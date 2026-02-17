Польша готовит иск к России за ущерб в годы ВМВ и период социализма

Польша готовит иск к России за якобы причиненный ей ущерб в период существования Советского Союза и Польской Народной республики. Об этом сообщает Financial Times.

Британское издание узнало, что Польша готовит иск к России, намереваясь заставить Москву выплатить Варшаве некие суммы за якобы причиненный ущерб в период союзнических отношений с СССР. Затеял всё это польский премьер Дональд Туск, по инициативе которого была сформирована группа историков, задачей которой будет оценить события Второй мировой войны и послевоенного периода, когда существовала Польская Народная республика. Как считают в Варшаве, в итоге должна получиться некая сумма, которая будет компенсацией за весь ущерб, нанесенный Польше.



Однако говорить о том, что это получится сделать в ближайшее время, не стоит, этот проект долгосрочный, к тому же у польских историков возникают сложности с доступом к архивным документам.

Пока в Варшаве не могут озвучить сумму, которую они намерены стребовать с России в качестве компенсации, но признают, что она будет «очень большой». Напомним, что Польша уже требует репараций от Германии, при прошлом правительстве поляки поднимали вопрос репараций и с Москвы, но отложили его на более позднее время, которое, видимо, пришло.

Ясно и понятно, что поляки ничего не получат ни от Германии, ни от России. Всё, что можно, Варшава получила после окончания Второй мировой войны, включая дополнительные территории. А жадность до добра не доводит.
  Сегодня, 10:37
    a.s.zzz888
    +10
    Сегодня, 10:37
    Британское издание узнало, что Польша готовит иск к России, намереваясь заставить Москву выплатить Варшаве некие суммы за якобы причиненный ущерб в период союзнических отношений с СССР.
    Есть место, куда можно сходить с этим "иском".....
    Сегодня, 10:53
      topol717
      +15
      Сегодня, 10:53
      Точно, а еще самое время вспомнить кто восстанавливал Польшу и попросить вернуть за восстановление, Ну и напомнить время смуты, и разоренные Смоленск и Москву.
      Сегодня, 11:04
        Сидор Ковпак
        +4
        Сегодня, 11:04
        Пусть докажут что без помощи СССР они жили бы лучше. Это информация из параллельной вселенной.

        А вообще пусть сначала заберут себе Львов и всю бандерщину чтоб Россия с ними не возилась. Или хотя бы докажут что они готовы забрать бандерщину себе. России такое счастье не нужно.
      Сегодня, 11:12
        multicaat
        +7
        Сегодня, 11:12
        Добавлю, что война с польшей после ПМВ была начата именно поляками с захвата Киева.
        Они не хотят за этот ущерб расплатиться? А за оккупацию Тешина? А за моральный ущерб предложения Гитлеру вместе вторгнуться в СССР? А за предательство польской армии Андерса, которую долго готовили в Казахстане, а они поехали к англичанам воевать где-то в Африке? К полякам список претензий очень длинный.
        Да, чуть зе забыл. ww2 тоже поляки начали, напав на немецкую радиостанцию в 39 году.
        За это они вообще никогда расплатиться не смогут.
      Сегодня, 11:14
        Zoldat_A
        +5
        Сегодня, 11:14
        Цитата: topol717
        Точно, а еще самое время вспомнить кто восстанавливал Польшу и попросить вернуть за восстановление, Ну и напомнить время смуты, и разоренные Смоленск и Москву.

        Немцы поляков послали по адресу - они ищут, с кого бы стряхнуть?
        Думаю, в результате взаимозачётов Польша не только без штанов останется, а ещё и на несколько поколений должна будет.

        Фильм про комсомольцев-добровольцев помните? Как там герой Ульянова метро в Берлине восстанавливал? Мой родственник, со своим миномётом бравший Берлин, домой вернулся в 1957-м - инженер-строитель, восстанавливал Польшу.
      Сегодня, 11:22
        kromer
        +1
        Сегодня, 11:22
        Цитата: topol717
        самое время вспомнить кто восстанавливал Польшу и попросить вернуть за восстановление, Ну и напомнить время смуты, и разоренные Смоленск и Москву.


