В МИД Польши вновь рекомендовали своим гражданам покинуть Россию
Варшава предприняла очередной, скорее демонстративно-символический, демарш в отношении России. Министерство иностранных дел Польши призвало своих граждан покинуть территорию РФ.
Это уже не первый подобного рода призыв. Еще в июле прошлого года Министерство иностранных дел Польши рекомендовало гражданам республики, пребывающим в России, покинуть ее территорию. Тогда это обращение мотивировали тем, что в РФ почти не осталось польских дипломатов, которые могут оказать поддержку своим гражданам. Аналогичные рекомендации польского МИД были даны в сентябре прошлого года и гражданам, находящимся в Белоруссии.
На этот раз МИД Польши ссылается на продолжение конфликта на Украине. Кроме того, в заявлении дипведомства, впрочем, как и в предыдущий раз, отмечается, что Москва признала Польшу «недружественным» государством.
В заявлении польского МИД указано, что полякам следует выехать из РФ доступными коммерческими или частными способами, если только личные, семейные или рабочие обстоятельства не требуют оставаться в стране.
Те граждане Польши, которые еще остаются в России, наверняка имеют на это очень веские причины. Очередной призыв МИД покинуть нашу страну наверняка на их решение не повлияет. Тем более, что у нас нет никакой дискриминации в отношении граждан даже из так называемых недружественных государств, если они соблюдают российские законы и не создают проблем.
Между тем, в самой Польше сильно встревожены последствиями окончания конфликта на Украине. Польская полиция готовится к изменению структуры организованной преступности по причине притока бывших военнослужащих ВСУ в республику. С их появлением ожидается всплеск незаконной торговли оружием и рост наркоторговли. Об этом в интервью изданию Wyborcza заявил главный комиссар полиции Польши генерал Марек Боронь.
По словам главного комиссара польской полиции, на территории страны уже фиксируется увеличение количества нарколабораторий, организуемых украинцами. Среди других проблем, обострение которых прогнозирует Боронь после завершения конфликта, — рост масштабов отмывания денег и коррупции.
Бывшие украинские военнослужащие в будущем могут оказаться в Польше, поскольку у них здесь осели родственники. Они привезут с собой и психические, и психологические проблемы, возникшие в результате участия в конфликте, констатировал Боронь.
