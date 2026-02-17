Новые волны ударов по целям: Винницкая, Тернопольская и другие области

979 3
Новые волны ударов по целям: Винницкая, Тернопольская и другие области

Средства поражения ВС России повторно атаковали цели в Винницкой области. Там прогремела новая серия взрывов.

Сообщения об этом появляются в украинских пабликах и СМИ.



Взрывы начали звучать вскоре после объявления воздушной тревоги. Впрочем, она была объявлена сегодня почти по всей территории Украины.

В это время в южной части Винницкой области было замечено не менее четырех групп российских крылатых ракет. Оттуда они направились к Каменец-Подольскому району Хмельницкой области, двигаясь к целям в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Так что в ближайшее время следует ожидать данных о серьезном поражении очередных объектов на западе Украины.

Одновременно украинские мониторинговые группы сообщили о стартах баллистических ракет с территории России.

В это время в результате ударов дронов-камикадзе «Герань» по целям в Днепропетровске произошло сильное возгорание. Помимо этого, сообщается о прилетах по целям в регионе баллистических ракет. Атакованы были также объекты в Кривом Роге.

Их Харьковской области поступали сообщения о ночных атаках Вооруженных сил РФ. Ударам подверглись объекты в Изюме и Чугуеве. В Сумской области были атакованы цели в Ахтырке и Сумах. О других ночных ударах ВС России «Военное обозрение» сообщало ранее.

Высокую активность в различных регионах Украины проявляют ударные беспилотники «Герань». Одновременно в украинском небе постоянно находится не менее 60-100 таких летательных аппаратов.
3 комментария
  1. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +3
    Сегодня, 09:38
    Пришло пять крылатых ракет по Бурштынской ТЭС по вновь поставленному оборудованию. Вчера был приход по ПС 750 под Киевом. Но массированные беспилотные атаки продолжаются по России. Может пора уже ударить по военному и политическому руководству Кевского режима?
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      -1
      Сегодня, 09:40
      Это может приостановить безумство нацистского режима...Рецидивов точно не будет...
  2. Yustas201a Звание
    Yustas201a
    -1
    Сегодня, 09:43
    Мало,очень мало. Нужно полностью выносить западенщину.