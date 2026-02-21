«Доспехи эпохи заката»: очень красивые, «золотые» и тяжелые!



Место самых роскошных доспехов на планете: Дрезденская оружейная палата!

…и разбили они золото в листы и вытянули нити, чтобы воткать их между голубыми, пурпуровыми, червлеными и виссонными нитями, искусною работою.

Книга Исхода, 39:3







— Итак, господин д'Артаньян, как вы и сами сказали, увидимся после кампании. Я буду следить за вами… Потому что я тоже буду там, — добавил кардинал, указывая д'Артаньяну на великолепные доспехи, которые ему предстояло надеть, — и, когда мы вернемся, тогда… ну, тогда мы сведем с вами счеты!

«Три мушкетера» А.Дюма. Пер. В.С. Вальдман, Д.Г.Лившиц и К.А.Ксаниной Книга Исхода, 39:3«Три мушкетера» А.Дюма. Пер. В.С. Вальдман, Д.Г.Лившиц и К.А.Ксаниной



На этом фото вы видите шлем коннетабля Франции Анну де Монморанси (1493–1567), — исторический артефакт, связанный с религиозными войнами во Франции XVI века и на нем хорошо видна приличных размеров пробоина от пули. Получена она была в битве при Дрё в 1562 году — одном из первых крупных сражений Первой гугенотской войны, а выпущена была выпущена рейтаром из пистолета. Металл забрала был пробит, но сам Монморанси остался жив, и погиб лишь спустя 5 лет — в 1567 году в битве при Сен-Дени, от мушкетной пули, которая попала ему в спину; после чего спустя два дня он скончался в Париже. Музей Армии, Париж



Этот же шлем крупным планом. На горжете хорошо видна буква «М»



«Золотой доспех» Эрика XIV. Дрезденская оружейная палата. Фотография автора



Парадный доспешный гарнитур Кристиана II. Изготовил его Дезидериус Кольманн из Аугсбурга в 1599. Дрезденская оружейная палата. Фотография автора



Этот же доспех. Вид слева. Конский доспех этого гарнитура явным образом уступает «Доспеху Геракла»



Трудно себе даже представить, что это все металл!



Вид сзади



Вторая такая же рапира находится в Метропролитен-музее, и о ней мы как-нибудь расскажем более подробно…



Потрясающий по роскоши отделки шлем к доспеху Кристиана II…



Интересно, что, не получив эти доспехи, Эрик XIV не угомонился и… заказал себе еще один парадный доспех вместе с круглым щитом. Находится он в Королевской оружейной палате – Ливрусткаммарен, музее в Королевском дворце Стокгольма. Но о нем здесь, на «ВО», уже была очень подробная статья «Национальные доспехи» Эрика XIV , добавить к которой нам сегодня просто нечего…



Этот же доспех крупным планом вместе со щитом…



Иллюстрация из романа. Художник М. Лелуара



Вот этот доспех в музее Армии в Париже. Фотография автора



Этот же доспех. Музей Армии, Париж



Вид сзади



Кираса. Вид сзади крупным планом



Шлем и горжет. Вид спереди. Смотровые щели стали явно большего размера, чем у копейных доспехов



Отверстия для дыхания теперь стали делать с обеих сторон забрала. Односторонние отверстия с правой стороны теперь потеряли всякий смысл!

