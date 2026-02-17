Возвращение торгов долларом на Мосбиржу говорит о реализации «плана Дмитриева»

8 850 74
Возвращение торгов долларом на Мосбиржу говорит о реализации «плана Дмитриева»

Эксперты анализируют ситуацию с возвращением торгов валютной пары «доллар-рубль» на Мосбиржу. Само по себе это событие произошло вчера. При этом громко не анонсировалось.

Напомним, что торги такого характера на Мосбирже прекратились летом 2024 года. Причиной стало введение санкций в отношении национального клирингового центра (НКЦ).



Теперь торги вернулись, но это не совсем те торги, которые были в досанкционный период. Да, торги вновь стали биржевыми, однако они проводятся по режиму CETS. Это анонимный биржевой режим, который в полной мере не даёт информации о контрагентах. Да и санкции против НКЦ не сняты. Как минимум официально об этом не объявлялось.

Как говорят экономисты, суть этого варианта состоит в том, что торговать на бирже могут исключительно профессиональные «игроки». Причём используемые доллар «не физический». Сделка осуществляется в рублях по определённому курсу, фиксируется результат торгового соглашения, но сами доллары в Россию не поставляются.

Многие эксперты считают, что это «первая ласточка» реализации так называемого «плана Дмитриева». В ряде СМИ ранее появились сообщения о том, что Россия предлагает США в качестве одного из шагов по восстановлению отношений как минимум частичную отмену санкций и возврат к «долларовым расчётам». И хотя сами доллары, как таковые, банки США в Россию для торгов на Мосбирже пока не направляют, всё говорит о том, что американскую сторону этот вариант заинтересовал.

Критики считают, что система без прямой «поставки» долларов на российский рынок для обслуживания торговых операций ущербна. Однако есть немалое число тех экономистов, которые видят в реализуемой со вчерашнего дня системе торгов варианты для реализации торговли именно в национальных валютах – валютной парой «доллар-рубль».

Насколько такой вариант торгов будет благоприятен для экономики России, покажет уже ближайшее время.

Возвращаясь к самому событию о возобновлении торгов - пусть они и в несколько странном виде, но получается так, что все размышления о том, что в России «доллар теперь точно – всё» (в том плане, что американская валюта ни при каких условиях использоваться в мировой торговле нашей страной не будет) в очередной раз ни к чему не привели. Как выясняется, при всех громких словах с трибун, доллар по-прежнему хотели бы видеть в ходу определённые политические и экономические круги страны.
74 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 09:49
    К чему бы такой поворот?
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +19
      Сегодня, 10:05
      Ропот 55
      Сегодня, 09:49
      К чему бы такой поворот?

      hi Надо бы огласить весь список, кто стоит за таким поворотом событий.
      Почему молчит патриотически настроенный ДАМ, как лидер партии?
      Не получится ли так, что РФ разменивает смерти погибших в СВО-КТО военных и мирных россиян в обмен на очередные мир, дружба, жвачка с нашими заклятыми врагами-наглосаксами?
      Может быть, Дмитриев сначала продавит неджентльменов - матрасников на прекращение поставок вооружений и разведданных бандерштату, ато за Державу обидно и за всех нас.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +4
        Сегодня, 10:08
        ZovSailor hi ,это не возможно,я про поставки и разведданные,а насчёт огласить весь список так Песков , если не ошибаюсь,открытым текстом заявил что никаких подробностей мы не дождемся пока окончательно не договорятся.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          -1
          Сегодня, 10:16
          Ропот 55
          Сегодня, 10:08

          hi Тогда необходимо предупредить ВГК, чтобы, не дай Бог произошло, как в Венесуэле, когда ослик с золотым мешком совершил основную грязную работу, а здесь башни договорятся между собой без учёта мнения российского народа, а у военных СВО-КТО ещё ипотека и кредиты не погашены? angry
          1. NordOst16 Звание
            NordOst16
            0
            Сегодня, 11:11
            Цитата: ZovSailor
            Тогда необходимо предупредить ВГК, чтобы, не дай Бог произошло, как в Венесуэле, когда ослик с золотым мешком совершил основную грязную работу

            Золото откроет любую крепость, задача коменданта обеспечить условия, чтобы ишак под потребным грузом золота сдох на месте. И, вроде бы, в отличии от Венесуэлы и, потенциально, Ирана и Кубы у нашего коменданта это получается.