        Смысл? Чтобы выглядеть в глазах других такими же идиотами? Заранее зная, что никто никому ничего не заплатит.
        Сегодня, 11:45
          th.kuzmichev
          +2
          Сегодня, 11:45
          Конечно не заплатят, а запросить надо. И громко. И за конслагеря, и за поддержку фашистов.
    Сегодня, 11:04
      ZovSailor
      +8
      Сегодня, 11:04
      a.s.zzz888
      Сегодня, 10:37
      Есть место, куда можно сходить с этим "иском"

      hi Для начала переговоров по сделке необходимо вернуть России Данциг, Штеттин,Бреслау, Восточный Бранденбург, Восточные Пруссию и Померанию с Силезией, как великодушные подарки И. Сталина, а также заплатить за восстановление экономики в послевоенный период, но самое главное, жизни сотен тысяч советских солдат КА не подлежат никакой оценке, кроме как окончательному разделу неблагодарной страны её вхождению в РФ, а русофобским жителям содействовать направлению в райский сад гейропы некомпетентной каллас и воинственной фон дер кляйн. am
      1. bondov
        bondov
        -2
        Сегодня, 11:20
        Данциг, Штеттин, Бреслау, Восточный Бранденбург, Восточные Пруссию и Померанию с Силезией
        - это в татарском понимании немецкие города, так как эти названия ничего по-немкцки не значат., .образованы от славянских названий - вроцлав, гданск итд... татары этого не понимают, вообще почти все названия европейских стран - Англия, Франция, и даже Греция (см. словарь Фасмера)- в русском из польского... поэтому-то постордынские представления в РФ о европе весьма смутные
    Сегодня, 11:30
      carpenter
      +1
      Сегодня, 11:30
      Цитата: a.s.zzz888
      Есть место, куда можно сходить с этим "иском"..

      И есть место куда их "послать".
      «И вот теперь, когда все эти преимущества и вся эта помощь были потеряны и отброшены, Англия, ведя за собой Францию, предлагает гарантировать целостность Польши — той самой Польши, которая всего полгода назад с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства». (Уинстон Черчиль)
      1. bondov
        bondov
        0
        Сегодня, 11:39
        Гитлер аннексировал Судетскую область Чехословакии в период с 1 по 10 октября 1938 года. Это произошло сразу после подписания Мюнхенского соглашения (30 сентября 1938 года), где Британия подарила немцам Судеты... Черчилль туповато на этом фоне выглядит

        Только после того как нацистская Германия закончила аннексию Судетской области, Польша 21 сентября 1938 года потребовала передачи ей Тешинской области (Заользье), где проживало преобладающее польское население.
        Сегодня, 12:22
          carpenter
          0
          Сегодня, 12:22
          Цитата: bondov
          Польша 21 сентября 1938 года потребовала передачи ей Тешинской области (Заользье), где проживало преобладающее польское население.

          В 1938 году в Тешинской области, принадлежащей Чехословакии, проживало 80 тысяч поляков и 120 тысяч чехов.
          Когда начались "тёрки" в 1920 году, Между Чехией и Польшей то президент Чехословакии Масарик заявил, что если его пожелания не будут учтены, его страна вступит в Советско-польскую войну на стороне РСФСР. Поляки пошли на уступки, а область была в июле 1920 года разделена по реке Олше с выгодой для чехов (Чехословакия получила 58,1 % территории, на которой проживало 67,9 % населения). Восточная, меньшая часть, отошла к Польше, а западная - Заользье к Чехословакии. Сам Тешин, при этом, был вообще разделен пополам. Этнический состав при разделе никто не учитывал, но по факту в западной части польское население было в меньшинстве, хотя в некоторых районах преобладало.
        Сегодня, 12:25
          carpenter
          0
          Сегодня, 12:25
          Цитата: bondov
          Гитлер аннексировал Судетскую область Чехословакии в период с 1 по 10 октября 1938 года.

          Минус не мой, но я его уберу плюсом. Не люблю минусовать нормальных пиплов.
    Сегодня, 11:47
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 11:47
      Цитата: a.s.zzz888
      Британское издание узнало, что Польша готовит иск к России, намереваясь заставить Москву выплатить Варшаве некие суммы за якобы причиненный ущерб в период союзнических отношений с СССР.

      Удивительно, что наряду с этими притязаниями панове забыли ещё раз обвинить Россию в крушении своего правительственного самолёта под Смоленском в 2010 году. Ведь ясно же, что катастрофа была подстроена коварными москалями.
      Сегодня, 11:56
        ANB
        +1
        Сегодня, 11:56
        . Ведь ясно же, что катастрофа была подстроена коварными москалями.