Сегодня у нас «материал исполнения обещаний». После предыдущих «рыцарских статей» у многих наших читателей появились вопросы и предложения относительно новых тем по рыцарскому вооружению. Упомянул доспех герцога Ришелье – «а нельзя ли его показать», о «золотых доспехах» было – расскажите подробнее. Ну и, конечно, хочется на всё это посмотреть. Потому что красиво. Потому что работали мастера своего дела, и смотреть на всё это просто приятно.Итак, сегодня мы продолжаем рассказ о «доспехах заката». То есть эпохе крутых перемен буквально во всем: в мышлении, в технологиях, в военном деле. Старое еще живо. Оно рядом, цепляется за новое, громко кричит: «Я привычнее», и многие с этим соглашаются, но сама жизнь заставляет уже и думать по-иному, и поступать.Вот и доспехи… В XVI веке они продолжают активно применяться и в коннице, и в пехоте, но специализируются, и те, что делаются на массового потребителя, качеством теперь уже не блещут, а вот толщина металла на них постепенно растет. В первой же половине XVII века кирасы кирасирских доспехов имеют уже спереди толщину около 8 мм в самых уязвимых местах. От противопульных экранов отказываются – две детали делать сложнее, нежели одну, но толстую.Есть интересное исследование металлургических свойств доспехов «Королевский арсенал в Гринвиче 1515-1649: история его технологий» Алана Вильямса и Энтони ван Рейка. Изучили они более 60 доспехов, подвергли их металлографическому анализу и… отметили падение качества металла во всех доспехах, и пехотных, и кавалерийских, независимо от того, насколько они украшены и их дороговизны. Качество упало и в Нюрнберге, и в Аугсбурге, то есть признанных центрах доспешного производства. Типичным металлом доспехов XVII в. является низкоуглеродистая сталь (0,2-0,3% углерода) или даже простое железо, и к тому же… с большим содержанием шлака. А чего вы хотели? Массовое производство оно такое: много колбасы — это колбаса с соей или крахмалом, а то и просто из пшеничной муки, и с доспехами было точно также. Ну а низкое качество металла стало одной из причин роста средней толщины доспехов и экспериментов с формами нагрудников, да и шлемов, конечно, для увеличения их пулестойкости.Но это был доспех боевой. В котором сражались. А вот что касается парадных доспехов, то тут со здравым смыслом было покончено уже раз и навсегда. Теперь для высшей знати доспехи превратились в одежду. И не более того. В роскошный костюм, вот только основой его являлась не ткань, а… железо. Ну а первые доспехи, сплошь покрытые золотом, были изготовлены кузнецами и ювелирами Европы еще в конце XV века, то есть на самой заре Нового Времени. В те времена золотые доспехи были крайне непрактичными и очень дорогими в изготовлении. Ведь покрывали их золотом кузнечным способом, то есть натирая ртутной амальгамой и нагревая потом в печи.Но… Их делали, несмотря ни на что. Во-первых, это указывало на богатство владельца. Во-вторых, военачальник в золоченых доспехах выделялся на поле боя, не говоря уже о том, что это вдохновляло простых рыцарей. В-третьих, такие золотые доспехи не были подвержены ржавчине и поэтому не обесценивались. И понятно, что их берегли, часто не надевали, вот и стали называть их «турнирными» и «парадными». Сначала поверхность их была гладкой. Но затем доспехи начали украшать чеканкой, гравировкой, накладными узорами, и всё это обильно покрывалось золотом, ну или, в крайнем случае, серебром.Ну и какие же из этих самых «золотых доспехов» можно сегодня считать самыми роскошными и впечатляющими? Пожалуй, это так называемый «Золотой доспех» (или «Доспех Геракла»), изготовленный для шведского короля Эрика XIV (1533–1577). Эрик XIV, вероятно, заказал их к своей свадьбе с английской королевой Елизаветой I. Но… Бог свое, черт – свое! Брак короля с Елизаветой так и не состоялся, да и доспех к королю тоже не попал, потому что мастер Либартс, который их изготовил, был схвачен в Дании по приказу датского короля Фридриха II во время доставки этого и ещё одного доспеха к шведскому двору, поскольку в это время Швеция и Дания находились в состоянии войны. Причем подчеркнем, что король Эрик при этом лишился не одного, а сразу двух доспехов, и о том, какой из них богаче, специалисты спорят до сих пор. Хотя тут особо и спорить нечего, потому что бард (конская броня) первого доспеха смотрится куда богаче, чем у второго.А дальше было так, что спустя 40 лет доспехи были выставлены на продажу. При содействии и посредничестве нюрнбергского ювелира Генриха Кнопфа комплект первых доспехов был продан Кристиану II Саксонскому за 8800 гульденов (при этом второй доспех шел в нагрузку!), что равнялось… более 100 килограммам серебра. Ну а сегодня оба этих доспеха курфюрста Кристиана II Саксонского (1583–1611) представлены в Оружейной палате Дрездена (Rüstkammer).Впрочем, и сам Кристиан II нимало не уступал королю Эрику в своих притязаниях иметь прекрасные доспехи. И заказал просто шикарный гарнитур у мастера из Аугсбурга Дезидериуса Кольманна. Также в коллекции музея имеется и рапира Кристиана II (1606). Увидеть их просто: приезжаешь в Дрезден, идешь в Дрезденскую картинную галерею, только в нее нужно при входе в ворота сворачивать направо, а вот если просто идти дальше во двор и, свернув налево, пройти еще через маленький дворик, то там как раз и будет вход как в «Зеленые своды» (музей всяких драгоценных диковинок), так и в Оружейную палату.К этому же доспеху была и рапира, вот только она оказалась в Метрополитен-музее Нью-Йорка. Зато вторая рапира ко второму доспеху находится там, где ей и положено быть, а именно у его доспеха в руке! Первый доспех как самый полный настолько прекрасен, что, пожалуй, заслуживает отдельной статьи. А вот второй имеет лишь шаффрон, но сам по себе ничуть не уступает первому. Железа на нем практически не видно. Всю его поверхность покрывают наложенные на него чеканные детали из позолоченного медного сплава, и они настолько прихотливы, что создают впечатление одной сплошной драгоценной «вязи».Ну а теперь обратимся к дошедшим до нашего времени доспехам кардинала Армана Жана дю Плесси, герцога де Ришелье (1585–1642). Помнится, что когда я читал этот роман в детстве, меня всегда удивлял приведенный здесь в качестве эпиграфа отрывок. Какие доспехи? Когда в кинофильме 1962 года никаких доспехов не было и в помине, а в «Железной маске», вышедшей на наши экраны несколько позже, кирасы и шлемы были только у ночной городской стражи. Но, как оказалось, доспехи в то время представители знати еще носили, в том числе и кардинал Ришелье.Вот некоторые характеристики этого доспеха:• изготовлен во Франции примерно в 1630 году;• относится к классу трёхчетвертных, то есть не имеет защиты голеней и стоп;• размеры: высота — 1610 мм (на каркасе — 1860 мм), ширина — 870 мм, максимальная глубина (на корпусе) — 500 мм;• вес — 47,9 кг (по другим источникам, 47,7 кг).Доспех богато украшен позолоченным античным растительным орнаментом. Между лопаток выгравированы римский офицер и два ангела. Также присутствуют трофеи, относящиеся как к эпохе античности, так и к более позднему времени. На доспехе есть инициалы герцога Ришелье: буква «R», связанная с двумя «А» в перевёрнутом виде. Если судить по его исключительной массе, то кираса и шлем должны иметь толщину около 4-5 мм, и это как минимум. Считается, что именно в них кардинал Ришелье командовал знаменитой осадой Ла-Рошели (она длилась с 1627 по 1628 год, то есть доспехи должны были быть сделаны раньше!).Интересно, что доспех короля Людовика XIII, также относящийся к трехчетвертным доспехам, весил всего… 20,78 кг. То есть металл на нем был фактически в два раза тоньше!