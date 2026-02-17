Патрушев: нападения на российские суда в Мировом океане будут учащаться

Патрушев: нападения на российские суда в Мировом океане будут учащаться

Ожидается рост количества захватов судов и грузов, имеющих отношение к России, в Мировом океане. Такой неблагоприятный прогноз сделал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев. Нападения на суда, которые на Западе относят к так называемому российскому теневому флоту, их экспроприация под разными предлогами будут происходить все чаще.

По имеющимся данным, такие действия будут усиливаться, нападения на наши суда и грузы станут учащаться.

Пиратские атаки на российские торговые суда говорят о том, что Запад хочет парализовать внешнюю торговлю России, констатировал Патрушев.



Это не предположения, а факты. Запад готов развязать настоящую войну с морским трафиком, который осуществляется в интересах российских компаний. Зачинщиками усиления этого откровенного пиратства, нарушающего нормы международного права, что совсем неудивительно, выступили британцы.

Глава Минобороны Британии Джон Хили обсудил с коллегами из стран Северной Европы и Балтии захват танкеров, связанных с «теневым флотом» России. Такое совещание в условиях «секретности», что не помешало узнать о нем агентству «Блумберг», прошло накануне на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Всего в нём приняли участие министры обороны десяти государств. Каких именно, не разглашается.

От Британии также присутствовал глава вооруженных сил Ричард Найтон. От него прозвучало предложение о разделе «сфер ответственности». Королевские ВМС готовы заняться пиратством в отношении российских судов в Баренцевом море и Северной Атлантике, заявил Найтон.

Британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники добавляет, что британский спецназ может использовать безэкипажные катера «в стиле Джеймса Бонда» для охоты на суда, которые западные страны считают теневым флотом России. Эти БЭК, построенные компанией Kraken Technology в графстве Гэмпшир, уже прошли испытания на учениях НАТО в Балтийском море. Катера получили название K3 Scout.

Явно с оглядкой на США, британцы предлагают экспроприировать захваченные суда вместе с грузами. Пока что американская Береговая охрана захватила восемь танкеров, только один был возвращен Венесуэле. Все суда ранее были внесены в санкционные списки Минфина США за принадлежность к иранскому или венесуэльскому теневому флоту. Один танкер, который американцы догнали уже в Северной Атлантике, на ходу сменил название и поднял российский флаг. Однако де-юре он прямого отношения к РФ не имеет.



По информации Bloomberg, роль США в этой инициативе Лондона пока неизвестна, однако вероятна координация с другими участниками. Агентство отмечает, что Британия, Евросоюз и США ввели ограничения против более чем 600 танкеров под предлогом вероятной связи с Россией.

В начале февраля Морская коллегия РФ выступила с инициативой задействовать корабли ВМФ для охраны российских судов в акваториях Мирового океана. Соответствующий документ был направлен главе государства.

Об окончательном решении по сопровождению судов силами российского ВМФ пока не сообщалось, но по информации зарубежных СМИ военное сопровождение торговых судов де-факто уже осуществляется. В лентах различных информагентств прошла информация о том, что ВМС Швеции наблюдают на нефтяных танкерах, идущих из российских портов, вооруженную охрану.



Вот что сказал Патрушев по этому поводу в эксклюзивном интервью АИФ, данному в канун Дня защитника Отечества:

Если мы не дадим им жёсткий отпор, то скоро англичане, французы и даже прибалты обнаглеют до такой степени, что попытаются наглухо заблокировать нашей стране доступ к морям как минимум в атлантическом бассейне.

По словам председателя Морской коллегии РФ, на основных направлениях Мирового океана, в том числе в удаленных от России регионах, на постоянной основе должны находиться внушительные силы ВМФ, «готовые охладить пыл западных корсаров».
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +8
    Сегодня, 11:42
    Флаг судна обозначает территорию того государства чей это флаг. Панамский или Соломоновых островов - нападение на эти государства. Может уже как-то разобраться с принадлежностью судов?
    Вот если флаг России… тогда топить захватчиков, по другому нельзя.
    1. RuAbel Звание
      RuAbel
      -3
      Сегодня, 12:06
      Можно. Маринера в пример.
    2. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 12:09
      Цитата: Охотовед 2
      Флаг судна обозначает территорию того государства чей это флаг.


      Не всегда. Есть понятие временный флаг. На временный флаг не распространяется понятие "Корабль территория государства".
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 12:53
        Цитата: kromer
        Не всегда. Есть понятие временный флаг. На временный флаг не распространяется понятие "Корабль территория государства".