        Научили поляков делать водку. Пассажиры нажрались и угробили самолёт. Ну совершенно очевидная вина России. :)
    Сегодня, 12:59
      ASG7
      0
      Сегодня, 12:59
      А в "Орешниках" это сколько будет?
  2. Комментарий был удален.
  Сегодня, 10:38
    moreman78
    +13
    Сегодня, 10:38
    А компенсацию за гибель 600 000 наших солдат и офицеров при освобождении Польши - не хотят оплатить?
    Сегодня, 10:54
      Федор Соколов
      +7
      Сегодня, 10:54
      А за ту грамадную материальную помощь которую оказал СССР Варшаве после войны! Советский союз в буквальном смысле поднял Польшу из руин, затратив на это триллионы.
      1. bondov
        bondov
        -8
        Сегодня, 11:08
        ссср присоединил к украине и литве практически целые польские города - львов, вильно и ивано-франковск, а подсунул сильно разрушенные во время войны вроцлав и щецин ... гданьск, вопреки распространенному в рф мнению, германии не принадлежал, а был вольным городом, за иностранные отношения которого и оборону отвечала польша..., кроме тог существует мнение что германия никогда бы не осмелилась напасть на польшу, если бы не пакт с ссср...
        Сегодня, 11:10
          Андрей ВОВ
          +6
          Сегодня, 11:10
          Хватит нести чушь про пакт,эту ахинею уже давно и полностью разбили в пух и прах.Города подсунул??да там такие территории от германии СССР отдал полякам,что им и не снилось,пшеки поганые
          1. bondov
            bondov
            -7
            Сегодня, 11:12
            в бреду своем разнесли, а пакт и протокол был официально осужден съездом народных депутатов СССР в декабре 1989 года признал протоколы, разграничивающие сферы интересов с нацистской Германией, юридически несостоятельными и недействительными с момента подписания, осудив факт их заключения. никто этого решения не отменил ДО СИХ ПОР
            Сегодня, 11:17
              Андрей ВОВ
              +4
              Сегодня, 11:17
              то что творилось в конце 80 начале 90 бредом не назвать,из всех щелей лился фальсификат истории,и кто это все продвигал..хватит жить в прошлом..все тогдашние заявления и действия руководства были направлены на одно-на развал нашей страны..и всякие эти Волкогоновы,Коротичи и прочая демшиза тогда была на коне,а люди хавали и верили...а в итоге всех нас одурачили
              1. bondov
                bondov
                -3
                Сегодня, 11:25
                скоро будет 40 лет как осудили, но никак почему-то не отменили "фальсификат" , там, кстати, на съезде не лохи сидели - все документы прошли экспертизы соответствующие...
                Сегодня, 12:10
                  Андрей ВОВ
                  +1
                  Сегодня, 12:10
                  Какой наивный Вы человек...не поленитесь,посмотрите Егора Яковлева,Спицына,Калпакиди,тогда все в голове уляжется по полочкам
                  1. bondov
                    bondov
                    -1
                    Сегодня, 12:11
                    ну так отменить надо - в чем проблема-то ??
                    иначе это дает польше все основания для претензий
        Сегодня, 11:21
          свой1970
          +1
          Сегодня, 11:21
          Цитата: bondov
          кроме тог существует мнение что германия никогда бы не осмелилась напасть на польшу, если бы не пакт с ссср...

          Есть документы по которым Польский ГШ планировал напасть на Германию.
          Так что ВНЕ зависимости от СССР - Третий Рейх все равно напал бы на Польшу, по своей ли воле или в ответ на агрессию.
          Кроме того, Гитлер знал о англо польском военном соглашении против нападения ЕВРОПЕЙСКОЙ державы

          Цитата: bondov
          практически целые польские города - львов, вильно и ивано-франковск, а подсунул сильно разрушенные во время войны вроцлав и щецин ...
          ах извините, пришлось немножко пробомбить, а то польская армия и правительство слишком быстро сдулись в свое время - в отличии от немцев.
          Пусть спасибо скажут Японии что мирный договор 16 сентября подписали с СССР по Халхин-Голу, а не 1 или 2 - Польша бы тогда реально за день бы сдалась, если бы СССР вошел не 17
          1. bondov
            bondov
            -1
            Сегодня, 12:05
            хоть что-то верно пишете - СССР вторгся 17 сентября, поэтому-то рейх и победил

            Гвидо Кнопп. История вермахта, стр 42:

