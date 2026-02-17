Польша готовит иск к России за якобы причиненный ей ущерб в период существования Советского Союза и Польской Народной республики. Об этом сообщает Financial Times.Британское издание узнало, что Польша готовит иск к России, намереваясь заставить Москву выплатить Варшаве некие суммы за якобы причиненный ущерб в период союзнических отношений с СССР. Затеял всё это польский премьер Дональд Туск, по инициативе которого была сформирована группа историков, задачей которой будет оценить события Второй мировой войны и послевоенного периода, когда существовала Польская Народная республика. Как считают в Варшаве, в итоге должна получиться некая сумма, которая будет компенсацией за весь ущерб, нанесенный Польше.Однако говорить о том, что это получится сделать в ближайшее время, не стоит, этот проект долгосрочный, к тому же у польских историков возникают сложности с доступом к архивным документам.Пока в Варшаве не могут озвучить сумму, которую они намерены стребовать с России в качестве компенсации, но признают, что она будет «очень большой». Напомним, что Польша уже требует репараций от Германии, при прошлом правительстве поляки поднимали вопрос репараций и с Москвы, но отложили его на более позднее время, которое, видимо, пришло.Ясно и понятно, что поляки ничего не получат ни от Германии, ни от России. Всё, что можно, Варшава получила после окончания Второй мировой войны, включая дополнительные территории. А жадность до добра не доводит.