В МИД Польши вновь рекомендовали своим гражданам покинуть Россию

Варшава предприняла очередной, скорее демонстративно-символический, демарш в отношении России. Министерство иностранных дел Польши призвало своих граждан покинуть территорию РФ.

Это уже не первый подобного рода призыв. Еще в июле прошлого года Министерство иностранных дел Польши рекомендовало гражданам республики, пребывающим в России, покинуть ее территорию. Тогда это обращение мотивировали тем, что в РФ почти не осталось польских дипломатов, которые могут оказать поддержку своим гражданам. Аналогичные рекомендации польского МИД были даны в сентябре прошлого года и гражданам, находящимся в Белоруссии.



На этот раз МИД Польши ссылается на продолжение конфликта на Украине. Кроме того, в заявлении дипведомства, впрочем, как и в предыдущий раз, отмечается, что Москва признала Польшу «недружественным» государством.

В заявлении польского МИД указано, что полякам следует выехать из РФ доступными коммерческими или частными способами, если только личные, семейные или рабочие обстоятельства не требуют оставаться в стране.

Те граждане Польши, которые еще остаются в России, наверняка имеют на это очень веские причины. Очередной призыв МИД покинуть нашу страну наверняка на их решение не повлияет. Тем более, что у нас нет никакой дискриминации в отношении граждан даже из так называемых недружественных государств, если они соблюдают российские законы и не создают проблем.



Между тем, в самой Польше сильно встревожены последствиями окончания конфликта на Украине. Польская полиция готовится к изменению структуры организованной преступности по причине притока бывших военнослужащих ВСУ в республику. С их появлением ожидается всплеск незаконной торговли оружием и рост наркоторговли. Об этом в интервью изданию Wyborcza заявил главный комиссар полиции Польши генерал Марек Боронь.

Мы должны осознавать, что рано или поздно многие бывшие солдаты с передовой на Украине появятся в Польше. А также более современное оружие, востребованное в криминальных кругах.




По словам главного комиссара польской полиции, на территории страны уже фиксируется увеличение количества нарколабораторий, организуемых украинцами. Среди других проблем, обострение которых прогнозирует Боронь после завершения конфликта, — рост масштабов отмывания денег и коррупции.

Бывшие украинские военнослужащие в будущем могут оказаться в Польше, поскольку у них здесь осели родственники. Они привезут с собой и психические, и психологические проблемы, возникшие в результате участия в конфликте, констатировал Боронь.

  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +7
    Сегодня, 10:29
    Да пусть валят… им скоро Лохлы демобилизованные дадут прикурить, с боевым опытом да на напуганных …
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +2
      Сегодня, 10:32
      Да, и кислорода будет больше!
      1. frruc Звание
        frruc
        +2
        Сегодня, 10:48
        отмечается, что Москва признала Польшу «недружественным» государством.

        Это мягко сказано (дипломатически). Это гнидa на теле Европы.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 10:34
      Охотовед 2 ничего у украинцев не получится в масштабе, поляком не привыкать этих в стойло ставить и как показывает практика церемонится с этими Варшава не будет. А учитывая какую "любовь" испытывают большинство поляков к украинцам поддержка и помощь спецам и правоохранителям будет мощной.
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +3
        Сегодня, 10:38
        Цитата: Ропот 55
        ничего у украинцев не получится в масштабе, поляком не привыкать этих в стойло ставить .

        Меня результат совершенно не интересует, мне процесс интересен.
        Лохлы - пшеков, тоже неоднократно нагибали. Вот и пусть веселятся!
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 10:41
          Охотовед 2,украинцы могут чудить только в составе местных ОПГ попробуют своё организовать реально сильное моментально рога поотшибают,да и не перестану писать Варшаве нужны ИХ территории которые сейчас у Украины в подчинении,так что Киеву надо опасаться а не наоборот.
      2. 30 вис Звание
        30 вис
        0
        Сегодня, 10:47
        Цитата: Ропот 55
        Охотовед 2 ничего у украинцев не получится в масштабе, поляком не привыкать этих в стойло ставить и как показывает практика церемонится с этими Варшава не будет. А учитывая какую "любовь" испытывают большинство поляков к украинцам поддержка и помощь спецам и правоохранителям будет мощной.