            Наконец, последним фактором, окончательно решившим судьбу Польши, стал удар РККА на востоке, — удар, пришедшийся уже порядком измотанным польским вооруженным силам в спину. Война против Польши создала миф, в который очень быстро и охотно поверили как сами немцы, так и их противник, — миф о том, что вермахт является непобедимой и сверхсовременной военной машиной. При этом молниеносная победа над Польшей обошлась вермахту недешево: потери армии едва не превысили допустимые пределы: погибло свыше 16 ООО немецких солдат. Впрочем, были и более тяжелые потери:
            из строя было выведено почти 50 % дивизионной техники. Закрыть эти «дыры» удалось только к весне 1940 года. Кроме того, немцы израсходовали большую часть своих боеприпасов. О быстром пополнении резерва не стоило и мечтать, так как возможности немецкой промышленности изрядно недотягивали до уровня потребностей вермахта. Сталелитейная отрасль ежемесячно недодавала армии 600 000 тонн стали, а об увеличении объемов производства пороха нечего было и говорить. Только то, что 18 сентября сражение с Польшей уже было практически выиграно, спасло Германию от тяжелого положения
            на фронте.
            ...
            Сегодня, 12:12
              Андрей ВОВ
              +1
              Сегодня, 12:12
              Вы в каком мире живете?к 17 сентября правительство Польши уже сбежало к чертовой матери!С Польшей уже фактически было покончено и у нее не было шансов против Германии,жили в иллюзиях 20х годов уповая на самую сильную кавалерию,а в итоге пшик и нету пшеков
              1. bondov
                bondov
                0
                Сегодня, 12:18
                правительство направлялось к венгерской границе, но к 17 еще не покинуло территорию ... но это и не важно, так как никто капитуляцию не объявил и война продолжалась и после 17 сентября
            Сегодня, 12:19
              свой1970
              0
              Сегодня, 12:19
              Цитата: bondov
              Наконец, последним фактором, окончательно решившим судьбу Польши, стал удар РККА на востоке, — удар, пришедшийся уже порядком измотанным польским вооруженным силам в спину.

              Цитата: bondov
              Только то, что 18 сентября сражение с Польшей уже было практически выиграно,

              автор жжот..
              Это оказываеться сердце "гиены Европы" во Бресте находилось - наши вошли в Брест и тут же немцы войну выиграли за 1 сутки....

              Резун перелогинился?????!!!!
        Сегодня, 11:35
          Федор Соколов
          +2
          Сегодня, 11:35
          Польша гораздо раньше СССР подписала пакт с 3 рейхом! Кроме того Варшава была союзником Гитлера и с удовольствием приняла участие в разделе Чехословакии.
        Сегодня, 11:55
          Ivan№One
          0
          Сегодня, 11:55
          Хре новое это мнение

          У польши был свой договор с немцами:
          Пакт Пилсудского — Гитлера от 26 января 1934 года
          Что-то про него ляхи не вспоминают
          И не только ляхи
          1. bondov
            bondov
            -1
            Сегодня, 12:10
            от 26 января 1934 еще и полного года не прошло как гитлер пришел к власти - подскажите, что такого фюрер успел плохого сделать за это время ?
    Сегодня, 11:27
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 11:27
      Цитата: moreman78
      А компенсацию за гибель 600 000 наших солдат и офицеров при освобождении Польши - не хотят оплатить?

      Не удивлюсь, если сегодняшние поляки скажут, что они не просили их освобождать.

      Про то, что Гитлер уничтожил 6 из 18 миллионов поляков - они уже не помнят.
      Про то, что оставшиеся 12 миллионов были предназначены для удобрения полей своим пеплом - тоже не помнят.
      Они забыли, что территория, населённая поляками, должна была ПОЛНОСТЬЮ быть заселена немцами. Для поляков, кроме печей, у немцев другой альтернативы не было. 1938-й, когда Гитлер им кусочек бросил, это не польская судьба. Участь поляков - быть пеплом.
      Не верят - пусть у Мерца спросят...

      Они в Европе сейчас много говорят о том, что настало время перекроить карту. При этом, естественно, говорят о расчленении России.
      Моё мнение - они правы. Настало время. Только не ножницами оперировать, а ластиком. Стереть эту вечную вонь под боком у России - в Европе воздух чище будет. Стереть один вонючий островок в Европе - весь мир спокойнее вздохнёт.
      В общем, есть о чём подумать нашим "картографам" в ГШ...
    Сегодня, 12:19
      frruc
      0
      Сегодня, 12:19
      moreman78
      А компенсацию за гибель 600 000 наших солдат и офицеров при освобождении Польши - не хотят оплатить?

      Это не к Европе. Они этого не желают воспринимать и считают освобождение от фашизма оккупацией уже СССР. А сколько там погибло солдат и уничтожено в лагерях, им до одного места.
    Сегодня, 12:21
      ettore
      0
      Сегодня, 12:21
      Цитата: moreman78
      А компенсацию за гибель 600 000 наших солдат и офицеров при освобождении Польши - не хотят оплатить?