        В России нет понятия «временный флаг», «поднять флаг, а документы — потом» тоже невозможно. (В Австралии можно).
        Чтобы стать российским, мало нарисовать флаг на борту. Для этого требуются значительные бюрократические усилия. Регистрация судна в российском регистре требует выполнения большого количества формальных процедур. Необходимо:

        проверить структуру собственности;
        доказать, что судно и владелец отвечают требованиям российского законодательства к оператору и менеджменту;
        получить согласование с Росморречфлотом;
        предоставить регистратору документы по экипажу и эксплуатации суднв.
        «Российский флаг» для торгового флота не относится ни к удобным, ни к быстрым флагам.

        Именно поэтому Америка не считает танкер российским, по мнению США, это уловки судовладельца и попытка уйти от ответственности.
        1. kromer Звание
          kromer
          0
          Сегодня, 13:01
          Цитата: carpenter
          В России нет понятия «временный флаг»


          Есть такое понятие. И совсем недавно захваченному судну выдали именно временный флаг. Временный флаг обычно выдаётся иностранным судам долго работающим в российских водах. Своеобразный "бегунок" для упрощения работы.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:50

      Охотовед 2
      Сегодня, 11:42

      hi Мягкотелость в отношениях с врагами российского народа и Отечества - наглосаксами в период СВО-КТО создаёт видимость слабости Ядерной Державы, что позволяет подвывать даже таким шавкам, как поленья, триболты и всякие скандинавы и обитатели страны-карлика, размером с русалку,но владеющие о. Гренландия.
      Когда требуется жёсткий превентивный ответ Суворова, парализующий действия врагов, вводящий их в страх медвежьей болезни и неминуемость возмездия уже другим более грозным оружием.
      И совершенно однозначно необходимо увеличивать количество военно-морских баз и пунктов МТС для кораблей и судов РФ на всех континентах, это будет дешевле, чем стыдиться потерей международной репутации и убытками от сворованной нефти и танкеров.
  2. Илия Звание
    Илия
    +3
    Сегодня, 11:42
    Ждем. Хочется надеется, что принятие решения по данному вопросу, будет положительным .
    В начале февраля Морская коллегия РФ выступила с инициативой задействовать корабли ВМФ для охраны российских судов в акваториях Мирового океана. Соответствующий документ был направлен главе государства.
    1. Per se. Звание
      Per se.
      0
      Сегодня, 12:20
      Впору новые "арктические конвои" из танкеров и кораблей охранения делать.
    2. роман66 Звание
      роман66
      -1
      Сегодня, 12:29
      Ха, а это вот
      внушительные силы ВМФ
      взять где? Вспомогательные крейсера из буксиров делать?
    3. smart fellow Звание
      smart fellow
      0
      Сегодня, 12:55
      Много кораблей построены во времена СССР и уже должны идти на списание, а в дальние походы ходят с буксирами на всякий случай. Если военные корабли будут все время в походах, то будут просто быстрее изнашиваться, а потом годами ремонтироваться. Плюс расходы на топливо и сопровождение вспомогательными танкерами. Да и коммерческих судов намного больше чем военных, тем более океанского класса. Как идея звучит здорово, но на практике выглядит уже не так хорошо.
      Проще захватывать в ответ суда как это делает иногда Иран.
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 11:44
    Патрушев: нападения на российские суда в Мировом океане будут учащаться

    Если ничего не изменится, скоро последуют набеги на пограничные города-порты...
    Вы решили открыть нам глаза или это мировая практика такая - закон курятника...
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Сегодня, 11:44
    По словам председателя Морской коллегии РФ, на основных направлениях Мирового океана, в том числе в удаленных от России регионах, на постоянной основе должны находиться внушительные силы ВМФ, «готовые охладить пыл западных корсаров».


    А они есть, эти внушительные силы?

    Это СССР мог позволить держать в Средиземке Пятую оперативную эскадру численностью до 70–80 вымпелов (до 30 надводных боевых кораблей, 4–5 атомных и до 10 дизельных подводных лодок, 1–2 плавмастерские, 3–4 морских танкера, корабли минно-тральной группы, корабли комплексного снабжения, сухогрузы, рефрижераторы, госпитальные и спасательные суда, морские буксиры и другие.

