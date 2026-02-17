Трамп намерен заключить с Кубой сделку без проведения военной операции

США не планируют проводить против Кубы военную операцию, подобную венесуэльской, в Белом доме намерены заключить с Гаваной сделку. Об этом заявил Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Переговоры с Кубой ведет госсекретарь США Марко Рубио, родители которого когда-то иммигрировали с острова Свободы в Америку. По итогам переговоров Вашингтон планирует заключить с Гаваной некую сделку, но какую, Трамп не пояснил. В то же время он считает, что в проведении военной операции на Кубе нет необходимости.



Также президент США подчеркнул, что сегодняшнее государство на Кубе несостоявшееся, а на острове происходит гуманитарная катастрофа, но не стал уточнять, что все там происходящее является следствием действий США по блокаде острова.

Мы собираемся заключить сделку. Куба сейчас — несостоявшееся государство, и у них даже нет авиационного топлива, чтобы самолёты могли взлетать. Мы сейчас ведём переговоры с Кубой, и Марко Рубио сейчас ведёт переговоры с Кубой, и им абсолютно следует заключить сделку, потому что это действительно гуманитарная угроза. Я очень заинтересован в людях, которые здесь, которых так плохо обращались при Кастро и кубинские власти.


Ранее ряд западных изданий сообщил, что Трамп намерен поменять власть на Кубе, снова сделав остров «демократическим» и «свободным». Как предполагается, если Кубе не будет оказана внешняя помощь, то правительство может рухнуть до конца года.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +6
    Сегодня, 11:17
    Рекомендую следующему стрелку бить его в глаз, от простреленного уха у него только контузия итак на больную голову!
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +1
      Сегодня, 11:26


      "… Тяжелые (трудные) времена рождают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена рождают слабых людей. Слабые люди создают тяжелые времена…. Многие не поймут, но надо воспитывать воинов, а не паразитов.» Это сказано и про про кубинцев.
      1. kromer Звание
        kromer
        +2
        Сегодня, 11:29
        Цитата: Silver99
        Тяжелые (трудные) времена рождают сильных людей.


        Хорошая поговорка, но не серьёзная. Вот каких сильных людей "родили" 90-е годы?
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 11:26
      Охотовед 2
      Сегодня, 11:17
      Рекомендую следующему стрелку бить его в глаз, от простреленного уха у него только контузия итак на больную голову!

      hi Весь цымес в том, что любой иной или следующий, независимо, осёл или слон, как нынешний, будут проводить такую же наглую политику вседозволенности, поправ международные право и законность.
      А ситуёвина на Кубе в настоящий момент осложняется противоречиями между старой гвардией с крылом Рауля Кастро ( брата Фиделя ) и действующим президентом Мигель Диас-Канель Бермудес.
      Хотя есть соглашение с РФ о военном сотрудничнестве.
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 11:23
    Также президент США подчеркнул, что сегодняшнее государство на Кубе несостоявшееся

    По Трампу - "Куба несостоявшееся государство, а лимитрофы включая Украину состоявшиеся".
    Куба добилась своей независимости сама, в отличии от лимитрофов, Кубе как государству 65 лет, а лимитрофам только 35 лет.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 11:26
    Главное слово- «сделка» и как водится нусловиях и в пользу Трампа... Кубу вот тока спросить забыли....
    Торгаш есть торгаш.....
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +3
      Сегодня, 11:49
      Какой торгаш? Рекетир же, предлагает купить у него отсутствие прилёта кирпича в голову
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:30
    В общем понятно... "добрым" словом и... даже не пистолетом, а всем, что у них есть.
    Полосатики зачищают "свою песочницу", от инакомыслящих...
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 11:31
    Трамп намерен заключить с Кубой сделку без проведения военной операции

    Блин...Волшебник в голубом вертолёте костюме...Долларов на всех не хватит...
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 11:33
    Мы собираемся заключить сделку