      Для них это не освобождение а проигрыш.
  Сегодня, 10:38
    Ропот 55
    +8
    Сегодня, 10:38
    На что расчет то? Если их даже дойче лесом послали,то Москва и подавно отправит в пеший секс тур.
    Сегодня, 10:45
      frruc
      +5
      Сегодня, 10:45
      Польша готовит иск к России....заставить Москву выплатить Варшаве некие суммы

      Мы им "заплатим" по всем счетам, если они этого очень захотят. Отговорки потом приниматься не будут.
    Сегодня, 10:50
      roosei
      -2
      Сегодня, 10:50
      Не, наш обожаемый гарант как всегда промолчит, обдумывая очередную гениальную многоходовочку
      Сегодня, 11:55
        Уарабей
        0
        Сегодня, 11:55
        Гаранту просто похрен на то что вякают пшеки. Если каждой шавке гавкать в ответ, то можно опуститься до их уровня.
      Сегодня, 12:22
        frruc
        0
        Сегодня, 12:22
        roosei
        .........обдумывая очередную гениальную многоходовочку

        Какие Ваши предложения ? Может подать жалобу на польские власти в лигу сексуальных меньшинств ? не пишите глупостей.
    Сегодня, 11:07
      kulemin0025gmail.com
      +2
      Сегодня, 11:07
      А на что рассчитывает моська, когда гавкает на слона? ☺️
      Сегодня, 12:24
        frruc
        0
        Сегодня, 12:24
        kulemin0025gmail.com
        на что рассчитывает моська

        У этой Моськи челюсти как у гиены.
    Сегодня, 11:16
      multicaat
      +4
      Сегодня, 11:16
      Цитата: Ропот 55
      На что расчет то?

      ЕС готовится воевать. Им нужны поводы и напряжение, чтобы начало агрессии было воспринято естественно и считалось нормальным. Одно дело напасть на мирных русских и совсем другое - на злобных русских, которые только и делали, что вредили польше и не хотят возвращать гигантский долг. Нарратив пипл хавает и он заменяет реальность.
    Сегодня, 11:46
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 11:46
      Цитата: Ропот 55
      На что расчет то? Если их даже дойче лесом послали,то Москва и подавно отправит в пеший секс тур.

      Вот поэтому Сергей Викторович Лавров, в качестве репарации поводит им под носом фигурой из трёх пальцев, задаст трёхбуквенный вектор движения и, на дорожку, скажет два своих заветных слова, за которые тут банят. На этом поляки, со своими хотелками и авоськами и удалятся.
  Сегодня, 10:40
    Младший рядовой
    +5
    Сегодня, 10:40
    Поляки явно соревнуются с прибалтийскими тиграми, на тему, кто из них умнее.
  Сегодня, 10:41
    Васян1971
    0
    Сегодня, 10:41
    Напомним, что Польша уже требует репараций от Германии, при прошлом правительстве поляки поднимали вопрос репараций и с Москвы, но отложили его на более позднее время, которое, видимо, пришло.

    Напомним, что предыдущие разы Польшу делили именно русские и немцы.
    Сегодня, 10:49
      roosei
      +6
      Сегодня, 10:49
      Если быть точным, то первоначально в разделе участвовали Пруссия, Австрия и Россия. Может, предложить еще раз повторить историю? )))
      Сегодня, 10:57
        Schneeberg
        +4
        Сегодня, 10:57
        Может, предложить еще раз повторить историю? )))
        России эти польские скунсы не нужны. Пусть варятся в своем го..не сами
      Сегодня, 11:51
        Ivan№One
        -1
        Сегодня, 11:51
        Австрийцы формально тоже немцы
  Сегодня, 10:42
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:42
    ❝ Польша готовит иск к России за якобы причиненный ей ущерб в период существования Советского Союза и Польской Народной республики ❞ —