    И никаких баз на берегу. Тартус появился позднее.
    1. Апис1962 Звание
      Апис1962
      -1
      Сегодня, 12:33
      Где эти силы? Сколько вымпелов флот РФ может направить на дежурство в мировой океан и имеющих возможность длительного нахождения, с атомной силовой установкой, где базы в которых корабли без АСУ могут бункероваться, получать топливо, есть ли достаточное количество танкеров для доставки топлива этим кораблям и сможет наша дипломатия найти прибрежные государства готовые снабдить наши боевые корпбли топливом? Языком дипломаты могут рисовать красные линии, а вот договариваться об обеспечении деятельности ВМФ РФ, в том числе стоянки и бункеровки кораблей большие сомнения.
      Вопросов больше чем ответов.
  5. kromer Звание
    kromer
    +1
    Сегодня, 11:45
    от России регионах, на постоянной основе должны находиться внушительные силы ВМФ


    Сразу вспоминается Екатерина Великая, которая отправила российский флот охранять мировые торговые пути. Россия тогда выглядела очень мощно.
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 11:46
    .Зачинщиками усиления этого откровенного пиратства, нарушающего нормы международного права, что совсем неудивительно, выступили британцы

    Давно пора на дно! Когда их уже смоет......
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 12:30
      Без наших усилий никак... Но позже....
  7. alexoff Звание
    alexoff
    -2
    Сегодня, 11:46
    Ох уж эти британцы, и почему их только Трамп на место не поставит, он же ж наш друг большой? wassat
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +4
      Сегодня, 11:48
      Те большее... Одним....г..... мазаны.... wink
      1. kromer Звание
        kromer
        +2
        Сегодня, 11:58
        Цитата: alexoff
        Трамп на место не поставит, он же ж наш друг большой?


        Уже говорил. Повторюсь. Не друг, а заклятый партнер.
      2. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 12:35
        Нам друг, а им - сожитель. Близкий
  8. Ате_ист Звание
    Ате_ист
    +3
    Сегодня, 11:48
    Патрушев: нападения на российские суда в Мировом океане будут учащаться

    Конгениально. А еще будет продолжаться борьба за рынки сбыта wink
    1. RuAbel Звание
      RuAbel
      -1
      Сегодня, 12:09
      Это не борьба, это избиение младенцев какое-то(
    2. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      -2
      Сегодня, 12:24
      Если мы не дадим им жёсткий отпор, то скоро англичане, французы и даже прибалты обнаглеют до такой степени, что попытаются наглухо заблокировать нашей стране доступ к морям как минимум в атлантическом бассейне.


      Золотые слова. Да не получится. У Президента стойко держится дух (запах) Анкориджа. Такой, видимо, у Трампа был одеколон. Нет героя, который бы осмелился снести его вещи в химчистку.
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        0
        Сегодня, 12:37
        Цитата: mikh-korsakov
        Такой, видимо, у Трампа был одеколон.


        А может он шептунов стариковских пускал, таке немецкие корни у него. lol
  9. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 11:50
    Запад готов развязать настоящую войну с морским трафиком, который осуществляется в интересах российских компаний.

    А Запад готов к атакам на пиратские корабли всюду, в какой бы порт они не заходили? Получаем полное право...
    А можно сделать танкер-приманку...
    Не смогут отвечать адекватно, будем думать о других руководителях - Конституция позволяет...
  10. Andrey Victorovich Звание
    Andrey Victorovich
    +2
    Сегодня, 11:53
    Судя по всему происходящему, скоро назначат ответственными за безопасность российских судов капитанов этих судов :(
  11. g_ae Звание
    g_ae
    +1
    Сегодня, 11:59
    Ну, все! Ждём очередные серьезные озабоченности, глубокие недоумения, призывы вернуться к международному праву, восстановление "партнёрских отношений", лихорадочное рисование очередных красных линий. Что тем ещё? А, тоннель на Аляску и святой дух Анкориджа разве что помогут.
    1. RuAbel Звание
      RuAbel
      -2
      Сегодня, 12:11
      А обещанный в Анкоридже хоккейный матч сборных России и США? Полгода ждём уже!
  12. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 12:00
    А меры противодействия какие либо будут приниматься? Или это будет противоречить "Духу Анкориджа"?
  13. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    +2
    Сегодня, 12:00
    А что нам мешает захватить груз в британию? Я думаю такие грузы идут под теми же панамскими флагами. Особенно из Африки, бриты же до сих пор её грабят с улыбкой на лице.
  14. Matsur Звание
    Matsur
    +1
    Сегодня, 12:05
    Так и хочется сказать Николаю Патрушеву: "Да, капитан!" laughing
    Это уже все поняли и до озвучивания этого очевидного факта.
  15. Гардамир Звание
    Гардамир
    +2
    Сегодня, 12:05
    Страна терпил. Высокий чиновник, рассказывает, как нас опять будут бить хулиганы.
  16. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 12:06
    Что такое Морская коллегия РФ? Это не Судовая инспекция, не Морской и Речной регистр, и не Транспортная прокуратура. Какие у неё полномочия, может она наказать или заставить верфи что то сделать, или приказать ВМФ выйти в море на защиту нашего флота. Нет, только одни пожелания, согласования за которые никто не несёт ответственности. А нужно показательно наказать пиратов. Вплоть до потопления захватчиков судна. Например Главком ВМФ России должен заявить что ВМФ выходит в море на защиту торгового флота и уничтожение пиратов. И пусть все думают и предполагают что будет. soldier
  17. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 12:06
    Цитата: Andrey_5
    А что нам мешает захватить груз в британию? Я думаю такие грузы идут под теми же панамскими флагами. Особенно из Африки, бриты же до сих пор её грабят с улыбкой на лице.

