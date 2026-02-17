Патрушев: нападения на российские суда в Мировом океане будут учащаться
Ожидается рост количества захватов судов и грузов, имеющих отношение к России, в Мировом океане. Такой неблагоприятный прогноз сделал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев. Нападения на суда, которые на Западе относят к так называемому российскому теневому флоту, их экспроприация под разными предлогами будут происходить все чаще.
Пиратские атаки на российские торговые суда говорят о том, что Запад хочет парализовать внешнюю торговлю России, констатировал Патрушев.
Это не предположения, а факты. Запад готов развязать настоящую войну с морским трафиком, который осуществляется в интересах российских компаний. Зачинщиками усиления этого откровенного пиратства, нарушающего нормы международного права, что совсем неудивительно, выступили британцы.
Глава Минобороны Британии Джон Хили обсудил с коллегами из стран Северной Европы и Балтии захват танкеров, связанных с «теневым флотом» России. Такое совещание в условиях «секретности», что не помешало узнать о нем агентству «Блумберг», прошло накануне на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Всего в нём приняли участие министры обороны десяти государств. Каких именно, не разглашается.
От Британии также присутствовал глава вооруженных сил Ричард Найтон. От него прозвучало предложение о разделе «сфер ответственности». Королевские ВМС готовы заняться пиратством в отношении российских судов в Баренцевом море и Северной Атлантике, заявил Найтон.
Британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники добавляет, что британский спецназ может использовать безэкипажные катера «в стиле Джеймса Бонда» для охоты на суда, которые западные страны считают теневым флотом России. Эти БЭК, построенные компанией Kraken Technology в графстве Гэмпшир, уже прошли испытания на учениях НАТО в Балтийском море. Катера получили название K3 Scout.
Явно с оглядкой на США, британцы предлагают экспроприировать захваченные суда вместе с грузами. Пока что американская Береговая охрана захватила восемь танкеров, только один был возвращен Венесуэле. Все суда ранее были внесены в санкционные списки Минфина США за принадлежность к иранскому или венесуэльскому теневому флоту. Один танкер, который американцы догнали уже в Северной Атлантике, на ходу сменил название и поднял российский флаг. Однако де-юре он прямого отношения к РФ не имеет.
По информации Bloomberg, роль США в этой инициативе Лондона пока неизвестна, однако вероятна координация с другими участниками. Агентство отмечает, что Британия, Евросоюз и США ввели ограничения против более чем 600 танкеров под предлогом вероятной связи с Россией.
В начале февраля Морская коллегия РФ выступила с инициативой задействовать корабли ВМФ для охраны российских судов в акваториях Мирового океана. Соответствующий документ был направлен главе государства.
Об окончательном решении по сопровождению судов силами российского ВМФ пока не сообщалось, но по информации зарубежных СМИ военное сопровождение торговых судов де-факто уже осуществляется. В лентах различных информагентств прошла информация о том, что ВМС Швеции наблюдают на нефтяных танкерах, идущих из российских портов, вооруженную охрану.
Вот что сказал Патрушев по этому поводу в эксклюзивном интервью АИФ, данному в канун Дня защитника Отечества:
По словам председателя Морской коллегии РФ, на основных направлениях Мирового океана, в том числе в удаленных от России регионах, на постоянной основе должны находиться внушительные силы ВМФ, «готовые охладить пыл западных корсаров».