    — Хотят вернутся в границы до ПНР или Царства Польского ...
    (Вы нам ещё за Сусанина ответите)
  Сегодня, 10:42
    Андрей Малащенков
    +2
    Сегодня, 10:42
    А они членом не подавятся ???? Впрочем им на бедность можно купить флаг и барабан на шею пусть возглавят список идущих ....
  Сегодня, 10:46
    Жнец
    +5
    Сегодня, 10:46
    Понятно, что ничего она не получит. Тут просто действия в общем тренде борьбы с Россией. Кто как может- тот лает и кусает её. А что не требовать, Россия молчит и терпит, оправдывается только периодически, как терпила.
    Там глядишь, европейские суды ещё и присудят репарации с РФ за годы Второй мировой. Сплошная выгодная политическая составляющая, которая может перерасти в экономическую выгоду.
    Беззубое отношение к тотальной вражде к такому привело, теперь живём в вечном виноватом состоянии. Ещё и каяться заставят через поколение за то, что напали на 404ую.
  Сегодня, 10:47
    Vulpes
    +4
    Сегодня, 10:47
    Ну можно поздравить отечественных антисоветчиков. О подобных исках все здравомыслящие люди предупреждали. Изображая из СССР преступное государство подобное было лишь вопросом времени. Не стоит смеяться или иронизировать. Западные партнёры обязательно извлекут из этого выгоду для себя.
    Сегодня, 11:48
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 11:48
      + много
      Но до наших антисоветчиков эта простая мысль или не дойдет или они сделают вид, что не дойдет
  Сегодня, 10:47
    roosei
    +5
    Сегодня, 10:47
    молодцы пшеки )))) и вся история их недостраны такая: дай денег! дай денег!
    Сегодня, 10:55
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 10:55
      молодцы пшеки )))) и вся история их недостраны такая: дай денег! дай денег!
      Точно так же они вели себя и в предвоенные годы, пока Алоизыч не показал им где раки зимуют
    Сегодня, 11:08
      роман66
      +1
      Сегодня, 11:08
      Да -да, прям, напомнило
      его остановил нахальный
      нищий с золотым зубом. Наступая на волочащиеся за ним тесемки
      от кальсон, нищий схватил Александра Ивановича за руку и быстро
      забормотал:
      -- Дай миллион, дай миллион, дай миллион! После этого
      нищий высунул толстый нечистый язык и понес совершенную уже
      чепуху. Это был обыкновенный нищий полуидиот, какие часто
      встречаются в южных городах
    Сегодня, 11:47
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 11:47
      Пшеки это чуть более успешные чубы
      (Ну ладно, сильнее, чем чуть, был у них период мощный в +- 16-17 веке)
  Сегодня, 10:48
    yuliatreb
    +1
    Сегодня, 10:48
    Как можно попытаться поднять денег и при этом делать вид, что так оно и было, пешки, а еще тупее что ни будь придумать можете, инфоцигане сейчас лопаются от зависти.
  Сегодня, 10:48
    Gomunkul
    +6
    Сегодня, 10:48
    Нужно заготовить встречный иск исходя из имеющейся и зафиксированной помощи СССР ПНР.
    13.09.2019 16:19 www.mid.ru
    О помощи, оказанной СССР Польше в послевоенные годы
    После освобождения Польши Красной армией Советский Союз приступил к осуществлению масштабной программы по восстановлению экономики этой страны, разрушенной гитлеровцами. При этом Советское правительство действовало бескорыстно, нередко жертвуя своими интересами ради укрепления вновь получившего независимость польского государства.

    В конце 1944 г. Польше был предоставлен беспроцентный кредит в 10 млн. руб. В начале 1945 г. − займы в 50 млн. руб. и 10 млн. долл.

    Тогда же поставлено 45 тыс. т. угля, 3 тыс. т. керосина, 280 тыс. т. моторной нефти, 6 тыс. т. соли, 60 т. чая.

    За период с марта по ноябрь 1945 г. выделено продовольствия на сумму более полутора миллиардов рублей, медикаменты, топливо. В числе поставок − 150 тыс. голов крупного рогатого скота, 20 тыс. т. хлопка, 2 тыс. т. немытой шерсти, 100 тыс. крупных кож, семена для посевных работ.

    В феврале 1945 г. удовлетворена просьба польского правительства об оказании материально-технической помощи в размере 50% расходов, предусмотренных планом восстановления основных районов Варшавы. Советские архитекторы, используя документы из архивов СССР, содействовали разработке и реализации сложного и дорогостоящего проекта по воссозданию исторического облика столицы страны. Польские строители говорили, что половина восстановленной Варшавы состоит из советского цемента и кирпича.

    В 1947 г. СССР направил полякам тысячи тонн зерна и других видов продовольствия, что позволило избежать масштабного голода в Польше в связи с засухой.

    В 1948 году Варшава заключила с Москвой соглашение о поставках советского промышленного оборудования на сумму почти полмиллиарда долл. в конечном итоге на безвозмездной основе.

    В счет советской доли репараций, которые должна была выплатить Германия (10 млрд. долл.), Польша получила финансовую и материально-техническую помощь на сумму около 1 млрд. долл. (в основном в виде различного промышленного и сельскохозяйственного оборудования и имущества).

    Когда в 1947 г. правительства США, Великобритании и Франции прекратили репарационные поставки Советскому Союзу из западных зон оккупации Германии, поставки Польши продолжались в рамках репараций, поступавших из восточной зоны, а затем ГДР.

    Благодаря росту товарооборота между Польшей и СССР к 1949 г. производство промышленной продукции в Польше выросло
    в 2,5 раза, экономическая отдача от реализации польских промышленных товаров в сравнении с довоенными годами увеличилась более чем на 200%.
    К 1950 г. итоговое значение товарооборота превысило 1 млрд. долларов, страна увеличила число рабочих мест с индустриальной составляющей
    до рекордных показателей за всё время существования независимой Польши.

    В итоге первый трёхлетний план восстановления польской экономики, разработанный Варшавой и Москвой, удалось реализовать досрочно, после чего в Польше начался шестилетний этап индустриализации (1950-1955 гг.).