    Вот никак не могу понять, то ли английский язык такой не богатый, то ли Трамп так разговаривает. Какую сделку? Куба отдаст независимость, Трамп им даст зелёные фантики, понаставит флаги матрасные и будет пилить кубинские ресурсы? Чего он им может предложить?
    И да, кубинские военные это не сирийцы и иракцы. По мне, даже если купит верхушку, найдется какой-нибудь Че Гевара и пойдут гробы в матрасию. Трампу оно надо? Тупой шантаж. ИМХО.
    1. RondelR
      RondelR
      +1
      Сегодня, 11:40
      Снятие санкции хотя бы, чтобы туда американские туристы ехали, лайнеры заходили. Был на кубе, там канадцев примерно половина среди туристов, а это Канада, страна с населением в 10 раз меньше чем США. Если на Кубу полетят американцы это будет очень выгодно... у Кубы огромный потенциал быть "американской Турции"
  7. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +3
    Сегодня, 11:34
    Ранее ряд западных изданий сообщил, что Трамп намерен поменять власть на Кубе
    Действующей власти на Кубе и народу Кубы нужно помнить о последствиях сделок с США. Пример СССР, когда Горбачев со товарищами заключили сделку с американцами и к чему всё это в конечном итоге привело.
  8. Игорь Половодов Звание
    Игорь Половодов
    0
    Сегодня, 11:35
    Но, нужно признать, что общую повестку с Украины снимает, случайное ли это совпадение или управляемый хаос (граничащий с безумием), эту информацию, возможно, узнаем очень скоро...
  9. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 11:37
    Пока что все "сделки" выглядят капитуляцией противной США стороны. Вот так он мягко заменил это слово.
  10. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 11:42
    США не планируют проводить против Кубы военную операцию, подобную венесуэльской, в Белом доме намерены заключить с Гаваной сделку. Об этом заявил Дональд Трамп

    Если Трамп говорит что не планирует нападение на Кубу, то кубинскому руководству наоборот, стоит напрячься ... Трамп известный лжец, в его (их, хозяев штаттв) стратегии заявлять о переговорах и даже вести их,только ради усыпления бдительности противника.. При этом параллельно они вынашивают настоящие свои планы - именно военную агрессию против неугодного...
    Думаю, сначала, сейчас, они таки попробую задушить Кубу блокадой, санкциями, но если не получится, по-любому пойдут на военную операцию, даже не сомневаюсь...
    1. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      0
      Сегодня, 12:28
      Цитата: Десница ока
      по-любому пойдут на военную операцию, даже не сомневаюсь...

      Президента Мадуро охранял кубинский спецназ, 32 кубинца погибло, никто не сдался, сражались до конца. В инете много пишут, что их смогли ликвидировать только огнём в спину венесуэльские предатели. Сможет ли хвалёная американская "Дельта" повторить на Кубе венесуэльскую операцию, я очень сомневаюсь. Не зря Трамп отказывается от военной операции, перебьют там "Дельту". Фидель умер, кубинский Горбачёв уже есть? вот в чём вопрос.
  11. Илия Звание
    Илия
    0
    Сегодня, 11:44
    А есть ли вера трампу в данном вопросе. Ведь завтра, ( или сегодня к вечеру ) он может изменить свое же решение.
  12. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 11:44
    Цитата: RondelR
    Снятие санкции хотя бы, чтобы туда американские туристы ехали, лайнеры заходили. Был на кубе, там канадцев примерно половина среди туристов, а это Канада, страна с населением в 10 раз меньше чем США.

    Ну то есть ресурсы будут матрасными, они будут ими распоряжался, а кубинцы получат доллары от туристов и заживут счастливо за счёт услуг? Я правильно понял? wink Счастливо, как колония? А кушать они что будут?
    Я полагаю, у них с ментальностью и памятью от радостей англов ещё нормально.
  13. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 11:45
    После распада СССР житие на Кубе стало совсем не сахарным. Все жили под стандартными удушающими американскими санкциями. Сейчас Трамп просто хочет запустить на Кубу бизнес, который там все в приватизационном порядке скупит все за копейки. И прощай, остров Свободы. Заметил, что Трамп постоянно употребляет слово "сделка". Барыга.
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      0
      Сегодня, 11:55
      После распада СССР житие на Кубе стало совсем не сахарным

      Надо заметить, что оно стало не сахарным во многих бывших республиках СССР, включая РФ и чем дальше, тем не сахарнее
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 11:57
        Вот чисто по человечески обидно - не все это понимают и не все это помнят.
  14. Inженегр Звание
    Inженегр
    0
    Сегодня, 12:16
    родители которого когда-то иммигрировали с острова Свободы в Америку.

    "Когда-то" это за несколько лет до того, как Куба собственно и стала "Островом Свободы". От Батисты бежали получается, а сынок хочет вернуть то "состоявшееся государство"... забавно.
  15. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:45
    Старая песня про коммунистов, которые и так приказали долго жить и даже при жизни являлись всего лишь формой. Своего рода американская болезнь рассудка. Кагал очень постарался разделить людей еще и по формальной идеологии.