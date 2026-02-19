УАЗы в «погонах»: в этом году Ульяновский автомобильный завод празднует юбилей — 85 лет!
В 1941 году, когда немецко-фашистские войска подошли близко к Москве, Государственный комитет обороны СССР принимает решение срочно переместить в глубокий тыл основные промышленные предприятия столицы. Московский автозавод имени Сталина решили эвакуировать по разным направлениям. Одну часть производства отправили на Урал, а другую — в Ульяновск. Сюда был эвакуирован сборочный цех автомобилей ЗИС-5В.
ЗИС был автомобилем военного времени номер один. Фронт крайне нуждался в них. Для завода выбрали площадку на холмистом берегу Волги (там, где сегодня располагается Ульяновский моторный завод — УМЗ). Официальным днем рождения предприятия считается 30 ноября 1941 года. Именно тогда были утверждены Устав, программа работы и штатный состав филиала № 4 завода имени Сталина, получившего сокращенное название УльЗИС. Это имя завод с гордостью носил до весны 1953 года.
Первой продукцией в начале 1942 года стали не машины, а авиационные снаряды. Инструментальный цех № 2 работал на пределе возможностей, обеспечивая фронт боеприпасами. Однако главная цель была впереди. Уже 30 апреля 1942 года с конвейера сошел первый автомобиль ЗИС-5. За два года было собрано более 7000 грузовиков. В июле 1942 года темпы сборки достигли 30 машин в сутки.
Основу коллектива составили эвакуированные москвичи, но их ряды стремительно пополняла местная молодежь. Подростки 16–17 лет трудились у станков по 12–14 часов в сутки. Но их рабочий день на этом не заканчивался: после смены ребята шли в госпитали ухаживать за ранеными, помогали детям в детских домах, вязали теплые вещи и шили кисеты для бойцов. Заводчане не только выполняли план, но и делились последним, собирали деньги на выпуск танков, машин, самолётов. К концу 1942 года на заводе трудились уже 4 тысячи человек.
УльЗИС официально назначили головным предприятием по выпуску ЗИС-5, но инженеры не ограничивались одной моделью. На базе «трёхтонки» собирали походные мастерские, выпускали двигатели для мотоциклов и даже уникальные газогенераторные установки для ЗИС-21 – тех самых знаменитых автомобилей, которые работали на обычных дровах.
С конца 1943 до середины 1944 года заводчане выполняли крупноузловую сборку американских «Студебеккеров», поступавших по ленд-лизу.
Производство автомобиля ЗИС-5 в 1944 году было передано в город Миасс. Заводчанам поручили разработку дизельного грузового автомобиля УльЗИС-253. По личному указанию наркома С. А. Акопова в мае 1944 года был создан первый опытный образец собственного 3,5-тонного дизельного грузовика. По экономичности и динамике он не уступал американским аналогам и получил высочайшие оценки экспертов.
И хотя в серию модель не пошла, именно этот успех убедил руководство страны: в Ульяновске должен быть построен автомобильный завод.
По сути, благодаря этому заданию в 1943 году Государственный комитет обороны подписывает приказ о строительстве в Ульяновске автозавода. Под него выделили огромную территорию – 200 гектаров за рекой Свиягой.
Ещё в начале 30-х годов из Самары в Ульяновск была перемещена Ульяновская военная авиационная школа пилотов. Поэтому между современными Октябрьской улицей и Московским шоссе был размещен аэродром, а также вспомогательные здания. Первостепенно на этой территории планировали построить авиастроительный завод. Но война внесла свои коррективы, и вместо авиастроительного завода началось строительство автомобильного.
Поначалу работа велась с большим трудом: не было стройматериалов, не хватало квалифицированных кадров, сдерживали перебои в снабжении лесом. А самое главное, тормозило дело отсутствие электроэнергии. Поэтому перед коллективом автозавода стояла важнейшая задача – построить новый завод и в первую очередь построить ТЭЦ.