            Цитата: ZovSailor
            а здесь башни договорятся между собой без учёта мнения российского народа

            А это называется демократия.) Ещё бы у башен контроль над силовым аппаратом отобрать, то вполне возможно получится построить нечто стабильное.
        2. alexoff Звание
          alexoff
          +1
          Сегодня, 12:22
          Да и потом тоже не расскажут. Будут обижаться и говорить что снова надули
      2. Дырокол Звание
        Дырокол
        +10
        Сегодня, 10:32
        Цитата: ZovSailor
        с нашими заклятыми врагами-наглосаксами?

        Не торопитесь, а то скоро объявят, что они не заклятые враги, а временно запутавшиеся партнеры.
      3. NordOst16 Звание
        NordOst16
        -2
        Сегодня, 11:07
        Цитата: ZovSailor
        Не получится ли так, что РФ разменивает смерти погибших в СВО-КТО военных и мирных россиян в обмен на очередные мир, дружба, жвачка с нашими заклятыми врагами-наглосаксами?

        1) это и так никогда не скрывалось. У нас никто не отказывался от торговли со странами ЕС, США и др.
        2) чем это плохо? Я не про смерти, а про "мир, дружба, жвачка" если это выгодно для РФ?

        Цитата: ZovSailor
        Может быть, Дмитриев сначала продавит неджентльменов - матрасников на прекращение поставок вооружений и разведданных бандерштату, ато за Державу обидно и за всех нас.

        Это он активно и пытается мделать, только вот, видимо, в США и/ или Великобритании/ ЕС хотят слишком многое и готовы предложить слишком мало.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +2
          Сегодня, 11:12
          NordOst16
          Сегодня, 11:07
          Это он активно и пытается мделать, только вот, видимо, в США и/ или Великобритании/ ЕС хотят слишком многое и готовы предложить слишком мало.

          hi Весь опыт мировой цивилизации и культуры с времён Древней Руси показал ненадёжность во взаимоотношениях, а скорее, злой умысел врагов-наглосаксов, тем паче, что на слово не джентльмена в современном мире нужно отвечать ударом по теблу.
          1. NordOst16 Звание
            NordOst16
            0
            Сегодня, 11:16
            Цитата: ZovSailor
            Весь опыт мировой цивилизации и культуры с времён Древней Руси показал ненадёжность, а скорее, злой умысел врагов-наглосаксов

            Он же показывает, что даже злейшие враги могут стать союзниками если интересы сойдутся. Как там говорят, союзники приходят, уходят и только интересы остаются постоянными.
            Так что остаётся нам, сотрудничать там, где выгодно и враждовать когда это выгодно. И не строить иллюзий.
    2. Таймень Звание
      Таймень
      0
      Сегодня, 12:32
      К спекуляции нашими деньгами в нашей стране и вывозу бабла из неё.Заодно и нынешние нувориши хапать будут в три горла и за бугор отправлять.Они же с колен встали по речам разного рода гроссмейстеров.
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +15
    Сегодня, 09:49
    Да уж, Дмитриев это блин фигура… как-никак муж подруги дочери самого!!! Слов нет.
    1. NordOst16 Звание
      NordOst16
      +1
      Сегодня, 11:18
      Многие столетия именно такие личности и вели переговоры. Нынче же, несмотря на весь лоск технологического развития, ничего не поменялось.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 12:24
        Там обычно ещё какие-то заслуги были. А какие достижения у рфпи кроме освоения пары триллионов рублей?
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +3
    Сегодня, 09:52
    Как по мне, то можно торговать даже за монгольские тугрики, если это выгодно. Ни Китай, ни Индия - от доллара не отказываются.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +10
      Сегодня, 09:56
      ТермиНахТер hi ,а что США помогает убивать граждан Индии и Китая?
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +1
        Сегодня, 10:08
        Не помогает сейчас, будет помогать потом. А сколько граждан Китая убили американцы во времена "опиумных войн"? Все знают, что опиум в Китай возили англичане, а вот про американцев как-то забыли, а они тоже не слабо поучаствовали. А США не торговали с Японией, когда самураи вырезали в Китае целые города? Доллар - инструмент, как кинжал - хорош для того, у кого он есть, и плох, для того, кого его нет
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +3
          Сегодня, 10:11
          ТермиНахТер,ага и Китай сейчас как припомнит,да как кинется мстю-мстить, поговорка про сто первое предупреждение не на ровном месте появилась,да и "обезьяна" эта слишком "мудра".
      2. NordOst16 Звание
        NordOst16
        +1
        Сегодня, 11:20
        Как минимум активно снабжают противников КНР, чем не повод? А чуть ранее одного из крупнейших поставщиков (Венесуэлу) прищучили.
    2. Inженегр Звание
      Inженегр
      0
      Сегодня, 10:10
      Как по мне, то можно торговать даже за монгольские тугрики, если это выгодно.

      Можно, а зачем? Вот если вам зарплату начать выдавать этими тугриками, на которые наторговали - вы как к этому отнесетесь? )
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +2
        Сегодня, 10:13
        А какая мне разница, если тугрики будут по рыночному курсу, относительно рубля или доллара? Может вы забыли, как зарплаты платили в долларах или, как тогда красиво писали "в эквиваленте".
        1. Inженегр Звание
          Inженегр
          +1
          Сегодня, 10:20
          Ну какая разница... вот вам дали тугрики, все честно - по курсу ЦБ. А в магазине цены не тугриках и даже не в долларах - извольте менять. И вот вы уже смотрите кому бы эти тугрики продать за рубли... а цена продажи в банках уже не по курсу ЦБ ) Ну помните самоизоляция, самозанятость, самогеморройсобменом )
        2. kulemin0025gmail.com Звание
          kulemin0025gmail.com
          +1
          Сегодня, 10:34
          Помню ценники в начале 90-ых - "УЕ" (условная единица) 😏 Каждый день, с помощью калькулятора, приходилось цену выссчитывать 🫣
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 12:11
            нафига высчитывать то? у нас например так и брали баксами тихонько. нет ну в продуктовых то конечно нет ещё - а так то можно было тогда спокойно баксами расплатится по договорённости.
  4. Дедок Звание
    Дедок
    +15
    Сегодня, 09:52
    Возвращение торгов долларом на Мосбиржу

    а как же лозунги, что долларом больше не торгуем?
    1. alexandreII Звание
      alexandreII
      +12
      Сегодня, 10:07
      А пафоса,пафоса то сколько было,на весь мир трубили......и дотрубились
    2. cast iron Звание
      cast iron
      +8
      Сегодня, 10:10
      Лозунгами нашего правящего классы мы все можем подтереться. В очередной раз.
    3. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +2
      Сегодня, 10:29
      а как же лозунги, что долларом больше не торгуем?
      Так в статье же написано, кто может, а кому по прежнему нельзя.
      Как говорят экономисты, суть этого варианта состоит в том, что торговать на бирже могут исключительно профессиональные «игроки».

      hi
      1. Дедок Звание
        Дедок
        +1
        Сегодня, 10:33
        а кто спекуляциями на бирже занят? - наверно мы, с вами...
        1. Gomunkul Звание
          Gomunkul
          +3
          Сегодня, 10:40
          а кто спекуляциями на бирже занят?
          Т.н. "элита" или её представители для которых доллар это национальная валюта, для всех остальных только рубли.
          1. Дедок Звание
            Дедок
            +1
            Сегодня, 10:41
            Т.н. "элита" или её представители

            исключительно профессиональные «игроки».
            1. Gomunkul Звание
              Gomunkul
              +1
              Сегодня, 10:43
              Именно они, те кто сдал СССР и предал народ ради долларов.
        2. NordOst16 Звание
          NordOst16
          -1
          Сегодня, 11:24
          Во всяком случае обычным гражданам никто не мешает там работать. Не считая, что нынче получить статус "квалифицированного инвестора" стало сложнее получить, но оно и к лучшему. Он не обязателен для многих видов операций.
    4. kulemin0025gmail.com Звание
      kulemin0025gmail.com
      +1
      Сегодня, 10:39
      А Россия разве долларом торгует? 🧐 Просто не все страны, которые торгуют с Россией, готовы переходить на рубли
      1. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 10:41
        А Россия разве долларом торгует?

        а как же заголовок: "Возвращение торгов долларом на Мосбиржу"
        или это не торговля?
        1. kulemin0025gmail.com Звание
          kulemin0025gmail.com
          +1
          Сегодня, 10:45
          А статью прочитали? Или инфу черпаете исключительно по заголовкам? 😏
          1. Дедок Звание
            Дедок
            0
            Сегодня, 10:50
            А статью прочитали

            не только, с утра еще слушал РБК - где это комментировали люди, более посвященные, чем я...
            1. kulemin0025gmail.com Звание
              kulemin0025gmail.com
              +1
              Сегодня, 10:55
              И что эти более посвящённые накомментировали? 😏
              1. Дедок Звание
                Дедок
                0
                Сегодня, 10:55
                И что эти более посвящённые накомментировали

                так, пока, никто не запрещает слушать РБК
    5. NordOst16 Звание
      NordOst16
      0
      Сегодня, 11:21
      А кто эти лозунги продвигал?
    6. alex_spb Звание
      alex_spb
      0
      Сегодня, 12:35
      а как же лозунги, что долларом больше не торгуем?

      шаг вперед и два шага назад, в этом и все руководство, один пизд..ж и обещания лучшей жизни
  5. moreman78 Звание
    moreman78
    +9
    Сегодня, 09:55
    Возвращаясь к самому событию о возобновлении торгов - пусть они и в несколько странном виде, но получается так, что все размышления о том, что в России «доллар теперь точно – всё» (в том плане, что американская валюта ни при каких условиях использоваться в мировой торговле нашей страной не будет) в очередной раз ни к чему не привели. Как выясняется, при всех громких словах с трибун, доллар по-прежнему хотели бы видеть в ходу определённые политические и экономические круги страны.


    Наши буржуины всегда готовы лечь под Запад - в этом ни кто и не сомневался!
  6. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 09:55
    в ряде СМИ ранее появились сообщения о том, что Россия предлагает США в качестве одного из шагов по восстановлению отношений как минимум частичную отмену санкций и возврат к «долларовым расчётам». И хотя сами доллары, как таковые, банки США в Россию для торгов на Мосбирже пока не направляют, всё говорит о том, что американскую сторону этот вариант заинтересовал.


    а как же скрепные заявления о том что "без разницы - зарплата в рублях и всё торгуем за рубли" ??
    1. kulemin0025gmail.com Звание
      kulemin0025gmail.com
      +1
      Сегодня, 10:49
      Не всем, с кем мы торгуем, нужны рубли.
    2. NordOst16 Звание
      NordOst16
      0
      Сегодня, 11:26
      Поменьше скрепных слушать надо. У нас нынче демократия и за слова можно, почти, не отвечать.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 11:48
        нууу как бы скрепных то тоже никто за язык с большого экрана не тянул...... а то уже много чего было заявлено и обещано и потом как-то оно не совсем так, а то и совсем вовсе не так.... ну что поделать - вот так оно.
  7. Eug Звание
    Eug
    +7
    Сегодня, 10:01
    Кто же нас в этот раз "надул"? Или "надувает"?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 12:04
      тссс, это всё происки врагов которые не дают договорится с "нашими партнёрами" (с)
      а враги они повсюду. нужна бдительность (с). иначе потом опять обманут.
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 12:53
      Цитата: Eug
      Кто же нас в этот раз "надул"? Или "надувает"?

      По ходу дела, В КОИ ВЕКИ, Россия умудрилась впарить матрасам решение их проблемы за их же счёт взяв на вооружение тактику этих же матрасов, т.е. создание проблемы и последующее предложение решения этой проблемы за счёт терпилы.
      Однако, хоть ты тресни, народ всегда и во всём готов видеть исключительно зраду зрадную и подставу лютую.
      А суть в том, что, условно говоря, Россия наращивала расчёты в нац.валютах сокращая долю доллара как в ЗВР, так и в расчётах за доллар, НО не отказывалась от них полностью, что в принципе невозможно т.к. ну не нужны нам сомалийские пиастры или какие ни будь букинафасовские тугрики, когда за одну буханку хлеба они отгружают самосвал своих бумажек.
      Матрасы видят тенденцию к тому, что доля доллара сокращается и топят за то, что бы повлиять на эту тенденцию и она не развивалась далее в негативном ключе. Россия сказала, ну ладно притормозим и оставим как есть 50х50, но и вам надо подвинуться и сделать послабления в части расширения наших возможностей которые были придавлены санкциями. Матрасы подвинулись, 50х50 остались на прежнем уровне, а Россия начала торги на бирже. Что не так то? request
      Условно говоря, в плане ведения "б/действий в сложившейся мировой финансовой системе" России сейчас выгоднее поучаствовать в "убийстве" евро, чем в уничтожении доллара т.к. зона евро(практически вся Европа) готовится к войне с Россией и активно милитаризируется за счёт этого самого евро.
      Как то так думается. winked
      1. Eug Звание
        Eug
        0
        Сегодня, 12:56
        А матрасы точно подвинулись? Или пообещали?
        1. Ныробский Звание
          Ныробский
          0
          Сегодня, 12:56
          Цитата: Eug
          А матрасы точно подвинулись? Или пообещали?

          Торги вернулись, стало быть подвинулись.
          1. Eug Звание
            Eug
            0
            Сегодня, 13:06
            И что, наша нефть может спокойно продаваться? Сомневаюсь... и что Трамп поможет нам уничтожить евро - тоже.. и Китай, и Индия заключили многолярдовые контракты с Эуросоюзом.
  8. sdivt Звание
    sdivt
    +11
    Сегодня, 10:04
    ... анонимный биржевой режим ... используемые доллар «не физический»
    получается так, что все размышления о том, что в России «доллар теперь точно – всё» ... в очередной раз ни к чему не привели

    Если вспомнить, как пафосно подавалась идея о продаже углеводородов недружественным странам "только за рубли", и к чему это всё свелось, то вполне ожидаемо, что вот такие биржевые торги, будут объявлены, как абсолютно логичное и последовательное продолжение дедолларизации
    1. topol717 Звание
      topol717
      +4
      Сегодня, 10:16
      Цитата: sdivt
      Если вспомнить, как пафосно подавалась идея о продаже углеводородов недружественным странам "только за рубли", и к чему это всё свелось,
      Свелось все к тому что нефть и газ вообще перестали покупать. Ни за рубли ни за ойро ни за баксы.
      1. sdivt Звание
        sdivt
        0
        Сегодня, 10:33
        Цитата: topol717
        Свелось все к тому что нефть и газ вообще перестали покупать

        Не считая условно-дружественных нам Сербии, Венгрии, Словакии
        Австрия - до 80% российских углеводородов
        Франция - до 40%
        а так же - Италия, Испания, Греция, Чехия, Нидерланды...
        Список НЕ покупающих - и то короче)
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 10:50
          В 23 году Экспорт из РФ 240 млн тонн сырой нефти. Доля Индии и Китая 78%
          И как вы понимаете весь 24й и 25й год экспорт в Европу падал. Вот тут есть очень красивые графики. А потом начинайте перечислять страны. В 25ом осталась только Венгрия и Словакия, которые покупали по трубе.
          https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#2026:_.D0.A1.D0.B0.D0.BD.D0.BA.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.A1.D0.A8.D0.90_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.82.D0.B8.D0.B2_.C2.AB.D0.A0.D0.BE.D1.81.D0.BD.D0.B5.D1.84.D1.82.D0.B8.C2.BB_.D0.B8_.C2.AB.D0.9B.D1.83.D0.BA.D0.BE.D0.B9.D0.BB.D0.B0.C2.BB_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D1.8F.D1.82_.D0.BA_.D1.80.D0.B5.D0.B7.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D1.83_.D1.81.D0.BF.D0.B0.D0.B4.D1.83_.D0.BF.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B2.D0.BE.D0.BA_.D0.B2_.D0.98.D0.BD.D0.B4.D0.B8.D1.8E
          1. NordOst16 Звание
            NordOst16
            0
            Сегодня, 11:31
            Цитата: topol717
            т из РФ 240 млн тонн сырой нефти. Доля Индии и Китая 78%

            Эти данные очень качественно фильтровать надо. По принципу: надпимь на заборе не отражает самой его сути. Например, судя по данным китайской таможни, КНР не закупает нефть в Иране, но закупает нефть в Малазии (11%). Чет не слышал, чтобы Малазия была крупным экспортёром нефти. Таким же образом российскую нефть покупают страны ЕС, с шилдиком, что она индийская.
            1. topol717 Звание
              topol717
              0
              Сегодня, 11:35
              Цитата: NordOst16
              Таким же образом российскую нефть покупают страны ЕС, с шилдиком, что она индийская.
              Нее, ЕС покупает через ОАЭ. Наши поставки в ОАЭ )))) очень сильно выросли. Судя по всему смешивают и продают как Арабскую
              1. NordOst16 Звание
                NordOst16
                0
                Сегодня, 11:39
                И что-то мне подсказывает, что об её происхождении знают все от производителя до покупателя и впооне себе догадывается таможня и соответсвующие органы власти.
          2. sdivt Звание
            sdivt
            0
            Сегодня, 11:31
            Цитата: topol717
            В 25ом осталась только Венгрия и Словакия, которые покупали по трубе

            это не так
            к примеру (цитата из аналитики рынка энергоносителей, 2026 год, обзор декабря 2025 года):
            France was the second-largest buyer, importing EUR 204 mn of Russian fossil fuels, all in the form of LNG. France’s LNG imports increased by 13% month-on-month...

            гугл-перевод:
            Франция была вторым по величине покупателем, импортировав 204 млн евро российского ископаемого топлива, всё это в виде СПГ. Импорт СПГ во Францию вырос на 13% по сравнению с предыдущим месяцем
            ссылка:
            https://energyandcleanair.org/december-2025-monthly-analysis-of-russian-fossil-fuel-exports-and-sanctions
            могу привести цитаты и ссылки по каждому из пунктов
            но, признайтесь, вам же это не очень интересно?)
            вы же совершенно другого ждёте?)
  9. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    +8
    Сегодня, 10:09
    Похоже торговля в национальных валютах накрылась доллоровым тазом.
    Бабло побеждает всё.
    А картонные, бумажные тигры сдулись.
  10. Million Звание
    Million
    +7
    Сегодня, 10:20
    Что то президент наш выпал из информационного пространства.После Нового года только один раз появлялся с кучей заявлений.
    Все больше о Трампе пишут.
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      +3
      Сегодня, 11:04
      И очень очень много стало Дмитриева, что наводить на определенные мысли.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 12:39
      Занят он, очень. Играет в пятимерные шахматы на двадцати досках
  11. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +5
    Сегодня, 10:36
    Это называется - кормить врага в своем же доме. Трамп с нашими бизнесменами обрадуются.
    1. sdivt Звание
      sdivt
      +4
      Сегодня, 10:49
      Цитата: Младший рядовой
      Это называется - кормить врага в своем же доме

      это называется - рыночек порешал
      идеи Чубайса живут, цветут и пахнут!
      как именно пахнут - не стану уточнять, полагаю, и так понятно...
      1. NordOst16 Звание
        NordOst16
        0
        Сегодня, 11:32
        Цитата: sdivt
        это называется - рыночек порешал

        Главное чтобы не развалился как некая страна.
  12. Vulpes Звание
    Vulpes
    +3
    Сегодня, 10:48
    "Дедолларизация" все что ли? А так Дмитриев ничем не удивил. Это откровенный агент влияния США.
  13. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 10:51
    Ну и нормально. Кто бы там с высоких трибун не орал что "доллар всё, завтра рухнет", а по факту получается, что те, кто это орëт или орал многих уже давно черви доели. Мировая экономика в обозримом будущем не имеет ни малейшего шанса избавиться от валюты N1. Или нам валюту теперь, как в КНДР добывать? С помощью хакеров и крипты?
  14. Yustas201a Звание
    Yustas201a
    +1
    Сегодня, 11:18
    Похоже уже на капитуляцию РФ.
  15. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 11:32
    Почему то думается что это опять спекуляция в государственном масштабе, особенно когда говорится об анонимном биржевом режиме. Народ услышит звон но не поймёт откуда он и что это означает. И кинется покупать, продавать доллары а банки будут наживаться на этом шабаше. bully hi
  16. bbb Звание
    bbb
    +1
    Сегодня, 11:47
    От человека с такой физиономией, как у Дмитриева, ничего хорошего ждать не приходится
  17. ettore Звание
    ettore
    0
    Сегодня, 12:31
    Эксперты анализируют ситуацию с возвращением торгов валютной пары «доллар-рубль» на Мосбиржу. Само по себе это событие произошло вчера. При этом громко не анонсировалось.

    Вспоминаем громкие заявления: дедолларизация, денацификация, демилитаризация, про последние два уже скромно не упоминают, теперь и первое забудут?
  18. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 13:02
    Возвращение торгов долларом на Мосбиржу говорит о реализации «плана Дмитриева»

    Потянула к "западным ценностям"