно «плевать» на международные договора? То «лодки, перевозящие наркотики», уничтожают, то танкеры захватывают, то целые государства блокируют, то президентов воруют…
У шпаны это называется «понты», в политике — «демонстрация силы». Противника нужно напугать! И он потеряет настрой к сопротивлению. Но и «другу» надо показать свою силу, чтобы понимал, что дружба с «понтогоном» выгодна. Чтобы прихлебателей было как можно больше. Тогда будет возможность делать «грязную работу» чужими руками. Думаю, такого объяснения достаточно, чтобы ответить на вопрос о внезапной «наглости» США.
Переговоры не про Украину
Теперь вернемся к предстоящим переговорам. Читателям, думаю, понятно, что Украина уже даже не тема, так, повод, чтобы собраться. Ещё недавно Зеленский был желанным гостем на любой встрече и мог говорить про свою бедную страну на любом форуме. От слета кинологов до съезда гинекологов. Сегодня речь идет уже о Европе и её возможностях покупать помощь Киеву.
Для ЕС Украина стала тяжелым грузом, который тянет на дно, но бросить его жалко из-за денег, которые уже заплатили при «покупке». Даже Зеленский это понимает. Сколько бы не раздували щеки европейские лидеры, они просто не имеют возможностей, да и сил, чтобы гарантировать Украине хоть какую-то безопасность. А то, что лидеры ЕС выступают за продолжение войны совсем не из желания победы Киеву, это способ хоть как-то показать американцам, что Европа самостоятельна хоть в чем-то.
Тогда о чем будут говорить переговорщики? Повторюсь, для остановки боевых действий было бы достаточно силовика — адмирала Костюкова. Ну и так далее. А тут практически все уровни на очень высоком уровне представлены. Значит, речь, по моему мнению, пойдет не столько про Украину, сколько про послевоенную структуру отношений между странами. Речь идет о гораздо большем событии, чем СВО.
Ну и о том, почему Дмитриев едет в Женеву самостоятельно, вне делегации. Как я думаю, это сделано умышленно. Понятно, что дело Дмитриева — это экономика. Причем экономика вне войны. Следовательно, рабочие группы США и РФ этот вопрос будут обсуждать вне переговоров о мире на Украине. Конечно, в идеале эти вопросы быстрее решались бы после войны, но... Экономику не обсуждают, если стороны не заинтересованы в этом. Т. е. не имеют желания развивать отношения в этой сфере.
В целом же, повторюсь, и президент Трамп, и президент Путин прекрасно понимают, что пересечение тех самых «красных линий», над которыми смеются многие, в конечном итоге прямая дорога к войне. Нужно договариваться. Нужно чем-то жертвовать, чтобы что-то получить взамен. Посмотрим, на сколько...
