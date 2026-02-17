Трамп намерен заключить с Кубой сделку без проведения военной операции
США не планируют проводить против Кубы военную операцию, подобную венесуэльской, в Белом доме намерены заключить с Гаваной сделку. Об этом заявил Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.
Переговоры с Кубой ведет госсекретарь США Марко Рубио, родители которого когда-то иммигрировали с острова Свободы в Америку. По итогам переговоров Вашингтон планирует заключить с Гаваной некую сделку, но какую, Трамп не пояснил. В то же время он считает, что в проведении военной операции на Кубе нет необходимости.
Также президент США подчеркнул, что сегодняшнее государство на Кубе несостоявшееся, а на острове происходит гуманитарная катастрофа, но не стал уточнять, что все там происходящее является следствием действий США по блокаде острова.
Мы собираемся заключить сделку. Куба сейчас — несостоявшееся государство, и у них даже нет авиационного топлива, чтобы самолёты могли взлетать. Мы сейчас ведём переговоры с Кубой, и Марко Рубио сейчас ведёт переговоры с Кубой, и им абсолютно следует заключить сделку, потому что это действительно гуманитарная угроза. Я очень заинтересован в людях, которые здесь, которых так плохо обращались при Кастро и кубинские власти.
Ранее ряд западных изданий сообщил, что Трамп намерен поменять власть на Кубе, снова сделав остров «демократическим» и «свободным». Как предполагается, если Кубе не будет оказана внешняя помощь, то правительство может рухнуть до конца года.
