Патрушев: нападения на российские суда в Мировом океане будут учащаться

По имеющимся данным, такие действия будут усиливаться, нападения на наши суда и грузы станут учащаться.

Если мы не дадим им жёсткий отпор, то скоро англичане, французы и даже прибалты обнаглеют до такой степени, что попытаются наглухо заблокировать нашей стране доступ к морям как минимум в атлантическом бассейне.