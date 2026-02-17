Новые волны ударов по целям: Винницкая, Тернопольская и другие области
9793
Средства поражения ВС России повторно атаковали цели в Винницкой области. Там прогремела новая серия взрывов.
Сообщения об этом появляются в украинских пабликах и СМИ.
Взрывы начали звучать вскоре после объявления воздушной тревоги. Впрочем, она была объявлена сегодня почти по всей территории Украины.
В это время в южной части Винницкой области было замечено не менее четырех групп российских крылатых ракет. Оттуда они направились к Каменец-Подольскому району Хмельницкой области, двигаясь к целям в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Так что в ближайшее время следует ожидать данных о серьезном поражении очередных объектов на западе Украины.
Одновременно украинские мониторинговые группы сообщили о стартах баллистических ракет с территории России.
В это время в результате ударов дронов-камикадзе «Герань» по целям в Днепропетровске произошло сильное возгорание. Помимо этого, сообщается о прилетах по целям в регионе баллистических ракет. Атакованы были также объекты в Кривом Роге.
Их Харьковской области поступали сообщения о ночных атаках Вооруженных сил РФ. Ударам подверглись объекты в Изюме и Чугуеве. В Сумской области были атакованы цели в Ахтырке и Сумах. О других ночных ударах ВС России «Военное обозрение» сообщало ранее.
Высокую активность в различных регионах Украины проявляют ударные беспилотники «Герань». Одновременно в украинском небе постоянно находится не менее 60-100 таких летательных аппаратов.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация