Возвращение торгов долларом на Мосбиржу говорит о реализации «плана Дмитриева»

Эксперты анализируют ситуацию с возвращением торгов валютной пары «доллар-рубль» на Мосбиржу. Само по себе это событие произошло вчера. При этом громко не анонсировалось.Напомним, что торги такого характера на Мосбирже прекратились летом 2024 года. Причиной стало введение санкций в отношении национального клирингового центра (НКЦ).Теперь торги вернулись, но это не совсем те торги, которые были в досанкционный период. Да, торги вновь стали биржевыми, однако они проводятся по режиму CETS. Это анонимный биржевой режим, который в полной мере не даёт информации о контрагентах. Да и санкции против НКЦ не сняты. Как минимум официально об этом не объявлялось.Как говорят экономисты, суть этого варианта состоит в том, что торговать на бирже могут исключительно профессиональные «игроки». Причём используемые доллар «не физический». Сделка осуществляется в рублях по определённому курсу, фиксируется результат торгового соглашения, но сами доллары в Россию не поставляются.Многие эксперты считают, что это «первая ласточка» реализации так называемого «плана Дмитриева». В ряде СМИ ранее появились сообщения о том, что Россия предлагает США в качестве одного из шагов по восстановлению отношений как минимум частичную отмену санкций и возврат к «долларовым расчётам». И хотя сами доллары, как таковые, банки США в Россию для торгов на Мосбирже пока не направляют, всё говорит о том, что американскую сторону этот вариант заинтересовал.Критики считают, что система без прямой «поставки» долларов на российский рынок для обслуживания торговых операций ущербна. Однако есть немалое число тех экономистов, которые видят в реализуемой со вчерашнего дня системе торгов варианты для реализации торговли именно в национальных валютах – валютной парой «доллар-рубль».Насколько такой вариант торгов будет благоприятен для экономики России, покажет уже ближайшее время.Возвращаясь к самому событию о возобновлении торгов - пусть они и в несколько странном виде, но получается так, что все размышления о том, что в России «доллар теперь точно – всё» (в том плане, что американская валюта ни при каких условиях использоваться в мировой торговле нашей страной не будет) в очередной раз ни к чему не привели. Как выясняется, при всех громких словах с трибун, доллар по-прежнему хотели бы видеть в ходу определённые политические и экономические круги страны.