Что значит строить завод? В представлении наших заводчан и руководителей в то время – это его проектировать, доставать цемент, металл. Это значит устраивать систематические воскресники и субботники. Несмотря на все трудности, заводчане взяли и этот рубеж: за пять минут до 1947 года новая заводская ТЭЦ дала свой первый ток. Для обеспечения стройки своими силами возвели кирпичный завод в поселке Вырыпаевка и бетонный завод, организовали собственную заготовку леса в районах области. Коллектив, закаленный первыми годами войны, брал рубеж за рубежом. Необходимо отметить, что к этому времени коллектив автозавода был уже окрепший и сплоченный, который с честью прошел нелегкие испытания первых лет войны.
С началом строительства автозавода начал развиваться Засвияжский район города Ульяновска. Из многочисленного коллектива завода лишь небольшая часть жила на новой площадке, остальные по-прежнему были размещены по пригородным сёлам. Засвияжье в то время называли «Посёлок № 3». Он был принят автозаводом от другого завода в октябре 1943 года и состоял из восьми бараков по 25 квартир, разрушенных наполовину, пяти деревянных четырёхквартирных домиков, двух четырёхквартирных шлакоблочных домов и полуразрушенной бани на 120 мест. Весь принятый жилой фонд посёлка № 3 отремонтировали и заселили.
В 1944 году стали строить жилые бараки, так называемые «шалаши». Эти довольно теплые строения были полуподвального типа. А почему их назвали «шалаши», потому что по внешнему виду они на самом деле напоминали шалаш. Конечно, удобства были минимальны, но в тех военных условиях это был хороший выход, ведь они обладали по тому времени драгоценным качеством – вместимостью. В каждый из таких «шалашей» вселялось 40 семей автозаводцев.
В одном из бараков оборудовали клуб на 120 человек, парикмахерскую и комнату для приезжих. Вскоре стали работать начальная и средняя школы, здравпункт и гостиница на 40 мест, детские ясли на 75 человек. Автозаводцы открыли свою больницу. В том же году для подготовки квалифицированных кадров, которых заводу очень не хватало, был организован автомеханический техникум. Директором техникума был назначен Александр Михайлович Голубев.
Первое время занятия проходили в неблагоустроенных помещениях, а по сути дела, где придется. Отсутствовали учебники, наглядные пособия, даже такая мелочь, как чернила. Александр Михайлович приходил к директору завода Дундукову и делился с ним, что многие начальники цехов безразличны к нуждам студентов. И даже просил предоставить двигатель полуторки в разрезе. На тот момент это, конечно, была роскошь – иметь такое наглядное пособие. Но это пособие выручит, как он говорил, нас в учебной программе и в подготовке шоферов. И на самом деле Голубеву предоставили макет двигателя для его изучения студентами.
Только в октябре 1945 года техникуму было передано здание на Набережной Свияги. До сих пор наш автозавод сотрудничает с автомеханическим техникумом, с бывшим 7-м училищем, сейчас уже Ульяновским профессионально-политехническим колледжем. Именно из этих учебных заведений к нам на завод приходят квалифицированные рабочие кадры.
В 1944 году началась закладка первых каменных домов. Появились наметки улиц, и одну из них, центральную, назвали Автозаводской. Жители улицы – это работники УльЗИС и их семьи. По воспоминаниям старожил Автозаводской улицы, жили трудно, но дружно. Помогали друг другу, как могли. Двери закрывали только на ночь. Доверие было. Старались улицу содержать в чистоте и порядке.
Остались воспоминания помощника директора в 40-е годы Владимира Филипповича Лукина о митинге на заводе и о том, как встретили День Победы ульяновские заводчане. 9 мая 1945 года на площади перед главным конвейером собрались буквально все заводчане: и те, кто заступал в первую смену, и те, кто отработал ночную. Митинг, посвященный победоносному окончанию Великой Отечественной войны, был открыт руководителями завода. Были крики «Ура», гром аплодисментов. Ведь долгожданную Победу коллектив автозавода ждал с большим нетерпением.
Все эти годы они ковали в тылу нашу великую общую Победу! В последующие десятилетия пронеслось много событий в жизни завода и страны, но об этом можно поговорить в другой публикации!