    Задерживать надо груз с оборудованием компании ASML. В этом есть смысл хотя бы.
  18. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +1
    Сегодня, 12:07
    По словам председателя Морской коллегии РФ, на основных направлениях Мирового океана, в том числе в удаленных от России регионах, на постоянной основе должны находиться внушительные силы ВМФ, «готовые охладить пыл западных корсаров».

    Так выпьем за то что бы наши желания совпадали с нашими возможностями
  19. двп Звание
    двп
    +1
    Сегодня, 12:18
    Молодец Патрушев,не в бровь,а в глаз! Забыл сказать только что нужно сделать, чтобы "дать им жестокий отпор" . И морская коллегия РФ тоже молодцы,осталось только узнать где взять военные корабли для конвоирования. В стране уже более четверти века правит однокурсник Патрушева. И поэтому флота фактически нет,как нет фактически и авиации, военных училищ и ещё много чего. А есть "эффективные менеджеры",но их конвоировать танкеры не пошлёшь. Есть ещё вороватые и никчемные адмиралы,их (как и генералов) прощают (нужно только "достать" справку о болезни).
    Но один выход,я считаю, всё таки есть. Нужно заминировать танкеры идущие по Балтийскому морю и морям омывающих Европейский континент. А экипажи сократить до минимума и обеспечить быстроходными катерами для экстренной эвакуации.Тогда во время захвата танкера можно будет быстро запрыгнуть в катер,отойти на пару миль и взорвать танкер вызвав грандиозный пожар. Вот тогда,получив несколько таких пожаров, где нибудь в Ла-Манше или Средиземном море и поглядим,останется ли у европейцев охота захватывать танкеры.
  20. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 12:19
    Пиратские атаки на российские торговые суда говорят о том, что Запад хочет парализовать внешнюю торговлю России, констатировал Патрушев.
    Ну прям капитан очевидность. 74 года человеку. Столько энергии, видимо скучно дома сидеть wassat
  21. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    -1
    Сегодня, 12:23
    Заявление ,конечно,верное,но вот только вопрос:А как у нас с группировками кораблей способных контролить в океанских просторах ?
    На "Кузей" смеялись, а остальные кто и где ? Или опять программа пары десятков океанских крейсеров к 50-му году ?
  22. yuliatreb Звание
    yuliatreb
    -2
    Сегодня, 12:27
    Эх Патрушев, когда же наконец мы услышим от вас противоположные заявления, я понимаю курс менять не собираетесь, видать нет полного понимания фразы: «Кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую», а как же «Вы слышали, что сказано: „око за око и зуб за зуб“.
  23. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 12:33
    Зачинщиками усиления этого откровенного пиратства, нарушающего нормы международного права, что совсем неудивительно, выступили британцы.

    Пиратство началось в мире с Британии, на пиратстве построили США, но с пиратством Британия не покончила до сих пор.
  24. akropin Звание
    akropin
    0
    Сегодня, 12:38
    Я не специалист, поэтому вопрос - может ли авианосец быть удобен в использовании для контроля морского пространства там же в Атлантике?
  26. Aleksandral
    Aleksandral
    0
    Сегодня, 12:40
    Пора привлекать для охраны ВМФ!
  27. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 12:47
    Пaтpyшeв только в роли наблюдателя находится на своей должности?
  28. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 12:56
    По словам председателя Морской коллегии РФ, на основных направлениях Мирового океана, в том числе в удаленных от России регионах, на постоянной основе должны находиться внушительные силы ВМФ, «готовые охладить пыл западных корсаров».

    Все захваченные суда рано или поздно погонят в порт. Вы, уж, извините - это сокращает район противодействия...