    При активной поддержке СССР в Польше развивались тяжёлая промышленность и машиностроение. К 1955 г. польское производство
    по своим объёмам выросло в 2,5 раза по сравнению
    с показателями начала шестилетки (1950 г.). Число аграрных кооперативов к 1955 г. выросло в 14,3 раза по сравнению с 1950 г.

    С середины 1950-х гг. в связи с восстановлением польской экономики уже не было необходимости в односторонней материально-технической и финансовой помощи со стороны СССР. Приоритет отдавался расширению взаимовыгодного и равноправного торгово-экономического сотрудничества.
  Сегодня, 10:51
    Azimutt
    +4
    Сегодня, 10:51
    Польша должна России 1 триллион евро за смерть десятков тысяч пленных красноармейцев в польском концлагере в 1921-1922 годах.
  Сегодня, 10:52
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 10:52
    Поляки не зря готовят "какие то иски" то к фашистам, то к нам. Кредитов под закупку военной техники понабирали ого-го, финансовая ситуация в ЕС лучше не становится, а пшеки дотационная страна. Что же они будут есть? Короче кашу на Украине заварили, и подходит время расхлёбывать.
  Сегодня, 10:53
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 10:53
    Хорошо было бы и нам с этих вонючек взыскать должок за освобождение Польши, где погибло 600 тысяч наших военнослужащих!
  Сегодня, 10:54
    Федор 5755
    +1
    Сегодня, 10:54
    За Сигизмунда и гетмана Жолкевского при осаде Пскова и Москвы пшеки ответить не желают в конвертируемой валюте?? Гиена окончательно берега попутала в своей жадности и безнаказанности
  Сегодня, 10:56
    sdivt
    +1
    Сегодня, 10:56
    Польша готовит иск к России

    2022 год - Польша выкатила иск к Германии
    2023 год - Польша вовсю обсуждала аналогичный иск, к Словакии (но не подала)
    Одновременно высказывались претензии к Украине (Волынские события)
    2026 - готовится иск к России
    Интересно, кто следующий?)
    Сегодня, 11:09
      Пленник
      0
      Сегодня, 11:09
      sad Успеют ли наметить следующего?
    Сегодня, 11:45
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 11:45
      Швеция?
      У них были терки мощные в 17 веке
  Сегодня, 10:58
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:58
    Очередной - следующий зае е е ход.
    Послать лесом туда, куда их уже водили...
  Сегодня, 11:03
    kriten
    +1
    Сегодня, 11:03
    Надо бы им встречный иск всучить с требованием вернуть все то, что вкладывал в нее СССР. Для расплаты этого долга всей Польши не хватит.
  Сегодня, 11:04
    Zyablicev43
    +5
    Сегодня, 11:04
    Сволочная нация.Мой дядя Соколов Леонид Дмитриевич ,сержант,награжденный двумя орденами "Отечественной Войны" и двумя медалями"За Отвагу" в возрасте 22 лет погиб 9 мая 45 года ,в боях на севере Польши. Похоронен в братской могиле вместе с 260 солдатами Красной Армии в городе Кольбин. Сволочная нация. Добавить нечего.
  Сегодня, 11:07
    Пленник
    0
    Сегодня, 11:07
    Надо эту мразь раскидать на отдельные полу- воеводства и поставить во главе пруссаков. Пусть эту сволочь пользуют как черт в уши надует! Это даже уже не враждебность, это психическое. Вырождаются окончательно, включают самоликвидатор!
  Сегодня, 11:09
    d.zacharith
    0
    Сегодня, 11:09
    Жить на этой планете становится все изумительнее и изумительнее
  Сегодня, 11:11
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 11:11
    А за восстановление самой ПНР и предоставление рынка СССР тоже счет выставлять?
  Сегодня, 11:17
    Yustas201a
    +1
    Сегодня, 11:17
    Готовьте встречный иск,чтобы заплатили за то что восстановили,компенсации родственникам погибшим в польше бойцам,за то что построили и вишенка на торте это за территории присоединенные к пшекам Сталиным.
  Сегодня, 11:20
    Piramidon
    0
    Сегодня, 11:20
    Пока в Варшаве не могут озвучить сумму, которую они намерены стребовать с России в качестве компенсации

    Чем больше насчитают, тем дальше их пошлют.
  Сегодня, 11:23
    Холостой_пистон
    +1
    Сегодня, 11:23
    [quoteПольша готовит иск к России за ущерб в годы ВМВ и период социализма][/quote]
    Мы живём в России, где от сумы и тюрьмы не зарекаются. Страшно то, что наша либеральная бизнес и не только элита, ради "прислонится к западным ценностям" - заплатит.
  Сегодня, 11:27
    carpenter
    0
    Сегодня, 11:27
    Польша готовит иск к России за якобы причиненный ей ущерб в период существования Советского Союза и Польской Народной республики.

