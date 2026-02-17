Посетившие Киев сенаторы США пообещали Зеленскому «Томагавки» для ударов по РФ

223 4
Посетившие Киев сенаторы США пообещали Зеленскому «Томагавки» для ударов по РФ

Украина должна получить от США ракеты «Томагавк», а также разрешение бить ими по российской территории. Об этом заявили два сенатора США, прибывшие в Киев для встречи с Зеленским. Обрадованный таким заявлением «нелегитимный» долго тряс им руки и всячески выражал свою радость.

В Киеве побывали два сенатора-демократа Шелтон Уайтхаус и Ричард Блюменталь, причем Блюменталь уже не в первый раз. Они провели переговоры с Зеленским, пообещав ему ракеты «Томагавк» и разрешение бить ими вглубь России. Как подчеркнули члены Сената, в Конгрессе якобы существует значительная двухпартийная поддержка Украины, которая постоянно давит на администрацию Трампа в отношении передачи ракет Киеву. И надеется додавить.



Мы сейчас очень решительно настроены работать по линии санкций… обеспечения «Томагавков», ракет-перехватчиков – всего, что вам необходимо для того, чтобы получить победу и для того, чтобы бороться с нарративами о том, что Россия якобы побеждает.


Однако, как считают на Украине, все эти заявления о ракетах принимать во внимание и не нужно, США не поставят «Томагавки» Украине, это было ясно и четко сказано еще в прошлом году. Слишком дорогие ракеты и слишком серьезные последствия их применения.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 09:46
    Как говорила моя бывшая жена : "Обещать не значит жениться"))) приехать в куев, повесить лапши на уши тупому зелепоцу, дело нехитрое)))
  2. alovrov Звание
    alovrov
    0
    Сегодня, 09:46
    Кому ясно? Что еще не поставили США в бывшую УССР чего никада/никада не обещали поставить? Совсем народ не обучаемый. Если бандеровцев и дальше будут жалеть то дойдет дело и до химического/биологического и ядерного оружия.
  3. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    -1
    Сегодня, 09:46
    Ну и почему всякая шваль спокойно приезжает и уезжает В Кукуев? Ракет и БПЛА жалко?
  4. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 09:48
    Кому-то очень хочется опять потомогавкать.