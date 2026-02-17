Трамп намерен заключить с Кубой сделку без проведения военной операции

США не планируют проводить против Кубы военную операцию, подобную венесуэльской, в Белом доме намерены заключить с Гаваной сделку. Об этом заявил Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.Переговоры с Кубой ведет госсекретарь США Марко Рубио, родители которого когда-то иммигрировали с острова Свободы в Америку. По итогам переговоров Вашингтон планирует заключить с Гаваной некую сделку, но какую, Трамп не пояснил. В то же время он считает, что в проведении военной операции на Кубе нет необходимости.Также президент США подчеркнул, что сегодняшнее государство на Кубе несостоявшееся, а на острове происходит гуманитарная катастрофа, но не стал уточнять, что все там происходящее является следствием действий США по блокаде острова.Ранее ряд западных изданий сообщил, что Трамп намерен поменять власть на Кубе, снова сделав остров «демократическим» и «свободным». Как предполагается, если Кубе не будет оказана внешняя помощь, то правительство может рухнуть до конца года.

