Киев перешёл к массированным ударам беспилотниками по территории России
Киевский режим уже который день проводит массированные атаки беспилотниками на российские регионы, видимо, таким способом Зеленский хочет усилить свои переговорные позиции, заставив Москву принять «воздушное перемирие». Удары наносятся в разных направлениях, причем практически в круглосуточном режиме. Под атакой уже побывали приграничные регионы, сегодня ночью Киев атаковал в южном направлении.
По данным военного ведомства, в течение ночи средствами ПВО был сбит и перехвачен 151 украинский беспилотник самолетного типа. К сожалению, не обошлось без пострадавших и последствий на земле. Над Крымом перехватили 38 украинских дронов, основная масса которых атаковала Севастополь. Ранения получил 9-летний мальчик, есть повреждения многоквартирных и частных домов, а также автомобилей.
В Краснодарском крае сбито 18 беспилотников, есть возгорание резервуара с нефтепродуктами на Ильинском НПЗ. В Крымском районе повреждено здание локомотивного депо. В самом Краснодаре обломки дрона упали на стадион академии ФК «Краснодар». О пострадавших не сообщается.
Добрались беспилотники и до Татарстана, атаковав Казань и Нижнекамск, а также до Удмуртии, атаковав Ижевск. По количеству сведений нет, о последствиях пока не сообщалось.
План «Ковер» вводился в аэропортах Екатеринбурга, Казани, Тамбова, Перми, Уфы, Ульяновска, Ижевска, Пензы, Нижнекамска, Сочи, Геленджика и Краснодара.