        Как то многовато появилось новостей о Польше .. Не к добру это для поляков . Ох не к добру ... У польще сейчас масса свидоукров и свидо россиян .. Поубегали в ржечь постолиту ... Вот их в первую очередь и отправят полонезы на бойню . А потом сами влезут под русскую гильотину . Убьём всех . am
    3. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 10:39
      Цитата: Охотовед 2
      Да пусть валят…

      Те граждане Польши, которые еще остаются в России, наверняка имеют на это очень веские причины.
      Те граждане Польши которые в России остаются, в большинстве своём наши люди и валить ни куда не собираются.
    4. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 11:02
      Ничего хорошего,, нацисты захватят власть в Польше, и опять у наших границ неспокойно
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:29
    ❝ В МИД Польши вновь рекомендовали своим гражданам покинуть Россию ❞ —

    — Я бы тоже присоединился к рекомендациям ...
    (С вещами на выход, панове)
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 10:33
      Как и многие из форумчан.
      Нормальных форумчан!
  3. пылесос Звание
    пылесос
    +1
    Сегодня, 10:32
    Не лучше ли Польше закрыть границу с Украиной, тогда не будет ни какой преступности.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 10:36
      Просочатся..... Дырочку всегда найдут....
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 11:04
        Обратный клапан. Сюда - да, отсюда - нет.
        Дон Базилио! hi
        1. Mouse Звание
          Mouse
          0
          Сегодня, 11:12
          Да что говорить, пусть подгоняют состав.... Грузят всех скопом.... Так нет же, на перекладных добираться советуют....
          Роман, hi
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 11:59
      Цитата: пылесос
      Не лучше ли Польше закрыть границу с Украиной, тогда не будет ни какой преступности.

      Да нет уж, пусть встречают.
      Польша, как и вся Европа в целом, приняли самое активное участие в том, что бы создать военный полигон на украине и вырастить бандерлога убийцу и некрофила, а стало быть, в качестве бонуса за своё участие, просто обязаны получить этих утырков со всеми их причудами, на свою тупую голову.
  4. moreman78 Звание
    moreman78
    0
    Сегодня, 10:33
    Бывшие украинские военнослужащие в будущем могут оказаться в Польше, поскольку у них здесь осели родственники. Они привезут с собой и психические, и психологические проблемы, возникшие в результате участия в конфликте, констатировал Боронь.

    Да на здоровье, хлебайте пшеки полной ложкой!
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 10:48
    Хоть я не представитель МИДа, и не имею к нему никакого отношения, но тоже порекомендую полякам переехать. Сейчас вроде как модно полякам в Англию переезжать. За сбор клубники можно не беспокоиться.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 11:04
      Там паки и индусы. Хрена ли там делать?
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 11:56
        Поляков тоже там полно. Интернационал там.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 11:49
      Цитата: Младший рядовой
      Сейчас вроде как модно полякам в Англию переезжать. За сбор клубники можно не беспокоиться.

      Британцы клубнику не выращивают, да и есть не любят.
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 11:54
        Клубнику англичане жрут. Им фурами из Испании привозят. А я имел ввиду какелов , которые горбатятся на польских клубничных территориях. Вроде как известный факт.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 12:08
          Цитата: Младший рядовой
          А я имел ввиду какелов , которые горбатятся на польских клубничных территориях. Вроде как известный факт.

          Это да, в Польше клубнику собирать, в Италии виноград, в Эстонии картошку.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:54
    Чаще всего, ситуацию в государствах, усугубляют дурные решения их же политиков... в данном конкретном случае, одно к другому! И политики шизанутые и народы, не шибко дружественные друг к другу...
    В общем, на какое то время "весело" будет всем.
  7. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -1
    Сегодня, 11:40
    А сколько в стране не граждан Польши а имеющие так называемые паспорта поляка? Это какая колонна пятая, шестая или седьмая? В нужный момент эти люди не будут стрелять в спины нашим генералам как украинцы?
  8. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 11:46
    в заявлении дипведомства, впрочем, как и в предыдущий раз, отмечается, что Москва признала Польшу «недружественным» государством.

    Россия воевала с Польшей 12 раз.
    Польша - один из самых главных исторических противников России. Первый т.н. "польский" поход состоялся ещё при князе Владимире в 981 году. Однако, именно русско-польскими войнами лучше считать с той поры, когда образовалось независимое и единое Русское царство. Первая война Польши и России - Ливонская (1558-1583) при Иване Грозном. в 1772 году объединившись с Австрией и Пруссией, фактически уничтожили Речь Посполитую как государство.
    В Отечественной войне 1812 года поляки решили поддержать Наполеона и вместе с ним вторглись в Россию в виде национального легиона. К счастью, попытка Польши обрести независимость вновь разбилась о русские редуты. С 1815 года Польша вместе с нынешней столицей Варшавой находилась в составе России.
    Так какой может быть Польша для России, когда она более 1000 лет лезет на Россию ???

    Морду набьют притихнет на время, опять набью, опять притихнет и так тысячу лет, сейчас у Польши очередные "месячные", опять на "подвиги" тянет !!!