    В таком случае, Россия заберёт то что ей принадлежит по итогам ВМВ - Пруссию и Силезию. Западную Украину, Россия дарит Польше бесплатно.
  Сегодня, 11:28
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 11:28
    Дружественная Российско-Германская граница, основа мира и стабильности во всем мире.
  Сегодня, 11:41
    Мячик
    0
    Сегодня, 11:41
    Цитата: bondov
    кроме тог существует мнение что германия никогда бы не осмелилась напасть на польшу, если бы не пакт с ссср...

    Существует мнение, что пора полякам напомнить про:
    1) СССР с Германией подписали не пакт, а договор о сотрудничестве, торговле и мире. В 1938 году, почти самые последние. Польша с Гитлером самые первые подписали пакт о взаимном военном нападении на СССР, гораздо раньше 1938 года.
    2) Германия напала на Польшу после нескольких лет польских угроз "да мы за неделю Берлин захватим!". Польшу, эту марионетку Англии и Франции, много лет науськивали на всех соседей. Как сейчас. Чем это закончилось - всем известно: за неделю Польши, как государства, не стало, правительство Польши, бросив свой народ и армию, но прихватив золотой запас, убежало к своим кукловодам в Англию.
  Сегодня, 11:44
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 11:44
    Надо подать иск за Интервенцию в Смутное время, Ивана Сусанина и прочее
    Сегодня, 12:50
      Everevil
      0
      Сегодня, 12:50
      Причём лично к Туску. Может, дойдёт абсурдность его собственных претензий request
  Сегодня, 11:54
    Правдодел
    0
    Сегодня, 11:54
    Польша готовит иск к России за ущерб...

    Нам бы тоже стоит, наконец, разобраться с Катынским расстрелом, который, почему-то в лихие 90-е либерасты признали делом рук НКВД, а также выставить счет за войну 20-х годов и гибель сотен тысяч наших военнопленных в польских лагерях от голода, болезней и издевательств поляков.
    Может стоит также подумать об обслуживании поляками лагерей смерти, находящих на территории Польши во время ВОВ,
  Сегодня, 11:57
    1944-1989
    0
    Сегодня, 11:57
    Я не собирался комментировать, но должен. Польская Народная Республика, с помощью СССР, не только восстановилась после войны в новой, более справедливой системе, хотя и далекой от социалистической, но и вывела миллионы людей из нищеты и невежества, дав им шанс на лучшую жизнь. Её предшественница, ныне называемая Второй Польской Республикой, была репрессивным режимом, разделённым на «лучшую» знать и всех остальных. Эта система обрекла большинство на нищету, и сегодня мы наблюдаем возвращение к этой системе, когда власть имущие делают всё, чтобы отвлечь внимание от всё более ограниченного доступа ко всему, от медицины до образования и недоступного жилья. Любого польского политика, даже рядового марксиста, разоблачат как никчёмного лжеца.
    Сегодня, 12:03
      1944-1989
      0
      Сегодня, 12:03
      Пожалуйста, уберите статью как можно скорее, сразу после моего комментария, спасибо.
  Сегодня, 12:05
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 12:05
    Цитата: ZovSailor
    Для начала переговоров по сделке необходимо вернуть России Данциг, Штеттин,Бреслау, Восточный Бранденбург, Восточные Пруссию и Померанию с Силезией, как великодушные подарки

    Угу. yes в Гданьске порт хороший. Будет второй Калининград.
    Например, Рокоссовский был "губернатором" Варшавы после ВОВ. А город был внесён до основания. И наши, не домой поехали, а восстанавливать остались. После Освенцима наши врачи пленных реанимировать ринулись, потому что только у нас был опыт восстановления граждан Ленинграда.
    И да, можно встречный иск подать. И ещё у нас теперь по Конституции теперь превалирование национального права над международным. Так что их можно просто в пеший поход отправлять.
  Сегодня, 12:48
    Everevil
    0
    Сегодня, 12:48
    При прочтении подобных новостей уже даже не смешно. Скорее испытываешь какое-то чувство брезгливости что ли.
    Вспоминается "Формула любви" Захарова: "...Ну грех смеяться над убогими. Ну ты посмотри на них! Подневольные ж люди, одной рыбой питаются". request
  Сегодня, 12:51
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 12:51
    Польша должна России репарации, за понесённые потери личного состава в ходе освобождения и спасения от геноцида, включая расходы в ходе освобождения и расходы на помощь в восстановлении страны, после боевых действий.
  Сегодня, 12:52
    Aleksandral
    0
    Сегодня, 12:52
    Пшекам опять неймется! Пора их на ноль множить!