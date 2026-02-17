Эстония надеется конфисковать российские активы и передать их Украине

Эстония надеется конфисковать российские активы и передать их Украине

Эстонские власти планируют изъять находящиеся в республике российские активы и направить их Украине. С таким заявлением выступил глава МИД республики Маргус Цахкна.

Таллин и Киев совместно разрабатывают механизм кражи российских средств, находящихся в Эстонии. По предварительной оценке, речь идет о 37-39 млн долларов, значительная часть этих активов связана с транзитом российских удобрений, заблокированных в Эстонии после начала СВО.



Как подчеркнул Цахкна в разговоре с «Известиями», Таллин рассматривает вариант полной конфискации этих активов с передачей их Украине, если Москва откажется от выплаты компенсаций за причиненный ущерб. По его словам, в Эстонии уже приняли соответствующий закон и сейчас прорабатывают следующие шаги. Причем Эстония является одной из самых активных лоббистов изъятия российских замороженных активов.

У нас есть соответствующий закон, и сейчас мы совместно с Украиной готовим следующие шаги. Если конфликт будет завершен, ущерб будет зафиксирован в международных инстанциях в Гааге, Украина предъявит России иск, а Москва откажется выплачивать компенсацию, тогда через этот механизм мы сможем использовать замороженные активы.


В Москве предупредили эстонцев об ответных шагах, которые коснутся судоходства, рыболовства и захода эстонских судов в российские территориальные воды, без которого некоторые эстонские порты просто не смогут принимать суда.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +6
    Сегодня, 08:28
    По всей Европе идёт грабёж российских инвесторов...в Финляндии собираются недвижимость россиян конфисковать.
    Хе хе неприкосновенность частной собственности миф и вранье.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +1
      Сегодня, 08:36
      В Москве предупредили эстонцев об ответных шагах, которые коснутся судоходства, рыболовства и захода эстонских судов в российские территориальные воды, без которого некоторые эстонские порты просто не смогут принимать суда.

      Нужно не предупреждать, а делать. Чухонцы совсем страх потеряли, нужно вернуть их на землю…
      1. Canecat Звание
        Canecat
        +1
        Сегодня, 08:57
        Сдается мне происхождение янтаря не вполне естественное. Кто то когда то уже ровнял трибалтов неким подобием ЯО за их паршивую сущность. laughing
    2. Mazunga Звание
      Mazunga
      0
      Сегодня, 09:09
      да это всегда прикормкой для гоев было))
  2. Aleksandral
    Aleksandral
    -2
    Сегодня, 08:29
    Чухонцы вовсе потеряли свой стыд! А они не боятся что наши танковые клинья умножат их на ноль?????
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +3
    Сегодня, 08:29
    В Москве предупредили эстонцев об ответных шагах, которые коснутся судоходства, рыболовства и захода эстонских судов в российские территориальные воды, без которого некоторые эстонские порты просто не смогут принимать суда

    А суда из не дружественной страны зачем вообще заходят в территориальные воды РФ? Если это так. sad
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 08:29
    Логика полярный лис,на востоновление Украины (они же про репарации) требуют триллионы долларов а в замен они разблокируют,возможно, 37-39 миллионов,я ничего не перепутал???
  5. Mitos Звание
    Mitos
    +1
    Сегодня, 08:31
    В Москве предупредили эстонцев об ответных шагах, которые коснутся судоходства, рыболовства и захода эстонских судов в российские территориальные воды

    Не запрет должен быть а арест и с конфискацией судов причем не только в терр водах но и в нейтральных. Или опять мы не такие..
  6. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 08:37
    В Москве предупредили эстонцев об ответных шагах
    Меньше слов и больше дел! Давно пора ввести санкции против трибалтийских карликов: тогда быть может другие европейцы языки попридержали бы.
  7. пылесос Звание
    пылесос
    +1
    Сегодня, 08:42
    Это получается, что за такую сумму Эстония продает свою территорию России. Отличная идея. только вместе с властью. что бы предстать перед судом.
  8. ЦШВС Звание
    ЦШВС
    +1
    Сегодня, 08:43
    Неудивительно.Прибалтика ведь не самостоятельное государство.
  9. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    +1
    Сегодня, 08:45
    По идее, изъятие активов - это "казус белли". Эстонцев себя вообще не жалко, что ли?
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 08:49
      Действиями этих трибалтийских шавок руководят бриташки. А для них это подарок небес будет если Россия нападет на какую-то из них. Вот они и пытаются "разозлить" Россию, заставляя тявкать этих убогих. Укроп всем надоел. Нужно что-то новое для поддержания образа России как империи зла.
  10. gridasov Звание
    gridasov
    +1
    Сегодня, 08:52
    Наши в Эстонии куралесят! Ситуация когда известен заранее гарантированный результат и изнутри провоцируют дёрнуть за усы голодного тигра. Метод эффективный и проверенный.
  11. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 09:05
    Эстония надеется конфисковать российские активы и передать их Украине

    А ведь по-хорошему не уймутся. Как скоро мы простили им участие во Второй мировой войне на стороне Гитлера.
    Жили и вынашивали месть.
    Может, пора объявить им высочайшую царскую волю Петра Первого и повесить на них должок за выкуп в размере 2 000 000 ефимков с процентами? Генетический мусор, не имеющий своей государственности, вечные лизоблюды стали поднимать хвосты...
    Разровнять всю чёртову Прибалтику, как это сделали США в Ираке, может, притихнут...
    1. ANB Звание
      ANB
      0
      Сегодня, 09:15
      . повесить на них должок за выкуп в размере 2 000 000 ефимков с процентами

      Эти деньги уже уплачены за землю. Взыскивать надо арендную плату.
      Собственно, основной актив РФ Эстония уже арестовала в 1991. Это их территория. Они хотят передать её Украине?
  12. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 09:09
    В Москве предупредили эстонцев

    Сколько можно предупреждать. Нужно один раз сделать. Тогда, может быть, у них включится мыслительный процесс "А стоит ли выпендриваться"
  13. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 09:32
    Эстония надеется конфисковать российские активы и передать их Украине

    Почему бы и нет. Когда в Кремле принцип работы: "делаем вид, что ничего не происходит, и ждём когда само рассосётся"
  14. matwey Звание
    matwey
    0
    Сегодня, 09:41
    По предварительной оценке, речь идет о 37-39 млн долларов, значительная часть этих активов связана с транзитом российских удобрений, заблокированных в Эстонии после начала СВО.

    Сумма стоимости самой Эстонии... Надо забирать.
  15. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 09:42
    Чем меньше клоп, тем он вонючей.