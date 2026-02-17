Эстония надеется конфисковать российские активы и передать их Украине
Эстонские власти планируют изъять находящиеся в республике российские активы и направить их Украине. С таким заявлением выступил глава МИД республики Маргус Цахкна.
Таллин и Киев совместно разрабатывают механизм кражи российских средств, находящихся в Эстонии. По предварительной оценке, речь идет о 37-39 млн долларов, значительная часть этих активов связана с транзитом российских удобрений, заблокированных в Эстонии после начала СВО.
Как подчеркнул Цахкна в разговоре с «Известиями», Таллин рассматривает вариант полной конфискации этих активов с передачей их Украине, если Москва откажется от выплаты компенсаций за причиненный ущерб. По его словам, в Эстонии уже приняли соответствующий закон и сейчас прорабатывают следующие шаги. Причем Эстония является одной из самых активных лоббистов изъятия российских замороженных активов.
У нас есть соответствующий закон, и сейчас мы совместно с Украиной готовим следующие шаги. Если конфликт будет завершен, ущерб будет зафиксирован в международных инстанциях в Гааге, Украина предъявит России иск, а Москва откажется выплачивать компенсацию, тогда через этот механизм мы сможем использовать замороженные активы.
В Москве предупредили эстонцев об ответных шагах, которые коснутся судоходства, рыболовства и захода эстонских судов в российские территориальные воды, без которого некоторые эстонские порты просто не смогут принимать суда.
