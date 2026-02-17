Киев перешёл к массированным ударам беспилотниками по территории России

Киевский режим уже который день проводит массированные атаки беспилотниками на российские регионы, видимо, таким способом Зеленский хочет усилить свои переговорные позиции, заставив Москву принять «воздушное перемирие». Удары наносятся в разных направлениях, причем практически в круглосуточном режиме. Под атакой уже побывали приграничные регионы, сегодня ночью Киев атаковал в южном направлении.

По данным военного ведомства, в течение ночи средствами ПВО был сбит и перехвачен 151 украинский беспилотник самолетного типа. К сожалению, не обошлось без пострадавших и последствий на земле. Над Крымом перехватили 38 украинских дронов, основная масса которых атаковала Севастополь. Ранения получил 9-летний мальчик, есть повреждения многоквартирных и частных домов, а также автомобилей.



В Краснодарском крае сбито 18 беспилотников, есть возгорание резервуара с нефтепродуктами на Ильинском НПЗ. В Крымском районе повреждено здание локомотивного депо. В самом Краснодаре обломки дрона упали на стадион академии ФК «Краснодар». О пострадавших не сообщается.

Добрались беспилотники и до Татарстана, атаковав Казань и Нижнекамск, а также до Удмуртии, атаковав Ижевск. По количеству сведений нет, о последствиях пока не сообщалось.

План «Ковер» вводился в аэропортах Екатеринбурга, Казани, Тамбова, Перми, Уфы, Ульяновска, Ижевска, Пензы, Нижнекамска, Сочи, Геленджика и Краснодара.
  Ропот 55
Сегодня, 09:20
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 09:20
    Вывод,есть у них и безпилотники и производства ,и обслуга в виде запускающих,и площадок не мерено.
    oleg-nekrasov-19
Сегодня, 09:31
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 09:31
      Эти беспилотники идут непрерывным потоком из стран ЕС где у Киева налажено производство как в Германии , так и в Польше. Мне кажется ,пришло время лишить Киев военного и политического руководства хорошими ударами.
      Ропот 55
Сегодня, 09:32
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 09:32
        oleg-nekrasov-19 hi ,чуть ниже ROSS42 я уже ответил по этому поводу.
        oleg-nekrasov-19
Сегодня, 09:34
          oleg-nekrasov-19
          0
          Сегодня, 09:34
          увидел, да все правильно . Вопрос один - Зеленский и его банда неприкасаемы?
          Ропот 55
Сегодня, 09:36
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 09:36
            oleg-nekrasov-19, ну Зеленский и Ко ведут себя более чем вольготно,я бы даже написал нагло,вот весь сказ.
            Охотовед 2
Сегодня, 09:43
              Охотовед 2
              +1
              Сегодня, 09:43
              Ладно беспилотники, Белгород уже который день РСЗО HIMARS долбят, пуски осуществляют из Харькова.
              Из Белгорода детей эвакуируют. Слов нет цензурных…
              Ропот 55
Сегодня, 09:47
                Ропот 55
                0
                Сегодня, 09:47
                Охотовед 2 hi , имеем что имеем к сожалению очень МНОГИХ здесь присутствующих,зато наши в Швейцарии переговоры проведут. И даже будут там вопросы территорий обговаривать, интересно кто-то верит что договорятся???
  ROSS 42
Сегодня, 09:22
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 09:22
    Киевский режим уже который день проводит массированные атаки беспилотниками на российские регионы

    А те, кто между войной и позором переговорами выбирают переговоры, получают в итоге и войну, и переговоры, и прочие контрибуции и аресты активов...
    Думать нужно быстрее и решения принимать действенные.
    Позорные переговоры нужно прекратить и готовить ТЯО, а пустые и безрезультативные слова признать ошибочными...
    Ропот 55
Сегодня, 09:25
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 09:25
      ROSS42 hi ,к сожалению здесь на сайте уже 4 года пишут очевидные и логические вещи,однако кто нас слышит,или кому наше мнение важно.
      ROSS 42
Сегодня, 09:33
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 09:33
        Политические болтуны переставляют слова в ранее сказанных предложениях (русский язык позволяет), а дела идут хуже и хуже. В войну втягиваются тыловые регионы России.
        Сегодня они говорят о Мюнхенской конференции... fool За спинами России решают её судьбу...Сколько можно говорить? Сколько можно стращать? И кого?
        Никто из политиков не провёл анализа обстановки 2022-2026 гг. Что мы имели тогда и куда пришли сегодня...Но больше всего беспокоит завтрашняя перспектива. Эти рассуждения про ЯО в Европе и наличие кнопок в разных шаловливых руках до добра не доведёт. А истинным поджигателям в виде Британии и Франции пора уже устроить ледяной душ...
    oleg-nekrasov-19
Сегодня, 09:33
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 09:33
      Так и есть , для этого надо принять решение. И это настолько очевидно, что уже большинство задается вопросом ,почему Зеленский и его банда террористов до сих пор коптит воздух планеты своим смрадом.
    megadeth
Сегодня, 09:44
      megadeth
      0
      Сегодня, 09:44
      Позорные переговоры нужно прекратить и готовить ТЯО, а пустые и безрезультативные слова признать ошибочными...
      Согласен, но не только ТЯО, появилось очень много целей в "гейропе" для РСД БРК "Орешник"(а ракет и ГЧ с ЯО к ним думаю пока не хватает для поражения всех целей, которые надеюсь уже определены), и хотелось бы надеяться, что наше правительство в случае начала военного конфликта с "гейропой", применит его незамедлительно...имхо
  Гардамир
Сегодня, 09:30
    Гардамир
    +2
    Сегодня, 09:30
    У меня по этому поводу неприличный вопрос. неужели трудно сделать хорошую ПВО? Или буржуев не интересуют проблемы народишка. Неужели никто на выборах не припомнит этого раненого мальчика?
    свой1970
Сегодня, 09:45
      свой1970
      0
      Сегодня, 09:45
      Цитата: Гардамир
      У меня по этому поводу неприличный вопрос. неужели трудно сделать хорошую ПВО?

      Проблема в том что сделать - невозможно.
      И дело не в "капиталистах/народишке"- это технически и экономически невозможно.
      Слишком мала стоимость дронов и слишком большое количество объектов нуждающихся в прикрытии. Например в РФ 42 000 мостов и путепроводов.
      И даже если поставить у каждого по Панцирю - его можно перегрузить и подловить на перезарядке.
      Пока не появиться какой то новый способ уничтожения массы(!!!) БПЛА - лазеры/шмазеры/эми/ микро дроны перехватчики/ и т.п. - риск что мы будем читать такие сообщения крайне велик.
      К сожалению, с главным и лучшим средством ПВО -" танки на аэродроме противника" - у нас не очень
  alovrov
Сегодня, 09:32
    alovrov
    -1
    Сегодня, 09:32
    Между тем Россия прекратила массированные удары по инфраструктуре бывшей УССР. Ну видимо тоже для усиления чего то.
  mongol9999
Сегодня, 09:34
    mongol9999
    -1
    Сегодня, 09:34
    Ну когда уже хоть один украинский беспилотник долбанет с территории Украины по Берлину, Варшаве и Парижу. В эту же игру можно играть вдвоём. Скажем так. Неизвестные львовские граждане против принудительной бусификации и разжигании Европой войны на их территории. Наше ГРУ не в состоянии организовать подобный сценарий?